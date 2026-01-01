Bygg skalbar videoinfrastruktur med HeyGen API
Minska produktionskostnader och tid med 95 %; skapa, översätt och skala videor på över 175 språk och dialekter.
Videointelligens i företagsklass
Bygg kraftfulla videoinfrastrukturer med företags-API och AI-funktioner utformade för skalbarhet, automatisering och global räckvidd.
Innan du översätter din video, gå snabbt igenom och redigera transkriptionen så att ditt budskap blir korrekt och tydligt.
Anpassa utbildningar och produktlanseringar till över 175 språk och dialekter med 99 % läppsynk-precision.
Gör din interna wiki eller kunskapsbas till engagerande, uttrycksfulla videor med AI-driven text-till-video.
Automatisera skapandet av avatarledda onboarding- och L&D-videor utan kameror, studios eller produktionsteam.
SOTA text-till-tal-API med bästa konsekvens, låg latens och god kontroll över känslouttryck.
Enkelt för utvecklare. Snabbt för team att leverera
Skapa din video på några minuter med vårt intuitiva REST API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Skapa flerspråkiga utbildningsvideor snabbare och håll innehållet enhetligt globalt.
Enterprise-API med säkerhet, tillförlitlighet och kontroll
HeyGen ger företag en säker och tillförlitlig videoinfrastruktur som är byggd för att skala AI-video med den säkerhet, drifttid och kontroll som globala team behöver.
Din datasäkerhet är vår högsta prioritet. HeyGen är oberoende granskat och certifierat för SOC 2 Type II och GDPR-efterlevnad, vilket säkerställer att din information skyddas enligt de högsta möjliga standarderna.
HeyGen är byggt för pålitlig prestanda med 99,8 % API-driftstid, så att din videoinfrastruktur är tillgänglig och dina automatiserade videoarbetsflöden körs utan avbrott.
Enterprise-kunder får direkt tillgång till dedikerade supportingenjörer som hjälper till att säkerställa smidiga implementationer, snabb problemlösning och driftsäkra videoflöden i stor skala.
Hantera behörigheter med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) så att team kan tilldela åtkomst på ett säkert sätt, upprätthålla styrning och kontrollera hur videoarbetsflöden skapas och hanteras.
Vår företags-API-integration tar fördelarna med AI-video direkt in i dina kreatörsarbetsflöden, så att du kan skapa högkvalitativa videor snabbt och effektivt utan krångel med att växla mellan olika verktyg.
Den främsta skillnaden ligger i balansen mellan automatisering och detaljerad kontroll.
Den Video Agent API tar en enda textprompt och startar en autonom orkestrering av skapande av avatarer, manusförfattande samt skapande och layout av visuella tillgångar. Den ger ett komplett spann av exakt kontroll samtidigt som du har full kreativ frihet. Perfekt för omfattande utforskning av innehåll, intern videoproduktion och automatisering. Det är ett helt unikt erbjudande i hela branschen.
Som jämförelse har Standard Video Generation APIs två huvuddelar: 1) generering av avatarvideo och 2) generering av videor från mallar. Utvecklare skapar avatarer och videomallar i HeyGens webbplattform som sedan kan användas av API:et. Även om det kräver mer konfigurering ger dessa API:er den exakta kontroll som behövs för varumärkesanpassat innehåll med hög produktionskvalitet. Enterprise-kunder har skapat miljontals videor med dem för att automatisera sina innehållsflöden.
Ja, här är stegen för att använda Photo Avatar API
Om du vill använda Avatar Video Generation kan du använda eller koppla in avataren genom att följa den här guiden.
Ja, API:et stöder ren text-till-avatar-generering genom ett strukturerat beskrivande ramverk som gör att du inte behöver externa bildresurser. Genom att ange specifika parametrar i åtta obligatoriska fält – inklusive ålder, kön, etnicitet och stil – skapar AI:n en unik persona i hög upplösning. Till exempel kommer valet av etnicitet ”östasiatisk” med stilen ”professionell” och ”cinematisk” ljussättning att få motorn att returnera ett urval av unika avatarer och utseenden, vilket gör det möjligt för företag att skala upp varierade rollbibliotek som inte finns i verkligheten.
Du kan följa guiden här för prompt-till-avatar.
Mallsystemet är utformat för högeffektiv videoproduktion i ”mail-merge”-stil, där en huvudlayout fungerar som behållare för dynamisk data. Användare skapar eller väljer först en mall via Dashboard eller API och anger sedan specifika platshållare för text, bilder eller ljud. Genom att skicka en enda POST-begäran till mallens generate-endpoint med en JSON-payload med variabler skapar systemet automatiskt unika videofiler för varje mottagare, vilket gör det till branschstandard för personlig säljutskick och skräddarsydd onboarding av kunder i stor skala.
För att säkerställa högsta möjliga realism och precision i läppsynk är den rekommenderade ”Golden Path” att programmatiskt hämta och använda den default_voice_id som är kopplad till en specifik avatar. Den här metoden garanterar att röstegenskaper – som kön, tonläge och regional accent – redan är optimerade för avatarens visuella personlighet, vilket minskar risken för ”uncanny valley”-effekter avsevärt. Om en anpassad röst behövs bör utvecklare alltid filtrera listan v2/voices så att den matchar avatarens metadata för att behålla audiovisuell konsekvens.
Eftersom rendering av AI-video med hög detaljrikedom är en resurskrävande process som kan ta flera minuter är API:et utformat för att användas med en asynkron, händelsestyrd arkitektur via webhooks. I stället för att hålla en öppen anslutning (vilket leder till timeout) bör din applikation registrera en webhook-URL för att ta emot en automatisk push-notifiering när händelsen avatar_video.success triggas. Detta gör att din backend kan fortsätta vara effektiv och bara bearbeta videon – via den angivna video_url – i samma stund som den blir tillgänglig.
API:et ger en mycket stor global räckvidd och stödjer över 40 språk samt ett bibliotek med fler än 300 olika röster, vilket möjliggör smidig kommunikation över landsgränser. Utöver enkel text-till-tal på olika språk erbjuder plattformen funktioner för ”Video Translation” som kan ta en befintlig video och översätta ljudet samtidigt som avatarens läpprörelser synkas om till det nya språket. Det säkerställer att den visuella prestationen känns lika autentisk på spanska eller japanska som i den ursprungliga engelska inspelningen.
HeyGen Video Translation kan stödja 175 språk och dialekter (enligt informationen här).
