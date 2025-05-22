”Vi har fått väldigt positiv feedback från deltagarna. De tycker att innehållet är lätt att följa tack vare den korta, kärnfulla förklaringen som görs av den animerade avataren”, förklarar Tanja. ”Vi gick från enkla instruktionsvideor till mer professionella videor med mycket realistiska avatarer och voiceovers, samtidigt som vi undvek höga kostnader för videoinspelning.”

Tanja noterar också en positiv effekt på utbildarna: ”Vi känner entusiasmen inte bara från deltagarna utan också från utbildarna; de är också mer motiverade att skapa utbildningsmaterial tack vare HeyGen. Sammantaget är det ett stort steg framåt i vår materialutveckling.”

Skala flerspråkiga utbildningsprogram med konsekvens

Att hitta ett lättillgängligt sätt att skapa engagerande utbildningsvideor är första steget, nästa utmaning är att skala upp utbildningsmaterialet effektivt på flera språk för att möta olika behov.

HeyGens översättningsfunktion var precis det verktyg som Komatsu behövde för att omvandla sitt innehåll till olika språk. Plattformens funktion för manusgenerering skapar användbara första utkast från webbadresser.

”I Europa tillhandahåller vi vanligtvis utbildningsmaterial på fyra språk: engelska, tyska, franska och italienska. Vi tar oftast fram grundmaterialet på engelska först, och med översättningsfunktionen från HeyGen kan vi leverera översatta versioner med bara några få klick. Det är ett stort mervärde för oss”, berättar Tanja. Den nya processen är mer effektiv när det gäller både tid och budget och gör att teamet kan använda ett och samma källmaterial på ett effektivt sätt.

Inspirerade av den nya utvecklingen som presenterades av Komatsu Europe tog andra Komatsu-enheter globalt till sig arbetssättet och började strategiskt använda HeyGens kapacitet i sin plan för utveckling av utbildningsmaterial.

”Översättningsfunktionen ger oss ännu fler fördelar i global skala”, säger Tanja. ”Till exempel har vi en utbildning, ’Understanding Human Rights Training’, framtagen för alla medarbetare i alla Komatsu-bolag, och den här utbildningen har översatts till 14 språk på ett enkelt och konsekvent sätt, tack vare HeyGen.”

I dag översätts, manusbearbetas och animeras Komatsus utbildningsmaterial med hjälp av HeyGen och Komatsu Studio Avatar över hela världen. Tack vare HeyGens varumärkesverktyg säkerställs en enhetlig stil i flera länder och kulturer.

”Att alla utbildningsvideor berättas av en och samma avatar med en enhetlig stil stärker också kännedomen om varumärket. Den konsekventa användningen av Komatsu Studio Avatar och en enhetlig visuell stil i utbildningsvideorna skapar en igenkännbar varumärkesnärvaro globalt.”

- Tanja Bogocharova, specialist på pedagogisk design

Avsevärt förbättrat engagemang hos deltagare och stora möjligheter att utforska

Resultaten talar för sig själva. På Komatsu ser utbildningsteamet att 80–90 % av tittarna nu ser hela videon, medan tittare tidigare ofta slutade titta efter tio minuter. Dessutom har quizresultaten förbättrats, vilket visar att medarbetarna behåller innehållet mer effektivt.

”Genom att göra kunskapsöverföring mer engagerande och tillgänglig på flera språk har HeyGen spelat en viktig roll i att stärka vårt globala nätverk och i slutändan bidragit till vårt varumärkeslöfte – att skapa värde tillsammans – med våra kunder, partners och kollegor runt om i världen”, säger Sarah.

”Framåt planerar vi att bredda användningen av HeyGen. Marknadsföringsteamet har till exempel redan experimenterat med det för initiativ som en välkomstvideo till en stor byggmässa. Tillsammans med dem utforskar vi också möjligheterna att skapa korta förklarande videor för vår webbsida och sociala medier. Med HeyGen är möjligheterna stora och vi fortsätter att utforska dem inom hela Komatsu”, avslutar Sarah.