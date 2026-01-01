Skärminspelning

Steg 1: öppna skärminspelaren

Logga in på HeyGen och gå till skärminspelaren från huvudmenyn.

Steg 2: starta en ny inspelning

Klicka för att skapa en ny inspelning. När du uppmanas, välj vad du vill spela in:

hela din skärm

ett specifikt fönster

en webbläsarflik

Välj det alternativ som passar ditt innehåll och bekräfta sedan.

Steg 3: börja spela in

Klicka på starta inspelning. En liten kontrollpanel visas för att visa att inspelningen är aktiv.

Håll din demo, genomgång eller presentation som du brukar. Fokusera på att förklara innehållet tydligt. Stanna inte upp för små misstag eller utfyllnadsord.

Steg 4: stoppa inspelningen

När du är klar klickar du på stoppa inspelningen.

Steg 5: vänta på bearbetning

När du har stoppat, låt HeyGen bearbeta inspelningen. Systemet kommer att:

dela upp ditt innehåll i logiska scener

ta bort utfyllnadsord och pinsamma pauser

Detta sker automatiskt.

Steg 6: granska de genererade scenerna

När bearbetningen är klar, granska din video i tidslinjen.

Du ser att din inspelning är uppdelad i separata scener. Spela upp varje scen för att bekräfta struktur och flöde.

Steg 7: justera scenklipp vid behov

Vid behov kan du klicka in i valfri scen för att:

justera start- eller slutpunkt

dela upp en scen ytterligare

slå ihop scener

Behåll den automatiska strukturen eller ändra den så att den passar dina önskemål.

Steg 8: granska det rensade ljudet

Spela upp hela inspelningen för att bekräfta att ljudet låter jämnt. Kontrollera att utfyllnadsord och långa pauser har tagits bort som förväntat.

Om du behöver åtkomst till originalversionen, leta upp alternativet för råfil. Annars fortsätter du med den bearbetade versionen.

Steg 9: färdigställ och dela

När du är nöjd väljer du hur du vill använda videon. Du kan:

exportera den

dela den direkt

lägg till den i ett utbildningsbibliotek

fortsätt redigera i HeyGen

Steg 10: använd bästa praxis för framtida inspelningar

För bättre resultat framöver:

skissa upp dina huvudpunkter innan du spelar in

fortsätt spela in även om du pausar eller säger fel

granska snabbt scenindelningar innan du exporterar

använd skärminspelaren för återanvändbara demo- och utbildningsvideor

Spela in en gång, granska snabbt och dela utan manuellt efterarbete.