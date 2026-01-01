När en video har bearbetats klart i HeyGen öppnas den på Share Page, den centrala hubben för att granska, samarbeta kring och distribuera ditt innehåll. Här kan du titta på din video, slå på eller av undertexter och gå tillbaka till redigering om du behöver justera något. Share Page är utformad för att vara mer än bara en uppspelningsvy – det är här samarbete och distribution möts.

Feedback är enkel och interaktiv. Snabba emoji-reaktioner gör att tittare kan ge omedelbara svar, medan tidsstämplade kommentarer gör samarbetet träffsäkert. Teammedlemmar kan pausa när som helst i videon, lämna anteckningar direkt på tidslinjen och till och med svara på varandra, vilket skapar trådade konversationer kopplade till specifika punkter. Det gör det enkelt att föreslå ändringar, godkänna avsnitt eller lyfta fram förbättringar utan missförstånd.

När det är dags att dela din video ger delningssidan dig flera alternativ. Du kan hålla den intern genom att dela med teammedlemmar eller mappar, öppna den för hela din arbetsyta eller skapa en offentlig länk som inte kräver inloggning. För känsligt innehåll ger lösenordsskydd ett extra lager av säkerhet. Utanför HeyGen kan videor bäddas in på webbsidor, publiceras i sociala medier, inkluderas i e-postkampanjer eller exporteras som GIF-förhandsvisningar.

Nedladdningar finns i flera format för att passa olika arbetsflöden. Du kan spara en video i hög upplösning upp till 4K, exportera som SCORM för LMS-plattformar eller ladda ner enbart ljud och undertexter för återanvändning. Den här flexibiliteten gör att samma innehåll kan användas i många kanaler.

Dela-sidan ger också insikt i prestanda. Du kan följa visningar, tittartid, slutförandegrad och nedladdningar, vilket ger en tydlig bild av hur engagerad publiken är. En detaljerad visningslogg visar vem som har tittat på videon och ger transparens för interna genomgångar eller externa kampanjer.

Översättning är inbyggd direkt i delningssidan. Du kan översätta manus, undertexter eller båda, och skapa flera språkversioner samtidigt. När översättningarna är klara aktiveras den flerspråkiga spelaren, så att tittare kan byta språk via en rullgardinsmeny utan att lämna sidan.

Med alla dessa funktioner samlade – feedback, delning, analys och översättning – förvandlar Share Page det sista steget i videoskapandet till en samarbetande och skalbar upplevelse. Det är platsen där ditt arbete finslipas, godkänns och släpps till din publik.