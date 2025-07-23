Welcome to Your AI Video Jumpstart Guide

Want to create more video content but feel held back by limited time, budget, or production resources? You’re not alone. Here’s the good news: with HeyGen, your team can produce videos that look even better than traditional productions at a fraction of the cost and time.

This guide is built for agencies ready to elevate their clients’ marketing and content with AI video. You’ll learn how to go from concept to campaign, creating high-quality, scalable content without needing cameras, studios, or on-screen talent.

Don’t miss the hands-on video creation exercise in the Making Your First Video section. It’s designed to help you learn by doing and get up to speed in no time. Let's get started!

Top Use Cases: How Agencies Are Using HeyGen

HeyGen is more than a video tool. It’s a creative engine built for teams who need to move fast, scale content, and drive results without sacrificing quality. From influencer ads to onboarding flows, here’s how agencies and customers across industries are using HeyGen to create high-impact videos at scale.

Video Ads

two women sit in front of a skinny sign

Social Influencer Videos

a man with a beard is next to a reply button

Personalized Video Campaigns

a man in a striped shirt stands in front of a shield

Corporate Communications

a video of a woman says hi kris welcome to your onboarding

Client Pitches and Proposals

a man in a striped shirt stands in front of a shield
holly xiao and kieran flanagan are featured on a purple background

Why Video is Critical in Business Growth Today

three circles with different percentages on them on a black background
The Challenge
  • Traditional production is expensive, slow, and limited by budgets
  • Teams must do more with less—tighter budgets, less time, and pressure to outperform competitors
What AI Video Unlocks

Speed

  • 40 hours/week video production time saved, allowing Reply.io to grow its CEO’s TikTok account to a quarter million followers in under a year
  • 5X faster production timeline for educational video content at financial services leader Equity Trust

Cost Savings

  • 60% reduction in video production costs by Tomorrow.io
  • €1,000 saved per minute of training content by Sibelco

Scalability

  • A/B tested 6X faster, deploying 50 unique AI influencer ads at Favoured
  • 80-90% average completion rate for customer and partner training videos at Komatsu

Localization

  • 30 different markets reached, 3-4 months of post-production time saved by Trivago

Personalization

  • 50k+ personalized videos with 3X the engagement produced by Videoimagem for AB InBev
holly xiao and kieran flanagan are featured on a purple background
Want to dive in deeper?

AI Video Marketing Strategy eBook

5 ways to be more efficient with your marketing budget eBook

Visit our practical guide for L&D professionals eBook

HeyGen for Agency Partners

HeyGen’s Agency Partners program is built for creative and marketing teams looking to scale high-quality video production with the speed and efficiency of AI. From global agencies like Ogilvy and Publicis to fast-moving boutique teams, partners rely on HeyGen to deliver compelling video content at a fraction of the traditional cost and time.

What Agencies Partners Get

  • Unlimited video creation
  • Flexible seat management for teams
  • Organized client workspaces with sub-workspace support
  • Remote likeness consent and efficient avatar creation tools
  • Enterprise-grade security, admin controls, and SSO
  • Dedicated customer support and partner success resources
  • Certification program and potential inclusion in the HeyGen Agency Directory
  • Early feature access and discounted enterprise pricing

Why Agencies Choose HeyGen

  • 10x content production output
  • 50%+ reduction in video costs
  • Enables white-glove service at scale
  • Structured onboarding, live training, and community access
  • Ideal for modern, scalable video strategies

Learn more about HeyGen for Agency Partners

Talk to our Agency Team: Calendar Link

Watch: How AI Video Generation Can Confirm Your Content Strategy with Marketing AI Institute

Making Your First AI Video

Introduction

New to video or trying out HeyGen for the first time? You’ve got this. This section will walk you through each step to help you make a great video, fast.

Video Ad

Best for advertising products and services

Open the template

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Social Influencer Video

Best for vertical social media videos

Open the template

a before and after photo of a woman on a purple background

Training Videos

Best for onboarding, training, internal communications

Open the template

a timeline with a picture of a woman on it
Like learning in action?

Pick a video type above to open a ready-made template in HeyGen and follow along as you go.

Not ready to dive in yet?

