Welcome to Your AI Video Jumpstart Guide
Want to create more video content but feel held back by limited time, budget, or production resources? You’re not alone. Here’s the good news: with HeyGen, your team can produce videos that look even better than traditional productions at a fraction of the cost and time.
This guide is built for agencies ready to elevate their clients’ marketing and content with AI video. You’ll learn how to go from concept to campaign, creating high-quality, scalable content without needing cameras, studios, or on-screen talent.
Don’t miss the hands-on video creation exercise in the Making Your First Video section. It’s designed to help you learn by doing and get up to speed in no time. Let's get started!
Top Use Cases: How Agencies Are Using HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It’s a creative engine built for teams who need to move fast, scale content, and drive results without sacrificing quality. From influencer ads to onboarding flows, here’s how agencies and customers across industries are using HeyGen to create high-impact videos at scale.
Personalized Video Campaigns
- Publicis Groupe used HeyGen to customize 100,000 thank you notes from their CEO to employees, using their names and native languages
- Videoimagem 3X’ed engagement with personalized customer campaigns for football fans
Client Pitches and Proposals
Why Video is Critical in Business Growth Today
The Challenge
- Traditional production is expensive, slow, and limited by budgets
- Teams must do more with less—tighter budgets, less time, and pressure to outperform competitors
What AI Video Unlocks
Speed
- 40 hours/week video production time saved, allowing Reply.io to grow its CEO’s TikTok account to a quarter million followers in under a year
- 5X faster production timeline for educational video content at financial services leader Equity Trust
Cost Savings
- 60% reduction in video production costs by Tomorrow.io
- €1,000 saved per minute of training content by Sibelco
Scalability
- A/B tested 6X faster, deploying 50 unique AI influencer ads at Favoured
- 80-90% average completion rate for customer and partner training videos at Komatsu
Localization
- 30 different markets reached, 3-4 months of post-production time saved by Trivago
Personalization
- 50k+ personalized videos with 3X the engagement produced by Videoimagem for AB InBev
HeyGen for Agency Partners
HeyGen’s Agency Partners program is built for creative and marketing teams looking to scale high-quality video production with the speed and efficiency of AI. From global agencies like Ogilvy and Publicis to fast-moving boutique teams, partners rely on HeyGen to deliver compelling video content at a fraction of the traditional cost and time.
What Agencies Partners Get
- Unlimited video creation
- Flexible seat management for teams
- Organized client workspaces with sub-workspace support
- Remote likeness consent and efficient avatar creation tools
- Enterprise-grade security, admin controls, and SSO
- Dedicated customer support and partner success resources
- Certification program and potential inclusion in the HeyGen Agency Directory
- Early feature access and discounted enterprise pricing
Why Agencies Choose HeyGen
- 10x content production output
- 50%+ reduction in video costs
- Enables white-glove service at scale
- Structured onboarding, live training, and community access
- Ideal for modern, scalable video strategies
Making Your First AI Video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? You’ve got this. This section will walk you through each step to help you make a great video, fast.
Like learning in action?
Pick a video type above to open a ready-made template in HeyGen and follow along as you go.
Not ready to dive in yet?
No sweat. Skim the steps now and come back to the full how-to when you’re ready.
Ready to get started? Begin with this 2-minute tour of HeyGen’s AI Studio Editor, and then let’s dive in!
For more information, visit our follow along video tutorials
→ HeyGen Academy: 101
broad overview of all HeyGen features
→ HeyGen Academy: AI Studio
deeper dive into video editing
Step 1: Set up for scale: Brand Kit & Sub-Workspaces
Efficient teams don’t start from zero every time–they build systems that scale.
With HeyGen, it’s easy to keep your clients’ videos on-brand by setting up a Brand Kit for each, making their fonts, colors, logos and assets easily available within HeyGen’s AI Studio editor.
Just paste in your client’s URL to get started, or upload your brand elements manually.
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
Certified HeyGen for Agency Partners program members also have access to Sub-Workspaces, which are separate workspaces within a HeyGen account that allow for better team and project management. Each Sub-Workspace has its own members, permissions, and settings, allowing your team to control access, billing, and API usage across different clients and campaigns.
Pro Tip
Once your Brand Kit is armed with your brand's colors, you can easily update most HeyGen Templates to match. Just swap in your colors so every video stays on-brand, or hit the Shuffle Colors button to have HeyGen swap them automatically.
Step 2: Write Your Script
The script is the backbone of a great video. Here’s how to make it count:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most)
- End with a clear CTA (call to action)
- Keep it simple, direct and jargon-free
Pro Tip: Want to move faster? Check the following Best Practices page for using tools like ChatGPT to write your script.
