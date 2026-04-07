Avatar V är HeyGens mest avancerade AI-avatar. Tidigare avatarer utgick från ett foto och animerade ett ansikte. Sedan kom videobaserad träning, som fångade mer av hur du rör dig och låter. Avatar V tar detta ett steg längre: den skiljer din identitet från ditt utseende och lär sig exakt hur du rör dig, gestikulerar och uttrycker dig, så att rörelsemönstret kan användas på vilken version av dig som helst.

Det betyder att du spelar in en gång, oavsett vad du har på dig och var du än är. Sedan kan du skapa dig själv i vilken miljö som helst, i vilken outfit som helst, i vilken stil du än kan föreställa dig. Avataren som syns i din video är inte bara något som liknar dig. Den rör sig som du, låter som du och behåller din identitet med precision i varje video du skapar.

Du behöver inte längre en professionell studio, ett kamerateam eller timmar av inspelat material. En 15 sekunder lång webbkamera­inspelning räcker för att skapa video av professionell kvalitet i vilken skala som helst.