No sweat. Skim the steps now and come back to the full how-to when you’re ready.

Ready to get started? Begin with this 2-minute tour of HeyGen’s AI Studio Editor, and then let’s dive in!

For more information, visit our follow along video tutorials

HeyGen Academy: 101

broad overview of all HeyGen features

HeyGen Academy: AI Studio

deeper dive into video editing

Step 1: Set up for scale: Brand Kit & Sub-Workspaces

Efficient teams don’t start from zero every time–they build systems that scale.

With HeyGen, it’s easy to keep your clients’ videos on-brand by setting up a Brand Kit for each, making their fonts, colors, logos and assets easily available within HeyGen’s AI Studio editor.

Just paste in your client’s URL to get started, or upload your brand elements manually.

In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.

Certified HeyGen for Agency Partners program members also have access to Sub-Workspaces, which are separate workspaces within a HeyGen account that allow for better team and project management. Each Sub-Workspace has its own members, permissions, and settings, allowing your team to control access, billing, and API usage across different clients and campaigns.

a screenshot of a brand kit for digital eye

Pro Tip

Once your Brand Kit is armed with your brand's colors, you can easily update most HeyGen Templates to match. Just swap in your colors so every video stays on-brand, or hit the Shuffle Colors button to have HeyGen swap them automatically.

Step 2: Write Your Script

The script is the backbone of a great video. Here’s how to make it count:

  • Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most)
  • End with a clear CTA (call to action)
  • Keep it simple, direct and jargon-free
a woman in a cowboy hat says ride bold live free be the cowgirl you were born to be

Pro Tip: Want to move faster? Check the following Best Practices page for using tools like ChatGPT to write your script.

Still not sure where to begin? Here are a few sample outlines for inspiration.

If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.

Dive deeper into scripting

Explore script templates and more tips for popular marketing and communications video types

Video Ads - Social Influencer Videos - How-To Videos - Product Explainers - Brand Videos - Webinars and Podcasts - Newsletters - Learning Courses - Explainer Videos - Corporate Training - Skills Training - HR and Onboarding Training - Compliance Training - Safety Training - AI Tutorials - Leadership Updates and Internal Communications

Best Practices: Write Scripts Better and Faster with AI

Want to work smarter, not harder? Here are some tips for leveraging tools like ChatGPT, Claude, Gemini or others to speed up script-writing.

an advertisement for smarty pillow shows a man in a suit

Give the AI a direct and detailed prompt to describe the video you’re making. Add important context, such as:

  • Vilken typ av video du skapar (influencer-annons, produkttutorial, brandvideo)
  • Vem den är till för (målgrupp)
  • Målet med videon (driva klick, förklara ett koncept, utbilda)
  • Tone or voice you’d like it to use (friendly, professional, conversational)

Exempelprompt:

quote icon
”Skriv ett 60 sekunder långt videomanus för en influencerannons som marknadsför en ny hudvårdsserie som heter HeySkin till en Gen Z-målgrupp. Tonen ska vara självsäker och tydlig. Avsluta med en stark uppmaning till handling.”

Steg 2: Lägg till viktiga huvudpunkter

Du kan få mer träffsäkra resultat genom att lägga till en kort punktlista med det du vill att videon ska ta upp.

Exempel:

  • Produkt-/tjänstenamn
  • Viktig värdeproposition
  • Call to action

Exempelprompt:

quote icon
"Ta med följande punkter: HeySkin hjälper dig att hålla huden återfuktad hela dagen. CTA: Använd min rabattkod för 10 % rabatt."

Steg 3: Be om rätt format

Berätta för AI:n att du behöver manuset utformat på ett sätt som fungerar bra för en video.

Exempel:

  • Ett talat manus levererat av en Gen Z-skönhetsinfluencer
  • En avslappnad, mänsklig ton

Exempelprompt:

quote icon
”Skriv detta som ett muntligt manus som läses upp av en skönhetsinfluencer från Gen Z. Använd naturligt, lekfullt och samtalstonat språk.”

