HeyGen för marknadsförare: den kompletta startguiden för AI-video

Välkommen till din snabbstartsguide för AI-video­marknadsföring

Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Här är de goda nyheterna: med HeyGen kan du skapa videor som ser ännu bättre ut än traditionella produktioner, till en bråkdel av kostnaden och tiden.

Den här guiden är gjord för marknadsförare som vill lyfta sin strategi med AI-video. Du får lära dig hur du går från idé till kampanj och skapar högkvalitativt, skalbart innehåll utan att behöva kameror, studios eller personer framför kameran.

Missa inte den praktiska övningen i att skapa video i avsnittet Skapa din första video. Den är utformad för att hjälpa dig att lära dig genom att göra och snabbt komma in i arbetet!

Viktigaste användningsområdena: så använder marknadsförare HeyGen

HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för marknadsförare som behöver agera snabbt, skala upp innehåll och driva resultat utan att tumma på kvaliteten. Från influencer-annonser till onboardingflöden – så här använder marknadsförare i alla funktioner HeyGen för att skapa effektfulla videor i stor skala.

Videoannonser

Perfekt för: growth marketers, demand generation-marketers, performance marketers och fler!

Video för sociala influencers

Perfekt för: sociala medier-marknadsförare, content marketers, performance marketers, demand generation-marknadsförare, growth marketers och fler!

Instruktionsvideor

Perfekt för: produktmarknadsförare, performance-marknadsförare, demand generation-marknadsförare, tillväxtmarknadsförare

Varumärkesvideor

Perfekt för: content marketers, brand marketers, social media marketers

Produktförklaringar

Perfekt för: produktmarknadsförare, performancemarknadsförare, demand generation-marknadsförare, tillväxtmarknadsförare

Varför video är avgörande i dagens marknadsföring

Utmaningen
  • Traditionell produktion är dyr, långsam och begränsad av antal medarbetare och budgetar.
  • Marknadsförare måste göra mer med mindre – tajtare budgetar, mindre tid och press att prestera bättre än konkurrenterna.

Vill du fördjupa dig mer?

Skapa din första AI-video

Introduktion

Ny på video eller testar du HeyGen för första gången? Det här fixar du. I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa en riktigt bra video.

Videoreklam

Bäst för att annonsera produkter och tjänster

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Video för sociala medier-influencer

Bäst för vertikala videor i sociala medier

a before and after photo of a woman on a purple background

Instruktionsvideo

Bäst för guider eller genomgångar som kräver skärminspelningar eller andra visuella inslag

a woman in a pink jacket stands in front of a blue background that says how to [ do this ] with product
Gillar du att lära dig genom att se det i praktiken?

Välj en videotyp ovan för att öppna en färdig mall i HeyGen och följ med steg för steg.

Överpresterare?

Vi älskar det! Hoppa vidare till steg 4: Välj rätt AI-avatar som talesperson och skapa din egen AI-avatar – din digitala tvilling och framtida videostjärna.

Är du inte redo att sätta igång än?

Ingen stress. Skumma igenom stegen nu och kom tillbaka till hela guiden när du är redo.

Redo att komma igång?

Börja med den här 2-minutersrundturen av HeyGens AI Studio Editor, och sedan dyker vi ner på djupet!

För mer information, besök våra instruktionsvideor att följa med i

HeyGen Academy: 101

bred översikt över alla HeyGen-funktioner

HeyGen Academy: AI Studio

fördjupning i videoredigering

Steg 1: Konfigurera din HeyGen-arbetsyta för skalning

Smarta marknadsförare börjar inte från noll varje gång – de bygger system som kan skalas upp.

Med HeyGen är det enkelt att hålla dina videor i linje med ditt varumärke genom att skapa ett Brand Kit som automatiskt använder dina typsnitt, färger, logotyper och övriga tillgångar.

Klistra bara in ditt företags URL för att komma igång, eller ladda upp dina varumärkeselement manuellt.

Har du bråttom? Inga problem. Du kan alltid komma tillbaka och slutföra det här steget senare.

Proffstips

När din Brand Kit är utrustad med ditt varumärkes färger kan du enkelt uppdatera de flesta HeyGen mallar så att de matchar. Byt bara till dina färger så att varje video följer din grafiska profil, eller klicka på Shuffle Colors -knappen för att låta HeyGen byta dem automatiskt.

