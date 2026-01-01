YZ öne çıkan video oluşturma uygulaması
Uzun videonuzu tek tıkla birden fazla öne çıkan kesite dönüştürün. Görüntünüzü yükleyin, altyazı stilini ve çıktı formatını seçin, dakikalar içinde platforma hazır highlight videoları elde edin. Kurgu deneyimi gerekmez, saatlerce görüntü taramanıza hiç gerek yok.
Anlık öne çıkan özellikler
Tek tıkla YZ öne çıkan anları oluşturma
Videonuzu dosyayı sürükleyerek veya belirli bir URL’yi YZ Video Oluşturucuya yapıştırarak yükleyin ve Instant Highlights, en ilgi çekici anları otomatik olarak tespit etmek için tüm kaydı tarasın. Yapay zeka, tek bir uzun videodan dakikalar içinde birden fazla öne çıkan klip oluşturur ve saatler süren manuel tarama ve kırpma işleminin yerini, URL’den Videoya iş akışıyla alır.
Kaydırmayı durdurmak için tasarlanmış altyazı stilleri
Her öne çıkan video, platforma ve içeriğe uygun altyazılara ihtiyaç duyar. Instant Highlights; Subtle Gray ve Subtle Cyan gibi sade seçeneklerden Block Dark ve Retro Gold gibi iddialı stillere uzanan tasarlanmış altyazı hazır ayarları kütüphanesini, yerleşik Subtitle Generator ile birlikte sunar. Bir stil seçin; partideki her klip, dışa aktarılırken bu görünüm uygulanmış şekilde çıkar.
Klip süresi ve format kontrolü
Klip süresini otomatik olarak ayarlayın veya platformunuza en uygun özel bir uzunluk seçin. Reels ve TikTok için 9:16 Dikey, YouTube için 16:9 Yatay ya da LinkedIn ve Facebook için 1:1 Kare formatları arasında geçiş yapmak için YZ Video Editörü. Tek yükleme ile tüm formatlar hazır; yeniden boyutlandırma veya yeniden dışa aktarma gerekmez.
HeyGen'in YZ araçlarıyla öne çıkan içeriklerinizi bir adım öteye taşıyın
Her öne çıkan an için çok dilli seslendirme
Öne çıkan anlarınız oluşturulduktan sonra, bunları anlatım için 175+ dilde çalışan, kare hassasiyetinde AI Voice Cloning ve AI Lip Sync ile eşleştirin. En iyi anlarınızı yeniden kayıt yapmadan veya seslendirme sanatçısı tutmadan küresel kitleler için yerelleştirerek tek bir öne çıkanlar videosunu çok dilli bir içerik kitaplığına dönüştürün.
Editoryal kontrol için özel yönergeler
YZ'ye neleri koruması, neleri atlaması ve öne çıkaracağınız anları nasıl çerçevelemesi gerektiğini anlatmak için talimatlar alanına konuya özel yönergeler yazın. Reel Oluşturucu, editoryal girdilerinizi kullanarak marka tonunuza, hedef kitlenizin beklentilerine veya kampanya brifinize uyan anları önceliklendirir.
Kullanım alanları
Pazarlama etkinliği öne çıkanları
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Webinar ve podcast öne çıkanları
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Kurumsal iletişim ve genel bilgilendirme toplantıları
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Sosyal medya kısa videoları ve Reels içerikleri
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Ürün demoları ve müşteri referansları
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
Eğitim ve işe alıştırma içerikleri
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Nasıl çalışır
Uzun biçimli videonuzu dört adımda, birden çok platforma hazır öne çıkan kesitlere dönüştürün. Çoğu kullanıcı ilk öne çıkan videolarını beş dakikadan kısa sürede oluşturuyor.
Videonuzu yükleyin
Video dosyanızı (MP4, MOV veya 10 GB’a kadar WEBM) sürükleyip bırakın ya da belirli bir URL yapıştırın. Instant Highlights, kaynağı en fazla 2 saat uzunluğunda olan videoları kabul eder.
Süreyi ve formatı ayarlayın
Otomatik klip süresini seçin veya özel bir uzunluk belirleyin. Hedef platformunuz için 9:16 Dikey, 16:9 Yatay veya 1:1 Kare formatını seçin.
Bir altyazı stili seçin ve talimatlar ekleyin
Altyazı stil kütüphanesine göz atın ve markanıza uygun bir hazır ayar seçin. YZ'nin nelere öncelik vereceğini veya neleri atlayacağını belirtmek için özel talimatlarınızı yazın.
Oluşturun ve yayınlayın
Instant Highlights videonuzu tarar ve birden fazla öne çıkan klip oluşturur. Önizleyin, indirin ve dilediğiniz platformda paylaşın.
Sıkça sorulan sorular
Instant Highlights, klipleri elle kırpmaya göre neyi farklı yapıyor?
Manuel düzenleme, tüm kaydınızı baştan sona izleyip zaman damgalarını işaretlemeniz, her bölümü tek tek kesmeniz ve her seferinde yalnızca bir klip dışa aktarmanız anlamına gelir. Instant Highlights, tüm videoyu tarar ve tek seferde birden fazla, paylaşmaya hazır kısa video oluşturur;Clip Generator iş akışında, altyazılar ve seçtiğiniz en-boy oranı her klibe önceden uygulanmış olur.
