Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Seedance 2.0 AI-videogenerator från ByteDance

ByteDances mest avancerade videomodell, nu på HeyGen. Förvandla text och bilder till mjuka klipp med flera tagningar och realistiska rörelser. Börja skapa på några sekunder, gratis.

Betrodd av miljoner världen över för att ge liv åt deras berättelser.
Funktioner

Vad du kan bygga med Seedance 2.0

Seedance 2.0 är en AI-videomodell byggd för kreatörer och team. Förvandla text och bilder till cinematiska klipp, styr varje tagning och leverera produktionsredo video utan att lämna HeyGen.

Filmisk avatar-scen

Använd din AI-digitala tvilling i fullt regisserade scener med egna miljöer, kläder, ljussättning, gester och kamerarörelser. Seedance 2.0 håller din likhet konsekvent i varje klipp, så att varje AI-avatarvideo känns som samma person under samma inspelningsdag.

AI-genererad B-roll

Skapa filmiska cutaways, produktvisualiseringar, sociala klipp, övergångar och rörliga scener från en enkel skriftlig prompt. Seedance 2.0 fungerar som en AI-b-rollgenerator som gör om text till färdigklippt material – helt utan behov av bildbank.

Stapla klipp i sekvenser och behåll karaktär, kläder och miljö konsekventa genom varje klipp.

Oändliga kreativa stilar

Gå från text till video i vilken stil du än kan beskriva. Skapa produktdemonstrationer, grundarvideor, surrealistiska visuella uttryck, lifestyle-klipp, pedagogiska förklaringar och cinematiska annonser från samma modell – allt i HeyGen.

Stilen följer med karaktären – samma ljus, samma outfit, samma känsla – även när kameran och miljön förändras.

Promptning på direktörsnivå

Styr motiv, scen, kamera, ljussättning, rörelse, stämning och tempo med en enda prompt. Seedance 2.0 förstår kamerans språk, så en långsam dolly, Dutch angle eller makro-zoom ut blir precis som du beskriver den.

Textning läggs till automatiskt och anpassas korrekt för vertikala, kvadratiska och horisontella klipp.

Användningsområden

Hur kreatörer och varumärken använder Seedance 2.0

Från grundarhälsningar och produktlanseringar till förklarande videor och korta klipp för sociala medier – Seedance 2.0 passar sättet moderna team producerar video. Skapa filmisk AI-video för alla kanaler, format och målgrupper, allt i ett och samma arbetsflöde i HeyGen.

Sociala, kreativa klipp för sociala medier

Skapa korta videor anpassade för TikTok, Instagram, YouTube Shorts och LinkedIn. Ta fram hooks, övergångar, visuella metaforer, avatarscener och varumärkesanpassade videor för sociala medier utan att behöva ett helt redigeringsteam.

Grundar- och varumärkesvideor

Gör om annonser, produktuppdateringar, thought leadership-innehåll och grundarhälsningar till filmiska grundarvideor med din digitala AI-tvilling. Lägg till rörelse, miljöer och B-roll som får varje budskap att kännas premium.

Utbildnings- och förklarande videor

Gör komplexa idéer lättare att förstå med visuella exempel, animerade koncept, livsstilsscener och kompletterande B-roll. Perfekt för kurser, AI-förklaringsvideor, onboarding, utbildning och annat pedagogiskt videoinnehåll.

Innehåll för produktlansering

Skapa uppseendeväckande produktlanseringsvideor med cinematiska produktbilder, funktionsdemonstrationer, abstrakta visuella element och snygga övergångar. Byggd för inlägg i sociala medier, landningssidor, annonser och kampanjer med produktdemovideor.

Team levererar snabbare med HeyGen

Hör från kreatörer och varumärken som använder HeyGen för att skala sitt berättande och lansera kampanjer på några timmar.

Miro
"Seedance 2 gav våra skribenter samma kreativa frihet i processen som jag har med visuella berättarkanaler."

Steve Sowrey, Designer av lärandeupplevelser
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när jag insåg att jag kunde skriva ett manus, skicka iväg det och aldrig mer behöva vara framför kameran – och att Seedance 2 skulle sköta resten."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen och Seedance 2 är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har utökat vårt team och kan göra mycket mer med samma resurser."

Justin Meisinger, Program Manager
Flexibla prisplaner för varje skapare och team

HeyGen hjälper över 100 000 företag att skapa, lokalisera, skala upp och samarbeta kring video – utan kamera eller produktionsteam. Som G2:s #1 Fastest Growing Product of 2025 gör vi det enklare än någonsin att skapa professionella videor.

Gratis

$0/mån

Perfekt instegsnivå för kreatörer och marknadsförare som vill testa på AI-verktyg, som HeyGens AI-videomakare.