Steg 2: Sätt din strategi

Innan du sätter igång med att skapa video, se till att din kampanjstrategi är helt tydlig genom att definiera ditt mål, din målgrupp, dina distributionskanaler och din hook.

Kampanjmål

Vad vill du att den här videon ska uppnå?

Exempel: varumärkeskännedom, produktlansering, leadgenerering, försäljningskonvertering

Målgrupp

Vem skapar du den här videon för? Vilken typ av kund är de? I vilket skede av tratten befinner de sig?

Exempel: Gen Z-kalla prospekt som aldrig har hört talas om ditt varumärke, småföretagsleads mitt i tratten som överväger olika alternativ

Primär distributionskanal

Var kommer din video att finnas?

Exempel: LinkedIn, TikTok, YouTube, betalda annonser, webbsida, e-postkampanj

Hook

Vilket problem löser du, och hur fångar du uppmärksamheten under de första sekunderna?

Proffstips

Behöver du en second opinion på din strategi? Gå till ChatGPT, Claude eller något annat verktyg du föredrar och skriv följande prompt:

”Jag planerar en marknadsföringskampanj med video för [product/service]. Mitt mål är [goal], min målgrupp är [audience], jag kommer att distribuera den på [channel] och det centrala budskapet eller hooken är: [hook]. Kan du ge mig feedback på hur tydligt och effektivt detta är och föreslå eventuella förbättringar?”

Steg 3: Skriv ditt manus

Ditt manus är ryggraden i en bra video. Så här får du det att verkligen göra skillnad:

  • Börja med en stark hook (de första 3–5 sekunderna är viktigast)
  • Avsluta med en tydlig CTA (uppmaning till handling)
  • Håll det enkelt, rakt och fritt från jargong
Proffstips

Vill du komma igång snabbare? Kolla in sidan med bästa praxis nedan för vägledning om hur du kan använda verktyg som ChatGPT för att skriva ditt manus.

Osäker på var du ska börja? Här är några exempelupplägg som kan ge inspiration.

Om du följer med i HeyGen är de här manusen redan inbyggda i din mall.

Utforska manusmallar och fler tips för populära typer av marknadsföringsvideo

Videoreklam
Sociala influencervideor
Instruktionsvideor
Produktgenomgångar


Fördjupa dig i manusarbete

Best practice: skriv manus bättre och snabbare med AI

Vill du jobba smartare i stället för hårdare? Här är några tips på hur du kan använda verktyg som ChatGPT, Claude, Gemini eller andra för att snabba upp manusarbetet.

Steg 1: Börja med en tydlig prompt

Ge AI:n en tydlig och detaljerad prompt som beskriver videon du skapar. Lägg till viktig kontext, till exempel:

  • Vilken typ av video du skapar (annons för sociala medier, produkttutorial, varumärkesvideo)
  • Vem den är till för (målgrupp)
  • Målet med videon (driva klick, förklara ett koncept, utbilda)
  • Ton eller röst du vill att den ska använda (vänlig, professionell, konverserande)

Exempelprompt:

”Skriv ett 60 sekunder långt videomanus för en B2B HeyGen-produktgenomgång som riktar sig till småföretagare. Tonen ska vara trygg och tydlig. Avsluta med en tydlig och stark uppmaning till handling.”

Steg 2: Lägg till viktiga huvudpunkter

Du kan få mer träffsäkra resultat genom att lägga till en kort punktlista med det du vill att videon ska ta upp.

Exempel:

  • Produkt-/tjänstenamn
  • Viktig värdeproposition
  • Uppmaning till handling

Exempelprompt:

"Ta med följande punkter: HeyGen hjälper småföretag att spara tid och pengar och är enkel att använda. CTA: Registrera dig för en gratis provperiod."

Steg 3: Be om rätt format

Berätta för AI:n att du behöver manuset utformat på ett sätt som fungerar bra för en video.

Exempel:

  • Ett talmanus levererat av vår vd:s avatar
  • En avslappnad, mänsklig ton

Exempelprompt:

”Skriv detta som ett muntligt manus som läses upp av HeyGen CEO:s avatar. Använd naturligt, samtalstonat språk.”

