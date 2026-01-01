Gör din outreach mer träffsäker med AI-video för försäljning

Försäljning ska gå snabbt, men videoproduktion gör det inte. Med HeyGen kan du omvandla säljidéer till professionella videor direkt, så att ditt team kan fokusera på att stänga affärer i stället för att skapa innehåll.

1 000+ recensioner
Privat och säker
|Styrning och kontroll av AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Data Privacy Framework
|AI Act-standarder
Varför HeyGen

Varför säljteam väljer HeyGen för personliga videor

Sluta upprepa dig själv

Gör din mest effektiva pitch till en återanvändbar, avatarledd video med HeyGens PDF/PPT‑till‑video‑funktion, så att din pitchdeck presenterar åt dig – även när du inte är i rummet.

Automatisera dina mest effektiva budskap

Med skriptbaserad, anpassad videogenerering kan du direkt skapa personliga säljpresentationer, produktgenomgångar och uppföljningar så att ditt team kan skala upp sina bästa budskap utan extra arbete.

Kvalificera leads och engagera

Interaktiva avatarer fungerar som AI-SDR:er som engagerar prospekts i realtid, besvarar frågor, guidar köpare genom erbjudanden och bokar möten när som helst på dygnet.

Snabba upp säljcykler

Använd HeyGens skärminspelning med avataröverlägg för att skapa snabba, tydliga genomgångar som guidar prospekt genom komplexa funktioner, sparar tid på livesessioner och ökar takten i affärsprocessen.

Smidiga uppdateringar, global räckvidd

Redigera enkelt videor för att hålla dina pitchar uppdaterade och expandera till nya marknader med översättning till över 175 språk och dialekter, komplett med AI-röster och korrekturläsning.

Kundberättelser

Varför utbildnings-, marknadsförings- och lokaliseringsteam litar på HeyGen

90 %

videofärdigställandegrad

25 %

ökning i slutförandegrad

10×

ökning i videoproduktionstakt

10–15

språk per video

80 %

minskning av översättningskostnader

1 000 €

sparade per minut video

Utvalda användningsområden

Stick ut i varje affär, från första kontakt till avslut

HeyGen ger säljteam möjlighet att anpassa varje steg i köpresan med skalbart videoinnehåll som ökar engagemanget och påskyndar affärstakten.

Säljpresentationer

Skapa skalbara, effektiva säljpresentationer som utbildar köpare och driver affärer framåt redan innan du ens går in i samtalet.

Säljkontakt

Säljbearbetning

Från utgående pitchar till introduktioner före samtal och sammanfattningar efter möten – stick ut i varje steg av säljprocessen med individuellt anpassade videor.

AI-SDR:er

HeyGens interaktiva avatarer fungerar som virtuella AI-SDR:er som besvarar prospektens frågor, kvalificerar leads och bokar möten dygnet runt.

Från repetitiva samtal till videor som konverterar

Före HeyGen

Upprepar samma säljpitch i varje samtal

Statiska presentationer och kallt uppsök som inte lyckas sticka ut

Försenade uppföljningar på grund av manuellt skapande av innehåll

Kostsam, långsam videoproduktion och lokalisering med långa ledtider

Missade möjligheter utanför ordinarie öppettider

Otydlig och varierande kommunikation mellan säljare och regioner

Efter HeyGen

Gör pitchdeckar till återanvändbara avatarledda videor

Skicka personlig outreach i stor skala med AI-video

Använd avatarledda skärminspelningar för snabba, tydliga genomgångar

Lokalisera videor direkt på över 175 språk och dialekter

Kvalificera leads dygnet runt med interaktiva AI‑SDR:er som engagerar

Håll budskapen aktuella med enkel redigering direkt i plattformen

De högsta standarderna för
trust & safety

På HeyGen anser vi att banbrytande AI-teknik måste ha högsta möjliga säkerhets- och etikstandard inbyggd från början. Vårt dedikerade Trust & Safety-team ser till att dina data är säkra och att vår AI används på ett etiskt sätt.

Robust säkerhet

Från första uppladdning till slutlig leverans skyddas dina data av branschledande säkerhetsprotokoll.

Certifierad regelefterlevnad

Fullt kompatibel med SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework och AI Act-standarder.

Kontinuerlig förbättring

Våra säkerhetsrutiner utvecklas proaktivt för att förutse och minska nya hot.

Insikter från L&D-rapporten 2025

Pyne omvandlar provperioder och aktiverar användare

Den här kundberättelsen visar hur Pyne använde HeyGen för att öka slutförandegraden för produktdemonstrationer med 10x och påskynda användaraktivering genom hela B2B SaaS-livscykeln.

