Küçük işletmeler için HeyGen: Yapay zeka video oluşturma için kapsamlı başlangıç rehberi

Küçük işletmeler için yapay zeka video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz
Daha fazla video içeriği oluşturmak istiyor ama sınırlı zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynakları nedeniyle kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki, HeyGen ile yüksek maliyetler veya geleneksel prodüksiyonun uzun teslim süreleri olmadan, profesyonel görünen videoları kolayca oluşturabilir, çevirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.
Bu rehber, markalarını büyütmek, yeni müşterilere ulaşmak ve içerik üretimini ölçeklendirmek isteyen küçük işletme sahipleri ve girişimciler için özel olarak hazırlandı. Fikir aşamasından bitmiş videoya hızla nasıl geçeceğinizi öğreneceksiniz. Kamera, stüdyo veya ekranda yer alacak birine gerek yok!
“İlk videonuzu oluşturma” bölümündeki uygulamalı video oluşturma alıştırmasını kaçırmayın. Yaparak öğrenmenize ve kısa sürede hız kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlandı.
Öne çıkan kullanım alanları: Küçük işletmeler HeyGen'i nasıl kullanıyor?
HeyGen yalnızca bir video aracı değildir. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi feda etmeden sonuç elde etmesi gereken profesyoneller için tasarlanmış yaratıcı bir motordur. Çok dilli eğitimlerden sosyal medya reklamlarına kadar, farklı alanlardaki küçük işletmeler ve girişimciler, ölçeklenebilir şekilde yüksek etkili videolar oluşturmak için HeyGen'i şu şekilde kullanıyor.
Öğrenme kursları
Şunlar için ideal: eğitimciler, danışmanlar, koçlar, wellness profesyonelleri, ürün eğitimi
- Happy Cats çevrimiçi eğitmeni ve kedi davranış uzmanı Anneleen Bru, HeyGen avatarları ve çeviri ile dünya çapında yeni kitlelere nasıl ulaştı
- Dövüş sanatları eğitmeni Kung Fu Kendra, HeyGen avatarları ve çeviri sayesinde yeni bir küresel kitleye ulaşırken video prodüksiyonuna harcadığı süreyi büyük ölçüde azalttı
Video reklamları
Şunlar için idealdir: pazarlama markaları, işletmeler veya hizmetler
- Ask The Agent, güven inşa ederek ve emlak profesyonellerinin kişisel markalarını ölçekli şekilde öne çıkararak yeni müşteri adaylarını nasıl artırdı
- Rhinestone sanatçısı Crystal Ninja, bir perakende mağazası, e-ticaret sitesi, VIP eğitim merkezi ve etkinlikler başlatmak için YZ videosunu nasıl kullandı
Sosyal influencer videoları
Sosyal kanıtla büyüyen işletmeler için mükemmel: ürün odaklı işletmeler (cilt bakımı, dekor vb.), hizmet odaklı işletmeler (emlak, koçlar, danışmanlar) ve niş ya da tutkuyu merkeze alan işletmeler (evcil hayvan markaları, çevre dostu şirketler)
- Dövüş sanatları eğitmeni Kung Fu Kendra'nın çok dilli sosyal medya tanıtımıyla kurslarının erişimini nasıl genişlettiği
- Reply.io, son derece gerçekçi HeyGen avatarını kullanarak CEO'sunun TikTok görünürlüğünü nasıl artırdı?
Günümüzde küçük işletmelerin büyümesinde video neden kritik öneme sahip?
Zorluk
- Bir ekip işe almak veya video oluşturmayı dışarıya yaptırmak çok pahalı ve zaman alıcıdır
- Kendinizi çekmek, işinizi yürütmeye ayırabileceğiniz saatlerinizi alıyor
- Yalnızca tek birine değil, tüm platformlarda ve dillerde işe yarayan içeriklere ihtiyacınız var
YZ videosunun sunduğu olanaklar
Hız, ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu
Video kursu üretim süresi 4 haftadan 15 dakikaya indirildi Anneleen Bru tarafından hazırlanan her bir video için; kedi davranış uzmanı ve çevrimiçi eğitmen Happy Cats
Yerelleştirme
6+ dilde sunulan pazarlama ve kurslar Kung Fu Kendra tarafından HeyGen’in çeviri özellikleri kullanılarak
Kişiselleştirme
Yüzlerce emlak profesyoneli Ask The Agent kişisel marka videolarını HeyGen avatarlarıyla oluşturarak çok daha fazla yeni müşteri fırsatı elde etti
Daha derine inmek ister misiniz?
