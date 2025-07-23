ยินดีต้อนรับสู่คู่มือเริ่มต้นวิดีโอ AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
Want to create more video content but feel held back by limited time, budget, or production resources? You’re not alone. The good news? With HeyGen, you can easily create, translate, and repurpose videos that look professional, without the high costs or long turnaround times of traditional production.
คู่มือนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดแบรนด์ ขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มการผลิตคอนเทนต์ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือผู้แสดงหน้ากล้องเลย
Don’t miss the hands-on video creation exercise in the Making Your First Video section. It’s designed to help you learn by doing and get up to speed in no time.
Top Use Cases: How Small Businesses Are Using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It’s a creative engine built for professionals who need to move fast, scale content, and drive results without sacrificing quality. From multilingual courses to social ads, here’s how small businesses and entrepreneurs of many kinds are using HeyGen to create high-impact videos at scale.
Learning Courses
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ: ผู้สอน ที่ปรึกษา โค้ช ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- Happy Cats ผู้สอนออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมว Anneleen Bru ขยายการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกกลุ่มใหม่ด้วยอวตารและการแปลของ HeyGen
- How martial arts instructor Kung Fu Kendra vastly reduced her video production hours while reaching a new global audience with HeyGen avatars and translation
Video Ads
Perfect for: marketing brands, businesses or services
- Ask The Agent เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้อย่างไรด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือและโชว์แบรนด์ส่วนตัวของมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ในระดับสเกล
- ศิลปินคริสตัล Crystal Ninja ใช้วิดีโอ AI เปิดตัวร้านค้าปลีก เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ฮับการศึกษา VIP และอีเวนต์ได้อย่างไร
Social Influencer Videos
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เติบโตจากการรีวิวและคำบอกต่อ: ธุรกิจที่ขายสินค้า (สกินแคร์ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ) ธุรกิจให้บริการ (อสังหาริมทรัพย์ โค้ช ที่ปรึกษา) และธุรกิจเฉพาะกลุ่มหรือธุรกิจจากแพสชัน (แบรนด์สัตว์เลี้ยง ธุรกิจสายรักษ์โลก)
- How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion
- Reply.io เพิ่มการมองเห็นบน TikTok ให้กับ CEO ด้วยอวตารเหมือนจริงขั้นสุดจาก HeyGen
Why Video is Critical in Small Business Growth Today
The Challenge
- Hiring a team or outsourcing video creation is too expensive and time-consuming
- Filming yourself takes hours you could be spending on running your business
- คุณต้องมีคอนเทนต์ที่ใช้ได้ผลบนทุกแพลตฟอร์มและหลายภาษา ไม่ใช่แค่แบบเดียว
What AI Video Unlocks
ความรวดเร็ว การขยายขนาด และการประหยัดต้นทุน
Video course production timeline reduced from 4 weeks to 15 minutes per video by Anneleen Bru, cat behaviorist and online educator at Happy Cats
การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
Marketing and courses in 6+ languages offered by Kung Fu Kendra by using HeyGen’s translation features
Personalization
ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์นับร้อยคน ที่ Ask The Agent สร้างโอกาสในการหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยการทำวิดีโอสร้างแบรนด์ส่วนตัวด้วยอวตาร HeyGen
Want to dive in deeper?
→ AI Video Marketing Strategy eBook
→ 5 ways to be more efficient with your marketing budget eBook
Making Your First AI Video
Introduction
เพิ่งเริ่มทำวิดีโอหรือใช้ HeyGen ครั้งแรกใช่ไหม ไม่ยากเลย ส่วนนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
Learning Course
เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอสอนหรือวิดีโอแนะนำการใช้งานที่ต้องบันทึกหน้าจอหรือใช้ภาพประกอบอื่นๆ
ชอบการเรียนรู้แบบลงมือทำไหม
เลือกประเภทวิดีโอด้านบนเพื่อเปิดเทมเพลตสำเร็จรูปใน HeyGen แล้วทำตามไปทีละขั้นตอน
ทำได้เกินเป้าหมายใช่ไหม
ชอบมาก! ข้ามไปที่ ขั้นตอนที่ 4: เลือกโฆษก AI Avatar ที่เหมาะสม แล้วสร้าง AI avatar ของคุณเอง แฝดดิจิทัลและดาวเด่นวิดีโอในอนาคตของคุณ
Not ready to dive in yet?
ไม่ต้องกังวล ตอนนี้แค่ไล่ดูขั้นตอนคร่าวๆ แล้วค่อยกลับมาอ่านวิธีทำฉบับเต็มเมื่อพร้อม
Ready to get started? Begin with this 2-minute tour of HeyGen’s AI Studio Editor, and then let’s dive in!
