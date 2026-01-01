Välkommen till din snabbstartsguide för AI-videomarknadsföring
Vill du skapa mer videoinnehåll men känner dig hindrad av begränsad tid, budget eller produktionsresurser? Du är inte ensam. Här är de goda nyheterna: med HeyGen kan du skapa videor som ser ännu bättre ut än traditionella produktioner, till en bråkdel av kostnaden och tiden.
Den här guiden är gjord för marknadsförare som vill lyfta sin strategi med AI-video. Du får lära dig hur du går från idé till kampanj och skapar högkvalitativt, skalbart innehåll utan att behöva kameror, studios eller personer framför kameran.
Missa inte den praktiska övningen i att skapa video i avsnittet Skapa din första video. Den är utformad för att hjälpa dig att lära dig genom att göra och snabbt komma in i arbetet!
Viktigaste användningsområdena: så använder marknadsförare HeyGen
HeyGen är mer än ett videoverktyg. Det är en kreativ motor byggd för marknadsförare som behöver agera snabbt, skala upp innehåll och driva resultat utan att tumma på kvaliteten. Från influencer-annonser till onboardingflöden – så här använder marknadsförare i alla funktioner HeyGen för att skapa effektfulla videor i stor skala.
Videoannonser
Perfekt för: growth marketers, demand generation-marketers, performance marketers och fler!
Video för sociala influencers
Perfekt för: sociala medier-marknadsförare, content marketers, performance marketers, demand generation-marknadsförare, growth marketers och fler!
Instruktionsvideor
Perfekt för: produktmarknadsförare, performance-marknadsförare, demand generation-marknadsförare, tillväxtmarknadsförare
Varumärkesvideor
Perfekt för: content marketers, brand marketers, social media marketers
Produktförklaringar
Perfekt för: produktmarknadsförare, performancemarknadsförare, demand generation-marknadsförare, tillväxtmarknadsförare
Varför video är avgörande i dagens marknadsföring
Utmaningen
- Traditionell produktion är dyr, långsam och begränsad av antal medarbetare och budgetar.
- Marknadsförare måste göra mer med mindre – tajtare budgetar, mindre tid och press att prestera bättre än konkurrenterna.
Skapa din första AI-video
Introduktion
Ny på video eller testar du HeyGen för första gången? Det här fixar du. I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa en riktigt bra video.
Instruktionsvideo
Bäst för guider eller genomgångar som kräver skärminspelningar eller andra visuella inslag
Välj en videotyp ovan för att öppna en färdig mall i HeyGen och följ med steg för steg.
Vi älskar det! Hoppa vidare till steg 4: Välj rätt AI-avatar som talesperson och skapa din egen AI-avatar – din digitala tvilling och framtida videostjärna.
Ingen stress. Skumma igenom stegen nu och kom tillbaka till hela guiden när du är redo.
Börja med den här 2-minutersrundturen av HeyGens AI Studio Editor, och sedan dyker vi ner på djupet!
Steg 1: Konfigurera din HeyGen-arbetsyta för skalning
Smarta marknadsförare börjar inte från noll varje gång – de bygger system som kan skalas upp.
Med HeyGen är det enkelt att hålla dina videor i linje med ditt varumärke genom att skapa ett Brand Kit som automatiskt använder dina typsnitt, färger, logotyper och övriga tillgångar.
Klistra bara in ditt företags URL för att komma igång, eller ladda upp dina varumärkeselement manuellt.
Har du bråttom? Inga problem. Du kan alltid komma tillbaka och slutföra det här steget senare.
Proffstips
När din Brand Kit är utrustad med ditt varumärkes färger kan du enkelt uppdatera de flesta HeyGen mallar så att de matchar. Byt bara till dina färger så att varje video följer din grafiska profil, eller klicka på Shuffle Colors -knappen för att låta HeyGen byta dem automatiskt.
Steg 2: Sätt din strategi
Innan du sätter igång med att skapa video, se till att din kampanjstrategi är helt tydlig genom att definiera ditt mål, din målgrupp, dina distributionskanaler och din hook.
Kampanjmål
Vad vill du att den här videon ska uppnå?
Exempel: varumärkeskännedom, produktlansering, leadgenerering, försäljningskonvertering
Målgrupp
Vem skapar du den här videon för? Vilken typ av kund är de? I vilket skede av tratten befinner de sig?
Exempel: Gen Z-kalla prospekt som aldrig har hört talas om ditt varumärke, småföretagsleads mitt i tratten som överväger olika alternativ
Primär distributionskanal
Var kommer din video att finnas?
