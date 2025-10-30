1843 yılında kurulan The Economist, dünyanın en saygın haber yayınlarından biridir ve derinlemesine analizleri, editoryal titizliği ve küresel bakış açısıyla tanınır. Londra merkezli dergi; uluslararası siyaset, iş dünyası, bilim ve kültürü kapsar, basılı, dijital, podcast ve video anlatımını bir araya getirir.

Medya tüketimi giderek daha çoklu modlu ve küresel hale geldikçe, The Economist editoryal kaliteden ödün vermeden veya prodüksiyon maliyetlerini artırmadan farklı diller ve platformlar genelinde erişimini genişletmenin yollarını aradı. Bu çabaya liderlik eden kişi ise Yapay Zeka Girişimleri Kıdemli Editörü Ludwig Siegele.

“Benim işim, haber merkezinde üretken yapay zekayı nasıl kullanacağımızı bulmak,” dedi Ludwig. “Ve bu her zaman kolay olmuyor.”

Ancak iş video yerelleştirmeye geldiğinde, yanıt hızla netleşti: HeyGen.

YZ destekli video çevirisiyle küresel erişiminizi açığa çıkarın

The Economist, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlar için kısa, editoryal açıdan zengin videoları sürekli olarak üretmektedir. Ancak bu videolar, birden fazla dile çeviri ve yeniden üretim süreçlerinin yüksek maliyeti ve karmaşıklığı nedeniyle geleneksel olarak yalnızca İngilizce olarak yayımlanıyordu.

“Bir videoyu çevirmeden önce, bir ya da iki tanesini bile yayımlamaya başlamak aşırı maliyetli oluyordu,” dedi Ludwig. “Denemelerin kendisi bile çok pahalıydı.”

Bu durum, Ludwig HeyGen ile karşılaştığında değişti. “HeyGen’i ilk kez Berlin ofisimizdeki bir meslektaşımın oğlundan duydum,” dedi Ludwig. “Kendi ekibi için Doğu Avrupa’daki eğitim videolarını çevirmek amacıyla kullanıyordu. Gördüğümde ‘bu inanılmaz’ diye düşündüm.”

Ekip, kısa biçimli sosyal videolarında HeyGen’in çeviri hattını test etmeye başladı; İngilizce orijinalleri Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Mandarin’e çevirdi. “HeyGen’i kullanma şeklimiz basit,” dedi Ludwig. “Videoyu yüklüyoruz, bize kaba bir çeviri veriyor ve biz de düzeltme özelliğini kullanarak mükemmelleştiriyoruz.”

Bu düzeltme yeteneği çığır açıcıydı. Diğer platformlar otomatik çeviri sunuyordu ancak editoryal kontrol imkânı vermiyordu. “Algoritmanın insafına kalıyorsunuz,” dedi Ludwig. “Ve bu her zaman gazetecilik standartlarımızı karşılamıyor.” HeyGen’in çevirileri satır içinde düzenleme ve anadili konuşanlar tarafından gözden geçirilme imkânı, The Economist’in üslubunu, hassasiyetini ve ses tonunu korumasını sağladı.

Sonuçlar anında ortaya çıktı. Bazı çevrilmiş videolar, yüz binlerce izlenme alarak İngilizce orijinallerinden daha iyi performans gösterdi. “Bu bizim için çok önemli bir andı,” dedi Ludwig.

Deneyleri ölçeklendirmek ve iç kültürü dönüştürmek

HeyGen’in başarısı, haber merkezinde kültürel bir değişimi de beraberinde getirdi. “Amacım, meslektaşlarımın bu teknolojiyi gerçekten kullanmasını sağlamak,” dedi Ludwig. “Herkesin erişimi var, ancak iş akışlarını değiştirmek zor. HeyGen gibi araçlar bunu kolaylaştırıyor çünkü ortaya çıkan sonuçlar zaten her şeyi anlatıyor.”

Erken yapılan bir gösterim dönüm noktası oldu. “Editörlerimizden birinin akıcı Fransızca konuştuğunu ilk kez gördüğümde ağzım açık kaldı,” diye hatırladı Ludwig. “Ağız hareketleri birebir uyumluydu, ses tonu tamamen aynıydı. Gerçek gibi görünüyordu.”

HeyGen’in çevirisinin gerçekçiliği, The Economist’in gazetecilerinin yapay zekayı bir yenilikten ziyade pratik bir haber merkezi aracı olarak görmesine yardımcı oldu. Bu güvenilirlik, yeni türden denemelerin önünü açtı.

Ekip o zamandan beri, yapay zeka ile oluşturulan hareket ve anlatım sayesinde hayata döndürülen tarihsel düşünürlerin görsellerini kullanarak avatar tabanlı açıklayıcı videoları test etmeye başladı. Proje, tarihsel kavramların görsel olarak nasıl öğretilebileceğini yeniden kurgulayan yeni bir liberalizm serisinin parçası.

“Gazeteciliğin geleceği akışkan,” dedi Ludwig. “Bir makale yazıyorsunuz, sonra bunu videoya, ardından sese dönüştürüyorsunuz. Tüketici, bunu nasıl deneyimleyeceğini kendisi seçiyor.” HeyGen, The Economist’in prodüksiyon iş akışını baştan aşağı yenilemeye gerek kalmadan bu vizyonu somutlaştırmaya yardımcı oldu.

Çok dilli YZ videolarıyla gazeteciliği dönüştürmek

HeyGen’i kullanmaya başladığından beri The Economist, yeni çok dilli yetenekler kazanarak eriştiği kitleyi genişletti ve yapay zeka destekli gazeteciliğe yaptığı yatırımı doğrulamış oldu.

Video erişimi arttı : Bazı çevrilmiş videolar yüz binlerce görüntüleme aldı — İngilizce orijinallerin performansına ulaştı veya onu aştı.

: Bazı çevrilmiş videolar yüz binlerce görüntüleme aldı — İngilizce orijinallerin performansına ulaştı veya onu aştı. Yerelleştirme mümkün hale geldi : The Economist ilk kez büyük ölçekte çok dilli video denemeleri yapabildi. “Bu ancak maliyet deneme yapmayı mümkün kılacak kadar düştüğü için mümkün oldu,” dedi Ludwig.

: The Economist ilk kez büyük ölçekte çok dilli video denemeleri yapabildi. “Bu ancak maliyet deneme yapmayı mümkün kılacak kadar düştüğü için mümkün oldu,” dedi Ludwig. Editoryal kalite korundu: HeyGen’in düzeltme okuma özelliği, ana dili konuşanların çevirileri gözden geçirip iyileştirmesine olanak tanıyarak doğruluğu sağladı ve The Economist’in yüksek editoryal standartlarını korudu.

Metriğin ötesinde, insan üzerindeki etkisi de aynı derecede anlamlı oldu. “HeyGen kullanarak profesyonel videolar üretmek heyecan verici,” dedi Ludwig. “Sonunda, ‘Bunu ben yaptım’ diyebiliyorsunuz. Size normalde yapamayacağınız şeyleri yapma gücü veriyor.”

Bugün The Economist, video, çeviri ve editoryal prodüksiyon genelinde yapay zeka yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor. Benzer araçları değerlendirenler için onun tavsiyesi basit.

“HeyGen hakkında meraklıysanız, sadece deneyin,” dedi Ludwig. “Bir video yükleyin, çevirileri test edin, düzeltme özellikleriyle oynayın ve bu teknolojinin gerçekte ne kadar güçlü ve erişilebilir olduğunu göreceksiniz.”