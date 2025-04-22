Almanya'daSTUDIO 47, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesine — ülkenin en kalabalık eyaletine — sürekli haber sunan, önde gelen bir bölgesel haber kanalı olarak, zorlu bir görev üstleniyor. Son dakika haberleri, araştırmacı gazetecilik ve yenilikçi hikâyeler konusunda en önde olmak için STUDIO 47'nin haber merkezinin, haber üretirken kalite ve doğruluk standartlarını yüksek tutarken aynı zamanda yüksek çıktı ve hıza ulaşması gerekiyor. HeyGen’in YZ avatarlarını video prodüksiyonunu kolaylaştırmak için entegre ettiklerinden beri, STUDIO 47 artık yalnızca bölgedeki yenilikleri haberleştirmiyor — kendileri de manşetlere çıkıyor.
“Temel hedefimiz, yapay zekayı ‘gazetecilik için bir bulaşık makinesi’ gibi kullanarak rutin işleri ona devretmek ve böylece editörlerin araştırmacı ve derinlemesine haberciliğe odaklanmasını sağlamak,” dedi STUDIO 47 genel yayın yönetmeni Sascha Devigne.
Haber merkezinde kısıtlı kaynaklarla başa çıkmak
650.000'den fazla izleyiciye ve 7/24 yayın yapan bir haber kanalına rağmen, sınırlı insan kaynağı ve teknik imkânlar, STUDIO 47'de editörlerin ve haber spikerlerinin üretebildiği içerik hacmini kısıtlıyordu. Daha geniş yerel gazetecilik sektöründe, STUDIO 47 de diğer medya şirketlerinin karşı karşıya olduğu aynı zorluklarla yüzleşti: daralan bütçeler, değişen izleyici tercihleri ve artan prodüksiyon maliyetleri. Buna karşın, yerel haber kanallarının önemi ve hedef kitlelerine ilgili içerik sunmadaki rolleri hayati olmaya devam ediyor. Sascha, şirketine ve Almanya'daki diğer medya kuruluşlarına bu zorlukların üstesinden gelmelerinde yardımcı olmak için yoğun baskı altında.
Yakın zamanda yayımlanan bir blog yazısında şunları paylaşıyor: “Ekonomik durum, maliyet optimizasyonu arayan birçok bölgesel ve yerel medya şirketini etkiliyor. Yapay zeka (YZ) ve otomasyon, kaliteyi düşürmeden maliyetleri azaltmanın harika bir yolu olabileceği için onlardan korkmamalıyız. Onu benimsemeli ve editoryal çalışmalarımızda en iyi şekilde kullanmalıyız.”
HeyGen’in yapay zeka teknolojisinden yararlanarak yüksek kaliteli içeriği ölçeklendirme
STUDIO 47, iş akışlarını modernleştirmek için yapay zekaya yöneldikçe, haber odası platformu NewsHub’ı güçlendirmek üzere HeyGen’i tercih etti. HeyGen’in özellikleri sayesinde ekip, yapay zekayı kullanarak metinler (script’ler) oluşturabiliyor, seslendirme üretimini otomatikleştirebiliyor, haber sunucuları için YZ avatarları oluşturabiliyor ve içeriği televizyon, web ve sosyal medya genelinde çok kanallı dağıtıma uyarlayabiliyor. HeyGen, kesintisiz anlatım, yapay zeka destekli yerelleştirme ile daha geniş erişim, daha hızlı haber teslimi ve önemli maliyet tasarrufları sağlıyor. Ayrıca HeyGen’in API entegrasyonu, NewsHub, BotCast ve ClipSense’in de dahil olduğu STUDIO 47’nin mevcut haber odası YZ araç seti içinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Sektörünün haber spikerleri ve muhabirlere olan bağımlılığı göz önüne alındığında, STUDIO 47 için en etkileyici özellik, HeyGen’in ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli YZ avatarlarıdır.
HeyGen'den önce, günlük ve son dakika haberleri üretmek hem kaynak hem de maliyet açısından yoğundu: özel stüdyo zamanı gerektiriyor, sınırlı sunucu uygunluğuna bağlı kalıyor ve pahalı post-prodüksiyon çalışmaları içeriyordu. HeyGen ile ekip, çok sayıda izleyicisi için tanıdık bir yüz olan sevilen TV sunucularının dijital avatarlarını oluşturdu.
HeyGen'in yüksek kaliteli YZ avatarları, stüdyo çekimi ve muhabir planlaması ihtiyacını ortadan kaldırarak STUDIO 47'nin iş akışını dönüştürdü. YZ avatarları, 7/24 içerik üretimini mümkün kıldı, çok dilli içerik yelpazesini genişletti ve prodüksiyon maliyetlerini %60 oranında azalttı; böylece STUDIO 47'nin haber çıktısını ölçeklendirmesine olanak sağladı.
“HeyGen, STUDIO 47’in haber üretme şeklini kökten değiştirdi. Haber merkezimize YZ avatarlarını entegre ederek bölgesel gazeteciliği yeniden tanımladık; ölçeklenebilir, maliyet açısından verimli ve geleceğe hazır hale getirdik,” dedi Sascha.
Daha geniş sektöre yönelik yayıncılık çözümleri
Almanya’nın en kalabalık eyaletine bölgesel haberler sunmanın yanı sıra, STUDIO 47 Almanya, Avusturya ve Hollanda genelinde müşterilerine medya prodüksiyon hizmetleri sağlıyor; buna bölgesel ve yerel medya kuruluşları, çevrimiçi medya platformları ve dijital haber odaları da dahil. Bu medya prodüksiyon hizmetleri, diğer haber odalarını ve medya şirketlerini güçlendirmek için geliştirdikleri yapay zeka (YZ) destekli çözümleri de kapsıyor. HeyGen ile STUDIO 47, haber üretiminde %80 daha hızlı işleyiş ve stüdyo ile post prodüksiyon maliyetlerinde %60 tasarruf sağlamayı başardı.
Bu ortaklık sayesinde STUDIO 47, gazetecilik için kuralları baştan yazabiliyor; maliyet tasarrufu sağlayarak ve sürekli içerik üreten bir mekanizma kurarak sektörü geleceğe karşı dayanıklı hâle getiriyor.