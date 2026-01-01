Om du arbetar med teammedlemmar på en video och vill samskriva manus, gå igenom scener tillsammans eller skicka redigeringsansvaret mellan er, gör Enkelt redigerarläge samarbetet enkelt och smidigt.

Single Editor Mode gör det möjligt för medlemmar på Team- och Enterprise-planer att arbeta tillsammans i samma videoutkast direkt i HeyGens AI Studio. Du behöver inte växla mellan flikar, hantera dubbletter av filer eller oroa dig för vilken version som är den senaste.

Vad Single Editor-läget är

Single Editor Mode är en funktion för samarbete i realtid som låter flera teammedlemmar öppna och visa samma videoutkast samtidigt. Endast en person kan aktivt redigera åt gången, medan alla andra kan se ändringarna direkt när de sker.

Så snart två eller fler teammedlemmar öppnar samma projekt placeras de i en delad arbetsyta. Det här läget är perfekt för teamgranskningar, manus­samarbete, kreativa godkännanden och live-feedbacksessioner, även när teammedlemmar arbetar från olika platser eller tidszoner.

Förbered din arbetsyta för samarbete

Innan du börjar samarbeta, se till att din arbetsyta är korrekt inställd. Gå till Inställningar och sedan till Medlemmar och arbetsytor. Där klickar du på Bjud in medlemmar och skickar en inbjudan via e-post eller delar en inbjudningslänk.

Säkerställ att varje teammedlem har rätt behörigheter för att komma åt projekt och redigeringsfunktioner.

Gå sedan till fliken Projects och skapa en mapp för delat arbete. Ge mappen ett namn och välj hur du vill dela den. Du kan dela mappen med specifika samarbetspartner eller göra den tillgänglig för alla i arbetsytan.

När mappen är skapad kan dina kollegor komma åt projektet via en direktlänk eller från sin flik Projekt efter att de har gått med i arbetsytan.

Arbeta tillsammans i ett videoutkast

När flera användare öppnar samma video aktiveras Enkelt redigeringsläge automatiskt. Du kan dela projektlänken med dina kollegor, eller så kan de öppna utkastet direkt från fliken Projects.

Längst upp i editorn ser du en närvaroindikator som visar vem som för närvarande är i filen. När du rör dig mellan scener ser dina medarbetare din navigering i realtid, och du ser deras. Det gör det enkelt att granska ändringar tillsammans eller prata igenom redigeringar medan de sker.

Byt redigeringskontroll

Endast en person kan redigera åt gången. Den som först öppnar utkastet blir redaktör, medan andra ansluter som tittare. Tittare kan följa ändringar i realtid, gå igenom utkastet, lämna kommentarer och begära redigeringsåtkomst.

För att ta över redigeringen klickar du på Begär åtkomst i verktygsfältet. Den nuvarande redigeraren får en prompt för att godkänna eller neka begäran. När den har godkänts blir du direkt redigerare och den tidigare redigeraren växlar till visningsläge.

Detta smidiga överlämnande gör att team kan samarbeta effektivt utan att avbryta det kreativa flödet.