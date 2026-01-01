Välkommen till din AI-videoguide för en snabbstart för kunskapsentreprenörer
Har du värdefull kunskap, expertis eller erfarenheter att dela med världen? Med HeyGen kan du direkt förmedla dina idéer, ramverk och lärdomar med skalbar videoinnehåll i studiokvalitet på några minuter i stället för veckor.
Den här guiden hjälper dig att gå från idé till färdig video och stärker din närvaro, hastighet och trovärdighet. Du får lära dig hur du skapar din första videobaserade kommunikationsresurs, upptäcker viktiga bästa arbetssätt och utforskar strategier för att skala upp effekten av dina videor.
Viktigaste användningsområdena: så använder kunskapsentreprenörer HeyGen
HeyGen är mer än ett videoverktyg – det är en motor för berättande och kommunikation för moderna kunskapsentreprenörer, utbildare och instruktörer.
Kursreklamvideor
- Julia McCoy: byggde upp sin nya AI-utbildningsverksamhet med HeyGen-avatarer och röster för att skala kurser och innehållsskapande.
- Tomorrow.io: Förändrade sitt marknadsförings- och thought leadership-innehåll med AI-video.
- Reid AI (Reid Hoffman): använde LiveAvatar för att skala thought leadership och berättande och nådde över 50 miljoner visningar.
Mikrolektioner och förklarande videor
- ELB Learning: minskade produktionstiden för kursvideor med 75 %.
- Miro: Skalade upp utbildningsinnehåll till över 90 miljoner användare genom att använda HeyGen för att skapa produktförklaringar 10× snabbare.
- Sibelco: förvandlade interna utbildningsvideor och säkerhetsmoduler till flerspråkiga mikrolektioner.
Personliga onboardingvideor
- Lattice: skapade personliga onboarding-videor med AI för att introducera företagskultur och värderingar för nya medarbetare över hela världen.
- Publicis Groupe: Anpassade över 100 000 personliga tackvideor.
- Curt Landry Ministries: Använde HeyGens översättningsverktyg för att bygga upp en flerspråkig YouTube-kanal och ökade engagemanget 5×.
Kunskapsskapandets läge
Video är inte längre valfritt. Det är grunden för hur kunskap kommuniceras, upptäcks och tjänar pengar.
Utmaningen
- Traditionell videoproduktion är fortfarande oåtkomlig för de flesta enskilda utbildare och kreatörer.
- Att spela in en professionell onlinekurs kan kosta 5 000–25 000 USD och kräva 4–8 veckors produktionstid.
- De flesta utbildare anger tid och kostnad som sina största hinder för att skapa konsekvent videoinnehåll.
- Experter måste åstadkomma mer med mindre och konkurrera i skaparekonomin med begränsade resurser och ökade förväntningar på kvalitet och frekvens.
Vad AI-video möjliggör
Hastighet
- Miro minskade tiden för videoproduktion från veckor till dagar, vilket gjorde det möjligt för deras utbildningsteam att skapa mer engagerande utbildningsinnehåll för över 90 miljoner användare utan traditionella filminspelningar.
Kostnadsbesparingar
- I Love Happy Cats grundare Anneleen Van de Water skapar och översätter videor 5× snabbare med HeyGen, vilket frigör budget och tid för att expandera hennes träningsverksamhet globalt.
Skalbarhet
- Vision Creative Labs gick från att producera några få videor per år till 50–60 per dag och förändrade hur deras kunder inom finans och utbildning kommunicerar i stor skala.
Lokalisering
- Workdays globaliseringsteam använder HeyGen för att kunna säga ”ja” till fler projekt och skapa flerspråkiga, varumärkesanpassade videor för olika marknader, samtidigt som kvalitet och konsekvens bibehålls.
Personalisering
- 50 000+ personliga videor med 3 gånger så hög interaktion, skapade av Videoimagem för en AB InBev-kampanj
Skapa din första AI-video
Introduktion
Är du ny på video eller testar HeyGen för första gången? I det här avsnittet går vi igenom varje steg så att du snabbt kan skapa videor av hög kvalitet.
Kurs i e-postmarknadsföring
Den här genomarbetade mallen passar perfekt för marknadsförare som vill lyfta sin strategi för kurssförsäljning. Använd den för att ge en tydlig kursöversikt, lyfta fram mätbara resultat och visa vilket värde deltagarna kan förvänta sig.
