Batch Mode låter dig skapa flera enkelscen-avatarvideor samtidigt. Varje video kan ha sitt eget manus, sin egen avatar och röst, allt skapat tillsammans i ett och samma batchjobb. I stället för att skapa videor en och en i studion fungerar Batch Mode som ett produktionsflöde utformat för hastighet och effektivitet.

Detta är särskilt användbart för marknadsföringsteam som skapar annonsvarianter, lärare som tar fram lektioner på flera språk, byråer som hanterar innehåll för olika kunder eller större organisationer som anpassar budskap i stor skala.

Batch Mode skiljer sig från redigeringsstudion. Studion passar bäst när du behöver flera scener, detaljerade visuella element, övergångar eller praktisk kreativ kontroll. Batch Mode fungerar bäst när dina videor följer samma struktur men skiljer sig åt i manus, avatar eller röst. Tänk på studion som din kreativa arbetsyta och Batch Mode som din generator för videor i större volymer.

Skapa videor med Batch-läge

Från din Hen-instrumentpanel går du till Appar och väljer Batch Mode. Börja med att ge ditt batchprojekt ett namn så att alla skapade videor hålls organiserade.

Välj sedan bildförhållande. Du kan välja stående eller liggande beroende på var dina videor ska användas. Den här inställningen gäller för alla videor i batchen.

Lägg nu till dina manus. I varje manusruta skriver eller klistrar du in den text du vill att avataren ska säga. Batchläge stöder en scen per video, så varje manus motsvarar en komplett video. För att skapa fler videor klickar du på plusikonen för att lägga till fler manusrutor. Varje ruta blir en separat video.

Tilldela sedan avatarer och röster. Välj en avatar för varje manus som ska leverera budskapet. Du kan återanvända samma avatar i flera manus eller välja olika avatarer för varje. Välj sedan en röst, antingen från dina egna röster eller från HeyGens röstbibliotek, beroende på vad som passar varje video bäst.

När allt är klart klickar du på Generate Videos. HeyGen skapar alla videor i batchen samtidigt. När bearbetningen är klar visas varje video som ett eget projekt.

Redigera efter generering

Om du behöver göra ändringar är du inte låst. Efter att videon har genererats kan du öppna vilken video som helst och klicka på Redigera för att ta in den i redigeringsstudion. Där kan du finslipa manus, byta avatar eller röst eller lägga till fler element vid behov.