Sedan 1921 har Komatsu förändrat vår fysiska värld som en global ledare inom Original Equipment Manufacturer (OEM) och levererar utrustning till bygg-, gruv- och skogsindustrin. Med rötter som sträcker sig mer än ett sekel tillbaka till Komatsu Iron Works på den japanska landsbygden har Komatsu vuxit till ett globalt företag med över 65 000 anställda och ett starkt nätverk av 211 återförsäljare i 151 länder.
Komatsus resa har präglats av ett starkt engagemang för partnerskap och innovation, som de ser som avgörande för att möta vår tids många olika utmaningar. I dag använder de HeyGens AI-teknik för att knyta samman sina olika team runt om i världen och stärka sin samarbetskultur.
Utmaningar med att hitta ett engagerande format som säkerställer kunskapsöverföring
Verksamt inom tillverkningsindustrin erbjuder Komatsu ett omfattande produktsortiment med bland annat grävmaskiner, hjullastare, bulldozers och dumprar, samtidigt som de övervakar flödet från fabrik till återförsäljare och slutkund. För att säkerställa att denna process genomförs effektivt är det avgörande att Komatsus återförsäljarnätverk, som har den direkta kontakten med slutkunderna, har djupgående kunskap om de produkter, lösningar och tjänster som erbjuds. Därför är det grundläggande att ge återförsäljarnätverket heltäckande utbildning i maskinernas funktioner, användning och tekniska specifikationer.
För detta ändamål testade teamet för learning and development (L&D) olika sätt att skapa engagerande utbildningsmaterial – från PowerPoint-bilder med datorgenererade röster till att anlita externa multimediabolag. Varje lösning hade sina begränsningar, för att inte tala om höga kostnader och en betydande tidsinsats.
”Vi var vid en punkt där vi behövde se om tekniken kunde hjälpa oss med utbildningsvideorna”, säger Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events på Komatsu Europe International N.V. Efter att ha upptäckt HeyGens AI-teknik genom en belgisk influencers användning av dess videöversättningsfunktion insåg Sarah direkt hur de kunde använda den här innovationen i sina processer.
Tanja Bogocharova, Instructional Design Specialist på Komatsu Europe, använder HeyGen för att skapa engagerande förklarande videor och tekniskt utbildningsmaterial om produkter. Hon tar också fram riktlinjer och fungerar som superadmin för andra utbildningsutvecklare från olika Komatsu-enheter globalt. Plattformen gör det möjligt för hennes team att omvandla befintligt innehåll från ämnesexperter till övertygande videor med anpassade Komatsu-avatarer – med en perfekt balans mellan teknisk detaljnivå och engagerande presentation.
”Vi har fått väldigt positiv feedback från deltagarna. De tycker att innehållet är lätt att följa tack vare den korta, kärnfulla förklaringen som görs av den animerade avataren”, förklarar Tanja. ”Vi gick från enkla instruktionsvideor till mer professionella videor med mycket realistiska avatarer och voiceovers, samtidigt som vi undvek höga kostnader för videoinspelning.”
Tanja noterar också en positiv effekt på utbildarna: ”Vi känner entusiasmen inte bara från deltagarna utan också från utbildarna; de är också mer motiverade att skapa utbildningsmaterial tack vare HeyGen. Sammantaget är det ett stort steg framåt i vår materialutveckling.”
Skala flerspråkiga utbildningsprogram med konsekvens
Att hitta ett lättillgängligt sätt att skapa engagerande utbildningsvideor är första steget, nästa utmaning är att skala upp utbildningsmaterialet effektivt på flera språk för att möta olika behov.
HeyGens översättningsfunktion var precis det verktyg som Komatsu behövde för att omvandla sitt innehåll till olika språk. Plattformens funktion för manusgenerering skapar användbara första utkast från webbadresser.
”I Europa tillhandahåller vi vanligtvis utbildningsmaterial på fyra språk: engelska, tyska, franska och italienska. Vi tar oftast fram grundmaterialet på engelska först, och med översättningsfunktionen från HeyGen kan vi leverera översatta versioner med bara några få klick. Det är ett stort mervärde för oss”, berättar Tanja. Den nya processen är mer effektiv när det gäller både tid och budget och gör att teamet kan använda ett och samma källmaterial på ett effektivt sätt.
Inspirerade av den nya utvecklingen som presenterades av Komatsu Europe tog andra Komatsu-enheter globalt till sig arbetssättet och började strategiskt använda HeyGens kapacitet i sin plan för utveckling av utbildningsmaterial.
”Översättningsfunktionen ger oss ännu fler fördelar i global skala”, säger Tanja. ”Till exempel har vi en utbildning, ’Understanding Human Rights Training’, framtagen för alla medarbetare i alla Komatsu-bolag, och den här utbildningen har översatts till 14 språk på ett enkelt och konsekvent sätt, tack vare HeyGen.”
I dag översätts, manusbearbetas och animeras Komatsus utbildningsmaterial med hjälp av HeyGen och Komatsu Studio Avatar över hela världen. Tack vare HeyGens varumärkesverktyg säkerställs en enhetlig stil i flera länder och kulturer.
”Att alla utbildningsvideor berättas av en och samma avatar med en enhetlig stil stärker också kännedomen om varumärket. Den konsekventa användningen av Komatsu Studio Avatar och en enhetlig visuell stil i utbildningsvideorna skapar en igenkännbar varumärkesnärvaro globalt.”
- Tanja Bogocharova, specialist på pedagogisk design
Avsevärt förbättrat engagemang hos deltagare och stora möjligheter att utforska
Resultaten talar för sig själva. På Komatsu ser utbildningsteamet att 80–90 % av tittarna nu ser hela videon, medan tittare tidigare ofta slutade titta efter tio minuter. Dessutom har quizresultaten förbättrats, vilket visar att medarbetarna behåller innehållet mer effektivt.
”Genom att göra kunskapsöverföring mer engagerande och tillgänglig på flera språk har HeyGen spelat en viktig roll i att stärka vårt globala nätverk och i slutändan bidragit till vårt varumärkeslöfte – att skapa värde tillsammans – med våra kunder, partners och kollegor runt om i världen”, säger Sarah.
”Framåt planerar vi att bredda användningen av HeyGen. Marknadsföringsteamet har till exempel redan experimenterat med det för initiativ som en välkomstvideo till en stor byggmässa. Tillsammans med dem utforskar vi också möjligheterna att skapa korta förklarande videor för vår webbsida och sociala medier. Med HeyGen är möjligheterna stora och vi fortsätter att utforska dem inom hela Komatsu”, avslutar Sarah.