Mall för cybersäkerhet
Använd den här mallen för att marknadsföra din nästa kurs i cybersäkerhet och skapa förtroende och fler anmälningar. Lyft fram hur cybersäkerhet hanteras bäst med hjälp av din kurs, så att din målgrupp kan lära sig unika metoder och ramverk.
Onboarding
Det har blivit enklare att välkomna ditt nya team. Den här mallen lyfter fram den kompetens du har samlat i företaget och visar hur verksamheten passar in i din nya medarbetares arbete.
Gillar du att lära dig genom att se det i praktiken?
Välj en videotyp ovan för att öppna en färdig mall i HeyGen och följ med steg för steg.
Inte redo att sätta igång än?
Ingen stress. Skumma igenom stegen nu och kom tillbaka till hela guiden när du är redo.
Innan du klickar på ”Skapa”, tydliggör ditt lärande- eller kommunikationsmål. Fråga dig själv:
- Mål: Vad vill du att den här videon ska uppnå? Exempel: lära ut ett kärnkoncept, annonsera en ny kurs, introducera nya studenter, marknadsföra ett webbinar
- Målgrupp: Vem pratar du med? Exempel: nya deltagare, befintliga kunder, din onlinegemenskap
- Distribution: Var kommer din video att finnas? Exempel: din kursplattform, YouTube, e-post, webbsida
- Hook: Vilken fråga, smärtpunkt eller insikt kommer att fånga uppmärksamheten under de första sekunderna?
Proffstips
Behöver du en second opinion? Fråga ChatGPT eller Claude:
”Jag skapar en kort kursreklamvideo om [topic]. Mitt mål är [goal]. Min målgrupp är [audience]. Min hook är [hook]. Kan du föreslå sätt att göra den mer övertygande?”
Steg 1: Konfigurera din HeyGen-arbetsyta för skalning
Som kunskapsentreprenör är ditt varumärke ditt klassrum och en form av kommunikation. Gör varje video direkt igenkännbar genom att ställa in din Brand Kit med dina typsnitt, logotyper och färger.
Klistra in din webbadress för att automatiskt importera din varumärkesstil, eller ladda upp material manuellt. Har du bråttom? Du kan alltid komma tillbaka senare.
Proffstips
När din Brand Kit är konfigurerad kan du direkt anpassa HeyGen-mallar till ditt varumärke. Byt till dina varumärkesfärger så att varje lektion eller reklamvideo känns enhetlig.
Steg 2: Välj rätt AI-avatar
Din talesperson sätter tonen. Välj en färdig offentlig avatar, skapa en anpassad avatar som passar ditt varumärke, eller skapa din digitala tvilling på några minuter med HeyGens naturtrogna avatar-funktion för en riktigt personlig känsla!
HeyGen erbjuder flera sätt att skapa egna avatarer. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om detaljerna.
Typ av avatar
Du behöver
Du får
Bäst för
2–5 minuters träningsvideo
Mest realistiskt utseende, rörelser, röst och läppsynk baserat på din träningsvideo
Hyperrealistisk digital tvilling
10–15 foton
Realistiskt utseende baserat på dina foton, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk
Realistisk digital tvilling
Textprompt
Helt AI-genererat utseende, rörelser, röst och läppsynk
Fiktiva karaktärer i realistiska eller varierande animationsstilar
1 foto
Mycket realistiskt utseende baserat på ett foto, med AI-genererade rörelser, röst och läppsynk. Kräver krediter för att generera.
<30 sekunders videor, inklusive läppsynk till musik
Proffstips
Använd HeyGens generating looks‑funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Best practice: skapa den perfekta digitala tvillingen
Redo att skapa en professionell, naturtrogen avatar med oändliga anpassningsmöjligheter? Utforska resurserna nedan för tips, best practices och en snabb översikt över vad du behöver för att komma igång.
När du skapar en digital tvilling, kom ihåg att bra kvalitet in ger bra kvalitet ut. Ju bättre dina foton, videor och skrivna prompts är, desto mer realistisk och välpolerad blir din avatar.
Allt som finns med i din verklighetstrogna avatarträningsvideo, från gester till ansiktsuttryck och röstläge, kommer att återspeglas i slutresultatet.
