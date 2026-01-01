Nu är det dags att skapa din första video. Allt börjar med knappen Skapa, som ger flera sätt att komma igång, var och en anpassad för ett eget arbetsflöde.

Video Agent är det snabbaste alternativet. Börja med en prompt, så skapar HeyGen automatiskt en komplett video, manus, visuellt innehåll, berättarröst och layout. Perfekt för snabba annonser, sociala videor och förklarande videor.

AI Studio ger dig full kreativ kontroll. Gör om manus till videor, välj avatarer och röster, lägg till scener, media och animationer och finjustera varje detalj.

Ladda upp PDF eller PowerPoint för att direkt omvandla bilderna till redigerbara scener och lägg sedan till avatarer, voiceovers och rörelse.

Photo to Video låter dig animera en enskild bild med Avatar IV för snabba, lättviktiga videor.

Mallar ger färdiga startpunkter för vanliga användningsområden, helt anpassningsbara och återanvändbara.

Oavsett hur du börjar är varje video i HeyGen redigerbar och återanvändbar.