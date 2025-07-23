HeyGen för L&D: Den kompletta guiden för att komma igång med AI-video

Välkommen till din AI L&D-videoguide för en snabbstart
Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad
tillbaka av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Här är de goda nyheterna: med HeyGen kan du skapa, översätta och anpassa videor som ser ännu bättre ut än traditionella produktioner till en bråkdel av kostnaden och tiden.
Den här guiden är framtagen för utbildningsansvariga, instruktionsdesigners och skapare av utbildningsinnehåll som vill ta nästa steg med AI-video. Du får lära dig hur du går från idé till färdig kurs och skapar innehåll av hög kvalitet i stor skala – utan att behöva kameror, studios eller medverkande framför kameran.
Viktigaste användningsområdena: så använder utbildningsproffs HeyGen
HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för utbildningsproffs som behöver agera snabbt, skala upp innehåll och skapa resultat utan att tumma på kvaliteten. Från kurser till flerspråkiga utbildningsvideor – så här använder utbildningsansvariga i olika roller HeyGen för att skapa effektfulla videor i stor skala.
Utbildningskurser
Perfekt för: instruktionsdesigners, learning & development, HR, sales enablement
- Komatsu effektiviserar global medarbetarutbildning och kompetensutveckling med engagerande, flerspråkiga AI-videor
- Miro skalar upp utbildningsinnehåll med enkel översättning och ändringshantering
- AI Smart Ventures utbildade tusentals med engagerande utbildningskurser
Utbildning och onboarding
Perfekt för: instruktionsdesigners, Learning & Development, Sales Enablement, HR, regelefterlevnad, internkommunikation
Översättning och tillgänglighet
Perfekt för: instruktionsdesigners, kommunikation, learning & development, HR, regelefterlevnad
Varför video är avgörande i L&D i dag
- Bästa formatet för att öka engagemang och kunskapsretention hos deltagare är video
- 83 % av de tillfrågade deltagarna föredrar att titta på video framför ljud eller text
- 40–60 % kortare inlärningstid kan uppnås med video, eftersom elever tar till sig information mer effektivt genom visuella och auditiva signaler.
- 95 % informationsretention när deltagare tittar på en video jämfört med 10 % när de läser text (Insivia)
Utmaningen
- Täta uppdateringar kräver snabba, enkla videoredigeringar i takt med att riktlinjer, processer och branscher utvecklas
- Begränsad kapacitet och globala språk- eller tillgänglighetsbehov belastar produktionsförmågan
- Outsourcing är dyrt och långsamt, särskilt för komplext innehåll som regelefterlevnad eller säkerhet
Vad AI-video möjliggör
Kostnadsbesparingar
1 000 € sparade per minut utbildningsinnehåll av Sibelco
80 % lägre produktionskostnader och 50 % snabbare leveranstid hos Simulations Software
Hastighet
5× ökning i hastigheten för produktion av utbildningsvideor hos den ledande aktören inom finansiella tjänster Equity Trust
Skalbarhet
80–90 % genomsnittlig slutförandegrad för utbildningsvideor för kunder och partners hos Komatsu
över 15 000 livesimuleringar av säljutbildning med rollspel och över 2 500 timmar utbildning genomförda hos Copient.ai
Lokalisering
80 % färre kostnader för videolokalisering och 50 % kortare produktionstid tack vare Würth Group
5 gånger högre avkastning på annons i spanska, franska och tyska marknader hos Rosetta Stone
Personalisering
Hundratals onboardingvideor som välkomnar nyanställda med namn och på deras föredragna språk hos Lattice
Vill du fördjupa dig mer?
Skapa din första AI-video
Introduktion
Ny på video eller testar du HeyGen för första gången? Det här fixar du. I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa en riktigt bra video.
Instruktionsvideo
Bäst för guider eller genomgångar som kräver skärminspelningar eller andra visuella inslag
Gillar du att lära dig genom att se det i praktiken?
Välj en videotyp ovan för att öppna en färdig mall i HeyGen och följ med steg för steg.
Är du inte redo att sätta igång än?
Ingen stress. Skumma igenom stegen nu och kom tillbaka till hela guiden när du är redo.