For more information, visit our follow along video tutorials
→ HeyGen Academy: 101
broad overview of all HeyGen features
→ HeyGen Academy: AI Studio
deeper dive into video editing
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
ผู้ประกอบการที่ฉลาดไม่ได้เริ่มจากศูนย์ทุกครั้ง แต่สร้างระบบที่ขยายขนาดได้
ด้วย HeyGen การรักษาวิดีโอให้สอดคล้องกับแบรนด์ทำได้ง่ายๆ เพียงตั้งค่า Brand Kit เพื่อให้ระบบใช้ฟอนต์ สี โลโก้ และแอสเซ็ตของคุณโดยอัตโนมัติ
Just paste in your company’s URL to get started, or upload your brand elements manually.
รีบอยู่ใช่ไหม ไม่เป็นไร กลับมาทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จเมื่อไรก็ได้
เคล็ดลับเพิ่มเติม
เมื่อ Brand Kit ของคุณมีสีประจำแบรนด์พร้อมแล้ว คุณสามารถอัปเดตเทมเพลตส่วนใหญ่ของ HeyGen ได้อย่างง่ายดายTemplates ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ เพียงสลับใช้สีของคุณเองเพื่อให้ทุกวิดีโอคงความเป็นแบรนด์ หรือกดปุ่ม Shuffle Colors เพื่อให้ HeyGen สลับสีให้อัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกลยุทธ์ของคุณ
ก่อนเริ่มสร้างวิดีโอให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อเคลียร์ให้ชัดเจนว่า เป้าหมายทางธุรกิจของคุณคืออะไร, กลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มคืออะไร, และ สารที่ต้องการสื่อคืออะไร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่ไม่เพียงดูดีเท่านั้น แต่ยังสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง อีกด้วย
Business Goal
What do you want this video to accomplish for your business?
ตัวอย่าง: เพิ่มยอดขาย อธิบายบริการของคุณ ให้ความรู้ลูกค้า เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างความน่าเชื่อถือ
กลุ่มเป้าหมาย
วิดีโอนี้เหมาะสำหรับใคร พวกเขาสนใจเรื่องอะไร และอยู่ในช่วงไหนของเส้นทางการเป็นลูกค้ากับธุรกิจของคุณ
ตัวอย่าง: ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรก ลูกค้าเก่าที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และสาย DIY ที่ติดตามคุณบน Instagram
Primary Distribution Channel
ผู้ชมจะเห็นวิดีโอนี้ที่ไหนบ้าง?
Examples: Instagram Reels, YouTube, Shopify landing page, email newsletter, Facebook ads
ข้อความหรือฮุก
What problem are you solving, and how will you capture attention in the first few seconds?
ตัวอย่าง: “เคยสงสัยไหมว่าทำไมออกกำลังกายหนักแล้วถึงไม่เห็นผลลัพธ์?” หรือ “กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในฝัน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน?”
เคล็ดลับมือโปร
Need a second opinion on your strategy? Head to ChatGPT, Claude, or another tool of your choice and prompt with the following:
"ฉันวางแผนแคมเปญวิดีโอการตลาดสำหรับ [product/service] เป้าหมายของฉันคือ [goal] กลุ่มเป้าหมายคือ [audience] ฉันจะเผยแพร่บน [channel] และข้อความหลักหรือฮุกคือ [hook] ช่วยให้คำแนะนำได้ไหมว่าข้อความนี้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพแค่ไหน และมีจุดไหนที่ควรปรับปรุงบ้าง?"
Explore more script templates and tips
→ วิดีโอโฆษณา
→ วิดีโอโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์
→ วิดีโอ How-To
→ วิดีโออธิบายสินค้า
เจาะลึกการเขียนสคริปต์วิดีโอให้มากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: เขียนสคริปต์ของคุณ
Your script is the backbone of a great video ad or clear, effective learning experience.
For a promotional video or ad, here’s how to make it count:
- เริ่มต้นด้วย hook ที่ดึงดูดใจ (3-5 วินาทีแรกสำคัญที่สุด) เพื่อสะท้อนปัญหาที่พบบ่อยหรือคุณค่าที่ต้องการสื่อ
- End with a clear CTA (call to action), such as pointing to your website, a new offer, etc.
- ใช้ภาษาที่เรียบง่ายเป็นกันเองพูดกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและชัดเจน
สำหรับวิดีโอการศึกษา นี่คือวิธีทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช่:
- Start with context and relevance such as a scenario, question or common challenge to show why the topic matters. This builds motivation and learner buy-in.