Still not sure where to begin? Here are a few sample outlines for inspiration.
If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.
Dive deeper into scripting
Explore script templates and more tips for popular marketing and communications video types
Video Ads - Social Influencer Videos - How-To Videos - Product Explainers - Brand Videos - Webinars and Podcasts - Newsletters - Learning Courses - Explainer Videos - Corporate Training - Skills Training - HR and Onboarding Training - Compliance Training - Safety Training - AI Tutorials - Leadership Updates and Internal Communications
Best Practices: Write Scripts Better and Faster with AI
Want to work smarter, not harder? Here are some tips for leveraging tools like ChatGPT, Claude, Gemini or others to speed up script-writing.
Give the AI a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:
- Vilken typ av video du skapar (influencer-annons, produkttutorial, brandvideo)
- Vem den är till för (målgrupp)
- Målet med videon (driva klick, förklara ett koncept, utbilda)
- Tone or voice you’d like it to use (friendly, professional, conversational)
Exempelprompt:
”Skriv ett 60 sekunder långt videomanus för en influencerannons som marknadsför en ny hudvårdsserie som heter HeySkin till en Gen Z-målgrupp. Tonen ska vara självsäker och tydlig. Avsluta med en stark uppmaning till handling.”
Steg 2: Lägg till viktiga huvudpunkter
Du kan få mer träffsäkra resultat genom att lägga till en kort punktlista med det du vill att videon ska ta upp.
Exempel:
- Produkt-/tjänstenamn
- Viktig värdeproposition
- Call to action
Exempelprompt:
"Ta med följande punkter: HeySkin hjälper dig att hålla huden återfuktad hela dagen. CTA: Använd min rabattkod för 10 % rabatt."
Steg 3: Be om rätt format
Berätta för AI:n att du behöver manuset utformat på ett sätt som fungerar bra för en video.
Exempel:
- Ett talat manus levererat av en Gen Z-skönhetsinfluencer
- En avslappnad, mänsklig ton
Exempelprompt:
”Skriv detta som ett muntligt manus som läses upp av en skönhetsinfluencer från Gen Z. Använd naturligt, lekfullt och samtalstonat språk.”
Steg 4: Granska och justera
Kopiera och klistra sedan in manuskriptet i HeyGen och klicka på förhandsgranskningsknappen så att din avatar läser upp det högt. Låter det naturligt? Flyter det på så som du vill? Om inte, be ChatGPT att skriva om det med hjälp av prompts som till exempel:
- Gör det här mer avslappnat/formellt
- Lägg till en starkare krok i början
- Ta med en rad om [funktion eller fördel]
- Gör det här till en version på 30 sekunder
- Ge mig tre versioner av CTA:n
Fördjupa dig i manusarbete
Steg 3: Skapa en hyperrealistisk avatar
Din talesperson sätter tonen. HeyGen har över 700 färdiga Public Avatars att använda, men genom att skapa en hyperrealistisk Custom Avatar kan du anpassa dig efter alla kunders behov.
HeyGen erbjuder flera alternativ för att skapa egna avatarer. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om detaljerna.
Typ av avatar
You'll Need
Du får
Bäst för
2–5 minuters träningsvideo
Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo
Hyperrealistisk digital tvilling
10–15 foton
Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk
Realistic digital twin
Textprompt
Fully AI-generated appearance, movement, voice and lip sync
Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar
Avatar IV (ny!)
1 foto
Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att genereras.
<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik
När du skapar en anpassad avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.
Allt som finns i din Hyper Realistic Avatar-träningsvideo, från gester till ansiktsuttryck eller röstläge, kommer att återspeglas i slutresultatet.
Proffstips
Använd HeyGens Generate Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Vill du fördjupa dig mer?
Best practice: skapa egna AI-röster med hög kvalitet
HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och med olika känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något helt eget. Nedan ser du tre sätt att skapa egna anpassade röster.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Output
Best For
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar
eller
Realistisk röstkloning baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Helt AI-genererad röst baserad på en prompt.
En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
A voice clone that sounds just like you
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Want to dive in deeper?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
Best Practices: Prompting Like A Pro
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Prompting är en kraftfull färdighet för alla som skapar med AI. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa videor med stor effekt där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att testa och förbättra dina prompts.
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Prompting Best Practices
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Börja med strukturen
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Ta med sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: är det för en produktdemo, en annons i sociala medier eller en guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.
Använd beskrivande språk
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterate & Refine
Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge betydligt bättre resultat i alla medietyper!
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Steg 4: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio
Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!