Redo att komma igång?
Börja med den här 2-minutersrundturen av HeyGens AI Studio Editor, och sedan sätter vi igång!
För mer information, besök våra videoguider att följa steg för steg:
→ HeyGen Academy: 101
bred översikt över alla HeyGen-funktioner
→ HeyGen Academy: AI Studio
fördjupning i videoredigering
Steg 1: Konfigurera din HeyGen-arbetsyta för skalning
Smarta marknadsförare börjar inte från noll varje gång – de bygger system som kan skalas upp.
Med HeyGen är det enkelt att hålla dina videor i linje med ditt varumärke genom att skapa ett Brand Kit som automatiskt använder dina typsnitt, färger, logotyper och övriga tillgångar.
Klistra bara in ditt företags URL för att komma igång, eller ladda upp dina varumärkeselement manuellt.
Har du bråttom? Inga problem. Du kan alltid komma tillbaka och slutföra det här steget senare.
Proffstips
När din Brand Kit är utrustad med ditt varumärkes färger kan du enkelt uppdatera de flesta HeyGen mallar så att de matchar. Byt bara till dina färger så håller sig varje video inom varumärket.
Steg 2: Sätt din strategi
Innan du skapar din video, ta ett steg tillbaka och tydliggör din lärandestrategi, särskilt om den här videon är en del av en större kurs eller utbildningsserie. Definiera syftet med just den här videon, vilka deltagarna är, hur videon ska levereras och hur du ska hålla dem engagerade genom hela innehållet.
Steg 2: Välj rätt AI-avatar
Din facilitator sätter ramen för lärmiljön. Välj en färdig Public Avatar, skapa en Custom Avatar som passar din organisation eller ditt ämnesområde, eller skapa för en extra personlig känsla din digitala tvilling på några minuter med HeyGens Hyper Realistic Avatar-funktion!
HeyGen erbjuder flera olika sätt att skapa Custom Avatars. Klicka på länkarna nedan för att fördjupa dig i detaljerna.
Typ av avatar
Du behöver
Du får
Bäst för
2–5 minuters träningsvideo
Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo
Hyperrealistisk digital tvilling
10–15 foton
Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk
Realistisk digital tvilling
Textprompt
Helt AI-genererat utseende, rörelser, röst och läppsynk
Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar
Avatar IV (ny!)
1 foto
Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att genereras.
<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik
Proffstips
Använd HeyGens Generating Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Best practice: skapa den perfekta anpassade avataren
Redo att skapa en professionell, naturtrogen avatar med oändliga anpassningsmöjligheter? Utforska resurserna nedan för tips, beprövade arbetssätt och en snabb översikt över vad du behöver för att komma igång.
När du skapar en Custom Avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.
Allt som finns i din träningsvideo för Hyper Realistic Avatar, från gester till ansiktsuttryck eller röstläge, kommer att återspeglas i slutresultatet.
Typ av avatar
Du behöver
Best practice
2–5 minuters träningsvideo
10–15 foton
Skapa avatar
Textprompt
Om du är ny på att skriva prompts kan du läsa våra bästa metoder för prompts
Avatar IV (ny!)
1 foto
1 foto som bara visar motivet, med bra belysning och hög upplösning
Tips
Använd HeyGens Generating Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Träningsmål
Vad vill du att den här videon ska uppnå?
Exempel: introducera nyanställda, stärka regelefterlevnadsrutiner, höja kompetensen för nya verktyg eller processer
Lärarprofil
Vem skapar du den här videon för? Vilken roll eller vilket team tillhör de? Vilken kunskapsnivå har de i dag?
Exempel: Alla anställda, mestadels icke-tekniska, begränsat med tid, varierande kännedom om säkerhetsprotokoll
Primär distributionskanal
Var kommer din video att visas?
Exempel: internt LMS, SharePoint, Slack, tjänster för onboardingmejl, företagswiki, mobil lärandeapp
Engagemangsstrategi
Hur kommer du att hålla deltagarna engagerade och öka deras kunskapsbehållning?