Steg 4: Granska och justera

Kopiera och klistra sedan in manuskriptet i HeyGen och klicka på förhandsgranskningsknappen så att din avatar läser upp det högt. Låter det naturligt? Flyter det på så som du vill? Om inte, be ditt AI-verktyg att skriva om det med hjälp av prompts som till exempel:

  • Gör det här mer avslappnat/formellt
  • Lägg till en starkare krok i början
  • Lägg till en rad om [funktion eller fördel]
  • Gör om det här till en version på 30 sekunder
  • Ge mig tre versioner av CTA:n
Fördjupa dig i manusarbete

Så skriver du vinnande videomanus med AI: en modern marknadsförares guide (e-bok)

Steg 4: Välj rätt AI-avatar

Din talesperson sätter tonen. Välj en färdig Public Avatar, skapa en Custom Avatar som passar ditt varumärke, eller skapa din digitala tvilling på några minuter med HeyGens Hyper Realistic Avatar-funktion för en riktigt personlig känsla!

HeyGen erbjuder flera alternativ för att skapa Custom Avatars. Klicka på länkarna nedan för att gå djupare in på detaljerna.

Typ av avatar

Du behöver

Du får

Bäst för

Hyperrealistisk avatar

2–5 minuters träningsvideo

Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo

Hyperrealistisk digital tvilling

Fotoavatar

10–15 foton

Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk

Realistisk digital tvilling

Skapa avatar

Textprompt

Helt AI-genererat utseende, rörelser, röst och läppsynk

Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar

Avatar IV (ny!)

1 foto

Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att skapa.

<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik

Best practice: skapa den perfekta anpassade avataren

Redo att skapa en professionell, naturtrogen avatar med oändliga anpassningsmöjligheter? Utforska resurserna nedan för tips, bästa arbetssätt och en snabb översikt över vad du behöver för att komma igång.

När du skapar en Custom Avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.

Allt som finns med i din träningsvideo för Hyper Realistic Avatar – från gester till ansiktsuttryck och röstläge – kommer att återspeglas i slutresultatet.

Hyperrealistisk avatar

2–5 minuters träningsvideo

  • Spela in med en smartphone i cinematiskt läge eller med en 4K-kamera
  • Använd en enkel bakgrund med naturligt ljus
  • Undvik: stora gester, att täcka munnen

Fotoavatar

10–15 foton

  • Blandning av närbilder och helkroppsbilder
  • Blandning av vinklar, uttryck och kläder
  • Undvik: foton med andra ansikten, husdjur, solglasögon, hattar, filter eller bilder med låg kvalitet

Skapa avatar

Textprompt

Om du är ny på att skriva prompts kan du ta en titt på våra bästa metoder för prompts

Avatar IV (ny!)

1 foto

1 foto som bara visar motivet, med bra belysning och hög upplösning

Tips

Använd HeyGens Generating Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.

Vill du fördjupa dig mer?

Steg-för-steg-guide för att skapa hyperrealistiska avatarer

Best practice: skapa egna AI-röster med hög kvalitet

HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och med olika känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något helt eget. Nedan hittar du tre sätt att skapa egna anpassade röster.

HeyGen anpassad röstkloning

Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar eller
Ladda upp en 2–5 minuter lång ljudinspelning

Realistisk röstklon baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.

En röstklon som låter precis som du

Skapa röst

Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)

Fullt AI-genererad röst baserad på prompt.

En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster

Röst från tredje part

Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar mellan tjänster. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.

En röstklon som låter precis som du

För bästa röstkvalitet ska du börja med bra källjud. Så här får du en riktigt bra inspelning:

• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen

• Spela in i en tyst, störningsfri miljö

• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck

• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)

Vill du fördjupa dig mer?

Ultimat guide till hyperrealistisk anpassad röstkloning

Lägg till känslor i din anpassade röstklon

Best practice: skriv bättre prompts

Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.

Prompting är en kraftfull färdighet för alla AI-marknadsförare. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa videor med stor effekt där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att experimentera, iterera och använda prompts i HeyGen för att:

Skapa utseenden

Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel

  • Anpassa dina egna avatarer för olika sammanhang och användningsområden
  • Lägga till en fysisk produkt i dina avatarvideor
  • Skapa flera kameravinklar för din avatar för en mer dynamisk känsla

Skapa rörelse

Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck

  • Animera fotoavatarer
  • Lägga till realism i pratande huvud-videor

Skapa avatar

Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)

  • Skapa animerade eller fiktiva karaktärer

Skapa röster

Skapa anpassade röster

  • Helt AI-genererade, fiktiva röster
  • Tydligt karaktäriserade röster
Bästa arbetssätt för prompts
Var specifik

Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.

Börja med strukturen

Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.