Ge AI:n en tydlig och detaljerad prompt som beskriver videon du skapar. Lägg till viktig kontext, till exempel:
- Vilken typ av video du skapar (influencer-annons, produkttutorial, brandvideo)
- Vem den är till för (målgrupp)
- Målet med videon (driva klick, förklara ett koncept, utbilda)
- Ton eller röst du vill att den ska använda (vänlig, professionell, konverserande)
Typ av avatar
Du behöver
Best practice
2–5 minuters träningsvideo
10–15 foton
Skapa avatar
Textprompt
Om du är ny på att skriva prompts kan du ta en titt på våra bästa metoder för prompts
Avatar IV (ny!)
1 foto
1 foto som bara visar motivet, med bra belysning och hög upplösning
Proffstips
Använd HeyGens Generate Looks‑funktion för att byta din avatars pose, omgivning eller klädsel med bara en textprompt.
Best practices: skapa högkvalitativa anpassade AI-röster
HeyGen har ett omfattande bibliotek med färdiga AI-genererade röster på över 175 språk, dialekter och med olika känslolägen, men ibland kräver den perfekta videon något helt eget. Nedan hittar du tre sätt att skapa egna Custom Voices.
Anpassad rösttyp
Skapandemetod
Resultat
Bäst för
Automatiskt när du skapar en hyperrealistisk avatareller
Realistisk röstklon baserad på din riktiga röst och dina intonationer. Stöder flera olika känslolägen.
En röstklon som låter precis som du
Textprompt som anger attribut (ålder, accent, kön, ton, tonhöjd, känsla)
Fullt AI-genererad röst baserad på en prompt.
En fiktiv röst eller starkt karaktäriserade röster
Extern AI-rösttjänst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistisk röstklon tränad på din riktiga röst och dina intonationer. Finjusteringskontroller varierar beroende på tjänst. Ett bra alternativ för en digital tvilling, men kräver oftast en extra kostnad.
En röstklon som låter precis som du
För bästa röstkvalitet ska du börja med bra källjud. Så här får du en riktigt bra inspelning:
• Använd en högkvalitativ mikrofon eller smartphone, håll den 15–20 cm från munnen
• Spela in i en tyst, störningsfri miljö
• Tala tydligt med naturliga pauser och lätt känslouttryck
• Ladda upp flera exempel med olika emotionella tonlägen för större flexibilitet (för HeyGen Custom Voice Clones endast)
Vill du fördjupa dig mer?
→ Den kompletta guiden till hyperrealistisk anpassad röstkloning
Best practice: prompta som ett proffs
Prompting är metoden att noggrant formulera och iterera textinstruktioner (kallade prompts) som används för att styra AI-verktyg att skapa innehåll från grunden, till exempel bilder, rörelse eller ljud.
Prompting är en kraftfull färdighet för alla som skapar med AI. Tillsammans med HeyGen låser prompting upp otaliga sätt att skapa videor med stor effekt där bara din fantasi sätter gränserna. Gör dig redo att experimentera och förbättra steg för steg.
Funktion
Funktion
Använd det till
Ändra en anpassad avatars pose, omgivning eller klädsel
Väck fotoavatarer till liv med gester och uttryck
Skapa egna avatarer (realistiska eller animerade)
Skapa anpassade röster
Bästa arbetssätt för promptning
Var specifik
Ju tydligare du beskriver vad du vill ha (ton, utseende, gest, känsla), desto bättre kan AI:n matcha din vision.
Börja med strukturen
Använd en konsekvent struktur: vad, vem, var, hur. Det gäller både visuella element, tonläge i rösten och rörelseriktning.
Ta med sammanhang och avsikt
Låt AI:n veta syftet: Är det för en produktdemo? En annons i sociala medier? En guide? Kontext hjälper till att anpassa resultatet.
Använd ett beskrivande språk
Använd adjektiv som förmedlar känsla, stil eller tydlighet (t.ex. ”självsäker”, ”minimalistisk”, ”energifylld”, ”lugnt tempo”).
Iterera och förbättra
Nöj dig inte med ditt första försök. Små justeringar i dina prompts kan ge betydligt bättre resultat i alla medietyper!
Best practices för prompts kan variera något beroende på vad du skapar
Utforska resurserna nedan för att fördjupa dig i varje typ och få ut så mycket som möjligt av dina prompts!
Steg 3: Skapa din video på tre sätt
Som kunskapsentreprenör har du olika arbetsflöden, nivåer av teknisk vana och kreativa stilar. HeyGen ger dig tre lika kraftfulla sätt att förverkliga dina idéer med professionella videor i linje med ditt varumärke – på bara några minuter.
