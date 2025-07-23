Välkommen till din AI-video snabbstartguide för innehållsskapare
Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Den goda nyheten? Med HeyGen kan du enkelt skapa, översätta och återanvända videor som ser professionella ut – utan de höga kostnaderna eller långa ledtiderna som traditionell produktion innebär.
Den här guiden är framtagen särskilt för innehållsskapare som vill växa sitt varumärke, nå nya kunder och skala upp sin innehållsproduktion. Du får lära dig hur du går från idé till färdig video – snabbt. Inga kameror, studios eller personer framför kameran behövs!
Missa inte den praktiska övningen i att skapa video i avsnittet Skapa din första video. Den är gjord för att hjälpa dig att lära dig genom att göra och komma igång snabbt.
Viktigaste användningsområdena: så använder kreatörer HeyGen
HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för proffs som behöver arbeta snabbt, skala upp innehåll och skapa resultat utan att tumma på kvaliteten. Från flerspråkiga kurser till annonser i sociala medier – så här använder småföretag och entreprenörer av många slag HeyGen för att skapa videor med stor genomslagskraft i stor skala.
Videor för sociala influencers
Perfekt för företag som bygger på socialt bevis: produktbaserade företag (hudvård, inredning osv.), tjänstebaserade företag (fastigheter, coacher, konsulter) samt nischade eller passionsdrivna företag (husdjursvarumärken, miljömedvetna företag)
Videoannonser
Perfekt för: marknadsföring av varumärken, företag eller tjänster
- Hur Ask The Agent ökade antalet nya kundleads genom att bygga förtroende och lyfta fram fastighetsmäklares personliga varumärken i stor skala
- Hur rhinestonekonstnären Crystal Ninja använde AI-video för att lansera en fysisk butik, en e-handelssajt, en VIP-utbildningshub och evenemang
Utbildningskurser
Perfekt för: lärare, konsulter, coacher, hälso- och wellnessproffs, produktutbildning
- Hur Happy Catss nätbaserade utbildare och kattbeteendeexpert Anneleen Bru nådde nya globala målgrupper med HeyGen-avatarer och översättning
- Hur kampsportinstruktören Kung Fu Kendra kraftigt minskade sina timmar för videoproduktion samtidigt som hon nådde en ny global publik med HeyGen-avatarer och översättning
Varför video är avgörande i dag
Utmaningen
- Att lägga ut videoinnehåll på entreprenad slukar både din budget och din tid
- Filmar du dig själv varje dag? Det tar tid och fokus från att bygga ditt varumärke
- Du behöver innehåll som fångar uppmärksamheten direkt och är redo att prestera på alla plattformar, på alla språk.
Vad AI-video möjliggör
Hastighet, skalbarhet och kostnadsbesparingar
Tidslinjen för produktion av videokurser minskad från 4 veckor till 15 minuter per video av Anneleen Bru, kattbeteendeexpert och onlineutbildare på Happy Cats
Lokalisering
Marknadsföring och kurser på 6+ språk erbjuds av Kung Fu Kendra genom att använda HeyGens översättningsfunktioner
Personalisering
Hundratals fastighetsproffs ökade sina kundleads med personliga varumärkesbyggande videor
Skapa din första AI-video
Introduktion
Ny på video eller testar du HeyGen för första gången? Det här fixar du. I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa en riktigt bra video.
Kurs
Bäst för guider eller genomgångar som kräver skärminspelningar eller andra visuella inslag
Gillar du att lära dig genom att se det i praktiken?
Välj en videotyp ovan för att öppna en färdig mall i HeyGen och följ med steg för steg.
Överpresterare?
Vi älskar det! Hoppa vidare till Steg 4: Välj rätt AI-avatar som talesperson och skapa din egen AI-avatar – din digitala tvilling och framtida videostjärna.
Är du inte redo att sätta igång än?
Ingen stress. Skumma igenom stegen nu och kom tillbaka till hela guiden när du är redo.
Redo att komma igång? Börja med den här 2-minutersrundturen av HeyGens AI Studio Editor och sedan går vi vidare på djupet!
Steg 1: Konfigurera din HeyGen-arbetsyta för skalning
Smarta entreprenörer börjar inte från noll varje gång – de bygger system som kan skalas upp.
Med HeyGen är det enkelt att hålla dina videor i linje med ditt varumärke genom att skapa ett Brand Kit som automatiskt använder dina typsnitt, färger, logotyper och övriga tillgångar.
Klistra bara in din webbsida för att komma igång, eller ladda upp dina varumärkeselement manuellt.
