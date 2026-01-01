Den främsta skillnaden ligger i balansen mellan automatisering och detaljerad kontroll.

Den Video Agent API tar en enda textprompt och startar en autonom orkestrering av skapande av avatarer, manusförfattande samt skapande och layout av visuella tillgångar. Den ger ett komplett spann av exakt kontroll samtidigt som du har full kreativ frihet. Perfekt för omfattande utforskning av innehåll, intern videoproduktion och automatisering. Det är ett helt unikt erbjudande i hela branschen.

Som jämförelse har Standard Video Generation APIs två huvuddelar: 1) generering av avatarvideo och 2) generering av videor från mallar. Utvecklare skapar avatarer och videomallar i HeyGens webbplattform som sedan kan användas av API:et. Även om det kräver mer konfigurering ger dessa API:er den exakta kontroll som behövs för varumärkesanpassat innehåll med hög produktionskvalitet. Enterprise-kunder har skapat miljontals videor med dem för att automatisera sina innehållsflöden.