Välj det sätt som passar bäst för ditt arbetssätt, eller kombinera dem för maximal flexibilitet.
Bygg med Video Agent
Dina idéer förtjänar att bli sedda, inte fastna i utkast. HeyGens Video Agent är din ständigt tillgängliga kreativa partner, skapad för att omvandla koncept till studiokvalitativa videor utifrån en enkel prompt.
Glöm tidslinjer, manuella redigeringar och att vänta på frilansare. Med Video Agent kan du gå från koncept → manus → visuellt innehåll → berättarröst → export automatiskt.
Varför det passar perfekt för kunskapsentreprenörer
Din expertis är din mest värdefulla tillgång. Video Agent automatiserar produktionen så att du kan fokusera på att undervisa, sälja och skala upp.
Uppgift
Manusförfattande
Visuellt
Berättarröst
Redigering
Undertexter
Video Agent sköter det åt dig
Gör ditt ämne eller din prompt till en tydlig och engagerande berättelse
Väljer automatiskt stockvideo eller bilder som matchar din ton och ditt tema
Lägger till naturliga, känsloanpassade voiceovers på över 175 språk
Hanterar tempo, övergångar och timing automatiskt
Skapar korrekta undertexter för tydlighet och tillgänglighet
Proffstips: Behandla prompts som din kreativa brief. Ju tydligare din idé är, desto smartare blir Agenten. Använd specifika prompts som:
- ”Skapa en 90 sekunder lång förklarande video om hur man bygger ett personligt varumärke med digitala avatarer.”
- ”Sammanfatta mitt senaste nyhetsbrev som ett 1-minuts TikTok-manus.”
- ”Skapa en produktlanseringsvideo med högt tempo och energisk ton.”
Tänk på prompts som samtal med din redaktör – ju mer detaljer du ger, desto bättre blir resultaten.
Proffstips för filmiska resultat
- Formulera en tydlig brief.Tänk på din prompt som din kreativa riktning, inklusive ton, format och mål. ”Skapa en 90 sekunder lång explainer om hur man bygger ett personligt varumärke med digitala avatarer.”
- Använd starka visuella inslag.Ladda upp egna produktklipp eller B-roll för en personlig känsla.
- Iterera snabbt.Förhandsgranska, justera och skapa om – Agenten lär sig av din feedback.
- Bli global. Lokaliserar direkt med flerspråkigt röststöd.
- Lägg till din avatar. Kombinera Video Agent med din HeyGen-avatar för en enhetlig varumärkesupplevelse.
Genväg: Använd Video Agent för ditt första utkast och finslipa eller anpassa sedan i AI Studio (steg 5). Det är det snabbaste sättet att omvandla rå kunskap till en färdig, publiceringsklar video.
Vill du fördjupa dig?
→ Utforska dessa härnäst:
Bygg med skript
Har du redan orden? Förvandla ditt skrivna manus till en färdigproducerad video på bara några klick. Det här arbetsflödet ger dig full kontroll över budskap och ton, medan HeyGen tar hand om alla produktionsdetaljer.
Börja med att skriva eller importera ditt manus. Det kan vara ett blogginlägg, ett nyhetsbrev, en kursöversikt eller ett dokument med talpunkter. Sedan förvandlar HeyGen det till en scen-för-scen-video.
Ditt manus är ditt budskap, bron mellan din kunskap och din deltagares förståelse. Håll det enkelt, varmt och handlingsinriktat.
- Börja med ett tydligt löfte eller en insikt.
- Avsluta med ett tydligt nästa steg (CTA): ”Gå med i min kurs”, ”Titta på nästa modul” eller ”Ladda ner arbetsbladet”.
- Håll en samtalston och föreställ dig att du pratar med en motiverad elev.
Gå vidare till steg 5 för att lära dig exakt hur du importerar och finslipar ditt manus i AI Studio, där du kan redigera scener, tempo och design med full kontroll.
Proffstips:
Använd AI-verktyg för att skriva snabbare. Du kan också använda ChatGPT direkt i HeyGen för att brainstorma, skapa dispositioner eller finslipa dina videomanus utan att lämna plattformen.
Klicka bara på panelen ”ChatGPT” i manusredigeraren för att skapa eller förbättra ditt manus direkt.
