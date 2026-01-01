Ett välskrivet manus är grunden för varje riktigt bra video. Det ger struktur, håller ditt budskap tydligt och ser till att berättelsen flyter naturligt för din publik. I HeyGen är det lika enkelt att skriva ett manus som att starta ett nytt projekt. Du kan börja från grunden eller använda en mall för att ge dig själv ett försprång. När dina ord väl ligger i tidslinjen driver de direkt berättarrösten och undertexterna och formar rytmen och leveransen i din video.

Där ditt manus finns

För att komma igång öppnar du HeyGen och skapar ett nytt projekt. När du är inne i AI Studio finns ditt manus i manuspanelen. Det är här du skriver, redigerar och finslipar allt som din avatar ska säga.

Om du skriver ett snedstreck ”/” öppnas en meny med fler alternativ. Här kan du ladda upp ett befintligt manus, ladda upp eller spela in ljud, eller skapa ett nytt manus med AI.

Skapa ett manus med AI

Om du inte redan har ett manus väljer du AI Script Writer i menyn. Du får sedan skriva en kort beskrivning av vad din video ska handla om.

Ta med detaljer som ämnet, tonen du vill ha, de viktigaste punkterna som ska ingå och ungefärlig längd. Till exempel kan du skriva: ”Skriv ett manus om hur AI förändrar banksektorn, inklusive kundsupport, prognoser och trendanalys.”

Tryck på Enter så skapar HeyGen ett utkast till manus åt dig.

Granska och redigera ditt manus

När manuset har genererats, läs igenom det noggrant. Om det inte känns helt rätt kan du generera ett nytt manus för att se en ny version, eller acceptera det och börja redigera.

Du kan redigera texten direkt, precis som i ett vanligt dokument. För att styra tempot kan du lägga till pauser. Placera markören där du vill ha pausen, skriv ett snedstreck och välj Lägg till paus. Sedan kan du ange pausens längd i sekunder för exakt timing.

Förbättra tempo och uttal

Interpunktion spelar en viktig roll för hur ditt manus låter. Kommatecken skapar korta pauser, punkter ger längre pauser med en naturlig fallande ton, och bindestreck kan hjälpa till att dela upp stavelser för tydligare uttal.

Om ett ord inte uttalas korrekt kan du justera det manuellt. Dubbelklicka på ordet, välj Uttal och skriv hur du vill att det ska uttalas.