→ YZ video pazarlama stratejisi e-kitabı
→ Pazarlama bütçenizi daha verimli kullanmanın 5 yolu e-kitap
→ L&D profesyonelleri için pratik rehberimizi inceleyin e-kitap
İlk yapay zeka videonuzu oluşturma
Giriş
Videoya yeni misiniz veya HeyGen’i ilk kez mi deniyorsunuz? Bunu başarabilirsiniz. Bu bölüm, harika bir videoyu hızlıca oluşturmanıza yardımcı olmak için sizi her adımda yönlendirecek.
Öğrenme kursu
Ekran kayıtları veya diğer görseller gerektiren eğitimler ya da adım adım anlatımlar için en uygundur
Öğrenmenin uygulamalı olmasını mı seviyorsunuz?
Yukarıdan bir video türü seçerek HeyGen'de kullanıma hazır bir şablon açın ve adım adım takip edin.
Aşırı mı hırslısınız?
Bayılırız! Doğrudan Adım 4: Doğru YZ avatar sözcüsünü seçin bölümüne geçin ve kendi YZ avatarınızı—dijital ikizinizi ve gelecekteki video yıldızınızı oluşturun.
Henüz dalmaya hazır değil misiniz?
Hiç sorun değil. Adımlara şimdi kısaca göz atın, hazır olduğunuzda ayrıntılı nasıl yapılır rehberine geri dönün.
Hazır mısınız? Önce bu HeyGen’in YZ Studio Editörüyle ilgili 2 dakikalık turagöz atın, sonra derinlemesine inceleyelim!
Daha fazla bilgi için adım adım video eğitimlerimizi ziyaret edin
→ HeyGen Academy: 101
HeyGen'in tüm özelliklerine genel bir bakış
→ HeyGen Academy: YZ Stüdyosu
video düzenlemeye daha derinlemesine bir bakış
Adım 1: HeyGen çalışma alanınızı ölçeklenebilirlik için kurun
Akıllı girişimciler her seferinde sıfırdan başlamaz; ölçeklenebilen sistemler kurar.
HeyGen ile, bir Brand Kit oluşturarak videolarınızı markanıza uygun tutmak ve yazı tiplerinizi, renklerinizi, logolarınızı ve varlıklarınızı otomatik olarak kullanmak çok kolay.
Başlamak için şirketinizin URL’sini yapıştırın veya marka öğelerinizi manuel olarak yükleyin.
Aceleniz mi var? Sorun değil. Bu adıma her zaman geri dönüp daha sonra tamamlayabilirsiniz.
İpucu
Marka Kitiniz marka renklerinizle hazır olduğunda, çoğu HeyGen Şablonunu kolayca uyumlu olacak şekilde güncelleyebilirsiniz. Renklerinizi değiştirerek her videonun marka kimliğinize uygun kalmasını sağlayın veya Renkleri Karıştır düğmesine tıklayarak HeyGen'in bunları otomatik olarak değiştirmesini sağlayın.
Adım 2: Stratejinizi belirleyin
Video oluşturmaya başlamadan önce, biraz zaman ayırıp iş hedefinizi netleştirin, hedef kitlenizi ve platformunuzu ile mesajınızı belirleyin. Bu, yalnızca harika görünen değil, aynı zamanda kârlılığınız için de işe yarayan videolar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
İş hedefi
Bu videonun işletmeniz için ne başarmasını istiyorsunuz?
Örnekler: satışları artırın, hizmetinizi açıklayın, müşterileri eğitin, etkileşimi yükseltin, güvenilirlik oluşturun
Hedef kitle
Bu video kimler için? Onlar neyle ilgileniyor ve işletmenizle olan yolculuklarının neresindeler?
Örnekler: web sitenize ilk kez gelen ziyaretçiler, ürününüzle ilgili yardıma ihtiyaç duyan geri dönen müşteriler, sizi Instagram'da takip eden kendi işini kendi yapan kullanıcılar (DIY'ciler)
Birincil dağıtım kanalı
İnsanlar bu videoyu nerede görecek?
Örnekler: Instagram Reels, YouTube, Shopify açılış sayfası, e-posta bülteni, Facebook reklamları
Mesaj veya dikkat çekici açılış
Hangi sorunu çözüyor ve ilk birkaç saniyede dikkati nasıl çekeceksiniz?
Örnekler: “Zorlu bir antrenmandan sonra neden sonuç göremediğinizi hiç merak ettiniz mi?” veya “Hayalinizdeki mülkü arıyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?”