Exempel: interaktiva prompts, upprepning med mellanrum, igenkännbara scenarier, korta och fokuserade avsnitt för att behålla uppmärksamheten och förstärka de viktigaste insikterna
Proffstips
Behöver du en second opinion på din strategi? Gå till ChatGPT, Claude eller ett annat verktyg du föredrar och skriv in följande prompt:
”Jag planerar att skapa en [utbildningsvideo] om [ämne eller färdighet]. Målet är [ange lärandemål], min målgrupp är [lärarprofil], den kommer att levereras via [plattformar eller kanaler], och engagemangsstrategin är: [engagemangsstrategi]. Kan du ge mig feedback på hur effektiv den här planen är och föreslå eventuella förbättringar?”
Steg 3: Skriv ditt manus
Ditt manus är ryggraden i en tydlig och effektiv lärandeupplevelse. Oavsett om du skapar en fristående handledning eller en modul i en större kurs säkerställer ett välstrukturerat manus tydlighet, konsekvens och engagemang hos deltagarna. Så här gör du för att få till det:
- Börja med sammanhang och relevans till exempel ett scenario, en fråga eller en vanlig utmaning som visar varför ämnet är viktigt. Det skapar motivation och engagemang hos deltagarna.
- Håll det strukturerat och fokuserat, genom att dela upp innehållet i logiska, lättföljda steg med ett tydligt och jämnt tempo.
- Använd ett enkelt, vardagligt språk, tala direkt och tydligt till den som lär sig. Undvik fackspråk om det inte förklaras.
- Förstärk de viktigaste insikterna och nästa steg genom att avsluta med en enkel sammanfattning, en uppmaning att reflektera över eller tillämpa det du lärt dig, eller en tydlig hänvisning till nästa modul eller resurs.
Proffstips
Vill du komma igång snabbare? Kolla in sidan med bästa praxis nedan för vägledning om hur du kan använda verktyg som ChatGPT för att skriva ditt manus.
Osäker på var du ska börja? Här är några exempelupplägg som inspiration.
Om du följer med i HeyGen är de här manusen redan inbyggda i din mall.
Kom åt mallar som innehåller dessa manus här:
Utforska mer djupgående manusmallar och fler tips för populära L&D-videotyper
Fördjupa dig i manusarbete
Best practice: skriv manus bättre och snabbare med AI
Vill du effektivisera ditt arbetsflöde och spara timmar av skrivtid? Så här använder du verktyg som ChatGPT, Claude eller Gemini för att snabbt skapa tydliga, lärarcentrerade manus för dina utbildningsvideor.
Steg 1: Börja med en tydlig prompt
Berätta för AI:n vilken typ av utbildningsvideo du skapar, vem den är till för och vilket resultat du vill ha. Inkludera sammanhang som till exempel:
- Mål: vad ska den som lär sig kunna göra eller förstå?
- Lärarprofil: vem är de (nyanställd, säljare, teamledare) och vilken är deras grundläggande kunskapsnivå?
- Distribution: var kommer videon att finnas (LMS, Slack, onboardingflöde)?
- Engagemang: önskad ton och leverans (konverserande, scenariobaserad, direkt instruktion)
Exempelprompt:
”Skriv ett 2 minuter långt utbildningsmanus om hur man fyller i reseräkningar i Workday. Målgruppen är nyanställda inom ekonomi utan tidigare erfarenhet av Workday. Tonen ska vara tydlig och stöttande. Det här kommer att levereras av en avatar i vårt LMS.”
Steg 2: Lägg till viktiga huvudpunkter
Hjälp AI:n att vara träffsäker och fokuserad genom att lägga till en kort lista över vad videon ska ta upp
Exempel:
- Uppgift eller verktyg som förklaras
- Viktiga steg eller riktlinjer
- Vanliga misstag att undvika
- Eventuella efterlevnads- eller processanteckningar
- Önskat resultat
Exempelprompt:
”Täck: var du hittar utgiftverktyget i Workday, hur du laddar upp ett kvitto, hur du skickar in för godkännande. Obs: betona tidsramen i policyn för inlämning.”
Steg 3: Be om rätt format
Berätta för AI:n hur innehållet ska levereras. Det påverkar ton, tempo och ordval.
