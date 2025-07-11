Reid Hoffman uzun süredir inovasyon ve teknolojinin ön saflarında yer alıyor. LinkedIn’in kurucu ortağı ve ilk CEO’su, Greylock’ta ortak ve yapay zeka ile etik üzerine birden fazla podcast’in sunucusu olarak Reid, yapay zekanın insan yeteneklerini nasıl ikame etmek yerine güçlendirebileceğini yıllarca araştırdı. 2024’te cesur bir soru ortaya attı: İletişimi, yaratıcılığı ve varlık hissini güçlendiren bir araç olarak kendimin dijital bir ikizini oluşturabilir miyim?

Bu soru, Reid AI , Reid’in kitaplar, podcast’ler, röportajlar, konuşmalar ve makaleler boyunca yirmi yılı aşkın süredir ortaya koyduğu kamusal düşüncelerle eğitilmiş, YZ destekli dijital ikizinin oluşturulmasına yol açtı. Uzun süreli yapımcı Margaret Burris, YZ uzmanı Parth Patil, yaratıcı stratejist Ben Relles ve Reid’in kendisi tarafından yürütülen bu deneyin yalnızca bir ses modelinden fazlasına ihtiyacı vardı. Reid’in dijital ikizini görsel olarak, dinamik bir şekilde ve ölçeklenebilir biçimde hayata geçirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyordu. İşte tam bu noktada, HeyGen’in güçlü etkileşimli avatar özelliğine başvurdular.

Sorumlu sentetik medya ile erişimi genişletmek

Ekibin hedefleri iki yönlüydü: İlk olarak, güvenilir bir kamu figürünün yapay zekayı şeffaf ve etik bir şekilde nasıl kullanabileceğini keşfetmek; ikinci olarak ise, Reid’in sürekli fiziksel varlığına ihtiyaç duymadan, farklı platformlar, diller ve kitleler arasında iletişim kurma yeteneğini genişletmek.

Bunu gerçekleştirmek için Reid AI, HeyGen’i birkaç temel şekilde kullanıyor. Reid’in avatarı, kendi sesi ve tarzıyla zamanında içgörüler ve yorumlar paylaşarak sosyal kanallarında düzenli olarak yer alıyor. Reid konferanslara veya konuşma etkinliklerine katılamadığında, dijital ikizi açılış konuşmalarını yapmak ve HeyGen’in etkileşimli yetenekleri aracılığıyla izleyici sorularını yanıtlamak üzere devreye giriyor.

HeyGen, Reid AI'yi yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda ifade gücü yüksek ve ölçeklenebilir hale getirmede merkezi bir rol oynuyor. Sadece birkaç dakikalık eğitim videosuyla ekip, dinamik mimiklere, doğal seslendirmeye ve 9 dilde doğru dudak senkronizasyonuna sahip, gerçekçi bir avatar oluşturdu. “HeyGen sayesinde Reid artık 9 farklı dilde, tamamen doğru dudak senkronizasyonu ve tonlamayla görünebiliyor,” diyor Margaret. “Altyazı araçlarıyla da aynı içeriği farklı formatlara ve kitlelere zahmetsizce uyarlayabiliyoruz.”

Mesele sadece ne sundukları değil, bunu nasıl yaptıkları. “Eskiden ekiplerimiz birbirinden kopuktu—geliştirme, senaryo yazımı, çekim, kurgu,” diye açıklıyor Margaret. “Şimdi Reid AI’nin GPT’sini kullanarak bir metin taslağı hazırlayabiliyorum, bunu HeyGen’e aktarıyorum ve bir saatten kısa sürede gözden geçirilmiş, yayına hazır bir video elde ediyorum.” Bu çeviklik, stüdyo ya da ekip ihtiyacı olmadan, basına, etkinliklere ve sosyal medyadaki gelişmelere hızla yanıt vermelerini sağlıyor.

Dijital kimlik için sorumlu ve ölçeklenebilir bir model

Açılış konuşmalarından iç toplantılara kadar Reid AI, “orada olmak” kavramını yeniden tanımlıyor. Ekip, avatarı şimdiden 20’den fazla canlı etkinlikte kullandı; Reid AI, gerçek zamanlı izleyici sorularını yanıtlıyor ve ne kadar doğal tepki verdiğiyle kendi yaratıcılarını bile şaşırtıyor.

Yine de ekip bir konuda çok net: şeffaflık önemli. Reid AI her kullanıldığında bu şekilde açıkça belirtiliyor. “Burada çok büyük bir potansiyel var,” diyor Ben. “Ama onu nasıl kullandığımız konusunda bilinçli olmalıyız. Amaç kimseyi kandırmak değil; sesi ve düşünce liderliğini anlamlı bir şekilde genişletmek.”

Reid Hoffman için bu proje, yapay zekanın varlığını nasıl daha düşünceli ve faydalı yollarla genişletebileceğini keşfetmekle ilgiliydi. HeyGen ile bu fikir, kavram aşamasından uygulamaya taşındı ve artık gerçek zamanlı iletişimi, yaratıcı ifadeyi ve düşüncelerine daha geniş erişimi destekleyen dijital bir ikiz mümkün hale geldi.

“Sadece birkaç dakikalık görüntüden, konuşabilen, yanıt verebilen ve Reid’in varlığını dünya çapında ölçeklendirebilen bir dijital ikize ne kadar hızlı geçtiğimiz hâlâ beni şaşırtıyor,” diyor Ben. “Henüz çok erken ve inanılmaz bir potansiyel var. Denemeye devam ederken interaktif avatarların neler yapabildiğini keşfetmek için çok heyecanlıyım.”