İpucu
Stratejiniz hakkında ikinci bir görüşe mi ihtiyacınız var? ChatGPT, Claude veya tercih ettiğiniz başka bir araca gidin ve aşağıdaki prompt'u kullanın:
"[ürün/hizmet] için bir pazarlama video kampanyası planlıyorum. Hedefim [hedef], hedef kitlem [hedef kitle], videoyu [kanal] üzerinden dağıtacağım ve temel mesajım ya da kancam şu: [kanca]. Bunun ne kadar net ve etkili olduğu konusunda bana geri bildirim verebilir ve iyileştirme önerilerinde bulunabilir misiniz?"
Daha fazla senaryo şablonu ve ipucu keşfedin
→ Video reklamları
→ Sosyal influencer videoları
→ Nasıl yapılır videoları
→ Ürün tanıtım videoları
→ Web seminerleri ve podcast'ler
Senaryo yazımını daha derinlemesine keşfedin
3. adım: Metninizi yazın
Metniniz, etkileyici bir video reklamın veya net, etkili bir öğrenme deneyiminin bel kemiğidir.
Tanıtım videosu veya reklam için, etkili olmasını böyle sağlayabilirsiniz:
- Güçlü bir hook ile başlayın (ilk 3-5 saniye en kritik andır); bu bölüm yaygın bir sorun noktasını veya değer önerisini net biçimde göstermelidir.
- Net bir CTA (eyleme çağrı) ile bitirin; örneğin web sitenize yönlendirmek, yeni bir teklif sunmak vb.
- Basit, sohbet havasında bir dil kullanınve hedef kitlenize doğrudan ve net bir şekilde hitap edin.
Eğitici bir video için bunu doğru yapmanın yolu şöyle:
- Bağlam ve ilgiliyle başlayın örneğin konunun neden önemli olduğunu gösteren bir senaryo, soru veya yaygın bir zorluk kullanın. Bu, motivasyonu ve öğrenenlerin sürece katılımını artırır.
- Yapıyı düzenli ve odaklı tutuniçeriği mantıklı, kolay takip edilebilir adımlara ayırarak net ve istikrarlı bir tempo sağlayın.
- Basit, sohbet havasında bir dil kullanınve öğrenene doğrudan, net bir şekilde hitap edin.
- Temel çıkarımları ve bir sonraki adımları pekiştirin basit bir özetle, öğrenilenleri düşünmeye veya uygulamaya davet eden bir çağrıyla ya da bir sonraki modüle veya kaynağa açık bir yönlendirmeyle bitirerek.
İpucu
Daha hızlı ilerlemek mi istiyorsunuz? ChatGPT gibi araçları kullanarak metninizi yazma konusunda rehberlik için aşağıdaki En İyi Uygulamalar sayfasına göz atın.
Hâlâ nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? İlham vermesi için işte birkaç örnek taslak.
HeyGen'de adım adım ilerliyorsanız, bu metinler zaten şablonunuzun içine yerleştirilmiş durumda.
Bu metinleri içeren şablonlara buradan erişin:
Popüler pazarlama video türleri için senaryo şablonlarını ve daha fazla ipucunu keşfedin
→ Video reklamları
→ Sosyal influencer videoları
→ Nasıl yapılır videoları
→ Ürün tanıtım videoları
Senaryo yazımına daha derinlemesine dalın
En iyi uygulamalar: Yapay zeka ile senaryoları daha iyi ve daha hızlı yazın
Bir işletme yürütmek pek çok farklı rol üstlenmek demektir; peki neden yapay zekanın video senaryolarınızı daha hızlı ve daha etkili şekilde yazmanıza yardımcı olmasına izin vermiyorsunuz? ChatGPT, Claude ve Gemini gibi araçlar, saatler değil dakikalar içinde yüksek kaliteli senaryolar oluşturmanıza yardımcı olabilir. İşte onlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz.
1. adım: Net bir prompt ile başlayın
- YZ'ye ne tür bir video oluşturduğunuzu ve işletmeniz için ne yapmasını istediğinizi söyleyin. Şu gibi detayları ekleyin:
- Video türü (örneğin eğitim kursu modülü, sosyal medya reklamı vb.)
- Kimin için olduğu (ör. yeni müşteriler, bülten aboneleri)
- Videonun neyi başarmasını istediğiniz (ör. kayıtları artırmak, SSS’leri yanıtlamak, markanızı öne çıkarmak)
- Ton veya üslup (ör. samimi, uzman, eğlenceli)
Örnek prompt:
"Şehir dışındaki alıcıları hedefleyen lüks bir emlak ilanı için 60 saniyelik bir video senaryosu yazın. Tonu kendinden emin ve profesyonel olsun. Sanal tur rezervasyonu için bir harekete geçirici mesajla bitirin."
