Lär känna HeyGen-instrumentpanelen och den grundläggande navigeringen så att du tryggt kan ställa in ditt konto och börja skapa

Steg 1: gå till din instrumentpanel

När du loggar in kommer du till din instrumentpanel. Det här är din centrala hubb i HeyGen.

Här kan du:

Få tillgång till alla dina projekt

Hantera och redigera dina videor

Dela färdigt innehåll

Du kommer tillbaka till den här vyn ofta, så det är viktigt att förstå hur den är organiserad.

Steg 2: utforska huvudnavigeringsmenyn

På vänster sida av skärmen hittar du huvudnavigeringsmenyn. Den här panelen ger dig åtkomst till de verktyg du använder i hela ditt arbetsflöde.

Här kan du:

Skapa och hantera videor

Organisera och använda tillgångar

Arbeta med avatarer, röster och översättningar

När du lär känna den här menyn blir allt annat enklare.

Steg 3: gå igenom panelen Kom igång

På din instrumentpanel ser du också panelen för att komma igång. Den här delen guidar dig genom de viktigaste stegen i inställningen så att inget viktigt missas.

När du slutför varje uppgift markeras den automatiskt som klar. Om du tar en paus kan du komma tillbaka senare och fortsätta där du slutade.

Steg 4: slutför dina första konfigureringsuppgifter

Uppgifterna som visas kan variera beroende på din roll. De kan omfatta:

Ställa in din arbetsyta

Bjuda in teammedlemmar

Gå igenom grundläggande säkerhetsinställningar

Du behöver inte göra allt på en gång. HeyGen är utformat så att du kan arbeta i din egen takt.

Steg 5: fokusera på beredskap

I det här skedet är målet inte perfektion. Det handlar bara om att se till att ditt konto är korrekt inställt så att du är redo när du vill börja skapa.

Steg 6: gå vidare till videoskapande

När du har fått överblick och din installation är klar är du redo för nästa fas.

I nästa kurs skapar du din första video och börjar arbeta praktiskt i HeyGens AI-studio.