Har du bråttom? Inga problem. Du kan alltid komma tillbaka och slutföra det här steget senare.
Proffstips
När din Brand Kit är utrustad med ditt varumärkes färger kan du enkelt uppdatera de flesta HeyGen mallar så att de matchar. Byt bara till dina färger så att varje video följer din grafiska profil, eller klicka på knappen Shuffle Colors för att låta HeyGen byta dem automatiskt.
Steg 2: Sätt din strategi
Innan du sätter igång med att skapa video, ta en stund för att tydliggöra ditt mål, målgrupp och plattform, och budskap. Det hjälper dig att skapa videor som inte bara ser bra ut, utan också fungerar för din lönsamhet.
Mål
Vad vill du att den här videon ska åstadkomma?
Exempel: öka din följarskara, marknadsför en ny produkt, dela en snabb guide, produktrecension
Målgrupp
Vem tittar på den här videon och vad bryr de sig om just nu?
Exempel: nya följare på TikTok, lojala fans, potentiella samarbetspartners, avslappnade scrollare
Primär distributionskanal
Vilken plattform är det här gjort för, och hur kommer människor att hitta det?
Exempel: Instagram Reels, TikTok, YouTube, länk i bio-sida
Budskap eller krok
Vilket problem löser du och hur får du någon att stanna upp i flödet under de första 5 sekunderna?
Exempel: ”Har du någonsin undrat varför du inte ser resultat efter ett tufft träningspass?” eller ”Den här appen hjälpte mig att nå 10 000 följare på 30 dagar.”
[EXEMPELSTRATEGI]
Proffstips
Behöver du en second opinion? Gå till ChatGPT, Claude eller ett annat verktyg du föredrar och använd följande prompt:
"Jag skapar en video för mitt småföretag. Mitt mål är [goal], min målgrupp är [audience], jag kommer att dela den på [platform], och min hook är: [hook]. Vilken feedback eller vilka förbättringar skulle du föreslå?"
Steg 3: Skriv ditt manus
Ditt manus är ryggraden i en bra videoreklam eller en tydlig och effektiv lärandeupplevelse.
För en reklamvideo eller annons, så här får du den att göra skillnad:
- Börja med en stark hook (de första 3–5 sekunderna är viktigast) som visar en vanlig utmaning eller ett tydligt värdeerbjudande.
- Avsluta med en tydlig CTA (call to action), till exempel att hänvisa till din webbsida, ett nytt erbjudande osv.
- Använd enkel, vardaglig språkstil, tala direkt och tydligt till din målgrupp.
För en utbildningsvideo, så här gör du rätt:
- Börja med sammanhang och relevans till exempel ett scenario, en fråga eller en vanlig utmaning som visar varför ämnet är viktigt. Det skapar motivation och engagemang hos deltagarna.
- Håll det strukturerat och fokuserat, genom att dela upp innehållet i logiska, lättföljda steg med ett tydligt och jämnt tempo.
- Använd ett enkelt, vardagligt språk, tala direkt och tydligt till den som lär sig.
- Förstärk de viktigaste insikterna och nästa steg genom att avsluta med en enkel sammanfattning, en uppmaning att reflektera över eller tillämpa det du lärt dig, eller en tydlig hänvisning till nästa modul eller resurs.
Proffstips
Vill du komma igång snabbare? Kolla in sidan med bästa praxis nedan för vägledning om hur du kan använda verktyg som ChatGPT för att skriva ditt manus.
Är du fortfarande osäker på var du ska börja? Här är några exempelupplägg som inspiration.
Om du följer med i HeyGen är de här manusen redan inbyggda i din mall.
Kom åt mallar med de här manusen här:
Utforska manusmallar och fler tips för populära typer av marknadsföringsvideo
→ Videoreklam
→ Sociala influencer-videor
→ Instruktionsvideor
→ Produktgenomgångar
Fördjupa dig i manusarbete
Best practice: skriv manus bättre och snabbare med AI
Du har innehåll att skapa, så låt AI göra grovjobbet med dina manus. Mellan redigering, publicering och att jaga trender ska det inte ta timmar att skriva videomanus. Verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini kan hjälpa dig att skapa välpolerade manus som är klara för publicering på några minuter.