Föredrar du att använda dina egna GPT:er utanför HeyGen? Inga problem. Du kan fortfarande skriva ditt manus med verktyg som ChatGPT, Claude eller Gemini och sedan klistra in det i HeyGen för att direkt skapa video.
”Skriv ett 60 sekunder långt förklarande videomanus för min onlinekurs om [topic]. Håll tonen vänlig, uppmuntrande och tydlig.”
Utforska manusmallar och fler tips för populära typer av kunskapsvideor
Utbildningsvideor - Instruktionsvideor - E-learningkurser - Produktgenomgångar - AI-handledningar - Delning av finansiell kunskap
Skapa med PDF/PPT
Har du redan strukturerat innehåll, presentationer, ramverk eller e-böcker? Förvandla dem till videor på några sekunder.
Ladda upp en PDF eller en PowerPoint-presentation så konverterar HeyGen automatiskt varje sida till redigerbara videoscener. Lägg till din avatar, ditt manus och din voiceover, så blir ditt befintliga utbildningsmaterial en dynamisk lärandeupplevelse.
Perfekt för:
- Återanvända kurser, workshops och webbinarier
- Göra statiska presentationer till engagerande videolektioner
- Skala upp äldre material utan nya produktionskostnader
Proffstips
Börja enkelt med en värdefull presentation eller ett dokument och gör om det till en kort förklarande serie. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt din befintliga kunskap väcks till liv.
Vilken väg passar dig bäst?
Funktion
Funktion
Behåll kontroll över budskap och ton
Återanvänd befintligt material
Bästa vägen
Videoagent
Skapa med ditt manus
PDF/PPT till video
Oavsett var du börjar hänger alla tre vägar ihop sömlöst. Du kan starta med Video Agent, finslipa ditt manus i AI Studio eller göra en ny version av ditt befintliga innehåll – allt inne i HeyGen.
Best practice: skriv bra manus snabbt med AI
Vill du jobba smartare i stället för hårdare? Här är några tips på hur du kan använda verktyg som ChatGPT, Claude, Gemini eller andra för att göra manuskrivandet snabbare.
Steg 1: Börja med en tydlig prompt
Ge ChatGPT en tydlig och detaljerad prompt som beskriver videon du skapar. Lägg till viktig kontext, till exempel:
- Vilken typ av video du skapar (kursreklam, lektion, sammanfattning eller tillkännagivande)
- Vem videon är för (studenter, kunder eller communitymedlemmar)
- Målet (lära ut, inspirera, sälja eller introducera)
- Tonen eller rösten (vänlig, självsäker, expert eller konverserande)
Exempelprompt:
”Skriv ett 60 sekunder långt manus för en kursintroduktion om [topic]. Tonen ska vara uppmuntrande och professionell. Avsluta med en tydlig inbjudan att gå med i kursen.”
Steg 2: Lägg till dina viktigaste undervisningspunkter
AI fungerar bäst med tydliga instruktioner. Ta med punktlistor över det du vill få med.
Exempel:
- Kurs- eller lektionsnamn
- Viktigt lärandemål eller värde
- Uppmaning till handling (titta på nästa lektion, ladda ner guiden, gå med i communityt)
Exempelprompt: ”Ta med de här punkterna: Min kurs hjälper kreatörer att skapa sin första AI-drivna videoserie. CTA: Anmäl dig nu för att starta din första lektion.”
Steg 3: Be om rätt struktur
Säkerställ att ditt AI-verktyg levererar manuset i en muntlig, lättläst stil med korta meningar, naturligt flyt och tydliga övergångar.
Exempel på prompt: ”Skriv det här som ett muntligt manus för en avatarledd förklarande video. Använd enkel, uppmuntrande ton som känns som en lärare som talar direkt till en elev.”
Steg 4: Granska och förbättra
Klistra in ditt manus i HeyGen och klicka på Förhandsgranska för att höra din avatar läsa upp det. Förfina sedan utifrån det du hör.
Exempel på promptar för ändringar:
- ”Få det här att låta mer inspirerande.”
- ”Lägg till en starkare inledning.”
- ”Förenkla slutet och gör din CTA mer handlingsinriktad.”
- ”Ge mig en 30 sekunder lång version med fokus på de viktigaste insikterna.”
Proffstips
Använd AI som din medförfattare, inte som ersättare. De bästa manusen kombinerar din expertis med AI:s snabbhet – du står för insikten och AI står för finslipningen.