Exempel:
- Ett uppläst manus läst av en avatar
- Utformad för voiceover med visuella element på skärmen
- Modulär, så att den passar in i en mikrolärandesequens
Exempelprompt:
”Skriv detta som ett manus för en pratande avatar, med korta, tydliga meningar och pauser för visuella callouts.”
Steg 4: Granska och justera
Klistra in ditt manus i HeyGen och använd förhandsgranskningsverktyget för att se det komma till liv. Förfina sedan vid behov. Använd uppföljande prompts som:
- Gör det här mer kortfattat för en version på 60 sekunder.
- Lägg till en fråga som uppmuntrar till reflektion.
- Använd mindre formellt språk och gör det mer samtalstonat.
- Ta med ett exempel på ett vanligt fel och hur du åtgärdar det.
Ta ditt manusarbete till nästa nivå
Best practices: skapa högkvalitativa anpassade AI-röster
HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något skräddarsytt. Nedan hittar du tre sätt att skapa egna anpassade röster.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Resultat
Bäst för
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar
eller
Realistisk röstklon baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)
Fullt AI-genererad röst baserad på en prompt.
En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster
Måste läsas: dokumentation från tredjepartstjänsten
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar beroende på tjänst. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.
En röstklon som låter precis som du
För bästa röstkvalitet behöver du bra källjud. Så här får du en riktigt bra inspelning:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Vill du fördjupa dig mer?
→ Ultimat guide till hyperrealistisk anpassad röstkloning
Best practice: skriv bättre prompts
Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.
Att skriva bra prompts är en kraftfull färdighet för alla som skapar AI-videor. Tillsammans med HeyGen öppnar prompts upp otaliga sätt att skapa effektfulla videor där bara din fantasi sätter gränserna. Var beredd att testa, anpassa och använda prompts i HeyGen för att skräddarsy dina videor så att de matchar dina mål.
Funktion
Funktion
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Ge fotoavatarer liv
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Bästa arbetssätt för promptning
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Börja med strukturen
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Inkludera sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: Är det för en produktdemo? En annons i sociala medier? En guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.
Använd beskrivande språk
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterera och förbättra
Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge avsevärt bättre resultat i alla medietyper!
Best practices för prompts kan variera lite beroende på vad du skapar
Utforska resurserna nedan för att fördjupa dig i varje typ och få ut så mycket som möjligt av dina prompts!
Steg 5: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio
Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!
- Skapa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du satte upp i steg 1.
- Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med animationer.
- Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-roll-video, helt royaltyfri.
- Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
- Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
- Översätt dina videor för att nå globala elever, kollegor och målgrupper.
- Använder du ett SCORM-kompatibelt LMS? Användare på Enterprise-planen effektiviserar sina arbetsflöden med SCORM-exporter.
Proffstips
Skapa och jämför flera versioner av dina utbildningsvideor för att se vad som ökar engagemang, kunskapsretention och läranderesultat.
Redo att redigera som ett proffs?
Besök HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom alla HeyGens redigeringsfunktioner.
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.
Funktion
Funktion
Använd det till att
Lägg in pauser och justera uttalet för specifika ord direkt i manuspanelen
Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst
Forma känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck
Utöka omfånget för din anpassade röst genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation
Vill du se det i praktiken?
Titta på HeyGen Academy: AI Studio – uttalsmodul för att se de här funktionerna i praktiken och lära dig hur du använder dem i dina egna projekt.
Strategier för att skala upp din påverkan
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper hjälper de här avancerade bästa arbetssätten och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Nå global räckvidd med översättning
Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.
Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).
Användare med Enterprise- och Team-planer kan också redigera översatta manus direkt genom att använda vår Proofread-funktion.
Behöver du inspiration? Kolla in hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.
Stöd förändringsledning med flexibel, uppdaterbar content
Förändring är konstant och ditt utbildningsmaterial måste hänga med. Oavsett om du uppdaterar en hel kursmodul eller bara en enskild utbildningsvideo kan traditionell innehållsproduktion med omtagningar och redigering göra även en liten uppdatering till ett stort arbete.