- จัดโครงสร้างให้ชัดเจนและโฟกัสประเด็นแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับ เข้าใจง่าย และดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้ภาษาที่เรียบง่ายเป็นกันเองพูดกับผู้เรียนโดยตรงและชัดเจน
- ตอกย้ำประเด็นสำคัญและขั้นตอนถัดไปด้วยการปิดท้ายด้วยสรุปสั้นๆ การชวนให้ทบทวนหรือทดลองใช้สิ่งที่เรียนรู้ หรือการชี้ทางไปยังโมดูลหรือแหล่งข้อมูลถัดไปอย่างชัดเจน
Pro Tip
Want to move faster? Check the following Best Practices page for guidance on using tools like ChatGPT to write your script.
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี? นี่คือตัวอย่างโครงร่างไม่กี่แบบสำหรับใช้เป็นแรงบันดาลใจ
หากกำลังทำตามใน HeyGen สคริปต์เหล่านี้ถูกใส่ไว้ในเทมเพลตของคุณเรียบร้อยแล้ว
Access templates including these scripts here:
สำรวจเทมเพลตสคริปต์และเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการตลาดยอดนิยมประเภทต่างๆ
→ วิดีโอโฆษณา
→ วิดีโอโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์
→ วิดีโอสอนใช้
→ วิดีโออธิบายสินค้า
เจาะลึกการเขียนสคริปต์ให้เหนือกว่า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนสคริปต์ได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย AI
การทำธุรกิจหมายถึงต้องรับหลายบทบาท แล้วทำไมไม่ให้ AI ช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นล่ะ? เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude และ Gemini ช่วยให้ได้สคริปต์คุณภาพสูงในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง มาดูวิธีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกัน
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพรอมต์ที่ชัดเจน
- บอก AI ว่าคุณกำลังสร้างวิดีโอแบบไหนและอยากให้มันช่วยอะไรกับธุรกิจของคุณ พร้อมใส่รายละเอียดเช่น:
- ประเภทของวิดีโอ (เช่น โมดูลคอร์สการเรียนรู้ โฆษณาบนโซเชียล เป็นต้น)
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร (เช่น ลูกค้าใหม่ ผู้ติดตามจดหมายข่าว)
- สิ่งที่ต้องการให้วิดีโอทำได้ (เช่น กระตุ้นให้สมัครใช้งาน ตอบคำถามที่พบบ่อย แสดงภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ)
- โทนหรือสไตล์การพูด (เช่น เป็นกันเอง ผู้เชี่ยวชาญ สนุกสนาน)
ตัวอย่างพรอมต์:
"เขียนสคริปต์วิดีโอความยาว 60 วินาทีสำหรับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่เจาะกลุ่มผู้ซื้อจากต่างจังหวัด โทนเนื้อหาควรมั่นใจและเป็นมืออาชีพ ปิดท้ายด้วยคำกระตุ้นให้จองทัวร์เสมือนจริง"
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อ
Want a more accurate, on-brand script? Include a few quick bullet points about what to highlight.
ตัวอย่าง:
- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
- จุดขายหลักหรือฟีเจอร์สำคัญ
- คำกระตุ้นให้ดำเนินการ
ตัวอย่างพรอมต์:
"ใส่ประเด็นเหล่านี้: 123 Bayview Drive เป็นบ้านที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ มี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ มองเห็นวิวทะเลและมีครัวสำหรับเชฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานรีโมตที่ย้ายมาอยู่แถบชายฝั่ง CTA: นัดชมบ้านแบบส่วนตัวได้วันนี้"
ขั้นตอนที่ 3: ขอรูปแบบที่เหมาะสม
Tell the AI how you’ll be delivering the video. This helps shape the tone and style.
ตัวอย่าง:
- สคริปต์พูดที่ผู้ก่อตั้งเป็นคนกล่าวเอง
- จะถูกเผยแพร่บน Instagram Reels
- โทนภาษาสบายๆ เป็นธรรมชาติแบบมนุษย์
ตัวอย่างพรอมต์:
"เขียนเนื้อหานี้ให้เป็นสคริปต์พูดสำหรับอวตาร AI ของฉันบน Instagram Reels ให้มีโทนเป็นกันเอง ชัดเจน และน่าติดตาม"
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจทานและปรับแต่ง
วางสคริปต์ลงใน HeyGen พรีวิวด้วยอวตารของคุณแล้วลองฟัง ดูว่าเสียงเหมือนคุณหรือไม่ ถ้ายังไม่ใช่ให้ปรับแก้ด้วยพรอมต์เพิ่มเติมเช่น:
- ทำให้เนื้อหาดูเป็นกันเองและเหมือนการสนทนามากขึ้น
- เพิ่มฮุกดึงดูดความสนใจภายใน 3 วินาทีแรก
- ปรับวิดีโอนี้ให้เป็นเวอร์ชันสั้น 30 วินาทีสำหรับโซเชียล
- ใส่สถิติแบบย่อเกี่ยวกับย่านนี้
- ลองใช้ข้อความปิดท้าย CTA สามเวอร์ชัน
Dive deeper into scripting
→ วิธีเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI ให้ปัง: คู่มือฉบับนักการตลาดยุคใหม่ (eBook)
ขั้นตอนที่ 4: เลือก AI อวตารที่เหมาะสม
โฆษกของคุณเป็นตัวกำหนดโทน เลือกใช้ Public Avatar ที่พร้อมใช้งาน สร้าง Custom Avatar ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ หรือถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวขั้นสุด สร้างดิจิทัลทวินของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์ Hyper Realistic Avatar ของ HeyGen!
