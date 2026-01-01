SCORM-export

Gör om dina HeyGen-videor till SCORM-kompatibla paket för lärplattformar. Följ upp deltagarnas framsteg, sätt upp slutförandekrav och leverera utbildningsinnehåll som går att mäta.

Vad SCORM-export gör

SCORM är standarden som de flesta utbildningsplattformar använder för att följa kursframsteg och slutförande. HeyGens SCORM-export gör vilken video som helst till ett LMS-redo paket som rapporterar tillbaka när deltagare tittar på och slutför ditt innehåll.

Exportera en video som SCORM

Från din instrumentpanel väljer du den video du vill exportera och klickar på Ladda ner. Slå på Exportera som SCORM, välj din SCORM-version (1.2 eller 2004 4th Edition) och ställ in gränsen för slutförande. Klicka på Exportera SCORM-paket för att ladda ner ZIP-filen.

Använd SCORM-paketet i ditt LMS

Ladda upp ZIP-filen till ditt LMS med dess SCORM-importfunktion. Din video kommer att fungera som en kursmodul med inbyggd uppföljning av framsteg baserat på den tröskel du har ställt in.

Interaktiva element

Lägg till quiz och förgrenade videor i AI Studio för interaktiva lärstigar. Deltagarna kan välja olika vägar genom innehållet och svara på frågor i stället för att bara titta på en enda linjär tidslinje.

Auto-SCORM

Välj Host video on HeyGen när du laddar ner ditt SCORM-paket. Då kan du uppdatera din video i HeyGen och ändringarna visas automatiskt i ditt LMS utan att du behöver ladda upp ett nytt paket varje gång du gör ändringar.