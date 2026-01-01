Skärminspelning

Steg 1: öppna skärminspelaren
Logga in på HeyGen och gå till skärminspelaren från huvudmenyn.
Steg 2: starta en ny inspelning
Klicka för att skapa en ny inspelning. När du uppmanas, välj vad du vill spela in:
Välj det alternativ som passar ditt innehåll och bekräfta sedan.
Steg 3: börja spela in
Klicka på starta inspelning. En liten kontrollpanel visas för att visa att inspelningen är aktiv.
Håll din demo, genomgång eller presentation som du brukar. Fokusera på att förklara innehållet tydligt. Stanna inte upp för små misstag eller utfyllnadsord.
Steg 4: stoppa inspelningen
När du är klar klickar du på stoppa inspelningen.
Steg 5: vänta på bearbetning
När du har stoppat, låt HeyGen bearbeta inspelningen. Systemet kommer att:
Detta sker automatiskt.
Steg 6: granska de genererade scenerna
När bearbetningen är klar, granska din video i tidslinjen.
Du ser att din inspelning är uppdelad i separata scener. Spela upp varje scen för att bekräfta struktur och flöde.
Steg 7: justera scenklipp vid behov
Vid behov kan du klicka in i valfri scen för att:
Behåll den automatiska strukturen eller ändra den så att den passar dina önskemål.
Steg 8: granska det rensade ljudet
Spela upp hela inspelningen för att bekräfta att ljudet låter jämnt. Kontrollera att utfyllnadsord och långa pauser har tagits bort som förväntat.
Om du behöver åtkomst till originalversionen, leta upp alternativet för råfil. Annars fortsätter du med den bearbetade versionen.
Steg 9: färdigställ och dela
När du är nöjd väljer du hur du vill använda videon. Du kan:
Steg 10: använd bästa praxis för framtida inspelningar
För bättre resultat framöver:
Spela in en gång, granska snabbt och dela utan manuellt efterarbete.