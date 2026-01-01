I stället för att manuellt ställa in layouter, animationer och visuellt flöde ger mallar dig en stabil utgångspunkt som du enkelt kan anpassa. De är perfekta när du behöver arbeta snabbt, behålla visuell konsekvens eller producera innehåll i stor skala. Med bara några få justeringar kan du lägga till egna tillgångar, avatarer och varumärkespaket så att varje video känns genomarbetad och helt i linje med ditt varumärke.

Öppna mallbiblioteket

För att komma igång går du till din HeyGen-instrumentpanel och klickar på fliken Templates. Då öppnas hela mallbiblioteket, där du hittar ett brett utbud av färdiga alternativ för olika användningsområden. Du kan bläddra i hela samlingen eller filtrera efter kategorier som marknadsföring, utbildning, sociala medier eller meddelanden.

När du hittar en mall som passar dina behov klickar du på den och väljer Skapa med AI Studio. Mallen öppnas direkt i editorn och är redo att anpassas.

Anpassa din mall i AI Studio

I AI Studio kan du uppdatera nästan alla delar av mallen. Du kan byta avatarer, ändra bakgrunder, lägga in ditt eget manus, lägga till eller ta bort scener och finjustera det visuella så att det stämmer med dina mål.

För att uppdatera en avatar eller bakgrund klickar du bara på det element du vill ersätta. Därifrån kan du välja en ny bakgrundsfärg, bild eller video och välja en annan avatar från ditt HeyGen-bibliotek.

Redigera och finslipa ditt manus

Manus för varje scen kan redigeras direkt i editorn. Klicka in i en scen för att uppdatera texten, justera tempot eller skriva om enskilda rader. Om du vill ha hjälp med att skapa eller finslipa din text, skriv ett snedstreck i manusfältet och välj AI Script Writer. Då kan du skapa nytt innehåll eller förbättra befintlig text med hjälp av AI.

Lägg till eller ändra bakgrundsmusik

Vissa mallar innehåller bakgrundsmusik som standard, men du kan enkelt ändra den eller lägga till din egen. Klicka på knappen Music i den vänstra sidomenyn för att bläddra bland och förhandsgranska tillgängliga spår och lägg sedan till ett direkt i din video. Om du föredrar eget ljud öppnar du avsnittet Assets och laddar upp din egen fil.

Granska och skicka in din video

När din video ser ut som du vill, förhandsgranska den för att säkerställa att bild, manus och ljud fungerar bra tillsammans. När du är redo klickar du på Skicka, väljer din utdataupplösning och bekräftar. HeyGen bearbetar din video och du får en avisering eller ett e‑postmeddelande när den är klar. Bearbetningstiden kan variera beroende på videons längd och filstorlek.

Skapa egna återanvändbara mallar

Du kan också skapa egna mallar anpassade efter ditt varumärke. Redigera bara en video tills den matchar din önskade layout, struktur och stil. Öppna sedan menyn uppe till höger och välj Spara som mall. Då sparas videon som en återanvändbar mall som du kan använda i framtida projekt, vilket gör det enkelt att standardisera innehåll, snabba upp produktionen och vara konsekvent i alla dina videor.

Det är allt. Mallar hjälper dig att arbeta snabbare, vara konsekvent och fokusera på ditt budskap i stället för på inställningar. Med bara några få klick kan du göra om en färdig mall till en helt anpassad video som är redo att delas.