Adım 2: Temel konuşma noktalarını ekleyin
Markanıza uygun, daha doğru bir metin mi istiyorsunuz? Öne çıkarmak istediğiniz noktalarla ilgili birkaç kısa madde ekleyin.
Örnek:
- Ürün/hizmet adı
- Temel değer önerisi veya özellik
- Eylem çağrısı
Örnek prompt:
"Şu noktaları ekleyin: 123 Bayview Drive, okyanus manzaralı ve şef mutfağına sahip, yeni tadilatlı 4 yatak odalı, 3 banyolu bir evdir. Kıyıya taşınan uzaktan çalışan profesyoneller için mükemmeldir. CTA: Özel gösteriminizi bugün planlayın."
3. adım: Doğru formatı isteyin
Videoyu nasıl sunacağınızı yapay zekaya söyleyin. Bu, tonunuzu ve tarzınızı şekillendirmeye yardımcı olur.
Örnek:
- Kurucu tarafından sunulan konuşma metni
- Instagram Reels'de dağıtılacak
- Samimi, insana yakın bir ton
Örnek prompt:
"Bunu, Instagram Reels için YZ avatarım tarafından sunulan konuşma metni olarak yazın. Samimi, net ve ilgi çekici olsun."
4. adım: Gözden geçirin ve ince ayar yapın
Metni HeyGen'e yapıştırın, avatarınızla önizleyin ve dinleyin. Size benziyor mu? Değilse, şu tür takip prompt’larıyla üzerinde değişiklik yapın:
- Daha sohbet havasında olsun
- İlk 3 saniyede dikkat çeken bir açılış ekleyin
- Bunu sosyal medya için daha kısa, 30 saniyelik bir versiyona dönüştürün
- Mahalle hakkında kısa bir istatistik ekleyin
- Kapanış CTA'sının üç farklı versiyonunu deneyin
Betik yazımını daha derinlemesine keşfedin
→ YZ ile kazandıran video senaryoları nasıl yazılır: Modern pazarlamacının rehberi (eKitap)
4. adım: Doğru YZ avatarını seçin
Sözcünüz tonu belirler. Hazır bir Public Avatar seçin, markanıza uygun bir Custom Avatar oluşturun veya en kişisel dokunuş için, HeyGen’in Hyper Realistic Avatar özelliğiyle dakikalar içinde dijital ikizinizi yaratın!
HeyGen, Özel Avatar oluşturmak için birden fazla seçenek sunar. Ayrıntılara daha derinlemesine göz atmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
Şunları alacaksınız
En Uygun Olduğu Kullanım Alanları
2-5 dakikalık eğitim videosu
Eğitim videonuza göre en gerçekçi görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Hiper gerçekçi dijital ikiz
10-15 fotoğraf
Fotoğraflarınıza dayalı gerçekçi görünüm; yapay zeka ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi dijital ikiz
Metin prompt'u
Tamamen YZ ile oluşturulmuş görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi veya farklı animasyon stillerinde kurgusal karakterler
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Bir fotoğrafa dayalı, yapay zeka ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonuna sahip son derece gerçekçi bir görünüm. Oluşturmak için kredi gerektirir.
<30 saniyelik videolar, müzikle dudak senkronizasyonu dahil
En iyi uygulamalar: Mükemmel özel avatarı oluşturma
Sonsuz özelleştirme seçeneğine sahip, profesyonel ve gerçekçi bir avatar oluşturmaya hazır mısınız? Başlamak için ihtiyaç duyacağınız şeylere dair hızlı bir genel bakış, ipuçları ve en iyi uygulamalar için aşağıdaki kaynakları inceleyin.
Özel bir avatar oluştururken şunu unutmayın: içeri giren kalite, dışarı çıkan kaliteyi belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve yazılı prompt'larınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz görünecektir.
Hyper Realistic Avatar eğitim videonuzdaki jestlerden yüz ifadelerine, ses tonlamasına kadar ne varsa, bunların tümü nihai sonuca yansıyacaktır.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
En iyi uygulamalar
2-5 dakikalık eğitim videosu
10-15 fotoğraf
Avatar oluşturun
Metin prompt'u
Prompt yazımında yeniyseniz, şunlara göz atın: prompt hazırlama için en iyi uygulamalar
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Yalnızca kişiyi içeren, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü 1 fotoğraf
İpucu
HeyGen’in Generating Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
Daha derine inmeye hazır mısınız?
En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma
HeyGen, 175'ten fazla dil, lehçe ve duygusal tona sahip geniş bir yapay zeka ile oluşturulmuş hazır ses kütüphanesi sunar, ancak bazen mükemmel bir video için özel bir sese ihtiyaç duyulur. Aşağıda Özel Sesler oluşturmanın üç yolunu bulabilirsiniz.