Steg 4: Granska och justera

Kopiera och klistra sedan in manuskriptet i HeyGen och klicka på förhandsgranskningsknappen så att din avatar läser upp det högt. Låter det naturligt? Flyter det på så som du vill? Om inte, be ChatGPT att skriva om det med hjälp av prompts som till exempel:

  • Gör det här mer avslappnat/formellt
  • Lägg till en starkare krok i början
  • Ta med en rad om [funktion eller fördel]
  • Gör det här till en version på 30 sekunder
  • Ge mig tre versioner av CTA:n

Fördjupa dig i manusarbete

Steg 3: Skapa en hyperrealistisk avatar

Din talesperson sätter tonen. HeyGen har över 700 färdiga Public Avatars att använda, men genom att skapa en hyperrealistisk Custom Avatar kan du anpassa dig efter alla kunders behov.

en dj med klart lila hår och LED-solglasögon

HeyGen erbjuder flera alternativ för att skapa egna avatarer. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om detaljerna.

en kvinna med kort svart hår, lugnt och samlat uttryck, med skarpa och väl definierade ansiktsdrag.

Typ av avatar

You'll Need

Du får

Bäst för

Hyperrealistisk avatar

2–5 minuters träningsvideo

Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo

Hyperrealistisk digital tvilling

Fotoavatar

10–15 foton

Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk

Realistic digital twin

Skapa avatar

Textprompt

Fully AI-generated appearance, movement, voice and lip sync

Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar

Avatar IV (ny!)

1 foto

Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att genereras.

<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik

När du skapar en anpassad avatar, kom ihåg: kvalitet in = kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.

Allt som finns i din Hyper Realistic Avatar-träningsvideo, från gester till ansiktsuttryck eller röstläge, kommer att återspeglas i slutresultatet.

Typ av avatar

You'll Need

Best practice

Hyperrealistisk avatar

2-5 training minute video

  • Spela in med en smartphone i cinematiskt läge eller med 4K-kamera
  • Använd en enkel bakgrund med naturligt ljus
  • Avoid: large gestures, covering your mouth

Photo Avatar

10–15 foton

  • Blandning av närbilder och helkroppsbilder
  • Blandning av vinklar, uttryck och kläder
  • Undvik: foton med andra ansikten, husdjur, solglasögon, hattar, filter eller bilder med låg kvalitet

Skapa avatar

Textprompt

Om du är ny på att skriva prompts kan du läsa våra bästa metoder för prompts

Avatar IV (ny!)

1 foto

1 foto som bara visar motivet, med bra ljus och hög upplösning

Proffstips

Använd HeyGens Generate Looks-funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.

Vill du fördjupa dig mer?

Step-by-step tutorial for Hyper-Realistic Avatar creation

Best practice: skapa egna AI-röster med hög kvalitet

HeyGen har ett stort bibliotek med AI-genererade standardröster på över 175 språk, dialekter och med olika känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något helt eget. Nedan ser du tre sätt att skapa egna anpassade röster.

en kvinna står framför en skärm där det står nyheter väder

Anpassad rösttyp

Skapandemetod

Output

Best For

HeyGen anpassad röstkloning

Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatar eller
Ladda upp en 2–5 minuter lång ljudinspelning

Realistisk röstkloning baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.

En röstklon som låter precis som du

Skapa röst

Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)

Helt AI-genererad röst baserad på en prompt.

En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster

Third-Party Voice

Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.

A voice clone that sounds just like you

For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:

• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen

• Spela in i en tyst, störningsfri miljö

• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslomässigt uttryck

• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)

Want to dive in deeper?

Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning

Add Emotions to your Custom Voice Clone

Best Practices: Prompting Like A Pro

Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.

Prompting är en kraftfull färdighet för alla som skapar med AI. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa videor med stor effekt där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att testa och förbättra dina prompts.

en man med glasögon och skägg håller i en bok och ler

Funktion

Funktion

Använd det till

Skapa utseenden

Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel

  • Anpassa dina egna avatarer för olika sammanhang och användningsområden
  • Lägga till en fysisk produkt i dina avatarvideor
  • Skapa flera kameravinklar för din avatar för en mer dynamisk känsla

Generate Motion

Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck

  • Animera fotoavatarer
  • Lägga till realism i pratande huvud-videor

Skapa avatar

Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)

  • Skapa animerade eller fiktiva karaktärer

Skapa röster

Skapa anpassade röster

  • Helt AI-genererade, fiktiva röster
  • Tydligt karaktäriserade röster
Prompting Best Practices
Var specifik

Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.