Steg 1: Börja med en tydlig fråga
Berätta för AI:n vilken typ av video du skapar och vad du vill att den ska göra för ditt företag. Ta med detaljer som:
- Typ av video (t.ex. Reel, YouTube-intro, varumärkessamarbete)
- Vem den är till för (t.ex. nya följare, lojala fans, varumärken)
- Ditt mål (t.ex. öka visningar, marknadsföra merch, förklara något)
- Tonen eller rösten (t.ex. avslappnad, peppig, sarkastisk, expert)
Exempelprompt:
"Skriv ett 60 sekunder långt, nybörjarvänligt manus för en personlig ekonomi‑TikTok om att bygga en buffert. Tonen ska vara trygg, informativ och lätt att relatera till för en ung person. Avsluta med en CTA där du uppmanar tittaren att registrera sig via länken i min bio."
Steg 2: Lägg till viktiga huvudpunkter
Vill du ha ett manus som faktiskt låter som du? Ge AI:n några punkter att utgå från.
Exempel:
- Din produkt, tjänst eller ditt erbjudande
- Viktig värdeproposition
- Uppmaning till handling (vad du vill att tittarna ska göra)
Exempelprompt:
"Ta med de här punkterna: Börja med ett sparmål på 1 000 USD. 60 % av amerikanerna kan inte täcka en nödsituation på 400 USD. Undvik att ha de här pengarna på ett lönekonto. CTA: Använd verktyget i lektionen för att planera ditt sparmål."
Steg 3: Be om rätt format
Berätta för AI:n hur du ska leverera videon. Pratar du direkt till kameran? Använder du en voiceover? Låt AI:n veta det så att tonen blir rätt.
Exempel:
- Ett muntligt manus som jag framför direkt till kameran
- Kommer att distribueras på Instagram Reels
- En avslappnad, ungdomlig ton som tilltalar tonåringar
Exempelprompt:
”Skriv detta som ett talat manus som levereras av min AI-avatar för Instagram Reels. Håll det avslappnat, engagerande och relaterbart för tonåringar.”
Steg 4: Granska och justera
Klistra in manus i HeyGen, förhandsgranska det med din avatar och lyssna. Låter det som du? Om inte, justera det med uppföljande prompts som:
- Gör den mer samtalsvänlig
- Lägg till en hook som fångar uppmärksamheten under de första 3 sekunderna
- Gör om detta till en kortare version på 30 sekunder för sociala medier
- Ta med en snabb statistik om området
- Testa tre varianter av den avslutande CTA:n
Fördjupa dig i manusarbete
→ Så skriver du vinnande videomanus med AI: en modern marknadsförares guide (e-bok)
Steg 4: Skapa en hyperrealistisk avatar
Bläddra i HeyGens bibliotek med över 700 färdiga, varierade Public Avatars eller skapa en Custom Avatar som ser ut och låter precis som du själv.
Oavsett om du bygger ett personligt varumärke eller skapar innehåll för ett varumärkessamarbete ger HeyGen dig flexibla, skaparanpassade alternativ för egna avatarer.
Se nedan för att se hur du skapar en som passar dig bäst.
Typ av avatar
Du behöver
Du får
Bäst för
2–5 minuters träningsvideo
Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo
Hyperrealistisk digital tvilling
10–15 foton
Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk
Realistisk digital tvilling
Textprompt
Helt AI-genererat utseende, rörelser, röst och läppsynk
Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar
Avatar IV (ny!)
1 foto
Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att genereras.
<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik
När du skapar en anpassad avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.
Allt som finns i din Hyper Realistic Avatar-träningsvideo, från gester till ansiktsuttryck eller röstläge, kommer att återspeglas i slutresultatet.
Typ av avatar
Du behöver
Best practice
2–5 minuters träningsvideo
10–15 foton
Skapa avatar
Textprompt
Om du är ny på att skriva prompts kan du ta en titt på våra bästa metoder för prompts
Avatar IV (ny!)
1 foto
1 foto som bara visar motivet, med bra belysning och hög upplösning
Proffstips
Använd HeyGens Generating Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Best practice: skapa högkvalitativa anpassade AI-röster
HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något skräddarsytt. Nedan ser du tre sätt att skapa egna röster.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Resultat
Bäst för
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar
eller
Realistisk röstkloning baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)
Fullt AI-genererad röst baserad på prompt.
En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar beroende på tjänst. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.
En röstklon som låter precis som du
För bästa röstkvalitet behöver du bra källjud. Så här får du en riktigt bra inspelning:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslouttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Best practice: så skriver du bättre prompts
Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.
Prompting är en kraftfull färdighet för alla som skapar med AI. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa effektfulla videor där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att testa dig fram och förbättra steg för steg.
Funktion
Funktion
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Best practices för prompts
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Börja med strukturen
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Inkludera sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: Är det för en produktdemo? En annons i sociala medier? En guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.