Steg 4: Skapa och finslipa dina scener i AI Studio
Nu är det dags att väcka ditt innehåll till liv i HeyGens AI Studio. Skapa din video med fokus på tydlighet, flöde och interaktivitet.
- Skapa dina scener på några minuter med hjälp av Brand Kit eller mallarna som du satte upp i steg 1.
- Förstärk ditt budskap med text eller visuella element på skärmen och trigga dem att visas/försvinna med animation.
- Bläddra i HeyGens stockmediebibliotek efter högkvalitativ b-roll-video, helt royaltyfri.
- Använd premiumövergångar mellan scener för att ge din video ett mjukt, professionellt intryck. Lägg till och anpassa texter för att göra dina videor mer engagerande och tillgängliga.
Proffstips
- Använd interaktivitet för att göra dina lektioner dynamiska. Lägg till klickbara knappar, former eller text som länkar till övningar, quiz eller mer avancerade moduler. Eller använd förgreningar för att styra tittarna till olika scener eller utfall baserat på deras val. Perfekt för onboarding, utvärderingar eller modulära lärstigar.
- Använd flerspråkiga spelaren när du publicerar kurser eller öppna lektioner. Den samlar automatiskt alla översatta versioner av din video i en spelarlänk med en rullgardinsmeny.
- Skapa visuella element eller lektionsanimationer med motion designer, generera animerad text, konceptdiagram eller förklarande visuella inslag från enkla prompts. Perfekt för att visuellt bryta ner komplexa idéer.
Redo att redigera som ett proffs?
Besök HeyGen Academy: AI Studio, en fördjupande videokurs som går igenom alla HeyGens redigeringsfunktioner.
Best practice: justera uttal, känslor och intonation
Behöver du att din avatar låter helt rätt? HeyGen ger dig kraftfulla verktyg för att finjustera röstpålägg för en naturlig, träffsäker leverans som känns levande.
Funktion
Så fungerar det
Lägg in pauser och justera uttalet av specifika ord direkt i manuspanelen.
Ladda upp eller spela in ljud med den ton, takt och uttal du vill ha, och låt valfri avatar leverera det med sin egen röst.
Forma känslan och tonen i ett manus med ett knapptryck.
Ge din anpassade röst större omfång genom att ladda upp extra inspelningar med olika känslolägen. Välj den som passar bäst i varje situation.
Bäst för
Vill du se det i praktiken?
Strategier för att skala upp din kommunikationspåverkan
Oavsett om du växer din publik, testar vad som fungerar eller anpassar lektioner för olika typer av elever, hjälper de här avancerade verktygen kunskapsentreprenörer att skala upp med precision.
Optimera och iterera som ett proffs
Skapa flera versioner av din lektionsintro, hook eller CTA och jämför resultaten.
- Duplicera scener för att testa olika exempel eller förklaringar.
- Byt avatarer/röster för att se vilken ton deltagarna föredrar.
- Mät tittartid, klick och slutförandegrad i din plattform för att behålla det som fungerar.
Nå en global publik med översättning
Lär dig hur du översätter och lokaliserar dina videor till över 175 språk och dialekter, utan behov av dubbning eller röstskådespelare.
Använd HeyGens Brand Voice-funktion för att behålla konsekvens i översatta videor genom att anpassa hur vissa ord hanteras (t.ex. uttal av varumärkesnamn, att tvinga fram eller blockera översättning av vissa termer).
Användare av Enterprise- och Team-planer kan också redigera de översatta manusen direkt med hjälp av vår Proofread-funktion.
Publicera med den flerspråkiga spelaren. Den ger en delningslänk med en språkrullgardin för varje renderad översättning i mappen.
Behöver du inspiration? Upptäck hur Happy Cats växte globalt med HeyGen och skapade flerspråkigt videoinnehåll 5x snabbare, samtidigt som de sänkte kostnaderna och nådde nya målgrupper.
Personalisera i stor skala
Ge dina e-postkampanjer, din säljkommunikation eller din kundsupport en personlig prägel med personliga videor. Genom att använda dynamiska element, som tittarens namn eller information anpassad efter deras intressen, kan du skapa en unik och mer engagerande upplevelse för varje person.
Lägg till interaktivitet med knappar som leder tittarna till rätt modul eller länkar vidare till arbetsblad.
Gör koncept visuella
Gör abstrakta idéer till tydliga, minnesvärda visuella uttryck.