HeyGen offers multiple options for creating Custom Avatars. Click the links below to dive into the details further.
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องมี
You'll Get
เหมาะสำหรับ
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์สมจริงที่สุดจากวิดีโอฝึกสอนของคุณ
ดิจิทัลทวินเสมือนจริงระดับไฮเปอร์เรียลิสติก
รูปถ่าย 10-15 รูป
รูปลักษณ์สมจริงจากรูปถ่ายของคุณ พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI
ดิจิทัลทวินสมจริง
พรอมต์ข้อความ
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI แบบครบวงจร
Fictional characters in realistic or varying animation styles
Avatar IV (new!)
1 รูปภาพ
รูปลักษณ์สมจริงจากภาพถ่าย พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI ต้องใช้เครดิตในการสร้าง
<30 sec videos, including lip syncing to music
Best Practices: Making the Perfect Custom Avatar
พร้อมสร้างอวตารระดับมืออาชีพสมจริงพร้อมตัวเลือกปรับแต่งไม่รู้จบหรือยัง สำรวจทรัพยากรด้านล่างเพื่อดูทิปส์ แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ และภาพรวมแบบรวดเร็วของสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อสร้าง Custom Avatar อย่าลืมว่า ยิ่งคุณภาพต้นทางดี ผลลัพธ์ก็ยิ่งดี รูปภาพ วิดีโอ และพรอมต์ข้อความของคุณยิ่งดีมากเท่าไร อวตารที่ได้ก็จะยิ่งสมจริงและดูมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น
Whatever’s in your Hyper Realistic Avatar training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
สิ่งที่ต้องมี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปถ่าย 10-15 รูป
Generate Avatar
Text prompt
If you’re new to prompt writing, check out our prompting best practices
Avatar IV (new!)
1 photo
รูปถ่าย 1 รูปที่มีเฉพาะตัวแบบ แสงสว่างเพียงพอและความละเอียดคมชัด
Pro Tip
Use HeyGen’s Generating Looks feature to switch your avatar’s pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Want to dive in deeper?
Best Practices: Creating High Quality Custom AI Voices
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes the perfect video calls for something custom. Below are three ways to create Custom Voices.
ประเภทเสียงแบบกำหนดเอง
วิธีการสร้าง
ผลลัพธ์
เหมาะสำหรับ
อัตโนมัติเมื่อสร้างอวตารแบบสมจริงขั้นสูงหรือ
โคลนเสียงสมจริงจากเสียงและน้ำเสียงจริงของคุณ รองรับอารมณ์ได้หลากหลาย
โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคุณทุกอย่าง
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
เสียงที่สร้างด้วย AI แบบเต็มรูปแบบจากพรอมต์
A fictional voice or highly characterized voices
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
โคลนเสียงสมจริงที่เทรนจากเสียงจริงและน้ำเสียงของคุณเอง การปรับแต่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริการ ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสร้างดิจิทัลทวิน แต่โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงของคุณจริงๆ
เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดควรเริ่มจากไฟล์เสียงต้นฉบับที่คมชัด ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้ได้เสียงบันทึกที่ยอดเยี่ยม:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• พูดให้ชัดเจน เว้นจังหวะตามธรรมชาติและใส่อารมณ์เล็กน้อย
• อัปโหลดตัวอย่างหลายไฟล์ที่มี โทนอารมณ์ แตกต่างกันเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น (สำหรับ HeyGen Custom Voice Clones เท่านั้น)
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ใช้พรอมต์อย่างมืออาชีพ
การทำพรอมต์คือการเขียนและปรับแต่งข้อความคำสั่งอย่างพิถีพิถัน (เรียกว่าพรอมต์) เพื่อใช้กำหนดทิศทางให้เครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง
การใช้พรอมต์เป็นทักษะทรงพลังสำหรับผู้สร้าง AI ทุกคน เมื่อใช้ร่วมกับ HeyGen การใช้พรอมต์จะปลดล็อกวิธีการนับไม่ถ้วนในการสร้างวิดีโอทรงพลังที่มีเพียงจินตนาการของคุณเท่านั้นที่เป็นขีดจำกัด เตรียมพร้อมสำหรับการทดลองและปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง
ฟีเจอร์
ฟังก์ชัน
ใช้สำหรับ
เปลี่ยนท่าทาง ฉาก หรือชุดของ Custom Avatar
ทำให้ Photo Avatars มีชีวิตด้วยท่าทางและสีหน้า
การสร้างอวตารแบบกำหนดเอง (สมจริงหรือแบบแอนิเมชัน)
สร้างเสียงพูดแบบกำหนดเอง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์
Be Specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
เริ่มจากโครงสร้าง
ใช้โครงสร้างให้สม่ำเสมอ: อะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร สิ่งนี้ใช้ได้กับภาพ โทนเสียง และทิศทางการเคลื่อนไหว