Exempel: LinkedIn, TikTok, YouTube, betalda annonser, webbsida, e-postkampanj
Hook
Vilket problem löser du, och hur fångar du uppmärksamheten under de första sekunderna?
Proffstips
Behöver du en second opinion på din strategi? Gå till ChatGPT, Claude eller något annat verktyg du föredrar och skriv följande prompt:
”Jag planerar en marknadsföringskampanj med video för [product/service]. Mitt mål är [goal], min målgrupp är [audience], jag kommer att distribuera den på [channel] och det centrala budskapet eller hooken är: [hook]. Kan du ge mig feedback på hur tydligt och effektivt detta är och föreslå eventuella förbättringar?”
Steg 3: Skriv ditt manus
Ditt manus är ryggraden i en bra video. Så här får du det att verkligen göra skillnad:
- Börja med en stark hook (de första 3–5 sekunderna är viktigast)
- Avsluta med en tydlig CTA (uppmaning till handling)
- Håll det enkelt, rakt och fritt från jargong
Proffstips
Vill du komma igång snabbare? Kolla in sidan med bästa praxis nedan för vägledning om hur du kan använda verktyg som ChatGPT för att skriva ditt manus.
Osäker på var du ska börja? Här är några exempelupplägg som kan ge inspiration.
Om du följer med i HeyGen är de här manusen redan inbyggda i din mall.
Kom åt mallar med de här manusen här:
Fördjupa dig i manusarbete
Best practice: skriv manus bättre och snabbare med AI
Vill du jobba smartare i stället för hårdare? Här är några tips på hur du kan använda verktyg som ChatGPT, Claude, Gemini eller andra för att snabba upp manusarbetet.
Steg 1: Börja med en tydlig prompt
Ge AI:n en tydlig och detaljerad prompt som beskriver videon du skapar. Lägg till viktig kontext, till exempel:
- Vilken typ av video du skapar (annons för sociala medier, produkttutorial, varumärkesvideo)
- Vem den är till för (målgrupp)
- Målet med videon (driva klick, förklara ett koncept, utbilda)
- Ton eller röst du vill att den ska använda (vänlig, professionell, konverserande)
Exempelprompt:
”Skriv ett 60 sekunder långt videomanus för en B2B HeyGen-produktgenomgång som riktar sig till småföretagare. Tonen ska vara trygg och tydlig. Avsluta med en tydlig och stark uppmaning till handling.”
Steg 2: Lägg till viktiga huvudpunkter
Du kan få mer träffsäkra resultat genom att lägga till en kort punktlista med det du vill att videon ska ta upp.
Exempel:
- Produkt-/tjänstenamn
- Viktig värdeproposition
- Uppmaning till handling
Exempelprompt:
"Ta med följande punkter: HeyGen hjälper småföretag att spara tid och pengar och är enkel att använda. CTA: Registrera dig för en gratis provperiod."
Steg 3: Be om rätt format
Berätta för AI:n att du behöver manuset utformat på ett sätt som fungerar bra för en video.
Exempel:
- Ett talmanus levererat av vår vd:s avatar
- En avslappnad, mänsklig ton
Exempelprompt:
”Skriv detta som ett muntligt manus som läses upp av HeyGen CEO:s avatar. Använd naturligt, samtalstonat språk.”
Steg 4: Granska och justera
Kopiera och klistra sedan in manuskriptet i HeyGen och klicka på förhandsgranskningsknappen så att din avatar läser upp det högt. Låter det naturligt? Flyter det på så som du vill? Om inte, be ditt AI-verktyg att skriva om det med hjälp av prompts som till exempel:
- Gör det här mer avslappnat/formellt
- Lägg till en starkare krok i början
- Lägg till en rad om [funktion eller fördel]
- Gör om det här till en version på 30 sekunder
- Ge mig tre versioner av CTA:n
Steg 4: Välj rätt AI-avatar
Din talesperson sätter tonen. Välj en färdig Public Avatar, skapa en Custom Avatar som passar ditt varumärke, eller skapa din digitala tvilling på några minuter med HeyGens Hyper Realistic Avatar-funktion för en riktigt personlig känsla!
HeyGen erbjuder flera alternativ för att skapa Custom Avatars. Klicka på länkarna nedan för att gå djupare in på detaljerna.
Typ av avatar
Du behöver
Du får
Bäst för
2–5 minuters träningsvideo
Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo
Hyperrealistisk digital tvilling
10–15 foton
Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk
Realistisk digital tvilling
Textprompt
Helt AI-genererat utseende, rörelser, röst och läppsynk
Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar
Avatar IV (ny!)
1 foto
Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att skapa.