Özel ses türü
Oluşturma yöntemi
Çıktı
En Uygun Olduğu Alanlar
Hyper-Realistic Avatar oluştururken otomatikveya
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
Metin prompt'u ile özellikleri belirtin (yaş, aksan, cinsiyet, ton, perde, duygu)
Prompt'a dayalı, tamamen YZ ile oluşturulmuş ses.
Kurgusal bir ses veya belirgin şekilde karakterize edilmiş sesler
Harici YZ ses hizmeti (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınızla eğitilmiş gerçekçi bir ses klonu. İnce ayar kontrolleri kullanılan servise göre değişir. Dijital ikiziniz için harika bir seçenek, ancak genellikle ek ödeme gerektirir.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
En iyi ses kalitesi için güçlü bir kaynak sesle başlayın. İşte harika bir kayıt almanın yolları:
• Yüksek kaliteli bir mikrofon veya akıllı telefon kullanın ve ağzınızdan 6–8 inç uzakta tutun
• Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın
• Doğal duraklamalar ve hafif duygusal ifadelerle net bir şekilde konuşun
• Farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin; böylece daha esnek kullanabilirsiniz (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Son derece gerçekçi özel ses klonlama için kapsamlı rehber
En iyi uygulamalar: Bir profesyonel gibi prompt yazma
Prompting, görüntü, hareket veya ses gibi içerikleri sıfırdan oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan metin talimatlarının (prompt adı verilir) özenle hazırlanması ve yinelemeli olarak geliştirilmesi uygulamasıdır.
Prompting, herhangi bir YZ içerik üreticisi için son derece güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında, prompting hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etkili videolar oluşturmanız için sayısız olasılığın kapısını açar! Denemeye ve yineleyerek geliştirmeye hazır olun.
Özellik
Fonksiyon
Bunu şunlar için kullanın
Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin
Fotoğraf avatarlarını
Özel avatarlar oluşturma (gerçekçi veya animasyonlu)
Özel sesler oluşturma
Prompt yazımı için en iyi uygulamalar
Açık ve net olun
Ne istediğinizi (ton, görünüm, jest, duygu) ne kadar net tarif ederseniz, yapay zeka vizyonunuzu o kadar iyi yakalayabilir.
Yapıdan başlayın
Tutarlı bir yapı kullanın: ne, kim, nerede, nasıl. Bu, görseller, ses tonu ve hareket yönü için de geçerlidir.
Bağlamı ve amacı ekleyin
YZ'ye amacınızı belirtin: Bir ürün demosu için mi? Bir sosyal medya reklamı için mi? Bir eğitim videosu için mi? Bağlam, sonucu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeye yardımcı olur.
Açıklayıcı bir dil kullanın
Duyguyu, stili veya açıklığı yansıtan sıfatlar kullanın (örneğin, “kendinden emin”, “minimalist”, “yüksek enerjili”, “sakin tempolu”).
Yineleyin ve iyileştirin
İlk denemenizle yetinmeyin. Küçük prompt ayarları, tüm medya türlerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir!
Prompt yazımına ilişkin en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir
Aşağıdaki kaynakları inceleyerek her türü daha derinlemesine keşfedin ve prompt'larınızdan en yüksek verimi alın!
Adım 5: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin
Artık metniniz ve avatarınız hazır olduğuna göre, mesajınızı HeyGen’in AI Studio editöründe hayata geçirmenin zamanı geldi; videonuzun her bir bölümünü düzenlemek, geliştirmek ve son rötuşları yapmak çok kolay – üstelik hiçbir video düzenleme deneyimi gerektirmez!
- Sahnelerinizi birkaç dakika içinde Marka Kiti veya Şablonlar kullanarak, 1. Adımda oluşturduğunuz ayarlarla tasarlayın.
- Mesajınızı ekrandaki metinler veya görsellerle güçlendirin ve bunların görünmesini/kaybolmasını Animasyonlar ile tetikleyin.
- Yüksek kaliteli b-roll videolar için HeyGen’in stok medya kitaplığını telifsiz olarak inceleyin.
- Videonuza pürüzsüz ve profesyonel bir görünüm kazandırmak için Premium Scene Transitions kullanın.
- Videolarınızı daha ilgi çekici ve erişilebilir altyazılar ile zenginleştirin.