ใส่บริบทและเจตนา
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
ใช้ภาษาที่สื่อภาพชัดเจน
ใช้คำคุณศัพท์ที่สื่ออารมณ์ สไตล์ หรือความชัดเจน (เช่น “มั่นใจ” “มินิมอล” “พลังงานสูง” “จังหวะสงบ”)
ปรับแต่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่าหยุดแค่ร่างแรก ปรับแต่งพรอมต์เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมากในทุกประเภทสื่อ!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้าง
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Step 5: Create and polish your scenes in AI Studio
Now that your script and avatar are ready, it’s time to bring your message to life in HeyGen’s AI Studio editor where it’s easy to customize, enhance, and polish every part of your video– no editing experience required!
- ออกแบบซีนของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วย Brand Kit หรือ Templates ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1
- เสริมพลังข้อความของคุณด้วยข้อความหรือภาพบนหน้าจอและตั้งค่าให้แสดง/ซ่อนด้วย Animations.
- เรียกดูคลังสื่อสต็อกของ HeyGen เพื่อค้นหาวิดีโอ b-roll คุณภาพสูง ใช้งานได้แบบปลอดค่าลิขสิทธิ์
- Use Premium Scene Transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Add and customize Captions to make your videos more engaging and accessible.
- แปลวิดีโอของคุณเพื่อเข้าถึงผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้ชมทั่วโลก
Pro Tip
สร้างและทดสอบ A/B หลายเวอร์ชันของวิดีโอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ์ และเพิ่มอัตราการแปลง
Ready to edit like a pro?
→ HeyGen Academy: AI Studio คอร์สวิดีโอเชิงลึกสอนการใช้ฟีเจอร์แก้ไขวิดีโอของ HeyGen
Best Practices: Adjust Pronunciation, Emotions, and Intonations
อยากให้อวตารของคุณพูดได้เป๊ะตรงใจใช่ไหม? HeyGen มีเครื่องมือทรงพลังให้ปรับแต่งเสียงพากย์ได้ละเอียด เพื่อให้การพูดฟังเป็นธรรมชาติ แม่นยำ และสมจริง
ฟีเจอร์
ฟังก์ชัน
ใช้สำหรับ
เพิ่มจังหวะหยุดและปรับการออกเสียงคำเฉพาะได้โดยตรงใน Script Panel
Upload or record audio with the tone, pacing, and pronunciation you want, and let any avatar deliver it in their own voice
กำหนดอารมณ์และโทนของสคริปต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เพิ่มความหลากหลายให้ Custom Voice ของคุณด้วยการอัปโหลดเสียงบันทึกเพิ่มเติมที่มีโทนอารมณ์ต่างกัน แล้วเลือกใช้โทนที่เหมาะที่สุดในแต่ละช่วงเวลา
อยากเห็นการทำงานจริงใช่ไหม
กลยุทธ์เพื่อขยายผลลัพธ์ให้เติบโต
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายไปสู่ตลาดใหม่ ทดสอบว่ากลยุทธ์ไหนได้ผล หรือปรับแต่งคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แนวทางปฏิบัติขั้นสูงและเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณขยายผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ
ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยการแปลภาษา
เรียนรู้วิธีแปลและปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น เป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง โดยไม่ต้องพึ่งการพากย์เสียงหรือใช้นักพากย์
ใช้ฟีเจอร์ Brand Voice ของ HeyGen เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของวิดีโอที่แปลแล้ว ด้วยการกำหนดเองว่าคำบางคำควรถูกจัดการอย่างไร (เช่น การออกเสียงชื่อแบรนด์ การบังคับให้แปลหรือไม่ให้แปลคำบางคำ)
ผู้ใช้แพลน Enterprise และ Team ยังสามารถแก้ไขสคริปต์ที่แปลแล้วได้โดยตรงด้วยฟีเจอร์ Proofread ของเรา
ต้องการไอเดียเพิ่มเติม? ดูตัวอย่างได้ที่ วิธีที่ Trivago ใช้ HeyGen เพื่อปรับเนื้อหาโฆษณาทีวีให้เหมาะกับ 30 ตลาดพร้อมกัน
สนับสนุนการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยคอนเทนต์ที่ยืดหยุ่นและอัปเดตได้
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและสื่อการเรียนรู้ของคุณต้องปรับตามให้ทัน ไม่ว่าคุณจะรีเฟรชทั้งโมดูลคอร์สหรืออัปเดตเพียงวิดีโอฝึกอบรมหนึ่งรายการ การผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิมที่ต้องถ่ายทำและตัดต่อใหม่สามารถทำให้การอัปเดตเล็กน้อยกลายเป็นงานใหญ่ได้
ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่ใช่หลายวัน แค่สลับสคริปต์ แก้ไขข้อความ เปลี่ยนภาพ และสร้างเวอร์ชันใหม่ได้ในไม่กี่คลิก ไม่ต้องติดขัดในขั้นตอนเดิมๆ อีกต่อไป แค่ได้วิดีโอที่รวดเร็วและยืดหยุ่นช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวได้เร็วทันการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ HeyGen สำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง.
ปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่
เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับแคมเปญอีเมล การติดต่อด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้าของคุณด้วย วิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคล โดยใช้องค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ชื่อของผู้ชม หรือรายละเอียดที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของแต่ละคน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
อวตารแบบโต้ตอบ
ไม่ว่าจะใช้สำหรับงานขาย งานซัพพอร์ตลูกค้า หรือการศึกษา Interactive Avatars ช่วยเปลี่ยนวิดีโอทางเดียวให้กลายเป็นบทสนทนาแบบโต้ตอบสองทางที่มีชีวิตชีวา เป็นวิธีทรงพลังในการเพิ่มการมีส่วนร่วม มอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ
กำลังมองหาไอเดียอยู่ใช่ไหม ลองดูว่า getitAI เพิ่มยอดขายอีคอมเมิร์ซด้วยประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบสดและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างไร
กรณีการใช้งานที่ 1: คอร์สเรียน
ไม่ว่าคุณกำลังขยายไปสู่ตลาดใหม่ ทดสอบว่าอะไรได้ผล หรือปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แนวทางปฏิบัติขั้นสูงและเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณขยายผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ
เรื่องราวและตัวอย่างจากลูกค้า
ผู้สอนออนไลน์ Happy Cats ขยายการสร้างคอร์สด้วยอวตาร
Kung Fu Kendra ลดเวลาในการผลิตวิดีโอและเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
HeyGen Academy: คอร์สวิดีโอเรียนตามการใช้งาน AI Studio
เหมาะสำหรับ
ผู้สอน ที่ปรึกษา โค้ช ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นส่วนสั้นๆ เข้าใจง่าย
ทำให้แต่ละบทเรียนสั้นและตรงประเด็น โดยให้ใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 7 นาที เพื่อให้ผู้ชมติดตาม ทบทวน และจดจำได้ง่ายขึ้น
เขียนสคริปต์ให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติแบบสนทนา
อย่าแค่สอน—เชื่อมต่อ ใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คำศัพท์เทคนิคเข้าใจง่าย และทำให้ไอเดียมีชีวิตด้วยเรื่องเล่าหรือกรณีตัวอย่างจริง
ออกแบบงานภาพอย่างมีเป้าหมาย
ใช้อวตารผู้นำเสนอควบคู่กับการบันทึกหน้าจอ เดโม หรือกราฟิกประกอบเพื่อให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
เพิ่มการโต้ตอบเล็กน้อย
กระตุ้นการมีส่วนร่วมด้วยการเช็กความรู้แบบรวดเร็ว พรอมต์ให้สะท้อนคิด หรือแบบฝึกหัดง่ายๆ แม้แบบทดสอบเพียง 1 คำถามก็ช่วยเพิ่มการจดจำได้
อัปเดตได้ง่ายตามการเติบโตของคุณ
ใช้ HeyGen เพื่อปรับแก้และอัปเดตคอนเทนต์ตามฟีดแบ็กหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
ฟีเจอร์เด่น
- แอนิเมชัน: เพิ่มข้อความหรือภาพแบบแอนิเมชันเพื่อเน้นขั้นตอนสำคัญ เสริมการเรียนรู้ และดึงดูดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมตลอดเวลา
- เทมเพลต: ช่วยให้การสร้างวิดีโอเป็นระบบและสม่ำเสมอ อย่าลืมว่าสามารถปรับแต่งเทมเพลตสำเร็จรูปของ HeyGen ให้เข้ากับสีแบรนด์ของคุณได้!