YZ hangi anları öne çıkaracağına nasıl karar veriyor?
YZ, kaydınız boyunca konuşma kalıplarını, görsel enerjiyi, sahne geçişlerini ve izleyici etkileşim sinyallerini analiz eder. Sosyal platformlarda dikkat çekme olasılığı en yüksek bölümleri belirler ve bunları bağımsız kliplere dönüştürmek için video highlight motorunu kullanır. "Ürün demosuna odaklan" veya "Soru-cevap bölümünü atla" gibi talimatlar yazarak öncelik verdiği noktaları hassaslaştırabilirsiniz.
Her bir öne çıkan klibin süresini ve formatını kontrol edebilir miyim?
Klip süresini otomatik olarak ayarlayın; YZ her an için ideal uzunluğu seçsin. Ya da tüm kliplerin tutarlı kalması için sabit bir süre belirleyin. Çıktı formatı geçişi, Reels ve TikTok için 9:16 Dikey, YouTube için 16:9 Yatay ve LinkedIn ile Facebook için 1:1 Kare arasında geçiş yapar. Ayarlardan herhangi birini değiştirin ve yeniden yükleme yapmadan tekrar oluşturun.
Hangi altyazı stilleri mevcut ve oluşturma işleminden önce bunları önizleyebilir miyim?
Instant Highlights, Subtle Gray gibi sade stillerden Block Dark, Racing ve Retro Gold gibi yüksek etkiye sahip tasarımlara kadar uzanan, kaydırılabilir bir altyazı ön ayarları kitaplığı içerir. Her ön ayar, oluşturma işleminden önce görünümü görebilmeniz için örnek bir metin ön izlemesi sunar ve Videoya Altyazı Ekle ile seçtiğiniz stil, partideki her klipte tutarlı bir şekilde uygulanır.
Bu, spor maçı kayıtları ve öne çıkan pozisyon videoları için de işe yarar mı?
Tüm maç kaydını yükleyin; YZ, goller, büyük oyunlar, kutlamalar ve maçın seyrini değiştiren anlar dahil olmak üzere yüksek enerjili anları otomatik olarak tespit etsin. Talimatlar alanını kullanarak bir oyuncu adı veya forma numarası belirtin; YZ bu oyuncuyla ilgili anlara daha yüksek ağırlık verecektir. Spor özetlerinin en fazla etkileşim aldığı Reels ve TikTok için 9:16 dikey formatında dışa aktarın.
Tek bir öne çıkan video klibini küresel bir kitle için birden fazla dile çevirebilir miyim?
Instant Highlights ile oluşturulan her klip, AI Video Translator kullanılarak AI Dubbing ile 175’ten fazla dile yerelleştirilebilir. Seslendirme, hedef dilde dudak hareketleriyle senkronize olacak şekilde klonlanır; böylece tek bir öne çıkanlar seti, yeniden kayıt yapmaya veya çevirmen tutmaya gerek kalmadan çok dilli bir içerik kütüphanesine dönüşür.
Instant Highlights, OpusClip veya VEED gibi araçlarla karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Çoğu öne çıkarma aracı, yalnızca temel altyazılarla ve ses kontrolü olmadan ham kesitler kırpar. Instant Highlights ise tam kapsamlı bir altyazı stil kütüphanesi ve kurguyu yönlendirmek için doğal dilde talimatlar sunar. Buradan itibaren çıktıyı çok dilli seslendirme, dudak senkronizasyonu ve Video Script Generator ile HeyGen platformunun daha geniş avatar araçlarıyla eşleştirebilirsiniz.
Pazarlama ekipleri, içeriği bu şekilde yeniden kullanarak ölçülebilir sonuçlar görüyor mu?
Attention Grabbing Media, HeyGen'in video araçlarını kullanarak kampanyaları genelinde içerik oluşturma hızını 3 kat artırdığını bildirdi. Her web seminerini, etkinliği ve uzun formatlı kaydı, platforma hazır öne çıkan kliplerden oluşan bir seriye dönüştürmek, klip başına düzenleme darboğazını ortadan kaldırarak bu hızlanmayı katlıyor.
Hangi dosya türlerini yükleyebilirim ve bir boyut sınırı var mı?
Instant Highlights, 10 GB'a kadar MP4, MOV ve WEBM dosyalarını kabul eder. Dosya yüklemek yerine doğrudan video URL'si de yapıştırabilirsiniz. Araç, en fazla 2 saat uzunluğundaki kaynak videoları işler; yani hem 30 dakikalık bir web semineri hem de 90 dakikalık bir eğitim oturumu, kaynağı önceden kırpmaya gerek kalmadan sorunsuz çalışır.
Instant Highlights'ı kullanmak ücretsiz mi?
HeyGen, Instant Highlights erişimini içeren ücretsiz bir plan sunar. Bir video yükleyin, öne çıkan anları oluşturun ve ücretli bir plana geçmeden önce altyazı stilleri, format seçenekleri ve talimatlar dahil olmak üzere tüm iş akışını test edin. Creator planları, daha yüksek kullanım limitleri ve filigransız dışa aktarma seçenekleriyle aylık 24 $’dan başlar.
