HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.
Funktioner i AI-animationsgeneratorn
Skapa AI-animationer från text
Open Motion Designer in AI Studio, type what you want, and turn ideas into polished motion graphics without touching a timeline. This ai-powered, text-to-video workflow lets you create AI animations, kinetic typography, and animated titles in seconds, the same way a text to video engine turns videos from text.
Färdiga AI-animeringsstilar
Börja med Motion Designers mallbibliotek eller välj bland över 100 noggrant utvalda AI-animationsstilar, och iterera sedan genom att beskriva dina ändringar i vanlig text. Välj en visuell stil, använd ditt varumärkessystem med ett enda klick och få tillgång till avancerade funktioner när du förvandlar resultatet till en animerad presentation.
Animerade infografiker och diagram
Beskriv ett dataset eller ett koncept så skapar Motion Designer animerade infografiker och AI-genererade diagram som gör komplexa ämnen lätta att följa. Dessa högkontrasterade, ljudlösa visuella element genereras på några sekunder och kan läggas in i vilken AI-videoexplainer som helst eller andra förklarande videor där en statisk bild skulle tappa publiken.
Släpp videoklipp i vilken scen som helst
Varje grafik exporteras som en ljudlös overlay eller fristående videoklipp som du kan lägga ovanpå befintligt material och publicera på sociala plattformar. Lägg in dem i AI Studio, finjustera tajmingen på canvasen i AI-videoredigeraren och exportera sedan HD- eller 4K-video och rörlig grafik på några minuter för professionella projekt.
Naturtrogna resultat och följsamma rörelser
Matcha dina AI-animationer med en perfekt tagning med Speech Cleanup, som tar bort utfyllnadsord, pauser och tveksamma starter åt dig. HeyGens osynliga AI-övergångar syr ihop dina bästa klipp till ett sömlöst, naturtroget resultat, medan Avatar V och realistiska rörelser ger en polerad rörelse som är lika mjuk som AI lip Sync-material.
Användningsområden för AI-animationer och motion graphics
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
Så fungerar en AI-generator för rörlig grafik
Skapa AI-rörelsegrafik i fyra steg – från en enkel textprompt till en färdig animation redo att användas i vilken video som helst.
Öppna verktyget för rörlig grafik i AI Studio och välj en mall eller börja från en tom prompt.
Skriv in den animation, texteffekt eller datavisualisering du vill ha och välj sedan stående eller liggande format.
Klicka på generera för att skapa din rörliga grafik och justera sedan färger, text och timing vid behov.
Lägg in den färdiga grafiken i din scen, lägg den ovanpå ditt videomaterial och exportera en färdig video snabbt.
Det är HeyGens Motion Designer, en AI-animeringsgenerator i AI Studio som gör om en textprompt till AI-animationer som rörliga titlar och AI-genererade diagram. Med hjälp av AI beskriver du vad du vill ha och den renderar på några sekunder, på samma sätt som en AI-videogenerator skapar en video från ett manus.
Inga designkunskaper eller tekniska färdigheter behövs. Du behöver inga keyframes eller effekter, ingen programvara att lära dig och du slipper vänta på designers. Beskriv animationen med enkel svenska i Motion Designer och få ett färdigt resultat direkt på första försöket – helt utan förkunskaper.
Öppna Motion Designer i AI Studio, beskriv animationen eller välj en mall, ställ in orientering och klicka på generera. Noggranna prompts gör att text blir till animerad grafik på några sekunder som du kan klicka in i din scen, ungefär som när script to video bygger ett klipp från text.
De är helt animerade med verkliga rörelser, inte stillbilder. Du kan också animera statiska bilder: lägg in bilder eller text så gör HeyGens image to video vilken stillbild som helst rörlig, med samma image-to-video-modell som används för naturtrogna klipp.
Ja. Beskriv dina färger och typsnitt i prompten eller använd ditt varumärkessystem med ett klick för full kreativ kontroll. Alla element använder som standard dina varumärkesfärger och -typsnitt, så att varje reklamvideo följer din grafiska profil utan manuell färgjustering.
Ja. Skapa så många AI-animationer du behöver från nya prompts och återanvänd mallar för ett enhetligt resultat i alla projekt. För team som skapar innehåll i stor skala gör HeyGens batchverktyg och API det möjligt att producera videor utan ansikten utan att behöva anställa fler.
Traditionell motion design innebär att du anlitar en specialist, väntar i flera dagar och betalar höga arvoden. Som ett av de bästa AI-animationsverktygen skapar den här AI-animationsgeneratorn resultat från en prompt på några minuter, så att du kan producera obegränsat med instruktionsvideoprojekt internt.
Ja. Det finns en kostnadsfri AI-plan utan krav på kreditkort, vilket gör den till en stark AI-animeringsgenerator för kreatörer med alla budgetar. Betalplaner från $24 per månad låser upp högre gränser, premiumstilar samt HD- eller 4K-exporter för växande team.
Du behåller kontrollen. Du styr den kreativa riktningen med varje prompt, väljer tempo, layout och timing och finjusterar sedan tills den animerade videon motsvarar din vision. Redigeringar i AI Studio är snabba och det naturtrogna resultatet är fullt redigerbart, så att ändra en scen går snabbt och kräver ingen ombyggnad.
Ja. Varje animation laddas ner som ett ljudlöst klipp som du kan importera i andra redigeringsprogram eller använda direkt i din scen. Lägg till berättarröst med en AI-röstgenerator och exportera sedan din slutliga video i HD eller 4K för alla plattformar.
Ja. Med HeyGen kan du lägga till text på skärmen på vilket språk som helst direkt från din prompt, och animerad typografi visas tydligt i olika skriftsystem. För att lokalisera hela din video kan du kombinera AI-genererade animationer med AI Video Translator och nå publik på över 175 språk
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