- Çevirin videolarınızı küresel öğrenenlere, ekip arkadaşlarınıza ve hedef kitlelere ulaştırmak için
İpucu
Videolarınızın birden fazla versiyonunu oluşturun ve A/B test edin performansı artırmak, sonuçları iyileştirmek ve dönüşümleri yükseltmek için.
Profesyonel gibi düzenlemeye hazır mısınız?
→ HeyGen Academy: AI Studio, HeyGen'in düzenleme özelliklerini kapsayan kapsamlı bir video kursu
En iyi uygulamalar: telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın
Avatarınızın tam istediğiniz gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? HeyGen, gerçekçi ve gerçeğe yakın bir anlatım için seslendirmeleri ince ayarlarla düzenlemenizi sağlayan güçlü araçlar sunar.
Özellik
Fonksiyon
Şunun için kullanın
Duraklamalar ekleyin ve belirli kelimelerin telaffuzunu doğrudan Senaryo Paneli'nde ayarlayın
İstediğiniz ton, tempo ve telaffuzla bir ses dosyası yükleyin veya kaydedin, bırakın herhangi bir avatar bunu kendi sesiyle aktarsın
Bir senaryonun duygu ve tonunu tek tıkla şekillendirin
Farklı duygusal tonlara sahip ek kayıtlar yükleyerek Özel Sesinizin kapsamını genişletin. Her an için en uygun olanı seçin.
Onu iş başında görmek ister misiniz?
Etkisini ölçeklendirme stratejileri
İster yeni pazarlara ulaşın, ister neyin işe yaradığını test edin ya da içeriği farklı kitlelere göre uyarlayın, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.
Çeviriyle küresel ölçekte büyüyün
Öğrenin videolarınızı nasıl çevirebileceğinizi ve yerelleştirebileceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına gerek kalmadan.
HeyGen’in Brand Voice özelliğini kullanarak belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirip (örneğin marka adı telaffuzları, belirli terimlerin çevirisini zorunlu kılma veya engelleme) çevrilmiş videolarda tutarlılık sağlayın.
Enterprise ve Team planı kullanıcıları, Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.
İlham mı arıyorsunuz? Şuna göz atın: Trivago’nun TV reklamlarını aynı anda 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen’i nasıl kullandığı.
Esnek ve güncellenebilir içerikle değişim yönetimini destekleyin
Değişim süreklidir ve eğitim materyallerinizin buna ayak uydurması gerekir. İster tam bir kurs modülünü yeniliyor olun ister tek bir eğitim videosunu güncelliyor olun, yeniden çekim ve kurgu gerektiren geleneksel içerik üretimi, en küçük güncellemeyi bile büyük bir işe dönüştürebilir.
HeyGen ile videoları güncellemek günler değil, sadece dakikalar alır. Senaryoları değiştirin, metni düzenleyin, görselleri yenileyin ve yalnızca birkaç tıklamayla yeni versiyonlar oluşturun. Artık darboğaz yok. Kuruluşunuz ne kadar hızlı hareket ediyorsa, öğrenenlerinizin de o kadar hızlı uyum sağlamasına yardımcı olan hızlı ve esnek videolar var. Şu konuda HeyGen kullanımını keşfedin: HeyGen for change management.
Büyük ölçekte kişiselleştirin
E-posta kampanyalarınıza, satış iletişimlerinize veya müşteri desteğinize kişisel bir dokunuş katmak için Kişiselleştirilmiş Videolar kullanın. İzleyicinin adı veya ilgi alanlarına göre uyarlanmış bilgiler gibi dinamik öğelerden yararlanarak, her bir kişi için benzersiz ve çok daha ilgi çekici bir deneyim oluşturabilirsiniz.
Etkileşimli avatar
İster satış, ister müşteri desteği, ister eğitim için olsun, Interactive Avatars tek yönlü videoları dinamik, çift yönlü konuşmalara dönüştürür. Etkileşimi artırmanın, deneyimleri kişiselleştirmenin ve aksiyon aldırmanın güçlü bir yoludur.
İlham mı arıyorsunuz? Canlı, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleriyle getitAI nasıl e-ticaret satışlarını artırıyor, inceleyin.
Kullanım alanı #1: eğitim kursları
İster yeni pazarlara açılıyor, ister neyin işe yaradığını test ediyor, ister farklı kitlelere göre içerik uyarlıyor olun, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Happy Cats çevrimiçi eğitmeni, avatarlarla kurs oluşturmayı ölçeklendirdi
Kung Fu Kendra video prodüksiyon süresini kısalttı ve küresel kitlelere ulaştı
HeyGen Academy: AI Studio uygulamalı video kursu
Şunlar için ideal
Eğitmenler, danışmanlar, koçlar, wellness profesyonelleri, ürün eğitimi
En iyi uygulamalar
İçeriği küçük, kolay tüketilebilir parçalara ayırın
Her dersi kısa ve odaklı tutun; ideal olarak 3 ila 7 dakika arasında olsun ki kitlenizin takip etmesi, tekrar gözden geçirmesi ve akılda tutması daha kolay olsun.
