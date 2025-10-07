Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Skapa videoreklam: gör kreativa annonser på några minuter

Skapa videoreklam i studiokvalitet utan kameror, team eller avancerade redigeringsverktyg. Med HeyGen kan du förvandla enkla idéer till genomarbetade, effektiva annonser som fångar uppmärksamhet och skapar verkliga affärsresultat. Skapa fler annonser, testa snabbare och skala kampanjer enkelt.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter generering
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Annonser för produktlansering

Annonser för produktlansering

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

Videoannonser i UGC-stil

Videoannonser i UGC-stil

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

Kampanjer för varumärkeskännedom

Kampanjer för varumärkeskännedom

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

Performance marketing-annonser

Performance marketing-annonser

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

Kampanjer för e-handel

Kampanjer för e-handel

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

Annonser för kurser och tjänster

Annonser för kurser och tjänster

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

Varför använda HeyGen för videoannonser

HeyGen ger dig ett komplett videoproduktionsarbetsflöde drivet av AI, vilket gör det enkelt att skapa annonser som konverterar i alla kanaler. Från manus till visuellt innehåll och avatarer – allt hanteras i en och samma smidiga upplevelse med vår AI-videogenerator för annonser. Lansera kampanjer snabbare och maximera din räckvidd.

Kom igång gratis
Snabb produktion för snabb tillväxt

Skapa effektiva annonser på några minuter med AI-genererade manus, visuellt innehåll och budskap anpassade för bra resultat på alla plattformar.

Utformad för prestanda

Varje annons är utformad för att öka engagemanget och förbättra klickfrekvensen så att du kan få mer värde ur varje kampanj med våra AI-videoverktyg.

Skapa i stor skala

Skapa varianter, lokaliseringar och nya annonskoncept direkt, så att ditt team kan hålla en jämn produktion utan extra resurser.

AI-manusgenerering

Förvandla enkla prompts till engagerande, övertygande manus för annonser som lyfter fram värdet i din produkt. Vår AI strukturerar varje budskap för att snabbt fånga tittarens intresse och leda vidare till handling.

Kom igång gratis →
A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

AI-avatarer och röstpålägg

Väck ditt budskap till liv med naturliga avatarer och uttrycksfulla röstspår på flera språk. Skapa proffsiga videor utan att spela in material eller anlita presentatörer med vår kostnadsfria videoreklamskapare.

Kom igång gratis →
Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

Export i flera format

Exportera din annons i vertikalt, kvadratiskt eller liggande format för plattformar som TikTok, Instagram, YouTube och fler med vår webbaserade videoreklamskapare. Leverera alltid varumärkesanpassat innehåll, oavsett var din målgrupp finns.

Kom igång gratis →
A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

Verktyg för visuell förbättring

Förbättra din annons visuellt med automatiska justeringar av ljus, tempo och design för att skapa en effektiv annonsvideo. Skapa rena, professionella visuella uttryck även om du aldrig har redigerat video tidigare.

Kom igång gratis →
A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Designer för lärandematerial
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du videoreklamskaparen

HeyGen gör det enkelt för vem som helst att skapa färdiga videoannonser. Ingen utrustning, redigeringskunskap eller produktionserfarenhet behövs för att skapa din videoannons på några minuter.

Kom igång gratis
Steg 1

Börja med en prompt

Beskriv din produkt, målgrupp eller kampanjmålsättning i några meningar. HeyGen använder den informationen för att skapa ett anpassat manus och en första storyboard som är i linje med ditt marknadsföringsmål.

Steg 2

Granska och finslipa manus

Gå igenom det genererade manus och storyboard, korta ner eller utveckla rader för bättre tempo, justera din call to action och säkerställ att ton och budskap stämmer med ditt varumärke innan du går vidare till det visuella.

Steg 3

Anpassa visuellt innehåll och röst

Välj en avatar eller presentatör, välj bakgrunder och bilder, lägg till musik och undertexter och välj en röst eller spela in din egen. Justera timing och ordning på scenerna så att annonsen flyter naturligt.

Steg 4

Exportera och publicera

Render plattformsanpassade versioner med hjälp av förinställningar för sociala medier, webb eller streaming, eller ladda ner MP4-filer. Skapa flera varianter för testning, ladda sedan upp och starta din kampanj.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en videoskapare för annonser?

En videoskapare för annonser är ett verktyg som hjälper dig att snabbt skapa reklamvideor med hjälp av AI-genererade manus, avatarer, mallar och visuella förbättringar. Det förenklar hela processen för att skapa annonser.

Behöver jag ha erfarenhet av videoredigering för att använda HeyGen?

Ingen erfarenhet krävs för att använda AI-videogeneratorn och verktygen. HeyGen sköter manus, visuellt innehåll, röstpålägg och formatering automatiskt, så att vem som helst kan skapa snygga och effektiva annonser.

Kan jag anpassa annonserna som HeyGen skapar?

Ja, våra kostnadsfria videoannonser är användarvänliga. Du kan anpassa ditt manus, dina visuella element, avatar, språk, tempo och stil så att de stämmer med ditt varumärke och dina kampanjmål.

Vilka typer av annonser kan jag skapa med HeyGen?

Du kan skapa produktkampanjer, annonser i UGC-stil, brandvideor, explainer-videor, performance-annonser, kundberättelser och mycket mer för alla marknadsföringskanaler.

Kan jag skapa annonser på olika språk?

Absolut. HeyGen stöder flerspråkiga röstpålägg och avatarer, så att du kan lokalisera annonser för globala målgrupper på några sekunder.

Stöder HeyGen plattformsspecifika format?

Ja. Exportera videor i alla vanliga format, inklusive 9:16, 1:1 och 16:9, så att dina annonser passar TikTok, Instagram, YouTube, Facebook och andra plattformar.

Kan jag använda de här annonserna i kommersiellt syfte?

Ja. Allt innehåll som skapas med HeyGen kan användas för kommersiell annonsering i både betalda och organiska kanaler. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med paket från $49 per månad.

Hur lång tid tar det att skapa en videoreklam?

De flesta användare skapar en färdig, lanseringsklar videoreklam på bara några minuter. AI:n sköter det tunga jobbet så att du kan arbeta snabbare och tryggare.

Kan jag testa flera annonsvarianter?

Ja. Du kan direkt skapa nya hooks, manus, stilar och format med vår annonsgenerator för att köra A/B-tester och optimera din marknadsföring.

Vår AI-plattform har redan översatt 18,814,906 videor på flera språk.

Behöver jag ladda ner någon programvara för att använda HeyGen?

Inga nedladdningar krävs. HeyGen körs helt online, så att du kan skapa videoannonser från vilken enhet som helst med internetuppkoppling.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background