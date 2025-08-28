Miro, innovationsarbetsytan som grundades 2011, har omdefinierat samarbete för över 90 miljoner användare världen över. Dess påverkan är lika omfattande som den oändliga arbetsyta plattformen erbjuder. Miro har över 250 000 företagskunder, med en stark närvaro bland stora företag och Fortune 500-varumärken som Nike, IKEA och Deloitte.

När Miro utvecklas bortom whiteboarding till att bli en heltäckande samarbetsplattform – med generativ AI, prototypverktyg, skalbara mallar och djupa integrationer – måste bredden och djupet i utbildningsmaterialet hänga med. För Steve Sowrey, Miros designer för utbildningsmedia, är det avgörande för kundernas framgång att ta fram tydligt och engagerande utbildningsinnehåll. Steve och hans team behövde ett skalbart och effektivt sätt att producera utbildningsinnehåll utan att kompromissa med kvalitet eller konsekvens. Det var då de vände sig till HeyGen.

Häng med i produktens utvecklingsplan

Det pedagogiska teamet ser till att funktioner inte bara lanseras utan också tas emot på rätt sätt, genom att skapa videor och guider som översätter komplexitet till tydlig nytta. När Miro växer inom företagssegmentet är det avgörande att användare har videomaterial för att introducera nya teammedlemmar och driva samarbete. Och för att nå global räckvidd är lokalisering avgörande.

I takt med att Miros produkt utvecklades ökade också kraven på Steves team. Att skapa högkvalitativa videor på flera språk och i olika format blev allt mer tids- och resurskrävande. Traditionella arbetssätt kunde inte hålla jämna steg med den snabba produktplanen, och outsourcing innebar höga kostnader och långsamma ledtider. För Steve uppfyllde HeyGen behovet av hastighet, samtidigt som den höga kvalitetsnivån kunde behållas. Med HeyGen uppnådde Miro en 10x ökning i videoproduktionens hastighet och en 5x ökning i den totala videokapaciteten, utan att behöva anställa fler.

Ett nytt sätt att nå deras globala användarbas

Med över tre decenniers erfarenhet i videoindustrin har Steve sett många framsteg, men inget så kraftfullt som HeyGen, som förändrar sättet vi har arbetat på.

Innan de började använda HeyGen bestod Miros produktion av utbildningsvideor av flera steg och team: manusförfattande, bokning av studiotid, inspelning med talang och att skicka materialet till ett efterproduktionsteam. Om något ändrades mitt i processen – ett skift i UI, en ny ikon, uppdaterad text eller till och med en ny frisyr – ledde det till omskrivningar och förseningar.

HeyGens avatarer har gjort hela processen betydligt smidigare. Nu kan manus uppdateras direkt, utan att behöva gå tillbaka till studion. Med HeyGen kan Steve och hans team helt enkelt uppdatera manuset i plattformen och nästan omedelbart skapa en video där avataren levererar den uppdaterade texten. Resultatet matchar den ursprungliga rösten och framförandet så väl att tittarna inte ens märker någon skillnad. Bara den här flexibiliteten har kortat deras produktionstid med dagar, ibland veckor. ”Eftersom HeyGens röstfunktioner matchar våra talanger så exakt kan vi uppdatera deras repliker vid behov, utan att någonsin behöva gå tillbaka till studion”, säger Steve.

Utöver hastigheten har HeyGens översättningsverktyg öppnat helt nya möjligheter. Steve minns: ”Innan HeyGen var processen alldeles för komplicerad för att vi skulle kunna nå olika länder som talade olika språk, förutom att lägga till undertexter.” Nu kan Miro enkelt översätta sina videor till 7 olika språk, med exakt läppsynk och naturliga röstnyanser. Det används även internt. Steve minns en gång när de översatte en av sina interna testvideor till nederländska, och medarbetarna var övertygade om att den medarbetare som presenterade faktiskt var nederländskspråkig.

Skapa videor som rör sig lika snabbt som Miro

HeyGen har inte bara förbättrat produktionen, utan också hjälpt till att forma om hur Miro utbildar, lokaliserar och skalar innehåll i takt med produktens tillväxt. Projekt som tidigare krävde omfattande samordning och veckor av ledtid kan nu slutföras på en bråkdel av tiden. När tidsramarna är snäva eller ändringar kommer sent i processen kan Steves team uppdatera innehåll utan avbrott och leverera tydliga, högkvalitativa videor som stödjer användningen av nya funktioner bland Miros 90 miljoner användare.

”Inom tech går allt alltid snabbt. När vi väl är i postproduktion har något oftast ändrats – en knapp, en ikon, en logotyp. Innan HeyGen innebar det att vi fick spela in allt igen – nu uppdaterar vi bara manus under produktionen, vilket har sparat oss dagar, om inte veckor, i produktionstid.” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro

Den här nya flexibiliteten har också breddat vilka som kan vara med i innehållsskapandet. Skribenter som tidigare bara fokuserade på manus skapar nu själva kompletta videoutkast, en förändring som har suddat ut traditionella yrkesgränser och mångdubblat teamets produktionskapacitet utan att behöva fler anställda.

Realismen och precisionen i HeyGens avatarer har höjt kvalitetsnivån, inte sänkt den. Steve fortsätter att finslipa ton och betoning med hjälp av röstmotorer och subtila justeringar – så att slutresultatet låter nästan omöjligt att skilja från riktiga inspelningar. Hans personliga måttstock är enkel: om tittaren inte kan avgöra att det är en avatar, är jobbet gjort rätt.

På en övergripande nivå gör HeyGen det möjligt för Miro att leverera konsekventa, lokalanpassade och professionella videor i stor skala, vilket stödjer företagets övergripande mål om företagsadoption, global tillgänglighet och snabbare onboarding.