- Generate Looks: ใช้พรอมต์ข้อความเพื่อปรับชุด สภาพแวดล้อม หรือท่าทางของผู้สอนอวตารให้เหมาะกับหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมาย
เคล็ดลับเพิ่มเติม
ถ้าวิดีโอสอนใช้งานของคุณต้องมีภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นการบันทึกหน้าจอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับสคริปต์ของคุณ เริ่มจากเขียนสคริปต์ให้เรียบร้อย จากนั้นใช้ปุ่มพรีวิวเพื่อเล่นเสียงไปพร้อมกับการบันทึกหน้าจอให้ซิงก์กับเสียงบรรยายเพื่อให้จังหวะลงตัวที่สุด
พร้อมเจาะลึกมากขึ้นหรือยัง?
→ เจาะลึกยิ่งขึ้นด้วย คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D eBook ของเรา
→ ดูคู่มือแบบทีละขั้นตอนของเราคู่มือการสร้างคอร์สเรียนที่น่าสนใจ
กรณีการใช้งานที่ 2: วิดีโอโฆษณา
เรื่องราวและตัวอย่างจากลูกค้า
Ask The Agent สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามา
วิดีโอ AI ช่วยให้ Crystal Ninja เปิดตัวธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ การศึกษา และอีเวนต์ได้สำเร็จ
ผู้เขียน Jason Felts โปรโมตหนังสือของเขาด้วยวิดีโออวตาร
เหมาะสำหรับ
การทำการตลาดให้กับแบรนด์ ธุรกิจ หรือบริการ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ทำวิดีโอให้สั้นกระชับพยายามให้มีความยาวไม่เกิน 60 วินาทีเพื่อดึงความสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ชมดูจนจบ
- เริ่มต้นด้วยคุณค่าที่นำเสนอ ถ่ายทอดข้อความสำคัญหรือประโยชน์หลักทันที อย่ารอจนถึงตอนท้ายค่อยบอกว่าพวกเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้
- ปรับข้อความของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายปรับสไตล์ ความยาว และคำกระตุ้นให้ดำเนินการของวิดีโอตามช่องทางที่จะนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Instagram Reel หน้าแลนดิ้งเพจของเว็บไซต์ หรืออีเมลถึงลูกค้า
- ให้ความสำคัญกับมือถือเป็นอันดับแรกคนส่วนใหญ่จะดูวิดีโอบนมือถือ ดังนั้นควรจัดเฟรมให้กระชับ เดินเรื่องให้กระชับรวดเร็ว และใช้ภาพที่ดูเข้าใจง่าย
- ทำให้การตัดต่อของคุณโดดเด่นใช้แอนิเมชันตัวอักษรแบบเรียบง่าย ช็อตสินค้า หรือกรณีตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อไม่ให้วิดีโอของคุณดูจืดหรือหยุดนิ่งเกินไป
- ทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องลองใช้เวอร์ชันต่างๆ ของ hook ข้อความ หรือ CTA เพื่อดูว่าแบบไหนช่วยเพิ่มคลิก โทร หรือยอดขายได้มากที่สุด แล้วทำซ้ำในสิ่งที่ได้ผลดี
ฟีเจอร์เด่น
- การวางตำแหน่งสินค้า: เพิ่มสินค้าแบบจับต้องได้ลงในวิดีโอของคุณได้ในคลิกเดียว
- Generate Looks: ทำให้อวตารของคุณมีความโดดเด่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยการเปลี่ยนท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดแต่งกายได้ง่ายๆ เพียงใช้พรอมต์ข้อความ
เคล็ดลับเพิ่มเติม
นี่คือโครงสร้างสคริปต์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจากโปรดิวเซอร์โซเชียลมีเดีย George “GG” Gossland แห่ง Favoured:
- Hook – สิ่งที่ดูแปลกตาหรือคาดไม่ถึง
- ปัญหา – ผู้ชมของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรอยู่?
- วิธีแก้ปัญหา – ผลิตภัณฑ์หรือบริการช่วยบรรเทาความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างไร?
- จุดขายเฉพาะ – หรือที่เรียกว่า “unique selling point” แสดงฟีเจอร์ที่โดดเด่นออกมา!
