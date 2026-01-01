Interaktivitet låter dig lägga till klickbara element som knappar, former och text som kan länka till externt innehåll eller leda tittare vidare till olika scener i din video.

Detta är perfekt för utbildningsscenarier där tittarna behöver utforska innehållet i sin egen takt, bekräfta att de har gått igenom viss information eller välja vad de vill lära sig härnäst.

Interaktivitet läggs till per scen och hanteras via panelen till höger. När den har lagts till markeras interaktiva scener tydligt i tidslinjen, vilket gör det enkelt att se var deltagarens input krävs.

Lägg till interaktiva element i dina scener

För att komma igång öppnar du ditt projekt och går till panelen till höger. Välj Interaktivitet för att se vilka interaktivitetstyper som finns. Här kan du välja mellan förgreningar, åtgärdsknappar och quiz, beroende på vilken upplevelse du vill skapa.

Varje interaktivitetstyp konfigureras med två flikar:

Innehåll , där du skriver in och redigerar frågor, text och svarsalternativ

, där du skriver in och redigerar frågor, text och svarsalternativ Utseende, där du anpassar typsnitt, färger och den övergripande visuella stilen för interaktionen

Dessa flikar fungerar på samma sätt i alla typer av interaktivitet, vilket gör det enkelt att växla mellan förgreningar, åtgärdsknappar och frågesporter samtidigt som du behåller ett välbekant inställningsflöde.

Interaktivitetstyper

Grenar

Grenar gör att du kan skicka tittare till olika scener beroende på vilket alternativ de väljer. Det här är perfekt för scenariobaserat lärande, rollspelssimuleringar och beslutsstyrd utbildning.

När du lägger till en förgrening växlar redigeraren automatiskt till grenvy. Den här vyn är bara synlig när förgrening används och är tillgänglig för företagskunder inom L&D-lösningen.

När du går in i grenvyn kan du skapa och hantera den förgrenade upplevelsen direkt i själva tidslinjen. Om du kommer fram till att du behöver ett extra alternativ kan du lägga till det direkt i grenvyn, vilket gör det enkelt att utöka scenariot medan du funderar på olika lärvägar.

När du utformar varje gren kan du skapa nya scener direkt i den grenen och redigera dem precis som vilken annan scen som helst i ditt projekt.

Om du redan har en scen som du vill återanvända behöver du inte skapa om den. Du kan i stället välja att hoppa till en befintlig scen, så att flera alternativ eller grenar kan mötas vid samma punkt i videon.

När ett hopp är på plats visas en visuell indikator så att det är tydligt att scenen återanvänds i stället för att skapas på nytt.

Grenvy gör det också enkelt att organisera om ditt innehåll i takt med att din video utvecklas. Du kan dra och släppa scener mellan olika grenar, vilket hjälper till att säkerställa att innehållet aldrig fastnar i en enda väg eller används för lite.

Om en scen eller gren inte längre är relevant kan du helt enkelt ta bort den, så uppdateras strukturen direkt. Under hela processen gör den visuella layouten det tydligt vart varje alternativ leder, så att du kan förstå hela videoflödet med en snabb överblick utan att behöva förlita dig på upprepade förhandsvisningar.

För att hjälpa till att undvika problem markerar HeyGen potentiella fel direkt i editorn. Scener som kan hoppas över på grund av förgrening markeras med en röd indikator, och ytterligare varningar visas om en scen saknar manus eller om en gren inte har någon ansluten scen.

Du kan när som helst växla mellan grenvy och den linjära tidslinjen, beroende på vad du föredrar när du redigerar.

Åtgärdsknappar

Åtgärdsknappar uppmanar tittare att göra en viss handling under uppspelning. Du kan använda dem för att skicka deltagare till en extern länk eller hoppa till en annan scen i videon.

För att använda en åtgärdsknapp väljer du Åtgärdsknapp i interaktivitetsmenyn och väljer sedan åtgärdstyp:

URL , där du klistrar in en extern länk

, där du klistrar in en extern länk Hoppa till scen, där du väljer en befintlig scen i videon

Quiz

Quiz låter dig ställa frågor till deltagarna och ge omedelbar återkoppling baserat på deras svar. De är användbara för kunskapskontroller, förstärkning och bedömningar under hela videon.

För att använda ett quiz väljer du Quiz från interaktivitetsmenyn och uppdaterar frågetexten i fliken Content. Du kan lägga till eller ta bort svarsalternativ vid behov och markera vilka svar som är korrekta.

Quiz stöder både ett enda rätt svar och flera rätta svar. När frågorna har besvarats får deltagaren tydlig feedback som visar om valet är rätt eller fel.

Styr upplevelsen med ”Vänta på klick”

En av de mest kraftfulla delarna av den här funktionen är Wait for click, som är aktiverad som standard. När den är aktiv pausar videon och väntar på att tittaren ska klicka innan den fortsätter. Det är särskilt användbart för att bekräfta förståelse eller styra tempot i ett självstyrt lärandeflöde.

Du kan också stänga av Wait for Click om du vill att videon ska fortsätta spela utan att tittaren behöver göra något. Kom bara ihåg: om en förgrening är inblandad måste Wait for Click vara på, så att deltagarna inte hoppar över beslutsögonblicket.

Om din förgrening skickar användare till scen 3 och du senare lägger till en ny scen före den, kommer den ursprungliga länken fortfarande att peka på det som nu är scen 4. Det här håller din logik konsekvent, men tänk på att scener som hoppas över på grund av förgrening kommer att flaggas så att du kan granska dem.

Förhandsgranska och färdigställ din interaktiva video

Interaktiva element fungerar inte direkt i arbetsytan, men du kan se dem i action genom att klicka på Förhandsgranska. Här kan du testa varje klickbart element, se hur grenarna flyter och bekräfta att Wait for Click gör sitt jobb.

Blå ikoner i din tidslinje gör det också enkelt att se vilka scener som innehåller interaktivitet.

När allt ser bra ut klickar du på Skapa. Din interaktiva video är nu redo att användas och delas.