Prompting Best Practices

Var specifik

Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.

Börja med strukturen

Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.

Ta med sammanhang och avsikt

Låt AI:n veta syftet: är det för en produktdemo, en annons i sociala medier eller en guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.

Använd beskrivande språk

Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).

Iterate & Refine

Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge betydligt bättre resultat i alla medietyper!

Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating

Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!