<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik
Best practice: skapa den perfekta anpassade avataren
Redo att skapa en professionell, naturtrogen avatar med oändliga anpassningsmöjligheter? Utforska resurserna nedan för tips, bästa arbetssätt och en snabb översikt över vad du behöver för att komma igång.
När du skapar en Custom Avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.
Allt som finns med i din träningsvideo för Hyper Realistic Avatar – från gester till ansiktsuttryck och röstläge – kommer att återspeglas i slutresultatet.
Typ av avatar
Du behöver
Best practice
2–5 minuters träningsvideo
10–15 foton
Skapa avatar
Textprompt
Om du är ny på att skriva prompts kan du ta en titt på våra bästa metoder för prompts
Avatar IV (ny!)
1 foto
1 foto som bara visar motivet, med bra belysning och hög upplösning
Tips
Använd HeyGens Generating Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Best practice: skapa egna AI-röster med hög kvalitet
HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och med olika känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något helt eget. Nedan hittar du tre sätt att skapa egna anpassade röster.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Resultat
Bäst för
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar
eller
Realistisk röstklon baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)
Fullt AI-genererad röst baserad på prompt.
En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar mellan tjänster. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.
En röstklon som låter precis som du
För bästa röstkvalitet ska du börja med bra källjud. Så här får du en riktigt bra inspelning:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Best practice: skriv bättre prompts
Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.
Prompting är en kraftfull färdighet för alla AI-marknadsförare. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa videor med stor effekt där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att experimentera, iterera och använda prompts i HeyGen för att:
Funktion
Funktion
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Bästa arbetssätt för prompts
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Börja med strukturen
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Inkludera sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: är det för en produktdemo, en annons i sociala medier eller en guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.
Använd beskrivande språk
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterera och förbättra
Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge avsevärt bättre resultat i alla medietyper!
Steg 5: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio
Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!
- Skapa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du satte upp i steg 1.
- Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med Animationer.
- Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-roll-video, helt royaltyfri.
- Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
- Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
Proffstips
Skapa och A/B-testa flera versioner av dina videor för att förbättra prestanda, driva resultat och öka konverteringar.
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.
Funktion
Funktion
Använd det till
Lägg till pauser och justera uttalet av specifika ord direkt i manuspanelen
Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst
Forma känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck
Ge din anpassade röst större omfång genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation
Strategier för att skala upp din påverkan
Oavsett om du når nya marknader, testar vad som fungerar eller anpassar innehåll till olika målgrupper hjälper de här avancerade best practices och verktygen dig att skala upp din effekt med precision.
Optimera och iterera som ett proffs på performance marketing
Med HeyGen har det aldrig varit enklare, snabbare eller billigare att skapa flera versioner av dina videor för A/B-testning. Lär dig hur du kan A/B-testa som en performance marketing-proffs och börja öka konverteringar, maximera resultat och bygga kampanjer med datadrivet självförtroende!
Nå en global publik med översättning
Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.
Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).
Användare av Enterprise- och Team-planer kan också redigera översatta manus direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.
Behöver du inspiration? Ta en titt på hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.
Personalisera i stor skala
Ge dina e-postkampanjer, din försäljningsbearbetning eller din kundsupport en personlig prägel med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller uppgifter anpassade efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.
Interaktiv avatar
Oavsett om det gäller försäljning, kundsupport eller utbildning, Interactive Avatars förvandlar envägsvideor till dynamiska, tvåvägskonversationer. Det är ett effektivt sätt att öka engagemanget, skapa mer personliga upplevelser och driva handling.
Behöver du inspiration? Se hur getitAI ökar e-handelsförsäljningen med live, personliga shoppingupplevelser.
Användningsområde 1: videoannonser
Kundberättelser och exempel
Hur Videoimagem förändrade kundkampanjer med HeyGen
Hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader
Marknadsföring av ”Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” av Jason Felts
Perfekt för
Growth marketers, demand generation marketers, performance marketers och fler!
Best practice
- Håll videor korta. Sikta på under 30 sekunder för att behålla tittarens uppmärksamhet och öka andelen som ser klart videon.
- Börja med värdet. Se till att ditt kärnbudskap eller din värdeproposition kommer fram under de första sekunderna.
- Matcha formatet med tratten. Anpassa annonsens längd, stil och CTA utifrån var den ska visas och vilken handling du vill att användaren ska göra.
- Designa för mobilförst-visning.Optimera inramning och tempo för visning på små skärmar.
- Få dina klipp att sticka ut. Använd b-roll, animerad text och rörelse för att hålla den visuella energin hög och engagemanget jämnt.
- Testa som ett proffs på performance marketing. A/B-testa olika hooks, visuella element, avatarer och CTA:er för att se vad som konverterar.
