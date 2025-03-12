För marknadsföring fungerar 60 till 90 sekunder bäst och motsvarar hur länge de flesta tittare stannar kvar. Utbildnings- och träningsvideor kan vara tre till fem minuter när ämnet kräver det. Börja med en stark hook för att fånga uppmärksamheten, håll dig till en idé per video och ta bort allt som inte stödjer den.