Börja med strukturen

Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.

Ta med sammanhang och avsikt

Låt AI:n veta syftet: är det för en produktdemo, en annons i sociala medier eller en guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.

Använd beskrivande språk

Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).

Iterate & Refine

Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge betydligt bättre resultat i alla medietyper!

Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating

Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!

Steg 4: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio

Nu när ditt manus och din avatar är klara är det dags att väcka ditt budskap till liv i HeyGens AI Studio-redigerare, där du enkelt kan anpassa, förbättra och finslipa varje del av din video – ingen redigeringsvana krävs!

en video med Joyce Bell och Tim Wein som redigeras
  • Skapa dina scener på några minuter med Brand Kit eller mallarna som du satte upp i steg 1.
  • Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med animationer.
  • Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-rollvideo, helt royaltyfri.
  • Använd Premium Scene Transitions för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck.
  • Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
  • Översätt dina videor för att nå globala elever, kollegor och målgrupper
Proffstips

Skapa och A/B-testa flera versioner av dina videor för att förbättra prestanda, driva resultat och öka konverteringar.

Ready to edit like a pro?

HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom HeyGens redigeringsfunktioner

Best practice: justera uttal, känslor och intonation

Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera voiceovers för en naturlig, träffsäker återgivning som känns verklighetstrogen.

en tecknad bild av en kvinna med en röstregissörsikon

Funktion

Funktion

Använd det till

Pauser och uttal

Lägg in pauser och justera uttalet för enskilda ord direkt i manuspanelen

  • Justera tempot snabbt
  • Korrekt uttal av namn och ovanliga ord

Röstspegling

Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt vilken avatar som helst leverera det med sin egen röst

  • Den mest precisa, mänskliga återgivningen som matchar din röststil
  • Återskapa unika accenter

Röstregissör

Styr känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck

  • Förmedla känsla och ton direkt

Anpassade röstklonade känslor

Utöka omfånget för din anpassade röst genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation

  • Gör din anpassade röstklon mer flexibel
Vill du se det i praktiken?

HeyGen Academy: AI Studio – uttalsmodul

Strategier för att skala upp din påverkan

Oavsett om dina kunder vill nå nya marknader, testa vad som fungerar eller anpassa innehåll till nischade målgrupper, hjälper de här avancerade bästa metoderna och verktygen dig att skala upp din påverkan med precision.

en man i kostym står framför en skärm där det står ”change environment”

Optimera och iterera som ett proffs på performance marketing

Med HeyGen har det aldrig varit enklare, snabbare eller billigare att skapa flera versioner av dina videor för A/B-testning. Lär dig hur du kan A/B-testa som ett proffs på performance marketing och börja öka konverteringar, maximera resultat och bygga kampanjer med datadrivet självförtroende!

en kvinna i röd jacka står framför ett fönster med en översättningsknapp under sig

Nå global räckvidd med översättning

Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.

Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).

Användare av Enterprise- och Team-planer kan också redigera översatta manus direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.

Behöver du inspiration? Kolla in hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader.

en man som bär en keps där det står hevo på

Personalisera i stor skala

Ge dina e-postkampanjer, din försäljningsbearbetning eller din kundsupport en personlig känsla med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller detaljer anpassade efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.


en interaktiv avatar visar en läkare som pratar med en patient

Interaktiv avatar

Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.

Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.

en man i kostym står framför en skärm med texten change environment

Stöd förändringsledning med flexibel, uppdateringsbar content

Förändring är konstant och ditt utbildningsmaterial måste hänga med. Oavsett om du uppdaterar en hel kursmodul eller bara en enskild utbildningsvideo kan traditionell innehållsproduktion med nya inspelningar och redigering göra även en liten ändring till ett stort arbete.

