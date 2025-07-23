HeyGen för L&D: Den kompletta guiden för att komma igång med AI-video

Välkommen till din AI L&D-videoguide för en snabbstart

Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad

tillbaka av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Här är de goda nyheterna: med HeyGen kan du skapa, översätta och anpassa videor som ser ännu bättre ut än traditionella produktioner till en bråkdel av kostnaden och tiden.

Den här guiden är framtagen för utbildningsansvariga, instruktionsdesigners och skapare av utbildningsinnehåll som vill ta nästa steg med AI-video. Du får lära dig hur du går från idé till färdig kurs och skapar innehåll av hög kvalitet i stor skala – utan att behöva kameror, studios eller medverkande framför kameran.

Viktigaste användningsområdena: så använder utbildningsproffs HeyGen

HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för utbildningsproffs som behöver agera snabbt, skala upp innehåll och skapa resultat utan att tumma på kvaliteten. Från kurser till flerspråkiga utbildningsvideor – så här använder utbildningsansvariga i olika roller HeyGen för att skapa effektfulla videor i stor skala.