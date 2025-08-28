2016 yılında kurulan Pray.com dua ve meditasyon için 1 numaralı uygulamadır ve inanç odaklı dijital bir buluşma noktası olarak hizmet vermektedir.

Pray.com'un CTO'su ve Kurucu Ortağı Ryan Beck, inanç temelli kuruluşların teknolojiden yararlanma biçiminde belirgin bir boşluk tespit etti. Ryan, “Dünyanın dört bir yanındaki en büyük hizmet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak onların dijitalleşmesine ve çevrimiçi ortamda yeni üyelerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyoruz” dedi.

En başından beri Pray.com’un vizyonu, dijital dönüşümde tarihsel olarak geride kalmış bir sektöre modern araçlar kazandırmaktı. Bu vizyon kısa sürede yapay zeka (YZ) odaklı bir yaklaşıma dönüştü. “Büyük dil modelleri ve difüzyon modelleri ortaya çıktığında, hizmet ve sivil toplum kuruluşu ortaklarımızın mesajlarını ve etkilerini büyütebilmeleri için bunları benimsememiz gerektiğini biliyorduk,” dedi Ryan. İşte o zaman Pray.com, HeyGen’e yöneldi.

Yapay zeka videosuyla imkânsızı mümkün kılmak

HeyGen’i kullanmaya başlamadan önce, Pray.com’un hayal ettiği çeviri ve yerelleştirme düzeyi basitçe mümkün görünmüyordu. Pray.com’un birçok iş ortağı, İngilizcenin konuşulmadığı bölgelerde okullar, kiliseler ve insani yardım kuruluşları kurmuştu. Bu kurucular, yerel üyelerle kendi ana dillerinde doğrudan iletişim kurma imkânına hiç sahip olmamıştı.

“Bu sadece bir zorluk değildi; imkânsızdı,” dedi Ryan. “Bu kuruluşların, binlerce videoyu farklı diller ve bölgeler arasında çevirmek için ne araçları ne de bütçeleri vardı.”

HeyGen yalnızca süreci kolaylaştırmakla kalmadı. Daha önce kapalı olan bir kapıyı açtı. “Yapay zeka çevirileri sayesinde artık dünyadaki topluluklarıyla bir tercümana ihtiyaç duymadan konuşabiliyorlar,” diye açıkladı Ryan. “Bu, daha önce hiç mümkün olmamıştı.”

Dönüştürücü anlardan biri, şirket içi bir hackathon sırasında yaşandı. Arjantin’deki bir ekip arkadaşı, HeyGen’in YZ çeviri teknolojisini kullanan ve Pray.com’un hizmet ortaklarından birini—75 yaşında bir Teksaslıyı—akıcı İspanyolca konuşurken gösteren bir demo video gönderdi. “İspanyolca tek kelime bile bilmiyor ama ses tam olarak ona benziyordu,” diye hatırlıyor Ryan. “Videoyu ona gönderdik ve hayranlık içinde kaldı.”

O an bir dönüşümü tetikledi. “Bu sadece bizim için değil, müşterilerimiz için de büyülü bir andı. Yapay zekanın onların misyonu için neler yapabileceğini bizzat gördüler.”

HeyGen’in çeviri araçları, Pray.com’un sunduğu hizmetlerin temel bir parçası haline geldi. Papazlardan biri, Tagalog diline çevrilmiş bir vaazı, Filipinler’de yaşayan ve onu daha önce hiç vaaz verirken dinlememiş olan eşinin kuzenine göndermek için bu aracı kullandı. “Gözyaşlarına boğuldu,” dedi Ryan. “İkisi için de dönüştürücü bir deneyimdi.”

Ryan için bu hikâyeler sadece birer anekdot değil. HeyGen'in kültürel, dilsel ve duygusal açıdan aradaki boşlukları kapattığının bir kanıtı. “Bu kuruluşlar gerçek işler yapıyor: gıda yardımları, iş okuryazarlığı programları, yetimhaneler. HeyGen sayesinde kurucuları, etkiledikleri insanlarla doğrudan konuşabiliyor. Bu tür bir bağ daha önce mümkün değildi.”

Mesajınızı tek bir sesle, adım adım büyütün

HeyGen’i kullanmaya başladığından beri Pray.com, üretim maliyetlerini artırmadan veya dışarıdan destek gerektirmeden müşterileri için mümkün olanları çarpıcı biçimde genişletebildi. Öne çıkan sonuçlar şunlardır:

Küresel erişim : Artık binlerce inanç temelli video aylar değil, dakikalar içinde 8–30 dile çevriliyor.

: Artık binlerce inanç temelli video aylar değil, dakikalar içinde 8–30 dile çevriliyor. İçerik verimliliği : Eskiden haftalar alan işler artık saatler içinde tamamlanabiliyor; bu da liderlerin özgünlükten ödün vermeden seslerini ölçeklendirmelerini sağlıyor.

: Eskiden haftalar alan işler artık saatler içinde tamamlanabiliyor; bu da liderlerin özgünlükten ödün vermeden seslerini ölçeklendirmelerini sağlıyor. Duygusal etki: Video mesajlar artık konuşmacının duygusunu, ritmini ve tonunu tamamen farklı bir dilde bile koruyor.

Ryan bunu sadece bir başlangıç olarak görüyor. “Sadece sesten tam video çevirilerine geçtik. Avatarlar yalnızca senkronize hareket etmekle kalmıyor, duyguyu ve doğal ritmi de koruyor. Bu hantal bir dublaj değil. Gerçek gibi hissettiriyor.”

Onun için en tatmin edici kısım, hizmet liderlerinin “Bunu ben yaptım.” demesini duymak. “HeyGen’in sağladığı şey bu,” diyor. “Bir kurucu, binlerce çevrilmiş videoya bakıp ‘Bunu ben yaptım.’ diyebiliyor. Bu gerçekten dikkate değer.”

YZ videosuyla yeni yeni çalışmaya başlayanlara tavsiyesi mi? Artık hiçbir sınır yok—ne fiziksel ne de dil temelli. Eğer içerik üreticisiyseniz, kitleniz bin kat büyümüş durumda.

HeyGen sayesinde Pray.com yalnızca yeniliğe ayak uydurmakla kalmıyor; inancı küresel ölçekte daha erişilebilir, kapsayıcı ve etkili hâle getiren bir harekete öncülük ediyor.