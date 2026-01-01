Bygg skalbar videoinfrastruktur med HeyGen API

Minska produktionskostnader och tid med 95 %; skapa, översätt och skala videor på över 175 språk och dialekter.

110M+

Totalt antal genererade videor

15M+

Totalt antal översatta videor

175+

Språk

99,8 %

API-driftstid

Betrodd av 80 % av Fortune 100 för skalbarhet, säkerhet och snabbhet

100 %

ökning av videokapacitet

40 %

ökning av videotittstid

4x

snabbare tid till värde

< 3

minuter för att skapa en anpassad låt

30

översatta språk

60

videor skapade per dag

Världens ledande företag litar på HeyGen för skalbarhet, säkerhet och snabbhet
HeyGen-logotyp
Wondershare-logotyp
Atlassian-logotyp
Sequoia-logotyp
Miro-logotyp
Universal Pictures logotyp
Utvalda lösningar

Videointelligens i företagsklass

Bygg kraftfulla videoinfrastrukturer med företags-API och AI-funktioner utformade för skalbarhet, automatisering och global räckvidd.

Korrekturläsnings-API

Innan du översätter din video, gå snabbt igenom och redigera transkriptionen så att ditt budskap blir korrekt och tydligt.

API för videöversättning

Anpassa utbildningar och produktlanseringar till över 175 språk och dialekter med 99 % läppsynk-precision.

Video Agent API

Gör din interna wiki eller kunskapsbas till engagerande, uttrycksfulla videor med AI-driven text-till-video.

API för videogenerering

Automatisera skapandet av avatarledda onboarding- och L&D-videor utan kameror, studios eller produktionsteam.

Text till tal-API

SOTA text-till-tal-API med bästa konsekvens, låg latens och god kontroll över känslouttryck.

Mall-API

Skapa personliga videor i stor skala med HeyGens flexibla, redigerbara mallar.

Enkelt för utvecklare. Snabbt för team att leverera

Skapa din video på några minuter med vårt intuitiva REST API.

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
Användningsområden

Programmatisk video för varje avdelning, på ditt sätt

Se hur team bygger skalbara videoarbetsflöden på HeyGens globala infrastruktur för videointelligens.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Skapa flerspråkiga utbildningsvideor snabbare och håll innehållet enhetligt globalt.

Säljstöd

Säljstöd

Skapa personlig outreach och kontobaserad video i stor skala.

Marknadsföring

Marknadsföring

Skapa lokalt anpassade kampanjmaterial utan att bygga om dina arbetsflöden.

Utbildning och support

Utbildning och support

Gör återanvändbar kunskap till skalbara video­upplevelser.

Varför HeyGen

Enterprise-API med säkerhet, tillförlitlighet och kontroll

HeyGen ger företag en säker och tillförlitlig videoinfrastruktur som är byggd för att skala AI-video med den säkerhet, drifttid och kontroll som globala team behöver.

Säkerhet

SOC 2 Type II och GDPR

Din datasäkerhet är vår högsta prioritet. HeyGen är oberoende granskat och certifierat för SOC 2 Type II och GDPR-efterlevnad, vilket säkerställer att din information skyddas enligt de högsta möjliga standarderna.

Tillförlitlighet

99,8 % drifttid

HeyGen är byggt för pålitlig prestanda med 99,8 % API-driftstid, så att din videoinfrastruktur är tillgänglig och dina automatiserade videoarbetsflöden körs utan avbrott.

Support

Dedikerad support

Enterprise-kunder får direkt tillgång till dedikerade supportingenjörer som hjälper till att säkerställa smidiga implementationer, snabb problemlösning och driftsäkra videoflöden i stor skala.

Kontroll

Rollbaserad åtkomstkontroll

Hantera behörigheter med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) så att team kan tilldela åtkomst på ett säkert sätt, upprätthålla styrning och kontrollera hur videoarbetsflöden skapas och hanteras.

HeyGen Skills: Lär din AI-agent bästa praxis för att använda HeyGen API & MCP

Integrera AI-videogenerering i kreatörers arbetsflöden

Vår företags-API-integration tar fördelarna med AI-video direkt in i dina kreatörsarbetsflöden, så att du kan skapa högkvalitativa videor snabbt och effektivt utan krångel med att växla mellan olika verktyg.

GDPRGDPR
SOC 2 TYPE IISOC 2 TYPE II
CCPACCPA
AI ACTAI ACT
DPFDPF

Certified to meet global security and compliance standards

Har du frågor? Vi har svaren

Den främsta skillnaden ligger i balansen mellan automatisering och detaljerad kontroll.

