Steg 1: Öppna videodubbning

Från instrumentpanelen klickar du på Översätt och väljer sedan Videodubbning.

Steg 2: Ladda upp din video

Härifrån kan du antingen:

ladda upp din videofil direkt

använd en länk från YouTube eller Google Drive

Steg 3: Konfigurera dina inställningar

Välj antingen Speed eller Precision. För att få tillgång till fler alternativ, växla till fliken Advanced. Här kan du konfigurera inställningar som:

Varumärkesordlista

andra avancerade alternativ

För maximal noggrannhet kan du också ladda upp din egen undertextfil i SRT- eller ASS-format.

Steg 4: Öppna korrekturläsaren

När allt ser bra ut klickar du på Granska och redigera. Då öppnas Proofreader, där du kan kontrollera och finslipa din översättning innan den slutliga videon skapas.

Bearbetningen kan ta några minuter beroende på hur lång din video är.

Viktigt: Du kan inte korrekturläsa eller redigera en översatt video efter att den har genererats helt. Korrekturläsaren måste användas som en del av översättningsarbetsflödet, innan du skapar det slutliga resultatet.

Om du redan har slutfört en översättning och behöver göra ändringar, är dina alternativ att:



starta en ny översättning med Proofreader aktiverad

ladda ner undertexterna separat och redigera dem i ett tredjepartsverktyg

översätta videon på nytt från grunden

Steg 5: Granska ditt översatta manus

När bearbetningen är klar visas din video i ditt bibliotek. Öppna den för att börja granska. Bredvid din video ser du ett översatt manus. Här kan du:

redigera text och justera formuleringar

välj en ny berättarröst

skapa en anpassad röstklon

Vi rekommenderar att du förhandsgranskar din video för att kontrollera uttal och flyt.

Steg 6: Använd de extra manusverktygen

Klicka på hamburgarikonen ovanför manuskriptet för att komma åt fler verktyg. Du kan:

ladda ner ditt manus som Excel, översättnings-SRT eller originaltranskript-SRT

redigera manus offline och ladda upp det igen när det är klart

markera valfritt ord för att se dess fonetiska stavning för exakt uttal

Steg 7: Skapa ditt slutliga resultat

När du är nöjd med ditt manus och din översättning klickar du på Generera resultat. Innan du genererar kan du också välja att:

inkludera undertexter

översätt bara ljudet om du inte vill ha läppsynk aktiverat

Steg 8: Bjud in en korrekturläsare (valfritt)

Om du vill att en infödd talare granskar ditt arbete kan du anlita en certifierad HeyGen Proofreader direkt via Contra.com.

För att ge åtkomst har du två alternativ:

Alternativ A – Direkt inbjudan: Klicka på Bjud in korrekturläsare, lägg sedan till deras e-postadress eller kopiera korrekturlänken.

Alternativ B – via fliken Projects: Gå till fliken Projects, se till att din video ligger i en mapp, klicka på de tre prickarna bredvid den mappen och välj Share. Ange korrekturläsarens e-postadress och bjud in hen som korrekturläsare.

Korrekturläsaren behöver bara ett HeyGen-konto av valfri kontotyp för att få åtkomst till ditt projekt. De kommer bara att se den mapp du har bjudit in dem till – inget annat.