Metninizi net ve sohbet havasında tutun
Sadece öğretmeyin—bağlantı kurun. Günlük dili kullanın, teknik terimleri basitleştirin ve fikirleri hikâyelerle veya gerçek hayattan örneklerle canlandırın.
Görselleri bilinçli kullanın
İçeriğinizi daha dinamik ve anlaşılması kolay hale getirmek için avatar sunucuları ekran kayıtları, demolar veya destekleyici grafiklerle birlikte kullanın.
Hafif etkileşim ekleyin
Hızlı bilgi kontrolleri, yansıtma prompt’ları veya basit alıştırmalarla etkileşimi teşvik edin. Tek soruluk bir mini test bile kalıcılığı artırabilir.
Büyüdükçe kolayca güncelleyin
Geri bildirimlere veya ürün güncellemelerine göre içerikleri gözden geçirmek ve yenilemek için HeyGen'i kullanın; her şeyi en baştan yeniden çekmenize gerek yok.
Öne çıkan özellikler
- Animasyonlar: önemli adımları vurgulamak, öğrenmeyi pekiştirmek ve izleyicilerin dikkatini canlı tutmak için animasyonlu metinler veya görseller ekleyin.
- Şablonlar: oluşturma sürecini kolaylaştırın ve her şeyi tutarlı tutun. HeyGen’in hazır şablonlarını markanızın renkleriyle özelleştirebileceğinizi unutmayın!
- Generate Looks: avatar eğitmeninizin kıyafetini, ortamını veya pozunu konuya ya da hedef kitleye uyarlamak için metin prompt'ları kullanın
İpucu
Nasıl yapılır videonuz ekran kaydı gibi ek görsellere ihtiyaç duyuyorsa, bunların metninizle uyumlu olduğundan emin olun. Önce metninizi yazın, ardından en iyi zamanlamayı yakalamak için ekranınızı anlatımla senkronize şekilde kaydederken sesi oynatmak üzere önizleme düğmesini kullanın.
Daha derine inmeye hazır mısınız?
→ Daha derine inmek için L&D Profesyonelleri için Pratik Rehber e-kitabımızı inceleyin
→ Adım adım rehberimizi ziyaret edin: ilgi çekici öğrenme kursları oluşturma rehberi
Kullanım örneği #2: video reklamlar
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Ask The Agent, yeni müşteri adaylarını artırmak için güven inşa etti
YZ video, Crystal Ninja'nın perakende, e-ticaret, eğitim ve etkinlik alanlarında büyümesini sağladı
Yazar Jason Felts, kitabını avatar videolarıyla tanıttı
Şunlar için ideal
pazarlama markaları, işletmeler veya hizmetler
En iyi uygulamalar
- Videoları kısa tutun. Dikkati canlı tutmak ve kitlenizin videoyu sonuna kadar izleme olasılığını artırmak için 60 saniyenin altında olmalarını hedefleyin.
- Değerle başlayın. Ana mesajınızı veya faydayı hemen paylaşın. İnsanlara onlar için ne olduğunu anlatmak için sonuna kadar beklemeyin.
- Mesajınızı hedefinizle uyumlu hale getirin. Videonun stilini, süresini ve harekete geçirici mesajını, nerede görüneceğine göre uyarlayın; ister bir Instagram Reels, ister bir web sitesi açılış sayfası, ister bir müşteri e-postası olsun.
- Önce mobil düşünün. Çoğu kişi videoyu telefonundan izleyeceği için kadrajı sıkı tutun, tempoyu hızlı ayarlayın ve görselleri takip edilmesi kolay hale getirin.
- Düzenlemelerinizi öne çıkarın. Videonuzun sönük veya durağan hissettirmemesi için basit metin animasyonları, ürün çekimleri veya müşteri örnekleri kullanın.
- Zaman içinde test edin ve iyileştirinKancanızın, mesajınızın veya CTA'nızın farklı versiyonlarını deneyerek en fazla tıklamayı, aramayı veya satışı neyin sağladığını görün ve ardından işe yarayanı daha fazla yapın.
Öne çıkan özellikler
- Ürün yerleştirme: tek tıklamayla videolarınıza fiziksel ürünler ekleyin.
- Görünüm Oluşturma: Avatarınızı yalnızca bir metin prompt'u ile pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirerek daha dinamik hale getirin.