Använd beskrivande språk
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterera och förbättra
Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge avsevärt bättre resultat i alla medietyper!
Bästa praxis för prompts kan variera lite beroende på vad du skapar
Utforska resurserna nedan för att fördjupa dig i varje typ och få ut så mycket som möjligt av dina prompts!
Steg 5: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio
Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!
- Designa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du skapade i steg 1.
- Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med Animationer.
- Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-roll-video, helt royaltyfri.
- Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
- Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
- Översätt dina videor för att nå globala elever, kollegor och målgrupper
Proffstips
Skapa och jämför flera versioner av dina videor för att se vad som förbättrar engagemang och resultat.
Redo att redigera som ett proffs?
→ HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom HeyGens redigeringsfunktioner
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.
Funktion
Funktion
Använd det till
Lägg till pauser och justera uttalet av specifika ord direkt i manuspanelen
Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst
Forma känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck
Utöka omfånget för din anpassade röst genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation
Vill du se det i praktiken?
Strategier för att öka din påverkan i stor skala
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Nå en global publik med översättning
Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.
Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).
Användare med Enterprise- och Team-planer kan också redigera de översatta manusen direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.
Behöver du inspiration? Ta en titt på hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.
Stöd förändringsledning med flexibel, uppdateringsbar content
Förändring är konstant och ditt utbildningsmaterial måste hänga med. Oavsett om du uppdaterar en hel kursmodul eller bara en enskild utbildningsvideo kan traditionell innehållsproduktion med omtagningar och redigering göra även en liten ändring till ett stort arbete.
Med HeyGen tar det minuter, inte dagar, att uppdatera videor. Byt ut manus, redigera text, ändra visuellt innehåll och skapa nya versioner med bara några få klick. Inga fler flaskhalsar. Bara snabb, flexibel video som hjälper dina deltagare att anpassa sig lika snabbt som din organisation rör sig. Läs mer om hur du kan använda HeyGen för förändringsledning.
Personalisera i stor skala
Lägg till en personlig touch i dina e-postkampanjer, din säljkommunikation eller din kundsupport med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller uppgifter anpassade efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.
Interaktiv avatar
Oavsett om det gäller försäljning, kundsupport eller utbildning, Interactive Avatars förvandlar envägsvideor till dynamiska, tvåvägskonversationer. Det är ett effektivt sätt att öka engagemanget, skapa mer personliga upplevelser och driva handling.
Behöver du inspiration? Se hur getitAI ökar e-handelsförsäljningen med live, personliga shoppingupplevelser.
Användningsfall 1: video för sociala medier-influencer
Kundberättelser och exempel
Hur Reply.io stärkte sin vd:s närvaro på TikTok med hans HeyGen-avatar
Favoured skalar upp UGC-innehåll 6 gånger med HeyGen för att öka både volym och kvalitet
Så utökade kampsportsinstruktören Kung Fu Kendra räckvidden för sina kurser med flerspråkig marknadsföring i sociala medier
Perfekt för
Företag som är beroende av socialt bevis, inklusive: produktbaserade företag (hudvård, inredning osv.), tjänstebaserade företag (fastigheter, coacher, konsulter), nischade eller passionsdrivna företag (husdjursvarumärken, miljömedvetna företag)
Best practice
- Fånga tittarna snabbt.Försök fånga uppmärksamheten under de första 1–2 sekunderna med rörelse, tydlig text eller en stark visuell bild.
- Designa för tyst autouppspelning. Använd undertexter, textöverlägg och visuell storytelling eftersom många tittar utan ljud.
- Håll det kort.Mindre är mer. Sikta på under 15–30 sekunder på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts. Justera hastigheten på ditt manus med hjälp av avancerade röstinställningar.
- Anpassa det för flödet. Använd vertikalt (9:16) eller kvadratiskt format beroende på plattform. Undvik liggande format om du inte publicerar på YouTube.
- Börja med ”aha-upplevelsen”.Lyft fram förändringen, nyttan eller den känslomässiga vinsten tidigt, inte bara produktens funktioner.
- Få det att se naturligt ut.Använd plattformstrender, snabbare klippning i skaparestil eller UGC-avatarer för att smälta in i flödet.
Viktigaste funktionerna
- UGC-avatarer: bläddra bland hundratals AI-genererade stockavatarer med en autentisk känsla av content creators.
- Textning: se till att ditt budskap går fram, även när ljudet är avstängt.