Den Video Agent API tar en enda textprompt och startar en autonom orkestrering av skapande av avatarer, manusförfattande samt skapande och layout av visuella tillgångar. Den ger ett komplett spann av exakt kontroll samtidigt som du har full kreativ frihet. Perfekt för omfattande utforskning av innehåll, intern videoproduktion och automatisering. Det är ett helt unikt erbjudande i hela branschen.

Som jämförelse har Standard Video Generation APIs två huvuddelar: 1) generering av avatarvideo och 2) generering av videor från mallar. Utvecklare skapar avatarer och videomallar i HeyGens webbplattform som sedan kan användas av API:et. Även om det kräver mer konfigurering ger dessa API:er den exakta kontroll som behövs för varumärkesanpassat innehåll med hög produktionskvalitet. Enterprise-kunder har skapat miljontals videor med dem för att automatisera sina innehållsflöden.

Ja, här är stegen för att använda Photo Avatar API

  1. Ladda upp befintliga foton (via Upload Asset API)
  2. Skapa en avatargrupp: Skapa en avatargrupp genom att gruppera foton av samma person.
  3. (valfritt) Träna Avatar Group: När din Avatar Group har skapats kan du träna modellen att känna igen personens unika drag, uttryck och andra element för att säkerställa att den skapar realistiska avatarer.
  4. Om du vill använda mallbaserad videogenerering för att skapa ”personliga” videor i stor skala kan du använda eller byta ut avataren genom att följa den här guiden.

Om du vill använda Avatar Video Generation kan du använda eller koppla in avataren genom att följa den här guiden.

Ja, API:et stöder ren text-till-avatar-generering genom ett strukturerat beskrivande ramverk som gör att du inte behöver externa bildresurser. Genom att ange specifika parametrar i åtta obligatoriska fält – inklusive ålder, kön, etnicitet och stil – skapar AI:n en unik persona i hög upplösning. Till exempel kommer valet av etnicitet ”östasiatisk” med stilen ”professionell” och ”cinematisk” ljussättning att få motorn att returnera ett urval av unika avatarer och utseenden, vilket gör det möjligt för företag att skala upp varierade rollbibliotek som inte finns i verkligheten.

Du kan följa guiden här för prompt-till-avatar.

Mallsystemet är utformat för hög­effektiv videoproduktion i ”mail-merge”-stil, där en huvudlayout fungerar som behållare för dynamisk data. Användare skapar eller väljer först en mall via Dashboard eller API och anger sedan specifika platshållare för text, bilder eller ljud. Genom att skicka en enda POST-begäran till mallens generate-endpoint med en JSON-payload med variabler skapar systemet automatiskt unika videofiler för varje mottagare, vilket gör det till branschstandard för personlig säljutskick och skräddarsydd onboarding av kunder i stor skala.

För att säkerställa högsta möjliga realism och precision i läppsynk är den rekommenderade ”Golden Path” att programmatiskt hämta och använda den default_voice_id som är kopplad till en specifik avatar. Den här metoden garanterar att röstegenskaper – som kön, tonläge och regional accent – redan är optimerade för avatarens visuella personlighet, vilket minskar risken för ”uncanny valley”-effekter avsevärt. Om en anpassad röst behövs bör utvecklare alltid filtrera listan v2/voices så att den matchar avatarens metadata för att behålla audiovisuell konsekvens.

Eftersom rendering av AI-video med hög detaljrikedom är en resurskrävande process som kan ta flera minuter är API:et utformat för att användas med en asynkron, händelsestyrd arkitektur via webhooks. I stället för att hålla en öppen anslutning (vilket leder till timeout) bör din applikation registrera en webhook-URL för att ta emot en automatisk push-notifiering när händelsen avatar_video.success triggas. Detta gör att din backend kan fortsätta vara effektiv och bara bearbeta videon – via den angivna video_url – i samma stund som den blir tillgänglig.

API:et ger en mycket stor global räckvidd och stödjer över 40 språk samt ett bibliotek med fler än 300 olika röster, vilket möjliggör smidig kommunikation över landsgränser. Utöver enkel text-till-tal på olika språk erbjuder plattformen funktioner för ”Video Translation” som kan ta en befintlig video och översätta ljudet samtidigt som avatarens läpprörelser synkas om till det nya språket. Det säkerställer att den visuella prestationen känns lika autentisk på spanska eller japanska som i den ursprungliga engelska inspelningen.

HeyGen Video Translation kan stödja 175 språk och dialekter (enligt informationen här).