Inkludera sammanhang och avsikt

Låt AI:n veta syftet: är det för en produktdemo, en annons i sociala medier eller en guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.

Använd beskrivande språk

Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).

Iterera och förbättra

Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge avsevärt bättre resultat i alla medietyper!

Bästa praxis för prompts kan variera något beroende på vad du skapar

Utforska resurserna nedan för att fördjupa dig i varje typ och få ut så mycket som möjligt av dina prompts!

Steg 5: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio

Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!

  • Skapa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du satte upp i steg 1.
  • Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med Animationer.
  • Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-roll-video, helt royaltyfri.
  • Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
  • Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
Proffstips

Skapa och A/B-testa flera versioner av dina videor för att förbättra prestanda, driva resultat och öka konverteringar.

Redo att redigera som ett proffs?

HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom HeyGens redigeringsfunktioner

Best practice: justera uttal, känslor och intonation

Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.

Pauser och uttal

Lägg till pauser och justera uttalet av specifika ord direkt i manuspanelen

  • Justera tempot snabbt
  • Korrekt uttal av namn och ovanliga ord

Röstspegling

Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst

  • Den mest precisa, människoliknande återgivningen som matchar din röststil
  • Återskapa unika accenter

Röstregissör

Forma känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck

  • Förmedla känsla och ton direkt

Anpassade röstklonade känslor

Ge din anpassade röst större omfång genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation

  • Gör din anpassade röstklon mer flexibel
Vill du se det i praktiken?

HeyGen Academy: AI Studio – uttalsmodul

Strategier för att skala upp din påverkan

Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper hjälper de här avancerade best practices och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.

Optimera och iterera som ett proffs på performance marketing

Med HeyGen har det aldrig varit enklare, snabbare eller billigare att skapa flera versioner av dina videor för A/B-testning. Lär dig hur du kan A/B-testa som en performance marketing-proffs och börja öka konverteringar, maximera resultat och bygga kampanjer med datadrivet självförtroende!


Nå en global publik med översättning

Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.

Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).

Användare av Enterprise- och Team-planer kan också redigera översatta manus direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.

Behöver du inspiration? Ta en titt på hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.

Personalisera i stor skala

Ge dina e-postkampanjer, din försäljningsbearbetning eller din kundsupport en personlig prägel med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller uppgifter anpassade efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.

Interaktiv avatar

Oavsett om det gäller försäljning, kundsupport eller utbildning, Interactive Avatars förvandlar envägsvideor till dynamiska, tvåvägskonversationer. Det är ett effektivt sätt att öka engagemanget, skapa mer personliga upplevelser och driva handling.

Behöver du inspiration? Se hur getitAI ökar e-handelsförsäljningen med live, personliga shoppingupplevelser.

Användningsområde 1: videoannonser

Kundberättelser och exempel
Hur Videoimagem förändrade kundkampanjer med HeyGen

Hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader

Marknadsföring av ”Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” av Jason Felts

Perfekt för

Growth marketers, demand generation marketers, performance marketers och fler!

Best practice
  • Håll videor korta. Sikta på under 30 sekunder för att behålla tittarens uppmärksamhet och öka andelen som ser klart videon.
  • Börja med värdet. Se till att ditt kärnbudskap eller din värdeproposition kommer fram under de första sekunderna.
  • Matcha formatet med tratten. Anpassa annonsens längd, stil och CTA utifrån var den ska visas och vilken handling du vill att användaren ska göra.
  • Designa för mobilförst-visning.Optimera inramning och tempo för visning på små skärmar.
  • Få dina klipp att sticka ut. Använd b-roll, animerad text och rörelse för att hålla den visuella energin hög och engagemanget jämnt.
  • Testa som ett proffs på performance marketing. A/B-testa olika hooks, visuella element, avatarer och CTA:er för att se vad som konverterar.
Viktigaste funktionerna
  • Produktplacering: lägg till fysiska produkter i dina videor med ett klick.
  • Skapa utseenden: gör din avatar mer dynamisk genom att ändra pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Proffstips

Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:

  • Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
  • Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
  • Lösning – Hur hjälper produkten eller tjänsten till att lösa de här utmaningarna?
  • USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
  • CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Redo att ta nästa steg?