- Skapa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du satte upp i steg 1.
- Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med animationer.
- Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-rollvideo, helt royaltyfri.
- Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
- Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
- Översätt dina videor för att nå globala elever, kollegor och målgrupper
Proffstips
Skapa och A/B-testa flera versioner av dina videor för att förbättra prestanda, driva resultat och öka konverteringar.
Ready to edit like a pro?
→ HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom HeyGens redigeringsfunktioner
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.
Lägg in pauser och justera uttalet för enskilda ord direkt i manuspanelen
Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst
Styr känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck
Utöka omfånget för din anpassade röst genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation
Vill du se det i praktiken?
Strategier för att skala upp din påverkan
Oavsett om dina kunder vill nå nya marknader, testa vad som fungerar eller anpassa innehåll till nischade målgrupper, hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din påverkan med precision.
Optimera och iterera som ett proffs på performance marketing
Med HeyGen har det aldrig varit enklare, snabbare eller billigare att skapa flera versioner av dina videor för A/B-testning. Lär dig hur du kan A/B-testa som ett proffs på performance marketing och börja öka konverteringar, maximera resultat och bygga kampanjer med datadrivet självförtroende!
Nå global räckvidd med översättning
Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.
Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).
Användare av Enterprise- och Team-planer kan också redigera översatta manus direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.
Behöver du inspiration? Kolla in hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.
Personalisera i stor skala
Ge dina e-postkampanjer, din försäljningsbearbetning eller din kundsupport en personlig känsla med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller detaljer anpassade efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.
Interaktiv avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Stöd förändringsledning med flexibel, uppdateringsbar content
Förändring är konstant och ditt utbildningsmaterial måste hänga med. Oavsett om du uppdaterar en hel kursmodul eller bara en enskild utbildningsvideo kan traditionell innehållsproduktion med nya inspelningar och redigering göra även en liten ändring till ett stort arbete.
Med HeyGen tar det minuter, inte dagar, att uppdatera videor. Byt ut manus, redigera text, ändra visuellt innehåll och skapa nya versioner med bara några få klick. Inga fler flaskhalsar. Bara snabb, flexibel video som hjälper dina deltagare att anpassa sig lika snabbt som din organisation rör sig. Läs mer om hur du kan använda HeyGen för förändringsledning.
Tillgänglighet och inkluderande lärande i stor skala
I dagens lärmiljöer är tillgänglighet inte valfri – den är avgörande. Deltagare har olika förmågor, preferenser och nivåer av digital kompetens, och ditt innehåll behöver spegla det.
Fördjupa dig i vår guide om hur du skapar tillgängliga utbildningsvideor som möter olika deltagares behov för mer information om hur du enkelt anpassar för visuella och auditiva tillgänglighetsbehov, skapar mikrolärandemoduler och justerar för kulturella skillnader.
Användningsområde 1: videoannonser
Kundberättelser och exempel
Hur Videoimagem förändrade kundkampanjer med HeyGen
Hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader
Författaren Jason Felts marknadsförde sin bok med avatarvideor
Best practice
- Håll videor korta. Sikta på under 30 sekunder för att behålla tittarens uppmärksamhet och öka andelen som ser klart videon.
- Börja med värdet. Se till att ditt huvudbudskap eller din värdeproposition kommer fram under de första sekunderna
- Matcha formatet med tratten. Anpassa annonsens längd, stil och CTA utifrån var den ska visas och vilken handling du vill att personen ska ta.
- Tänk mobilt först.Optimera inramning och tempo för visning på små skärmar.
- Få dina klipp att sticka ut. Använd b-roll, animerad text och rörelse för att hålla den visuella energin hög och engagemanget jämnt.
- Testa och optimera prestanda.A/B-testa olika hooks, visuella element, avatarer och CTA:er för att se vad som konverterar.
Viktigaste funktionerna
- Produktplacering: lägg till fysiska produkter i dina videor med ett klick.
- Skapa utseenden: gör din avatar mer dynamisk genom att ändra pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Proffstips
Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:
- Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
- Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
- Lösning – Hur hjälper produkten eller tjänsten till att lösa de här utmaningarna?
- USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
- CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Redo att ta nästa steg?
→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa videoreklam
→ Fördjupa dig i HeyGens 5 sätt att förbättra dina videoannonser och din prestanda (ebook)
Användningsfall 2: Sociala influencer-videor
Kundberättelser och exempel
Hur Reply.io ökade sin vd:s närvaro på TikTok med hans HeyGen-avatar
Favoured skalar upp UGC-innehåll 6 gånger med HeyGen för att öka både volym och kvalitet
”Hur påverkar tullar din verksamhet?” av Glass Engine
Best practice
- Fånga tittarna snabbt.Försök fånga uppmärksamheten under de första 1–2 sekunderna med rörelse, tydlig text eller en visuellt stark bild.