Med HeyGen tar det minuter, inte dagar, att uppdatera videor. Byt ut manus, redigera text, ändra visuellt innehåll och skapa nya versioner med bara några få klick. Inga fler flaskhalsar. Bara snabb, flexibel video som hjälper dina deltagare att anpassa sig lika snabbt som din organisation rör sig. Läs mer om hur du kan använda HeyGen för förändringsledning.
Tillgänglighet och inkluderande lärande i stor skala
I dagens lärmiljöer är tillgänglighet inte valfri – den är avgörande. Deltagare har olika förutsättningar, preferenser och nivåer av digital kompetens, och ditt innehåll behöver spegla det.
Fördjupa dig i vår guide om hur du skapar tillgängliga utbildningsvideor som möter olika deltagares behov för mer information om hur du enkelt anpassar för visuella och auditiva tillgänglighetsbehov, skapar mikrolärandemoduler och justerar för kulturella skillnader.
Interaktiv avatar
Oavsett om du genomför utbildning i regelefterlevnad eller introducerar nya medarbetare, Interactive Avatars förvandlar passiva videor till dynamiska, tvåvägs lärandeupplevelser som ökar engagemanget, anpassar innehållet och får deltagarna att agera.
Behöver du inspiration? Besök vår sida med interaktiv avatar-demo och chatta med Judy, HeyGens HR-expert på utbildning i regelefterlevnad, tillgänglig dygnet runt!
Användningsområde 1: utbildningskurser
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Kundberättelser och exempel
Komatsu effektiviserar global medarbetarutbildning med flerspråkiga AI-videor
Miro skalar upp utbildningsinnehåll med enkel översättning och ändringshantering
AI Smart Ventures utbildade tusentals med engagerande utbildningskurser
Perfekt för
Perfekt för: instruktionsdesigners, learning & development, HR, sales enablement
Best practice
Dela upp innehållet i modulära delar
Strukturera din kurs i korta, fokuserade avsnitt, helst 3–7 minuter vardera. Det stödjer distribuerat lärande, gör det enklare att uppdatera innehållet och ger bättre kunskapsretention.
Skriv manus för tydlighet, inte bara innehåll
Skriv med ett samtalstonläge, förenkla komplexa idéer och undvik fackspråk. Använd storytelling, liknelser och verkliga scenarier för att göra ditt innehåll levande.
Gör det visuellt genomtänkt
Använd visuella inslag för att förstärka ditt budskap. Kombinera avatarpresentatörer med relevanta grafiska element, skärminspelningar, animationer eller b-roll för att stödja olika inlärningsstilar.
Skapa engagemang med lager av interaktivitet
Komplettera din kurs med engagerande videor som uppmuntrar till reflektion, kunskapskontroller eller uppföljande övningar.
Testa och förbättra
Samla in och integrera feedback löpande och använd HeyGen för enkel förändringshantering.
Viktigaste funktionerna
- Resurser: förbättra dina lärandeupplevelser med hjälpsamma visuella inslag som skärminspelningar och grafik som förstärker ditt budskap
- Mallar: Håll kursens visuella design konsekvent genom att använda eller skapa mallar för att spara tid och höja kvaliteten på ditt innehåll
- Generate Looks: använd textprompter för att anpassa din avatarinstruktörs klädsel, miljö eller pose efter ämnet eller målgruppen
Redo att ta nästa steg?
→ Fördjupa dig med vår praktiska guide för L&D-proffs e-bok
→ Besök vår steg-för-steg-guide för att skapa engagerande utbildningskurser
Användningsområde 2: utbildning och onboarding
Kundberättelser och exempel
Lattice välkomnade hundratals nyanställda med personliga onboardingvideor skapade på några minuter
Copient.ai sätter standarden för säljutbildning med interaktiv avatarteknik
Sibelco moderniserade internkommunikation och utbildningsgenomförande med AI-video
Perfekt för
Instruktionsdesigners, Learning & Development, Sales Enablement, HR, regelefterlevnad, internkommunikation
Best practice
Börja med det viktigaste
Fokusera på den information som deltagarna behöver direkt, till exempel företagsvärderingar, verktyg, arbetsflöden eller säkerhetsrutiner. Prioritera tydlighet och användbarhet framför fullständighet i de första modulerna.
