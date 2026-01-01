HeyGen x Claude
Claude metni yazar. HeyGen videoyu hazırlar. İster Claude.ai'de, ister Claude Desktop'ta, ister Claude Code'da olun, yalnızca tek bir prompt ile avatar anlatımlı, tamamlanmış bir videoya ulaşırsınız.
Claude içinde prompt'tan videoya
Bu entegrasyondan önce iş akışı şöyleydi: Claude'da bir metin yazın, kopyalayın, HeyGen'i açın, yapıştırın, avatarınızı yapılandırın, oluşturun, bekleyin, indirin, paylaşın. Her adım elle yapılıyordu. Her adım bir bağlam değişimiydi. Artık tüm döngüyü Claude yönetiyor.
İhtiyacınızı tarif ediyorsunuz. Claude senaryoyu yazıyor, MCP üzerinden HeyGen'in video araçlarını çağırıyor, render sürecini takip ediyor ve siz Claude'dan ayrılmadan, tek bir sohbet içinde paylaşılabilir bir bağlantı olarak sonucu size geri getiriyor.
“Kurumsal müşterilerimiz için yeni onboarding iş akışımızı anlatan 45 saniyelik bir açıklayıcı video metni yazın. Yönetici avatarını kullanın.”
HeyGen hesabınızı hazır bulundurun
heygen.com adresinde oturum açın veya ücretsiz bir hesap oluşturun. Tüm planlar MCP ve Skills’i destekler. Video oluşturma, mevcut premium kredi bakiyenizi kullanır. Entegrasyonun kendisi için ek bir maliyet yoktur.
Claude yüzeyinizi seçin
Claude.ai: Connectors bölümüne gidin ve HeyGen'i ekleyin. Claude Desktop: HeyGen'in MCP sunucusunu masaüstü yapılandırmanıza ekleyin. Claude Code: Terminalinizde npx skills add heygen-com/skills komutunu çalıştırın.
Hesabınızı doğrulayın
Claude.ai ve Claude Desktop için, OAuth onay ekranı üzerinden HeyGen'e yetki verin. API anahtarına gerek yoktur. Claude Code için, HEYGEN_API_KEY değişkeninizi bir ortam değişkeni olarak ayarlayın.
İlk videonuzu oluşturun
Claude.ai veya Masaüstü'nde sohbete istediğiniz videoyu sadece tarif edin. Claude Code'da ilk prompt'unuzu yapıştırın ve Claude'un araştırma yapmasını, senaryo yazmasını ve tamamlanmış bir video oluşturmasını izleyin.
Claude kullanım alanınızı seçin
HeyGen, tüm Claude ortamlarında sorunsuz çalışır. Her entegrasyon yolu, farklı türde kullanıcılar için optimize edilmiştir.
Claude.ai ve Masaüstü
HeyGen'i doğrudan Claude.ai veya Claude Desktop içine bir bağlayıcı olarak ekleyin. OAuth ile bir kez kimlik doğrulaması yapın — API anahtarı yok, kurulum yok — ve herhangi bir sohbetten video oluşturmaya başlayın.
Claude Desktop (gelişmiş)
HeyGen'in MCP sunucusunu yerel olarak çalıştırın ve daha derin entegrasyon için Claude Desktop'a bağlayın. Kurulumları veya kurum içi iş akışları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen ekipler için idealdir.
Claude Code
HeyGen Skills'i Claude Code'a kurun ve terminalinize eksiksiz bir video prodüksiyon iş akışı kazandırın. Araştırın, yazın, oluşturun ve çevirin — hepsini tek bir prompt ile yapın.
Neler oluşturabilirsiniz
Claude'un araştırma yapma, akıl yürütme ve yazma becerisi — HeyGen'in video prodüksiyonu ile birleştiğinde — daha önce iki aracın ayrı sekmelerde kullanıldığı dönemde mümkün olmayan iş akışlarının önünü açıyor.
Araştırmadan videoya
Claude'dan bir konuyu araştırmasını, bir senaryo taslağı yazmasını ve videoyu üretmesini isteyin. HeyGen Skills ile Claude Code, tek bir komut alıp birden fazla tamamlanmış video döndürebilir.
Anında çok dilli sürümler
Bir video oluşturduktan sonra, HeyGen'in dudak senkronizasyonlu çeviri özelliğiyle Claude'dan videoyu 175'ten fazla dilin herhangi birine çevirip yeniden oluşturmasını isteyin — üstelik yalnızca bir takip mesajıyla.
Otomatik kurs üretimi
Bir müfredat sağlayın. HeyGen Skills ile Claude Code her modülü araştırır, senaryoları yazar ve avatarların sunduğu ders videolarını oluşturur.
Kişiselleştirilmiş erişim videoları
Claude, her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş bir metin yazar. HeyGen, her kişi için benzersiz bir avatar videosu oluşturur. Claude Code bunu yüzlerce potansiyel müşteri için çalıştırabilir.
Ürün duyuruları
Claude'a sürüm notlarınızı verin. Senaryoyu yazar, yönetici avatar videosu oluşturmak için HeyGen'i çağırır ve Slack veya e-posta için hazır bir bağlantı döndürür.
