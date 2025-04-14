Transforme suas fotos favoritas em um vídeo de homenagem comovente em poucos minutos. Não é preciso saber editar vídeos nem usar câmeras. Anime delicadamente um retrato, adicione narração e uma trilha sonora e crie uma lembrança que toda a sua família poderá guardar com carinho.
Recursos do Criador de Vídeos de Homenagem
Gentle Motion for a Treasured Photo
Envie um único retrato e a ferramenta de imagem para vídeo adiciona um leve sorriso ou uma pequena virada de cabeça, fazendo com que uma fotografia estática pareça um momento vivo. É uma forma sutil de dar vida à história deles sem que o resultado pareça estranho.
Combine Photos and Video Clips
Drag and drop the pictures and footage you have gathered, and HeyGen will combine photos and video clips into a flowing slideshow video with transitions and timing handled for you. Reorder scenes or swap an image from a simple text-based editor.
Homenagem Narrada a Partir das Suas Palavras
Escreva algumas frases sobre a vida da pessoa amada e o texto para vídeo transforma tudo em uma narração falada com uma voz natural. Um elogio ou um poema vira uma narração calorosa, uma forma simples de homenagear quem você ama e criar um vídeo à altura desse dia.
Legendas, nomes e datas na tela
Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.
Um vídeo memorial em mais de 175 idiomas
As famílias raramente estão todas no mesmo lugar hoje em dia. Gere o vídeo final em mais de 175 idiomas com narração sincronizada com os lábios, para que parentes no exterior possam ouvir as mesmas palavras carinhosas no idioma em que cresceram falando.
Montar manualmente um slideshow para o funeral na semana do velório é exaustivo. Nosso criador de slideshows transforma suas fotos em uma apresentação memorial bem ritmada que conta a história da pessoa, uma homenagem comovente pronta para ser exportada em MP4 e entregue à funerária.
A somber montage does not fit everyone. Set warm photos to an upbeat song their friends will recognize, mix in short clips of laughter, and create an emotional tribute that sends the room out smiling instead of only grieving.
Quando ninguém consegue ler o elogio em voz alta, o gerador de voz com IA narra suas palavras escritas em um tom calmo, para que você possa prestar homenagem a essa pessoa sem que ninguém desabe.
Losing a pet deserves the same care. Add photos from puppy days to the last quiet afternoons, set them to a gentle track, and commemorate a friend who was family.
Relatives who could not travel still deserve to take part. The AI video translator rebuilds the whole video tribute in their language with matched lip movement, so distance never keeps anyone from saying goodbye.
A cada aniversário, reabra o projeto e adicione facilmente as fotos que um parente enviou, depois regenere tudo em poucos minutos. Isso se torna um vídeo de legado que mantém a memória da pessoa viva, com uma apresentação de homenagem que a família pode guardar para sempre, em vez de um arquivo esquecido em um pen drive antigo.
How memorial video maker works
Our memorial slideshow maker will help you create a memorial video in 3 to 4 short steps, from a folder of photos to a share-ready tribute. The tribute video maker allows you to create a memorial slideshow and share your video in minutes, with no timeline to wrestle.
Envie fotos, retratos e clipes curtos. Quase qualquer formato funciona, e você pode adicionar mais depois.
Escolha entre uma variedade de modelos e explore mais estilos de vídeo, depois personalize o plano de fundo e a fonte. Todos os modelos de vídeo são editáveis, para que você possa selecionar um belo modelo de apresentação de homenagem para serviços memoriais e funerais.
Escolha ou envie uma música para criar um vídeo com trilha sonora e, em seguida, adicione nomes, datas, legendas e uma narração opcional em voz natural.
Renderize em HD ou 4K, depois baixe seu vídeo de homenagem em MP4 e entregue uma cópia à funerária ou envie um link privado.
Um criador de vídeos memoriais é uma ferramenta que ajuda você a montar um slideshow em homenagem a alguém usando fotos, clipes de vídeo, música e texto. Você envia suas imagens, escolhe um modelo e, em poucos minutos, ela cria um tributo memorial. Muitas famílias usam essa ferramenta para criar um vídeo de homenagem para a cerimônia ou como uma lembrança duradoura.
A maioria das famílias usa de 60 a 100 fotos em um slideshow memorial, cada uma exibida por três a cinco segundos, o que resulta em um vídeo de cinco a dez minutos. Para um vídeo em looping na recepção, de dez a quinze minutos funciona bem. Ajuste a duração de acordo com as músicas, para que a trilha sonora e as fotos terminem ao mesmo tempo.
Sim, quando o movimento permanece sutil. O modelo Avatar IV da HeyGen adiciona um sorriso suave ou um leve movimento de cabeça em vez de um gesto exagerado, fazendo com que um retrato estático pareça uma homenagem comovente em vez de algo estranho. Você controla o quanto ele se move.
Digitalize cada foto em 300 DPI ou fotografe-a plana em boa iluminação e, em seguida, faça o upload dos arquivos. HeyGen aceita JPG, PNG e HEIC, aprimora cada imagem e a insere na sua apresentação de slides do funeral. É uma maneira simples de criar um vídeo de memorial a partir de uma caixa de fotos impressas.
Para um serviço privado, você pode usar praticamente qualquer música que tenha um significado especial. Para qualquer coisa publicada em plataformas online públicas, escolha faixas royalty-free ou licenciadas, para que o conteúdo não seja silenciado ou removido. Uma ou duas músicas são suficientes para a maioria das apresentações de slides de funeral.
Most tribute video makers stop at a photo slideshow. HeyGen also animates a portrait, narrates your written words, and rebuilds the whole video in 175+ languages. That mix lets you create a beautiful tribute video in minutes for both the service and family far away.
Sim. HeyGen também funciona como um editor de vídeo online. Abra o projeto no editor de vídeo com IA para trocar uma foto, corrigir uma legenda ou mudar a música e, em seguida, gere novamente em poucos minutos. Não há nenhum software de edição separado para aprender e nada precisa ser recriado do zero.
Export it as an MP4 in HD or 4K, the format most chapels prefer, and send the funeral video to your director at least 48 hours ahead so they can test it. A private link also lets a funeral memorial video reach anyone who could not attend.
Yes, the process is built for first-timers, with no editing background needed. Creators who never worked in a studio see the same ease: educator Anton Voroniuk reported 15.5 hours saved each week and production up to 40x cheaper. If they can create a video quickly, so can a grieving family.
Yes. This free memorial video maker lets you start and build a full tribute without paying up front. Paid plans begin at $24 a month and unlock longer videos, HD and 4K export, and more languages. As a free tribute video maker, the starter plan is often enough for a single service video.
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