Proffstips
Här är en effektiv innehållsstruktur som används av ledande kreatörer på TikTok, Reels och Shorts:
- Scroll-stoppande visuellt innehåll: inled med fet text, rörelse eller en oväntad visuell detalj som stoppar scrollandet
- Relaterbart ögonblick: spegla en verklig utmaning eller en ”där har jag också varit”-situation för att skapa en omedelbar kontakt
- Förändring eller resultat: visa värdet av din produkt i praktiken
- Skaparens perspektiv: använd voiceover eller text på skärmen för att berätta med en personlig, autentisk ton
- Enkel CTA: gör nästa steg tydligt! (”Prova det här”, ”titta mer” eller ”besök webbsidan.”)
Användningsområde 2: Videoannonser
Kundberättelser och exempel
Ask The Agent byggde förtroende för att öka antalet nya kundleads
AI-video hjälpte Crystal Ninja att lansera detaljhandel, e-handel, utbildning och evenemang
Författaren Jason Felts marknadsförde sin bok med avatarvideor
Perfekt för
marknadsföring av varumärken, företag eller tjänster
Best practice
- Håll videor korta. Sikta på under 60 sekunder för att behålla uppmärksamheten och öka chansen att din målgrupp tittar klart.
- Börja med värdet. Dela ditt viktigaste budskap eller din främsta fördel direkt. Vänta inte till slutet med att berätta vad mottagaren får ut av det.
- Matcha ditt budskap med ditt mål.Justera videons stil, längd och uppmaning till handling utifrån var den ska visas, oavsett om det är en Instagram Reel, en webbsidas landningssida eller ett kundmejl.
- Tänk mobil först. De flesta kommer att titta i sina mobiler, så håll bildutsnittet tajt, tempot högt och det visuella lätt att följa.
- Få dina klipp att sticka ut.Använd enkla textanimationer, produktbilder eller kundexempel för att undvika att din video känns platt eller statisk.
- Testa och förbättra över tidProva olika versioner av din hook, ditt budskap eller din CTA för att se vad som ger flest klick, samtal eller köp, och gör sedan mer av det som fungerar.
Viktigaste funktionerna
- Produktplacering: lägg till fysiska produkter i dina videor med ett klick.
- Skapa looks: gör din avatar mer dynamisk genom att ändra pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Tips
Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:
- Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
- Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
- Lösning – Hur hjälper produkten eller tjänsten till att lösa de här utmaningarna?
- USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
- CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Användningsområde 3: utbildningskurser
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Kundberättelser och exempel
Happy Cats onlineutbildare skalade kursproduktionen med avatarer
Kung Fu Kendra minskade tiden för videoproduktion och nådde en global publik
HeyGen Academy: följ med-kurs i AI Studio-video
Perfekt för
Lärare, konsulter, coacher, hälso- och wellnessproffs, produktutbildning
Best practice
Dela upp innehållet i lättsmälta delar
Håll varje lektion kort och fokuserad, helst 3 till 7 minuter, så att det blir lättare för din målgrupp att följa, återkomma till och komma ihåg innehållet.
Gör ditt manus tydligt och samtalstonat
Undervisa inte bara –skapa kontakt. Använd vardagligt språk, förenkla tekniska termer och väck idéer till liv med berättelser eller exempel från verkligheten.
Var medveten i ditt val av visuella inslag
Använd avatarpresentatörer tillsammans med skärminspelningar, demovideor eller kompletterande grafik för att göra ditt innehåll mer dynamiskt och lättare att förstå.
Lägg till lätt interaktivitet
Uppmuntra engagemang med snabba kunskapskontroller, reflektionsfrågor eller enkla övningar. Även ett quiz med en enda fråga kan öka hur mycket som fastnar.
Uppdatera enkelt när du växer
Använd HeyGen för att uppdatera och fräscha upp innehåll baserat på feedback eller produktuppdateringar, utan att behöva spela in allt från början igen.
Viktigaste funktionerna
- Animationer: lägg till animerad text eller visuella element för att lyfta fram viktiga steg, förstärka inlärningen och hålla tittarna engagerade.
- Mallar: effektivisera skapandet och håll allt enhetligt. Glöm inte att du kan anpassa HeyGens standardmallar med ditt varumärkes färger!
- Generate Looks: använd textprompter för att anpassa din avatarinstruktörs klädsel, miljö eller pose så att den passar ämnet eller målgruppen
Proffstips
Om din instruktionsvideo behöver extra visuellt material som skärminspelningar, se till att det stämmer överens med ditt manus. Börja med att skriva manuset, använd sedan förhandsgranskningsknappen för att spela upp ljudet medan du spelar in skärmen i synk med berättarrösten för bästa tajming.
