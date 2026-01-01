HeyGen, Rosetta Stone'a yapay zeka videosuyla nasıl çeviri öğretti?

SEKTÖR:Kurumsal
Departman:Yerelleştirme
Konum:🌍 Harrisonburg, Virginia
+%13TO
5XROAS
-75%Üretim süresi/maliyeti
1992 yılında kurulan Rosetta Stone, tüm öğrenenlerin 30'dan fazla dili okumasına, yazmasına ve konuşmasına yardımcı olmak için bulut tabanlı teknolojiyi kullanıyor. Reklamları yerelleştirmek için Rosetta Stone, reklam kreatiflerini İspanyolca, Fransızca, Almanca ve İtalyancaya çevirmek amacıyla HeyGen'in YZ video çeviri teknolojisini kullandı.

HeyGen ile, ücretli reklamlarını ek pazarlara maliyet etkin bir şekilde genişletebildiler ve etkileşim ile dönüşüm oranlarını artırdılar:

  • Elle çeviriye kıyasla üretim süresi ve maliyetlerinde %75 azalma
  • %13 daha yüksek tıklanma oranı, yerelleştirilmiş sürümler için
  • İngilizce dışındaki dilleri konuşan izleyicilerden gelen satış dönüşüm oranında %9 artış
  • İspanyolca, Fransızca ve Almanca pazarlarda reklam harcaması getirisinde (ROAS) 5 kat artış