→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa videoreklam

→ Fördjupa dig i HeyGens 5 sätt att förbättra dina videoannonser och deras resultat-ebook

Användningsfall 2: video för sociala medier-influencer

Kundberättelser och exempel
Favoured skalar UGC-innehåll 6x med HeyGen för att frigöra både kvantitet och kvalitet

Hur Reply.io ökade sin vd:s närvaro på TikTok med HeyGen

”Hur påverkar tullar din verksamhet?” av Glass Engine

Perfekt för

Content marketers, performance marketers, demand generation-marknadsförare, growth marketers och fler som är redo att förvandla sin brief till en UGC-annons

Best practice
  • Fånga tittarna snabbt.Försök fånga uppmärksamheten under de första 1–2 sekunderna med rörelse, tydlig text eller en visuellt stark bild.
  • Designa för tyst autouppspelning. Använd textning, textöverlägg och visuell storytelling eftersom många tittar utan ljud.
  • Håll det kort. Mindre är mer. Sikta på under 15–30 sekunder på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts. Justera hastigheten i ditt manus med hjälp av avancerade röstinställningar.
  • Rama in det för flödet. Använd vertikalt (9:16) eller kvadratiskt format beroende på plattform. Undvik liggande format om du inte publicerar på YouTube.
  • Börja med ”aha-upplevelsen”.Lyft fram förändringen, nyttan eller den känslomässiga vinsten tidigt, inte bara produktens funktioner.
  • Få det att se naturligt ut.Använd plattformstrender, snabbare klippning i creator-stil eller UGC-avatarer för att smälta in i flödet.
Viktigaste funktionerna
  • UGC-avatarer: bläddra bland hundratals AI-genererade stockavatarer med en autentisk content creator-känsla.
  • Textning: se till att ditt budskap går fram, även när ljudet är avstängt.
Proffstips

Här är en effektiv innehållsstruktur som används av ledande kreatörer på TikTok, Reels och Shorts:

  1. Scroll-stoppande visuellt innehåll: inled med tydlig text, rörelse eller en oväntad bild som stoppar scrollandet
  2. Relaterbar stund: spegla en verklig utmaning eller en ”där har jag också varit”-situation för att skapa en omedelbar kontakt
  3. Förändring eller resultat: visa värdet av din produkt i praktiken
  4. Skaparens perspektiv: använd voiceover eller text på skärmen för att berätta med en personlig, autentisk ton
  5. Enkel CTA: gör nästa steg tydligt (”Prova det här”, ”titta mer” eller ”besök webbsidan”).
Redo att fördjupa dig?

→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa videor för sociala medier

→ Fördjupa dig i HeyGens e-bok 5 sätt att förbättra dina videoannonser och deras resultat


Användningsfall 3: Instruktionsvideo

Kundberättelser och exempel
Hur Pyne använder HeyGen för att fördubbla konverteringsgraden under provperioden för PLG-bolag inom B2B

HeyGen Academy: följ med-kurs i AI Studio

Så lägger du till AI-avatarer i NotebookLM Video Podcast, av Pascal van Aken

Perfekt för

Produktmarknadsförare, performance-marknadsförare, demand generation-marknadsförare, tillväxtmarknadsförare

Viktigaste funktionerna
  • Animationer: lägg till animerad text eller visuella element för att lyfta fram viktiga steg, förstärka inlärningen och hålla tittarna engagerade.
  • Mallar: effektivisera skapandet och håll allt enhetligt. Glöm inte att du kan anpassa HeyGens standardmallar med ditt varumärkes färger!
Best practice
  • Håll det kortfattat. Satsa på 60–120 sekunder för snabba guider och upp till 5 minuter för mer detaljerade genomgångar.Strukturera för tydlighet. Börja med en tydlig introduktion, följ upp med steg-för-steg-instruktioner och avsluta med en tydlig sammanfattning och uppmaning till handling.
  • Förstärk med visuella inslag. Använd grafik, bildtexter och skärminspelningar för att illustrera viktiga punkter och förbättra förståelsen.Behåll konsekvens. Använd en enhetlig profil, ton och stil i alla videor för att stärka varumärkesidentiteten.
  • Optimera för tillgänglighet. Inkludera undertexter och se till att innehållet är mobilvänligt för att nå en bredare publik.
Proffstips

Om din instruktionsvideo behöver extra visuellt material som skärminspelningar, se till att det stämmer överens med ditt manus. Börja med att skriva manuset, använd sedan förhandsgranskningsknappen för att spela upp ljudet medan du spelar in skärmen i synk med berättarrösten för bästa tajming.

Redo att gå djupare?

→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa how-to-videor