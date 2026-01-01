Instant Highlights är utformat för att ta dina långa videor och automatiskt omvandla dem till korta, engagerande höjdpunktsklipp. I stället för att lägga timmar på att manuellt gå igenom innehållet kan du låta HeyGens AI identifiera de bästa ögonblicken och göra dem till klipp som är redo att delas. Den här funktionen är för närvarande i beta och tillgänglig för både gratis- och betalande användare.

Välj Instant Highlights från appar

Från din HeyGen-instrumentpanel går du till Appar och väljer Instant Highlights. Välj din videokälla genom att ladda upp en fil från din dator eller klistra in en YouTube- eller Google Drive-länk. När din video har lagts till klickar du på Get Highlights.

Välj språk och instruktioner

Välj inmatningsspråk eller låt HeyGen identifiera det automatiskt. Instant Highlights fungerar på videons ursprungliga språk. Om du behöver översättningar senare kan du använda HeyGens funktioner för videoöversättning. I rutan för instruktioner guidar du AI:n genom att beskriva vad du vill att den ska fokusera på.

Ställ in klippinställningar

Välj längd för varje highlight-klipp. Välj sedan bildförhållande, antingen 16:9 eller 9:16. Du kan också bestämma om undertexter ska vara på eller av.

Skapa och granska höjdpunkter

Klicka på Skicka så skapar HeyGen färdiga highlight-klipp åt dig, organiserade i en egen mapp. När highlight-klippen är klara öppnar du mappen, klickar på ett klipp och granskar det. Därifrån kan du dela eller ladda ner klippet.