Öka intäkterna med BOFU-videor

Den här guiden är en praktisk handbok för marknadsförare som vill konvertera prospekts och behålla kunder med riktat BOFU-videoinnehåll skapat med HeyGens AI-videoplattform.

Lyft dina marknadsförings- och säljvideor till nästa nivå

Den här guiden går igenom hur du kan använda personliga videor i marknadsföring och de fem främsta användningsområdena som ökar engagemang, driver fler konverteringar och stärker kundrelationerna.

Har du frågor? Vi har svaren.

Vad är egentligen en AI-driven video för säljstöd?

En AI-driven video för sales enablement använder HeyGens AI-verktyg för säljvideor med syntetiska röster och människoliknande avatarer. Dessa personliga videor hjälper säljteam att leverera engagerande och skalbar kommunikation för outreach, demo­presentationer, offerter och uppföljningar, vilket gör AI-säljvideor till ett effektivt sätt att sticka ut utan kameror, studios eller komplex produktion.

Hur kan AI-försäljningsvideor användas genom hela säljcykeln?

AI-försäljningsvideor förbättrar varje steg: prospektering med personliga videor, engagera köpare med demos, påskynda affärer med skräddarsydda offerter, vårda relationer via AI-video-utskick och driva merförsäljning efter avslutad affär. Den här konsekventa, skalbara kommunikationen hjälper säljare att bygga förtroende, stärka relationer och stänga affärer snabbare med träffsäkra, mänskliga videomeddelanden i stor skala.

Varför är HeyGen bäst för att skapa säljvideor med mänskliga presentatörer?

HeyGen gör det enkelt att skapa AI-säljvideor med de mest naturliga avatarerna, anpassningsbara värdar och syntetiska röster. I kombination med flerspråkigt stöd, snabb rendering och studiokvalitet på resultatet gör HeyGen det möjligt för team att skapa personliga videor för säljkontakt – professionella, autentiska och konsekventa – utan behov av inspelningsutrustning, redigeringskunskaper eller långa produktionsprocesser.

Hur anpassar AI säljvideor för olika prospekt eller konton?

HeyGen anpassar AI-säljevideor genom att lägga in dynamiska fält som namn, företag eller bransch i manus. Det gör AI-baserad videouträckning mer träffsäker och möjliggör personliga videor i stor skala. Säljare kan leverera budskap som känns en‑till‑en utan att spela in på nytt, så att varje prospekt får relevant och engagerande kommunikation anpassad efter deras behov och prioriteringar.

Hur du skapar säljvideor för outreach med anpassningsbara virtuella värdar.

För att skapa AI-säljvideor för outreach väljer du en HeyGen-avatar eller digital tvilling, skriver ditt manus, personaliserar med variabler och genererar direkt med syntetiska röster. Dessa personliga videor kan delas via e-post, CRM eller LinkedIn, vilket gör AI-video-outreach professionell, konsekvent och skalbar samtidigt som du behåller autenticitet och en stark varumärkesnärvaro.

Hur hjälper HeyGen dig att minska tiden du lägger på säljsamtal?

Ja. Med HeyGen kan du direkt översätta utbildningsvideor till över 175 språk och dialekter. Det gör din utbildning skalbar och tillgänglig i olika regioner.

Vad är en interaktiv avatar och hur kan jag använda den i försäljning?

Interaktiva avatarer fungerar som AI-SDR:er – de kan svara på vanliga frågor, guida köpare genom din produkt, kvalificera leads och boka möten dygnet runt. Du kan bädda in dem på din webbsida eller i din produktupplevelse för att skala upp engagemanget i toppen av tratten.

Hur enkelt är det att uppdatera en video när den väl är skapad?

Genom att ta bort behovet av dyr utrustning, studios och produktionsteam minskar HeyGen både kostnader och ledtider – samtidigt som du fortfarande får högkvalitativa, professionella utbildningsvideor.

SäljpresentationerSäljkontaktProduktförklaringarKompetensträningSäkerhetsutbildningPersonliga hälsningarIntroduktionsutbildningDelning av medicinsk kunskapLärande och utvecklingNyheter från ledningenKeynotesDelning av finansiell kunskapFöretagsutbildningRegelefterlevnadsutbildningSpråkinlärningVideoannonserSociala medierProduktrecensionerProduktlanseringarNyhetsartiklarInstruktionsvideorEventmarknadsföringDokumentär stilVarumärkesvideorAI-handledningar