Med HeyGen tar det minuter, inte dagar, att uppdatera videor. Byt ut manus, redigera text, ändra visuellt innehåll och skapa nya versioner med bara några få klick. Inga fler flaskhalsar. Bara snabb, flexibel video som hjälper dina deltagare att anpassa sig lika snabbt som din organisation rör sig. Läs mer om hur du kan använda HeyGen för förändringsledning.

en man står framför en skärm där det står ”captions”

Tillgänglighet och inkluderande lärande i stor skala

I dagens lärmiljöer är tillgänglighet inte valfri – den är avgörande. Deltagare har olika förmågor, preferenser och nivåer av digital kompetens, och ditt innehåll behöver spegla det.

Fördjupa dig i vår guide om hur du skapar tillgängliga utbildningsvideor som möter olika deltagares behov för mer information om hur du enkelt anpassar för visuella och auditiva tillgänglighetsbehov, skapar mikrolärandemoduler och justerar för kulturella skillnader.

Användningsområde 1: videoannonser

Kundberättelser och exempel
AI-genererad fotbollsspelaravatar som talar inuti en sköldformad ram med gröna, röda och vita lagfärger

Hur Videoimagem förändrade kundkampanjer med HeyGen

HeyGen-genererad talesperson som presenterar Trivago-alternativ för hotellbokning på en smarttelefonskärm i ett modernt hotellrum

Hur Trivago använde HeyGen för att samtidigt lokalisera tv-reklam i 30 marknader

Röd bokomslag med titeln ”Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” av Jason Felts

Författaren Jason Felts marknadsförde sin bok med avatarvideor

Best practice
  • Håll videor korta. Sikta på under 30 sekunder för att behålla tittarens uppmärksamhet och öka andelen som ser klart videon.
  • Börja med värdet. Se till att ditt huvudbudskap eller din värdeproposition kommer fram under de första sekunderna
  • Matcha formatet med tratten. Anpassa annonsens längd, stil och CTA utifrån var den ska visas och vilken handling du vill att personen ska ta.
  • Tänk mobilt först.Optimera inramning och tempo för visning på små skärmar.
  • Få dina klipp att sticka ut. Använd b-roll, animerad text och rörelse för att hålla den visuella energin hög och engagemanget jämnt.
  • Testa och optimera prestanda.A/B-testa olika hooks, visuella element, avatarer och CTA:er för att se vad som konverterar.
Viktigaste funktionerna
  • Produktplacering: lägg till fysiska produkter i dina videor med ett klick.
  • Skapa utseenden: gör din avatar mer dynamisk genom att ändra pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Proffstips

Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:

  • Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
  • Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
  • Lösning – Hur hjälper produkten eller tjänsten till att lösa de här utmaningarna?
  • USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
  • CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Redo att ta nästa steg?

→ Titta på en steg-för-steg-guide för att skapa videoreklam

→ Fördjupa dig i HeyGens 5 sätt att förbättra dina videoannonser och din prestanda (ebook)

Användningsfall 2: Sociala influencer-videor

Kundberättelser och exempel
Vertikal HeyGen-genererad video av en man som pratar, med skärmtexten ”DON’T FORGET TO SAVE” bredvid en Reply-knapp

Hur Reply.io ökade sin vd:s närvaro på TikTok med hans HeyGen-avatar

Professionell kvinnlig presentatör som talar i ett modernt kök, inramad i ett gradientfärgat HeyGen-marknadsföringsvideogränssnitt

Favoured skalar upp UGC-innehåll 6 gånger med HeyGen för att öka både volym och kvalitet

Man som talar mot kameran i vertikal video med ordet ”supply” markerat, som visar HeyGen AI-videogenerering

”Hur påverkar tullar din verksamhet?” av Glass Engine

Best practice
  • Fånga tittarna snabbt.Försök fånga uppmärksamheten under de första 1–2 sekunderna med rörelse, tydlig text eller en visuellt stark bild.
  • Designa för tyst autouppspelning. Använd textning, textöverlägg och visuell storytelling eftersom många tittar utan ljud.
  • Håll det kort. Mindre är mer. Sikta på under 15–30 sekunder på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts. Justera hastigheten på ditt manus med hjälp av avancerade röstinställningar.
  • Anpassa det för flödet. Använd vertikalt (9:16) eller kvadratiskt format beroende på plattform. Undvik liggande format om du inte publicerar på YouTube.
  • Börja med ”aha-upplevelsen”.Lyft fram förändringen, nyttan eller den känslomässiga vinsten tidigt, inte bara produktens funktioner.
  • Få det att se naturligt ut.Använd plattformstrender, snabbare klipp i creator-stil eller UGC-avatarer för att smälta in i flödet.
Viktigaste funktionerna
  • UGC-avatarer: bläddra bland hundratals AI-genererade stockavatarer med en autentisk content creator-känsla.
  • Textning: se till att ditt budskap går fram, även när ljudet är avstängt.
Proffstips

Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:

  1. Scrollstoppande visuellt innehåll: inled med tydlig text, rörelse eller en oväntad bild som stoppar scrollandet
  2. Relaterbart ögonblick: spegla en verklig utmaning eller en ”där har jag också varit”-situation för att skapa en omedelbar kontakt
  3. Förändring eller resultat: visa värdet av din produkt i praktiken
  4. Skaparens perspektiv: använd voiceover eller text på skärmen för att berätta med en personlig, autentisk ton
  5. Enkel CTA: gör nästa steg tydligt! (”Prova det här”, ”titta mer” eller ”besök webbsidan.”)
Redo att gå djupare?

→ Titta på en steg‑för‑steg‑guide för att skapa sociala influencer‑videor

→ Fördjupa dig i HeyGens e-bok 5 sätt att förbättra dina videoannonser och deras resultat


Användningsfall 3: Personliga videor

Kundberättelser och exempel
Professionell presentatör som talar framför kameran i ett hemmakontor och visar upp HeyGen AI-videokvalitet

Publicis Groupe använde HeyGen för att anpassa 100 000 tackmeddelanden från sin vd till medarbetarna, med deras namn och modersmål

AI-genererad fotbollsspelaravatar som talar inuti en sköldram med gröna, röda och vita lagfärger

Videoimagem tredubblade engagemanget med personliga kundkampanjer för fotbollsfans

Best practice
  • Segmentera din målgrupp för bättre relevans
    Dela upp din målgrupp i tydliga grupper (leads, kunder, eventdeltagare osv.) så att varje video upplevs som genomtänkt och anpassad.
  • Skapa ett flexibelt grundmanus
    Skriv ett genomarbetat manus med tydligt markerade variabler (som [First Name], [Company], [Product]) som enkelt kan bytas ut utan att störa flödet.
  • Använd naturlig ton och takt
    Håll en konsekvent, neutral leverans i både det statiska manuset och de dynamiska variablerna, och undvik överdriven betoning på namn eller andra anpassade inslag.
  • Håll det kort och tydligt
    Sikta på 30–60 sekunder. Fokusera på ett huvudbudskap eller en CTA för att driva resultat utan att tappa uppmärksamheten.
  • Var strategisk med dynamiska element
    Lägg till personalisering med namn, logotyper och visuella inslag, men överdriv inte. Låt budskapet vara tydligt och fokuserat.
  • Testa innan du skalar upp
    Kör små testomgångar för att kontrollera att variablerna visas korrekt och inte låter konstiga i sitt sammanhang.
  • Håll dig till varumärket
    Använd din kunds typsnitt, färger och tonalitet. Personaliseringen ska kännas som en förlängning av deras varumärke.
  • Ha med en tydlig, personlig CTA
    Avsluta med en uppmaning som stämmer med målet för din kampanj, till exempel ”Boka din demo, [Name]” eller ”Låt oss höras den här veckan.”
  • Följ upp resultat och optimera
    Använd videoanalys eller UTM-länkar för att mäta visningsgrad, klick och konverteringar och finslipa ditt arbetssätt utifrån vad som fungerar.
Viktigaste funktionerna
  • Personlig video: Skapa personliga videor som hälsar nya medarbetare välkomna med namn och anpassa andra variabler som avdelning eller region för att effektivisera onboarding och öka engagemanget.
  • Anpassade avatarer: Ge din onboarding en mänsklig känsla med en digital tvilling eller avdelningsspecifika presentatörer som levererar utbildning med en igenkännbar, varumärkesanpassad röst.
  • Brand Kit: Behåll visuell varumärkeskonsekvens genom att skapa en Brand Kit med godkända logotyper, typsnitt, färger och tillgångar.