A maioria das famílias usa de 60 a 100 fotos em um slideshow memorial, cada uma exibida por três a cinco segundos, o que resulta em um vídeo de cinco a dez minutos. Para um vídeo em looping na recepção, de dez a quinze minutos funciona bem. Ajuste a duração de acordo com as músicas, para que a trilha sonora e as fotos terminem ao mesmo tempo.