- Motion designer skapar animerade titlar, diagram och sociala hooks utifrån prompts. Perfekt för processer, ramverk och definitioner (använder generativa krediter).
- Stockmedia + skärmar: Förstärk lärandet med exempel, B‑roll eller bildspel ovanpå dina slides.
LiveAvatar från HeyGen
Oavsett om det gäller försäljning, kundsupport eller utbildning, LiveAvatar förvandlar envägsvideor till dynamiska tvåvägskonversationer. Det är ett kraftfullt sätt att öka engagemanget, skapa mer personliga upplevelser och driva handling.
Behöver du inspiration?
Se hur ledande innovatörer tänker om lärande, kommunikation och påverkan på nytt med LiveAvatar.
Thought leadership
Reid AI använder LiveAvatar för att skala Reid Hoffmans insikter globalt och nå över 50 miljoner visningar. Reids digitala tvilling engagerar publiken i interaktiva samtal och sprider hans idéer och närvaro över olika format och communityn.
Språkinlärning
Speakology AI lade till LiveAvatar för att hjälpa elever att öva uttal och dialog högt, vilket ledde till en mätbar ökning av engagemanget.
Immersiv kommunikation och evenemang
Proto Hologram integrerar LiveAvatar i holografiska skärmar och skapar AI-drivna, responsiva närvaror för Fortune 500-företag.
LiveAvatar gör det möjligt för lärare, konsulter och kreatörer att skala upp sin personliga närvaro utan att vara live, genom att omvandla inspelade videor till interaktiva, efterfrågestyrda lärande- och engagemangsupplevelser.
Använd det till att:
- Gör din digitala tvilling till en lärare eller rådgivare som är tillgänglig dygnet runt
- Skapa interaktiva onboardingupplevelser för studenter eller kunder
- Håll ”virtuella mottagningstider” eller frågestunder som sköter sig själva
- Skapa konverserande kunskapsnav som utökar din expertis
Användningsområde 1: Kursreklamvideor
Perfekt för:
Coacher, konsulter, författare, kurs skapare
Rekommenderade arbetssätt:
- Håll den under 3–4 minuter och börja med att visa vilken förändring deltagarna får.
- Visa resultat, socialt bevis och en tydlig CTA (”Registrera dig idag” / ”Titta på modul 1”).
- Designa för mobil först med undertexter och tajt inramning.
Viktigaste funktionerna:
- Video Agent för en snabb första version;
- Mallar för varumärkeskonsekvens
- Motion designer för animerade titelbilder och ramverk
- Flerspråkig spelare för att dela en länk för alla språk
- Nano Banana för placering av produkt-/bokomslag eller visuella justeringar
Proffstips
Här är en beprövad manusstruktur från sociala medier-producenten George ”GG” Gossland på Favoured:
- Hook – Något visuellt märkligt eller oväntat.
- Problem – Vilka utmaningar står din tittare inför?
- Lösning – Hur minskar produkten eller tjänsten de här utmaningarna?
- USP:er – alltså ”unique selling point”. Visa de funktioner som sticker ut!
- CTA – Ge alltid tittarna något att göra härnäst.
Användningsområde 2: Mikrolektioner och förklarande videor
Perfekt för:
Kurs skapare, utbildare, rådgivare
Best practice:
- Sikta på 60–180 sekunder per koncept.
- Använd en idé per scen; avsluta med en sammanfattning och nästa steg (”Prova den här övningen”).
- Lägg till undertexter och lätt rörelse för att hålla tempot engagerande.
Viktigaste funktionerna:
- AI Studio för kontroll av scentajming och undertexter
- Interaktivitet för att förgrena till övningar, resurser eller nästa moduler
- Motion designer för diagram och animerade definitioner
- Översättning + flerspråkig spelare för globala grupper
Användningsfall 3: Personliga onboardingvideor
Perfekt för:
Kohorter, medlemskap, coachningsprogram, byråer
Best practice:
- Håll det kort (30–60 sekunder); bekräfta vad som ingår och vad som händer härnäst.
- Använd deltagarens namn och hänvisa till deras specifika spår eller modul.
- Lägg till en uppföljningspåminnelse eller en checklista‑länk.
Viktigaste funktionerna:
- Personliga videor för namn och dynamiska fält
- Interaktivitet för att bekräfta genomgången och hoppa till rätt modul
- Mallar + Brand Kit för konsekvens mellan kohorter
- Översättning + flerspråkig spelareför internationella studenter