- CTA – อย่าลืมให้ผู้ชมมีกิจกรรมหรือขั้นตอนถัดไปเสมอ
พร้อมอัปเลเวลแล้วหรือยัง
→ รับชมวิดีโอสอนแบบทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างโฆษณาวิดีโอ
→ สำรวจ HeyGen’s 5 วิธีปรับปรุงวิดีโอโฆษณาและประสิทธิภาพของคุณ (ebook)
กรณีการใช้งานที่ 3: วิดีโออินฟลูเอนเซอร์โซเชียล
เรื่องราวและตัวอย่างจากลูกค้า
2 วิธีที่ครูสอนศิลปะการต่อสู้ Kung Fu Kendra ขยายการเข้าถึงคอร์สของเธอด้วยการโปรโมตบนโซเชียลมีเดียหลายภาษา
Reply.io เพิ่มการมองเห็นบน TikTok ให้กับ CEO ด้วยอวตาร HeyGen ของเขาได้อย่างไร
Favoured ขยายคอนเทนต์ UGC ได้มากขึ้น 6 เท่าด้วย HeyGen เพื่อปลดล็อกทั้งปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสำหรับ
ธุรกิจที่เติบโตได้ดีจากโซเชียลพรูฟ รวมถึง: ธุรกิจที่ขายสินค้า (สกินแคร์ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ) ธุรกิจที่ให้บริการ (อสังหาริมทรัพย์ โค้ช ที่ปรึกษา) และธุรกิจเฉพาะกลุ่มหรือธุรกิจจากแพสชัน (แบรนด์สัตว์เลี้ยง บริษัทสายรักษ์โลก)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ดึงความสนใจผู้ชมให้ได้อย่างรวดเร็วมุ่งดึงสายตาใน 1-2 วินาทีแรกด้วยการเคลื่อนไหว ข้อความตัวหนา หรือภาพที่ดึงดูดสายตา
- ออกแบบให้เหมาะกับการเล่นอัตโนมัติแบบไม่มีเสียง ใช้ คำบรรยาย การซ้อนข้อความ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ เนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากรับชมโดยไม่เปิดเสียง
- ทำให้สั้นกระชับยิ่งน้อยยิ่งดี ตั้งเป้าให้วิดีโอยาวไม่เกิน 15-30 วินาทีบน TikTok, Instagram Reels หรือ YouTube Shorts ปรับความเร็วสคริปต์ของคุณด้วยการตั้งค่าเสียงขั้นสูง
- จัดเฟรมให้เหมาะกับฟีดใช้วิดีโอแนวตั้ง (9:16) หรือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแพลตฟอร์ม หลีกเลี่ยงวิดีโอแนวนอนยกเว้นตอนโพสต์ลง YouTube
- เริ่มต้นด้วยช่วงเวลาที่ทำให้ว้าว เน้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ หรือความรู้สึกคุ้มค่าให้เร็วที่สุด ไม่ใช่แค่บอกคุณสมบัติของสินค้า
- ทำให้ดูเป็นธรรมชาติบนแพลตฟอร์มใช้เทรนด์ของแพลตฟอร์ม การตัดต่อสไตล์ครีเอเตอร์ที่จังหวะเร็วขึ้น หรือใช้อวตารแบบ UGC เพื่อกลมกลืนไปกับฟีด
ฟีเจอร์เด่น
- อวตาร UGC: เลือกชมอวตารสต็อกที่สร้างด้วย AI หลายร้อยแบบในสไตล์ครีเอเตอร์ตัวจริง
- คำบรรยาย: ให้ข้อความของคุณสื่อสารได้ชัดเจนแม้ปิดเสียง
เคล็ดลับสำหรับมือโปร
โครงสร้างคอนเทนต์ประสิทธิภาพสูงที่ครีเอเตอร์ชั้นนำใช้กันบน TikTok, Reels และ Shorts มีดังนี้:
- ภาพดึงสายตาให้หยุดเลื่อน:เปิดด้วยข้อความตัวหนา การเคลื่อนไหว หรือภาพที่น่าประหลาดใจเพื่อหยุดการเลื่อนหน้าจอ
- ช่วงเวลาที่เข้าถึงได้: สะท้อนปัญหาจริงหรือสถานการณ์แบบ “ฉันก็เคยเจอแบบนี้” เพื่อสร้างการเชื่อมต่อทันที
- การเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์: แสดงให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณในการใช้งานจริง
- มุมมองผู้สร้าง: ใช้เสียงบรรยายหรือข้อความบนหน้าจอเพื่อเล่าเรื่องด้วยโทนที่เป็นกันเองและจริงใจ
- CTA ที่เรียบง่าย: ทำให้ขั้นตอนถัดไปชัดเจน! (เช่น “ลองใช้เลย” “ดูเพิ่มเติม” หรือ “เยี่ยมชมเว็บไซต์”)
พร้อมเจาะลึกมากกว่านี้หรือยัง?
→ ดูวิดีโอสอนแบบทีละขั้นตอน สำหรับการสร้างวิดีโอ Social Influencer
→ ดาวน์โหลด ebook ของ HeyGen5 วิธีปรับปรุงวิดีโอโฆษณาและประสิทธิภาพ