- Designa för tyst autouppspelning. Använd textning, textöverlägg och visuell storytelling eftersom många tittar utan ljud.
- Håll det kort. Mindre är mer. Sikta på under 15–30 sekunder på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts. Justera hastigheten på ditt manus med hjälp av avancerade röstinställningar.
- Anpassa det för flödet. Använd vertikalt (9:16) eller kvadratiskt format beroende på plattform. Undvik liggande format om du inte publicerar på YouTube.
- Börja med ”aha-upplevelsen”.Lyft fram förändringen, nyttan eller den känslomässiga vinsten tidigt, inte bara produktens funktioner.
- Få det att se naturligt ut.Använd plattformstrender, snabbare klipp i creator-stil eller UGC-avatarer för att smälta in i flödet.
Viktigaste funktionerna
- UGC-avatarer: bläddra bland hundratals AI-genererade stockavatarer med en autentisk content creator-känsla.
- Textning: se till att ditt budskap går fram, även när ljudet är avstängt.
Proffstips
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scrollstoppande visuellt innehåll: inled med tydlig text, rörelse eller en oväntad bild som stoppar scrollandet
- Relaterbart ögonblick: spegla en verklig utmaning eller en ”där har jag också varit”-situation för att skapa en omedelbar kontakt
- Förändring eller resultat: visa värdet av din produkt i praktiken
- Skaparens perspektiv: använd voiceover eller text på skärmen för att berätta med en personlig, autentisk ton
- Enkel CTA: gör nästa steg tydligt! (”Prova det här”, ”titta mer” eller ”besök webbsidan.”)
Redo att gå djupare?
→ Titta på en steg‑för‑steg‑guide för att skapa sociala influencer‑videor
→ Fördjupa dig i HeyGens e-bok 5 sätt att förbättra dina videoannonser och deras resultat
Användningsfall 3: Personliga videor
Kundberättelser och exempel
Publicis Groupe använde HeyGen för att anpassa 100 000 tackmeddelanden från sin vd till medarbetarna, med deras namn och modersmål
Videoimagem tredubblade engagemanget med personliga kundkampanjer för fotbollsfans
Best practice
- Segmentera din målgrupp för bättre relevans
Dela upp din målgrupp i tydliga grupper (leads, kunder, eventdeltagare osv.) så att varje video upplevs som genomtänkt och anpassad.
- Skapa ett flexibelt grundmanus
Skriv ett genomarbetat manus med tydligt markerade variabler (som [First Name], [Company], [Product]) som enkelt kan bytas ut utan att störa flödet.
- Använd naturlig ton och takt
Håll en konsekvent, neutral leverans i både det statiska manuset och de dynamiska variablerna, och undvik överdriven betoning på namn eller andra anpassade inslag.
- Håll det kort och tydligt
Sikta på 30–60 sekunder. Fokusera på ett huvudbudskap eller en CTA för att driva resultat utan att tappa uppmärksamheten.
- Var strategisk med dynamiska element
Lägg till personalisering med namn, logotyper och visuella inslag, men överdriv inte. Låt budskapet vara tydligt och fokuserat.
- Testa innan du skalar upp
Kör små testomgångar för att kontrollera att variablerna visas korrekt och inte låter konstiga i sitt sammanhang.
- Håll dig till varumärket
Använd din kunds typsnitt, färger och tonalitet. Personaliseringen ska kännas som en förlängning av deras varumärke.
- Ha med en tydlig, personlig CTA
Avsluta med en uppmaning som stämmer med målet för din kampanj, till exempel ”Boka din demo, [Name]” eller ”Låt oss höras den här veckan.”
- Följ upp resultat och optimera
Använd videoanalys eller UTM-länkar för att mäta visningsgrad, klick och konverteringar och finslipa ditt arbetssätt utifrån vad som fungerar.
Viktigaste funktionerna
- Personlig video: Skapa personliga videor som hälsar nya medarbetare välkomna med namn och anpassa andra variabler som avdelning eller region för att effektivisera onboarding och öka engagemanget.
- Anpassade avatarer: Ge din onboarding en mänsklig känsla med en digital tvilling eller avdelningsspecifika presentatörer som levererar utbildning med en igenkännbar, varumärkesanpassad röst.
- Brand Kit: Behåll visuell varumärkeskonsekvens genom att skapa en Brand Kit med godkända logotyper, typsnitt, färger och tillgångar.