Välkommen till din snabbstartsguide för AI-video­marknadsföring

Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Här är de goda nyheterna: med HeyGen kan du skapa videor som ser ännu bättre ut än traditionella produktioner, till en bråkdel av kostnaden och tiden.

Den här guiden är gjord för marknadsförare som vill lyfta sin strategi med AI-video. Du får lära dig hur du går från idé till kampanj och skapar högkvalitativt, skalbart innehåll utan att behöva kameror, studios eller personer framför kameran.

Missa inte den praktiska övningen i att skapa video i avsnittet Skapa din första video. Den är utformad för att hjälpa dig att lära dig genom att göra och snabbt komma in i arbetet!

Viktigaste användningsområdena: så använder marknadsförare HeyGen

HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för marknadsförare som behöver agera snabbt, skala upp innehåll och driva resultat utan att tumma på kvaliteten. Från influencer-annonser till onboardingflöden – så här använder marknadsförare i alla funktioner HeyGen för att skapa effektfulla videor i stor skala.