Videoskapande:
  • 3 videor per månad
  • Videor upp till 1 minut
  • Tillgång till Avatar IV och Video Agent
  • Standard videobearbetning
  • 500+ digitala tvillingar i biblioteket
Funktioner du kommer att gilla:
  • 1 anpassad digital tvilling
  • 30+ språk

Skapare

$29 / mån

Generativ AI-videoskapande för solokreatörer. Ger tillgång till avancerade funktioner som AI-videogeneratorn och AI-röstpålägg.

600 credits
See what you can get with 600 credits
Videoskapande:
  • Videor upp till 30 minuter
  • 1080p-videoexport
  • Utökad videogenerering med Avatar IV
  • Snabb videobearbetning
  • Obegränsade fotoavatarer
  • Borttagning av vattenstämpel
Allt i Free, plus
  • Röstkloning
  • Avancerade AI-modeller (bilder och videor)
  • 175+ språk och dialekter
  • Kreditöverföringar

Pro

$49 / mån

Byggd för avancerade användare som skapar premiuminnehåll i stor skala. Lås upp flexibel användning och exportera i imponerande 4K-videokvalitet.

See what you can get with 1,000 credits
Videoskapande:
  • Videor upp till 30 minuter
  • 4K-videoexport
  • Utökad videoproduktion med Avatar IV
  • Snabbare videobearbetning
  • Obegränsade fotoavatarer
  • Borttagning av vattenstämpel
Allt i Creator, plus:
  • Anpassningsbar månadsanvändning
  • Redigera och korrekturläs översättningsmanus

Vanliga frågor

Allt du behöver veta om Seedance 2 på HeyGen.

Vad är Seedance 2.0?

Seedance 2.0 är en filmisk AI-videomodell från ByteDance som omvandlar text och bilder till realistiska videoklipp med rik rörelse. Den hanterar kameraföring, karaktärskonsekvens och komplexa scener i en enda generering. På HeyGen kan du använda Seedance 2.0 tillsammans med din digitala AI-tvilling och andra modeller i ett och samma arbetsflöde.

Vad kan jag skapa med Seedance 2?

Seedance 2 skapar cinematiska, varumärkesanpassade videor från textprompter, referensbilder och storyboard. Använd det för annonser, trailers, förklarande videor, klipp för sociala medier och längre scener med konsekventa karaktärer och kamerarörelser.

Är Seedance 2.0 gratis att prova?

Ja. Du kan prova Seedance 2.0 gratis på HeyGen med krediter som ingår i varje konto, inget kreditkort krävs för att komma igång. När du har testat det låser betalplaner upp högre upplösningar, längre klipp och fler genereringar per månad.

Hur använder jag Seedance 2.0 i HeyGen?

Logga in på HeyGen, öppna videoredigeraren och välj Seedance 2.0 i modellväljaren. Skriv en prompt eller lägg in en referensbild, ställ in din tagning och skapa videon. Du kan kedja Seedance 2.0-klipp med din AI-avatar, B-roll, röst och musik i samma projekt.

Stöder Seedance 2 flera bildformat?

Skapa 16:9, 9:16, 1:1 och 4:5 från samma prompt. Klippen kommer tillbaka klara för YouTube, TikTok, Reels, Shorts och betald social annonsering – utan att du behöver beskära om.

Är resultatet säkert att använda kommersiellt?

Videor som skapas med Seedance 2.0 på HeyGen kan användas i kommersiellt arbete, inklusive annonser, inlägg i sociala medier, produktlanseringar och leveranser till kunder, enligt den kommersiella licensen i ditt HeyGen-abonnemang. Utdatat från gratisabonnemang har vattenstämplar. Betalda abonnemang tar bort dem och ger fulla kommersiella rättigheter.

Kan Seedance 2.0 skapa läppsynk, röst och musik?

Ja. Seedance 2.0 har stöd för synkroniserade läpprörelser, bakgrundsljud och musik i linje med ditt varumärke i samma generering, vilket innebär att du inte behöver ett separat voiceover-spår eller en extra ljudbearbetning. På HeyGen kan du byta till din egen AI-röstklon eller ladda upp eget ljud om du vill ha full kontroll.

Hur står sig Seedance 2.0 jämfört med Sora, Veo och Kling?

Seedance 2.0 står sig väl mot OpenAIs Sora, Google Veo och Kling när det gäller visuell kvalitet och rörelserealism, och ligger i framkant för karaktärskonsekvens mellan klipp och inbyggt ljud i samma körning. Den större fördelen med HeyGen är arbetsflödet. Du får Seedance 2.0 plus avatarer, röst, undertexter och redigering på ett och samma ställe, i stället för att behöva sätta ihop resultat från flera olika verktyg.

Vad du än vill skapa kan du skapa det nu

Börja skapa med Seedance 2 och resten av HeyGens AI-studio. Ingen installation, inga inspelningar – öppna bara en flik och kör igång.

