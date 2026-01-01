Tänk om du kunde skapa en komplett, professionell video bara genom att beskriva din idé – utan tidslinjer, manuellt redigeringsarbete eller krånglig setup?

Det är precis vad Video Agent gör. Video Agent är HeyGens första prompt-inbyggda kreativa motor, utformad för att omvandla en enda prompt till en färdig video. Manus, visuellt innehåll, voiceover, tempo och undertexter skapas automatiskt.

Oavsett om du skissar på en produktförklaring, en annons eller en novell hjälper Video Agent dig att förverkliga idéer på några minuter.

Skapa med Video Agent

Från din HeyGen-instrumentpanel klickar du på Video Agent för att komma igång.

Börja med att skriva din prompt. Beskriv vad du vill att videon ska handla om, inklusive ton, syfte eller målgrupp om det behövs.

Välj sedan den avatar du vill använda. Du kan välja en av dina egna anpassade avatarer eller välja bland HeyGens offentliga avatarer. Välj sedan önskad videolängd, från några sekunder upp till tre minuter.

Du kan också lägga till tillgångar eller media, välja en layout och justera valfria inställningar innan du klickar på Skapa.

Gå igenom videoplanen

När du klickar på Skapa visar Video Agent en videoplan. Det är en sammanfattning av hur systemet tänker strukturera din video, inklusive tempo och flöde.

Du kan granska planen och ge feedback direkt i chatten för att be om ändringar. Om allt ser bra ut svarar du bara med Proceed för att fortsätta.

När allt är bekräftat skapar HeyGen automatiskt hela videon. Det inkluderar manus, röstpålägg, visuellt innehåll, tempo och undertexter – ingen extra konfigurering behövs.

Förfina och redigera din video

När din video är klar kan du göra justeringar genom att öppna den och välja Redigera.

Därifrån kan du uppdatera manus, byta eller ladda upp avatarer, ändra röst eller ton, byta ut visuellt innehåll och lägga till bakgrundsmusik. Det visuella innehållet kan ersättas genom att skapa nytt material, välja från HeyGens stockbibliotek eller ladda upp egna resurser. Du kan också justera undertexter, ändra ordning på scener eller slå ihop scener.

För mer detaljerad kontroll öppnar du projektet i AI Studio. Då får du full tillgång till avancerade redigeringsfunktioner som övergångar, tempo och detaljerad scenanpassning.