İpucu
İşte Favoured'dan sosyal medya yapımcısı George “GG” Gossland'ın defalarca denenmiş ve kanıtlanmış bir senaryo yapısı:
- Hook – Görsel olarak tuhaf ya da beklenmedik bir şey.
- Problem – İzleyiciniz hangi zorluklarla karşı karşıya?
- Çözüm – Ürün veya hizmet bu zorlukları nasıl ortadan kaldırıyor?
- Öne çıkan satış noktaları (USP'ler) – yani “benzersiz satış vaadi”. Öne çıkan özellikleri gösterin!
- CTA – İzleyicilere her zaman bir sonraki adımda yapacakları bir şey verin.
Bir üst seviyeye çıkmaya hazır mısınız?
→ İzleyin: video reklam oluşturma için adım adım eğitim
→ HeyGen’in video reklamlarınızı ve performansınızı geliştirmenin 5 yolu adlı e-kitabına göz atın
Kullanım örneği #3: sosyal influencer videosu
Müşteri hikayeleri ve örnekler
2 Dövüş sanatları eğitmeni Kung Fu Kendra, çok dilli sosyal medya tanıtımıyla kurslarının erişimini nasıl genişletti
Reply.io, CEO’sunun HeyGen avatarıyla TikTok görünürlüğünü nasıl artırdı?
Favoured, miktarı ve kaliteyi artırmak için UGC içeriğini 6 kat ölçeklendirmek üzere HeyGen'den yararlanıyor
Şunlar için ideal
Ağırlıklı olarak sosyal kanıtla büyüyen işletmeler; ürün odaklı işletmeler (cilt bakımı, dekor vb.), hizmet odaklı işletmeler (emlak, koçlar, danışmanlar) ve niş ya da tutkuyu merkeze alan işletmeler (evcil hayvan markaları, çevre dostu şirketler) dahil.
En iyi uygulamalar
- İzleyicileri hızla yakalayın.İlk 1-2 saniye içinde hareket, kalın metin veya etkileyici bir görselle dikkat çekmeyi hedefleyin.
- Sessiz otomatik oynatma için tasarlayın. altyazılar, metin bindirmeleri ve birçok kullanıcı sesi kapalı izlediği için görsel hikâye anlatımı kullanın.
- Kısa tutun. Daha azı daha iyidir. TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts için 15–30 saniyenin altında kalmaya çalışın. Gelişmiş ses ayarlarını kullanarak metninizin okuma hızını ayarlayın.
- Akışa uygun çerçeveleyin. Platforma bağlı olarak dikey (9:16) veya kare formatlar kullanın. Yalnızca YouTube’a yüklüyorsanız yatay (landscape) yönlendirmeden yararlanın; aksi halde kaçının.
- “Aha” anıyla başlayın.Dönüşümü, faydayı veya duygusal getiriyi yalnızca ürün özelliklerine odaklanmak yerine daha en başta öne çıkarın.
- Yerel görünmesini sağlayın. Platform trendlerini, daha hızlı tempolu içerik üreticisi tarzı kurguları veya UGC avatarları kullanarak akışa doğal şekilde karışmasını sağlayın.
Öne çıkan özellikler
- UGC avatarlar: özgün içerik üreticisi hissi veren yüzlerce yapay zeka ile oluşturulmuş stok avatarı keşfedin.
- Altyazılar: ses kapalıyken bile mesajınızın izleyiciye ulaştığından emin olun.
İpucu
TikTok, Reels ve Shorts genelinde önde gelen içerik üreticilerinin kullandığı, yüksek performanslı bir içerik yapısı şöyledir:
- Dikkat çeken görseller: kaydırmayı durdurmak için çarpıcı metin, hareket veya şaşırtıcı bir görselle başlayın
- Bağ kurulabilir an: gerçek bir acı noktasını veya “ben de bunu yaşadım” hissi veren bir durumu yansıtarak anında bağlantı kurun
- Dönüşüm veya kazanç: ürününüzün değerini kullanım anında gösterin
- Yaratıcı bakış açısı: kişisel ve samimi bir tonla anlatmak için seslendirme veya ekrandaki metni kullanın
- Basit CTA: bir sonraki adımı açık hale getirin! (“Bunu deneyin”, “daha fazlasını izleyin” veya “web sitesini ziyaret edin.”)
Daha derine inmeye hazır mısınız?
→ Adım adım izleyin sosyal medya influencer videoları oluşturma eğitimi
→ HeyGen’in e-kitabına göz atın Video reklamlarınızı ve performansınızı geliştirmenin 5 yolu