Viktigaste funktionerna
- Produktplacering: lägg till fysiska produkter i dina videor med ett klick.
- Skapa utseenden: gör din avatar mer dynamisk genom att ändra pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Proffstips
Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:
- Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
- Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
- Lösning – Hur hjälper produkten eller tjänsten till att lösa de här utmaningarna?
- USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
- CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Användningsfall 2: video för sociala medier-influencer
Kundberättelser och exempel
Favoured skalar UGC-innehåll 6x med HeyGen för att frigöra både kvantitet och kvalitet
Hur Reply.io ökade sin vd:s närvaro på TikTok med HeyGen
”Hur påverkar tullar din verksamhet?” av Glass Engine
Perfekt för
Content marketers, performance marketers, demand generation-marknadsförare, growth marketers och fler som är redo att förvandla sin brief till en UGC-annons
Best practice
- Fånga tittarna snabbt.Försök fånga uppmärksamheten under de första 1–2 sekunderna med rörelse, tydlig text eller en visuellt stark bild.
- Designa för tyst autouppspelning. Använd textning, textöverlägg och visuell storytelling eftersom många tittar utan ljud.
- Håll det kort. Mindre är mer. Sikta på under 15–30 sekunder på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts. Justera hastigheten i ditt manus med hjälp av avancerade röstinställningar.
- Rama in det för flödet. Använd vertikalt (9:16) eller kvadratiskt format beroende på plattform. Undvik liggande format om du inte publicerar på YouTube.
- Börja med ”aha-upplevelsen”.Lyft fram förändringen, nyttan eller den känslomässiga vinsten tidigt, inte bara produktens funktioner.
- Få det att se naturligt ut.Använd plattformstrender, snabbare klippning i creator-stil eller UGC-avatarer för att smälta in i flödet.
Viktigaste funktionerna
- UGC-avatarer: bläddra bland hundratals AI-genererade stockavatarer med en autentisk content creator-känsla.
- Textning: se till att ditt budskap går fram, även när ljudet är avstängt.
Proffstips
Här är en effektiv innehållsstruktur som används av ledande kreatörer på TikTok, Reels och Shorts:
- Scroll-stoppande visuellt innehåll: inled med tydlig text, rörelse eller en oväntad bild som stoppar scrollandet
- Relaterbar stund: spegla en verklig utmaning eller en ”där har jag också varit”-situation för att skapa en omedelbar kontakt
- Förändring eller resultat: visa värdet av din produkt i praktiken
- Skaparens perspektiv: använd voiceover eller text på skärmen för att berätta med en personlig, autentisk ton
- Enkel CTA: gör nästa steg tydligt (”Prova det här”, ”titta mer” eller ”besök webbsidan”).
Användningsfall 3: Instruktionsvideo
Kundberättelser och exempel
Hur Pyne använder HeyGen för att fördubbla konverteringsgraden under provperioden för PLG-bolag inom B2B
HeyGen Academy: följ med-kurs i AI Studio
Så lägger du till AI-avatarer i NotebookLM Video Podcast, av Pascal van Aken
Perfekt för
Produktmarknadsförare, performance-marknadsförare, demand generation-marknadsförare, tillväxtmarknadsförare
Viktigaste funktionerna
- Animationer: lägg till animerad text eller visuella element för att lyfta fram viktiga steg, förstärka inlärningen och hålla tittarna engagerade.
- Mallar: effektivisera skapandet och håll allt enhetligt. Glöm inte att du kan anpassa HeyGens standardmallar med ditt varumärkes färger!
Best practice
- Håll det kortfattat. Satsa på 60–120 sekunder för snabba guider och upp till 5 minuter för mer detaljerade genomgångar.Strukturera för tydlighet. Börja med en tydlig introduktion, följ upp med steg-för-steg-instruktioner och avsluta med en tydlig sammanfattning och uppmaning till handling.
- Förstärk med visuella inslag. Använd grafik, bildtexter och skärminspelningar för att illustrera viktiga punkter och förbättra förståelsen.Behåll konsekvens. Använd en enhetlig profil, ton och stil i alla videor för att stärka varumärkesidentiteten.
- Optimera för tillgänglighet. Inkludera undertexter och se till att innehållet är mobilvänligt för att nå en bredare publik.
Proffstips
Om din instruktionsvideo behöver extra visuellt material som skärminspelningar, se till att det stämmer överens med ditt manus. Börja med att skriva manuset, använd sedan förhandsgranskningsknappen för att spela upp ljudet medan du spelar in skärmen i synk med berättarrösten för bästa tajming.
