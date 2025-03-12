Skapa en AI-förklaringsvideo utan film- eller designkunskaper. Klistra in ett manus, ladda upp ett dokument eller skriv en idé, välj sedan en AI-avatar och få en berättad video med undertexter som är redo att delas på några minuter. Fungerar för marknadsföring, utbildning och lärande.
Funktioner i AI-förklaringsvideo
Den här AI-videogeneratorn för explainer-videor gör videoproduktion lika enkelt som att skriva ett dokument, och AI-videoskaparen hjälper dig att skapa professionella explainer-videor som förenklar komplexa idéer utifrån ett manus eller en befintlig fil.
Start from a script, PDF, or prompt
Klistra in ett videomanus, ladda upp en PDF eller en presentation, klistra in en URL eller skriv en kort prompt. AI-videogeneratorn gör om ditt befintliga innehåll till ett storyboard och scenmanus, så att du kan skapa videor från text och bli klar med en färdig explainer på några minuter.
Naturligt AI-röstpålägg i vilken ton som helst
Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.
Animated scenes and explainer templates
Pick a layout and the AI video explainer fills it with animation, visuals, and transitions that match each line of your script. Swap any scene, adjust timing, or restyle the whole video to stay on-brand and visually appealing, with no editing software.
Auto captions and on-screen text
Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.
En förklarande video på över 175 språk
Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.
Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.
Nya användare registrerar sig och går sedan vilse i uppsättningen. En kort förklarande video guidar dem genom första viktiga steget, minskar supportärenden och gör en rörig onboarding till en tydlig väg mot produktens värde.
Teachers and content creators turn a lesson plan into a narrated educational video with visuals for each concept. Students watch a clear two-minute explainer instead of reading dense slides or sitting through a long lecture.
L&D-team byter ut gamla presentationsbilder mot förklarande videor som personalen faktiskt ser klart. Uppdatera manus, skapa om videon och publicera den nya versionen samma dag, så att policy- och processutbildning alltid är aktuell på alla platser.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.
Så fungerar AI-videomakaren för förklarande videor
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Klistra in ett manus, ladda upp en PDF eller en presentation, klistra in en länk eller skriv ett ämne för att komma igång.
Välj en avatar och röst, eller spela in din skärm för en tydlig genomgångsvideo.
Edit the script, swap scenes, add B-roll and branding, then translate with one click.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
En AI-explainer-video är en kort, AI-genererad video som förklarar en idé, produkt eller process och skapas med programvara i stället för ett filmteam. När du skapar en explainer-video med ett AI-drivet verktyg för explainer-videor utgår du från ett manus, ett dokument eller en prompt, och AI-tekniken genererar bildmaterial, berättarröst och undertexter. Verktyget körs online direkt i din webbläsare.
Inte med en realistisk AI-presentatör. Avatar V skapar naturtrogna AI-avatarer från ett 15-sekundersklipp och behåller samma ansikte och röst i varje scen, rankad som nummer 1 för realism på G2. Du kan skapa explainer-videor med AI-avatarer som upplevs som filmade, inte som animerade clipart-bilder.
Ladda upp filen så läser AI:n den, plockar ut huvudpunkterna och bygger en scen‑för‑scen‑storyboard med berättarröst. Det här text‑till‑video‑arbetsflödet låter dig granska manusutkastet, byta visuellt innehåll eller klippa bort delar och sedan skapa en video på några minuter.
Starka förklarande videor inleder med tittarens problem, håller sig till en huvudidé och använder visuella element för att göra komplexa ämnen enklare. För att skapa engagerande förklarande videor skriver du en tydlig berättelse på enkel svenska, lägger till undertexter och avslutar med ett tydligt nästa steg. AI sköter själva skapandet så att du kan fokusera på budskapet.
De flesta verktyg skapar en video på ett språk. HeyGen skapar en förklarande video med en realistisk presentatör en gång, dubbar den sedan till över 175 språk med läppsynk och uppdaterar den från text, så att du kan leverera övertygande förklarande videor för varje marknad utan att spela in på nytt.
Ja, ofta avsevärt.Anton Voroniukrapporterade en produktion som blev 40 gånger billigare och sparade 15,5 timmar per vecka efter att ha gått över till HeyGen, vilket gjorde att hans team kunde skapa videor snabbare och nå över en miljon studenter. Läs berättelsen om Anton Voroniuk.
Nej. Att skapa AI-videor på den här AI-drivna plattformen fungerar som att redigera ett dokument, så du behöver inte installera något och det finns ingen tidslinje att lära sig. Skriv eller klistra in ditt innehåll, välj en AI-presentatör och plattformen sätter ihop dynamiska videor som du kan finjustera genom att ändra texten.
Ja. Gratisplanen låter dig skapa en gratis video, testa presentatörer och röster och exportera en MP4 så att du kan prova arbetsflödet innan du uppgraderar. Betalplaner lägger till HD- och 4K-export, längre videor, fler språk och teamfunktioner.
För marknadsföring fungerar 60 till 90 sekunder bäst och motsvarar hur länge de flesta tittare stannar kvar. Utbildnings- och träningsvideor kan vara tre till fem minuter när ämnet kräver det. Börja med en stark hook för att fånga uppmärksamheten, håll dig till en idé per video och ta bort allt som inte stödjer den.
En skräddarsydd förklaringsvideo från en byrå kostar vanligtvis mellan 3 000 och 15 000 dollar och tar veckor att få klar. Om du gör den med AI blir det i stället en månadsprenumeration och några minuter per video, så kostnaden per förklaringsvideo sjunker kraftigt så snart du producerar fler än en.
Ja. Berättarrösten transkriberas till synkade undertexter när videon renderas, och undertextgeneratorn låter dig redigera formulering, stil och timing. Undertexter ökar färdigställandegraden för tittare som ser på utan ljud.
Ingen filmning eller inspelning krävs. Du skriver eller laddar upp ditt innehåll, väljer en presentatör och röst, och plattformen skapar videon, berättarrösten och undertexterna. Kamera, mikrofon och redigeringsprogram är helt valfria.
Ja. Röstkloning fångar din röst från ett kort prov och använder den för att läsa upp vilket manus som helst, så att varje förklarande video låter som du. Du kan också behålla din klonade röst konsekvent när videon översätts till andra språk.
Ja. Skapa förklaringsvideon en gång, sedan översättaren dubbar den till över 175 språk med synkad läppsynk och klonad röst. Presentatören behåller samma utseende, så varje version känns som en inhemsk produktion i stället för en textad video.
Ja. Eftersom videon skapas från text kan du redigera videor genom att ändra manuset, byta scen eller ändra röst och sedan generera om på några minuter. Det behövs inga nya inspelningar, så du kan snabbt justera till exempel pris eller villkor och uppdatera förklarande videor direkt.
Du kan börja från ett skrivet manus, en PDF eller en presentationsfil, en webbsida-URL eller en enkel prompt som beskriver ämnet. Oavsett vilket underlag du har kan du skapa en video som gör det till en berättad förklaringsvideo med undertexter, så att du kan utgå från innehåll du redan äger.
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