Håll det kort och fokuserat
Sikta på korta, målinriktade videor (2–5 minuter) som tar upp ett ämne i taget. Det gör det enklare för deltagarna att ta till sig informationen och gå tillbaka till specifika avsnitt vid behov.
Gör det välkomnande och personligt
Använd avatarer för att skapa en vänlig ton med fokus på människan. Anpassa med namn, roller eller avdelningar där det är möjligt för att göra onboarding mer relevant och skräddarsydd.
Designa för olika uppmärksamhetsspann
Använd undertexter, rörelse och tydliga visuella element för att underlätta förståelsen, särskilt i mobilen eller när videor ses utan ljud.
Bygg förtroende, inte bara efterlevnad
Utforma innehållet utifrån verkliga situationer som deltagarna kan ställas inför. Visa hur processer och riktlinjer hjälper dem att lyckas, inte bara vad de måste göra.
Planera för uppdateringar
Företagspolicys, verktyg och organisationsstrukturer förändras. Använd HeyGens snabba redigeringsverktyg för att snabbt uppdatera enskilda scener eller videor utan en fullständig nyinspelning.
Viktigaste funktionerna
- Anpassade avatarer: Ge din onboarding en mänsklig känsla med en digital tvilling eller avdelningsspecifika presentatörer som levererar utbildning med en igenkännbar, varumärkesanpassad röst.
- Personlig video: Skapa personliga videor som hälsar nya medarbetare välkomna med namn och anpassa andra variabler som avdelning eller region för att effektivisera onboarding och öka engagemanget.
- Brand Kit: Upprätthåll visuell varumärkeskonsekvens genom att skapa en Brand Kit med godkända logotyper, typsnitt, färger och andra tillgångar.
Redo att fördjupa dig?
→ Fördjupa dig med vår praktiska guide för L&D-proffs som e-bok
→ Besök våra steg-för-steg-guider för att skapa videor för: allmän utbildning, företagsutbildning, HR-onboarding, säkerhet och regelefterlevnad.
Användningsfall 3: Översättning och tillgänglighet
Kundberättelser och exempel
Würth Group minskade kostnaderna för videöversättning med 80 % och kortade produktionstiden med 50 %
Rosetta Stone minskade tiden för videöversättning med 75 %
Talare vid World Economic Forum och Argentinas president välkomnade gäster på fem språk
Perfekt för
Instruktionsdesigners, kommunikation, learning & development, HR, compliance
Best practice
Anpassa efter språk och kultur
Öka engagemanget hos deltagarna genom att anstränga dig lite extra och erbjuda innehåll på deras språk, med regionalt relevanta avatarer, dialekter och visuella element.
Stöd auditiv tillgänglighet
genom att skapa flera versioner av din video med bildtexter, undertexter, textanrop på skärmen, skrivna transkriptioner eller genom att justera röstens hastighet för tydligare tempo.
Optimera för visuell tillgänglighet
genom att skapa en extra version av din video med högkontrastpaletter, större typsnitt och en ren, avskalad visuell design.
Skapa mikrolärandemoduler
genom att dela upp längre videor i korta, konceptspecifika avsnitt för att göra navigering och uppdateringar enklare.
Stärk digital kompetens
genom att börja med en guidad introduktionsvideo för ditt LMS eller i början av en ny kurs.
Viktigaste funktionerna
- Översättning: Nå globala målgrupper utan att spela in på nytt genom att översätta eller lokalisera ditt befintliga innehåll till olika språk eller regionala dialekter.
- Varumärkesordlista: Behåll konsekvent uttal och översättning i alla dina videor
- Offentliga avatarer: Välj bland över 700 olika standardavatarer för att hitta den perfekta talespersonen för din målregion och målgrupp
- Textning: Lägg automatiskt till textning i alla videor för att öka deras tillgänglighet
Proffstips
Om din video behöver visuellt innehåll som skärminspelningar ska du se till att det stämmer överens med ditt manus. Börja med att skriva manuset och använd sedan förhandsgranskningsknappen för att spela upp ljudet medan du spelar in skärmen i synk med berättarrösten för bästa tajming.
Redo att fördjupa dig?
Läs vår guide om att skapa tillgängliga utbildningsvideor som möter olika deltagares behov.