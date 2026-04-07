Äntligen en AI-avatar som är omöjlig att skilja från dig
Konsekvent karaktär är det som skiljer en användbar avatar från en gimmick. Avatar V levererar detta i varje vinkel, varje min och varje video du skapar.
- Rankad som nummer 1 för mest realistiska avatarer på G2
- Karaktärskonsekvens verifierad i alla scener
- En inspelning, oändligt många utseenden
Nästa generation av ditt digitala jag
Avatar V är HeyGens mest avancerade AI-avatar. Tidigare avatarer utgick från ett foto och animerade ett ansikte. Sedan kom videobaserad träning, som fångade mer av hur du rör dig och låter. Avatar V tar detta ett steg längre: den skiljer din identitet från ditt utseende och lär sig exakt hur du rör dig, gestikulerar och uttrycker dig, så att rörelsemönstret kan användas på vilken version av dig som helst.
Det betyder att du spelar in en gång, oavsett vad du har på dig och var du än är. Sedan kan du skapa dig själv i vilken miljö som helst, i vilken outfit som helst, i vilken stil du än kan föreställa dig. Avataren som syns i din video är inte bara något som liknar dig. Den rör sig som du, låter som du och behåller din identitet med precision i varje video du skapar.
Du behöver inte längre en professionell studio, ett kamerateam eller timmar av inspelat material. En 15 sekunder lång webbkamerainspelning räcker för att skapa video av professionell kvalitet i vilken skala som helst.
Det enda som förändrar allt
Konsekvent karaktär är den avgörande förmågan i Avatar V. Det innebär att din digitala tvilling ser ut, låter och beter sig som du – inte bara i ett enskilt klipp, utan i varje scen, varje bakgrund och varje video du någonsin skapar.
Konsekvent karaktär
Avatar V behåller en enhetlig, sammanhängande identitet i varje video du skapar. Samma ansikte, samma mikroexpressioner, samma närvaro – oavsett om det är ett klipp på 30 sekunder eller en kursmodul på 10 minuter. Ingen drift. Inga artefakter. Ingen uncanny valley-känsla.
Flera vinklar
Vidéorutor i vidvinkel, halvbild och närbild – alla konsekventa, alla från en och samma inspelning. Vinklarna som gör att en enda avatar fungerar i varje format.
Dynamiska scener
Smidiga rörelser i överkroppen, responsiva gester och konsekvent rörelse även när scenen skiftar. Skillnaden mellan en avatar som bara presenterar och en som verkligen levererar.
Mer exakt läppsynk
Fonemnivå-precision i alla språk vi stödjer. Det du hör och det du ser stämmer helt överens i alla hastigheter, på över 175 språk och dialekter.
Precision i ansiktsuttryck
Naturliga ögonbrynsrörelser, äkta ögonkontakt och mikroexpressioner som uppfattas som verkliga. Tränad på över 10 miljoner datapunkter – detaljerna skiljer det trovärdiga från det onaturliga.
Om avatar-modellen
Avatar V innebär ett grundläggande skifte i hur modeller för avatargenerering hanterar identitet. Där tidigare system utgick från en enda referensbild arbetar Avatar V med ett helt videokontextfönster, vilket gör att modellen selektivt kan uppmärksamma de mest informativa ögonblicken i din inspelning.
Den selektiva uppmärksamhetsmekanismen extraherar tydliga identitetssignaler över flera bildrutor, inklusive läppgeometri, ansiktssilhuettens struktur och mönster i uttrycksförändringar, samtidigt som den naturligt undertrycker bildrutor där pose, ljussättning eller skymning försämrar signalkvaliteten. Resultatet är en rikare, tidsmässigt förankrad identitetsinbäddning som består genom hela genereringskontexten.
Denna riktade aggregering över flera bildrutor löser identity drift – den gradvisa avvikelsen mellan referensidentitet och genererad output som begränsar karaktärskonsekvensen i system som bara använder en enskild referensbild. Avatar V behåller en stabil identitetsrepresentation över scener, kameravinklar och långa videor utan extra finjustering eller ytterligare referensmaterial.
Tre steg i utbildningen
Modellen lär sig först att noggrant återge ansiktsutseende inom samma scen, vilket skapar en stabil grund för att bevara identiteten innan någon komplexitet mellan olika scener introduceras.
Modellen tränas sedan för att överbrygga domängapet mellan en referensvideo och en målscen med annan bakgrund, belysning och posfördelning, vilket möjliggör robust anpassning mellan olika scener.
I det sista steget används uppgiftsanpassad förstärkningsinlärning med människocentrerade belöningssignaler för att maximera identitetslikhet, så att den genererade avataren blir så lik den verkliga personen som möjligt.
Ett meningsfullt steg framåt
Avatar IV skapade igenkännbar output. Avatar V skapar output som är omöjlig att skilja från originalet. Skillnaden är en ny referensarkitektur som använder hela din video i stället för en enskild bildruta, vilket ger rikare identitetsdata och eliminerar avvikelser mellan scener.
Från webbkamera till digital tvilling i fyra steg
Ingen studio. Inget filmteam. Inga krångliga installationer. Bara du och en webbkamera.
Spela in 15 sekunder av dig själv
Öppna din bärbara dators webbkamera och spela in ett kort klipp där du pratar naturligt. Ingen speciell belysning eller extra utrustning behövs.
Avatar V tränar din tvilling
Modellen bearbetar din video som ett helt kontextfönster och lär sig ditt utseende, dina uttryck, gester och rörelsemönster.
Välj din scen
Välj valfri bakgrund: en professionell studio, ett kontor i din profil, en utomhusmiljö eller en egen anpassad miljö. Din identitet följer med dig.
Skapa och dela
Skriv in ditt manus och skapa en video som är så lång du behöver. Kvaliteten försämras inte och din karaktär är konsekvent genom hela videon.
Alla användningsfall som behöver dig, i stor skala
Från en enda introduktionsvideo till ett helt bibliotek med lokalanpassat innehåll hanterar Avatar V volymen.
Utbildning och onboarding
Bygg ett komplett utbildningsbibliotek en gång. Uppdatera enskilda moduler utan att spela in på nytt. Ditt team får konsekvent, varumärkesanpassad vägledning varje gång.
Säljenablement
Spela in en prospekteringsvideo en gång och anpassa den i stor skala. Avatar V behåller din närvaro och trovärdighet i varje utskick.
Lokalisering
Skapa en video på engelska. Avatar V levererar den på över 175 språk med exakt läppsynk, så att ditt budskap uppfattas på samma sätt överallt.
Tankeledarskap
Publicera konsekvent utan friktionen från återkommande inspelningar. Dina idéer, ditt ansikte, din trovärdighet – levererat i den takt som din publik förväntar sig.
Grundar- och ledningskommunikation
Var närvarande i organisationen utan att bo i en inspelningsstudio. Skicka interna uppdateringar, produktnyheter och investerarmeddelanden när det passar dig.
Produktmarknadsföring
Gör skrivet innehåll till videoförst-kommunikation. Demo-genomgångar, funktionslanseringar och kundutbildning – allt med ditt eget ansikte i videon.