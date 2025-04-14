Criador de Vídeos em Homenagem para Tributos Emocionantes

Transforme suas fotos favoritas em um vídeo de homenagem comovente em poucos minutos. Não é preciso saber editar vídeos nem usar câmeras. Anime delicadamente um retrato, adicione narração e uma trilha sonora e crie uma lembrança que toda a sua família poderá guardar com carinho.

147.834.977Vídeos gerados
122.976.124Avatares gerados
20.452.404Vídeos traduzidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Ícone estilizado de um carro branco em um fundo azul.Key Features

Recursos do Criador de Vídeos de Homenagem

Gentle Motion for a Treasured Photo

Envie um único retrato e a ferramenta de imagem para vídeo adiciona um leve sorriso ou uma pequena virada de cabeça, fazendo com que uma fotografia estática pareça um momento vivo. É uma forma sutil de dar vida à história deles sem que o resultado pareça estranho.

Get Started for Free →
A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Combine Photos and Video Clips

Drag and drop the pictures and footage you have gathered, and HeyGen will combine photos and video clips into a flowing slideshow video with transitions and timing handled for you. Reorder scenes or swap an image from a simple text-based editor.

Get Started for Free →
Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Homenagem Narrada a Partir das Suas Palavras

Escreva algumas frases sobre a vida da pessoa amada e o texto para vídeo transforma tudo em uma narração falada com uma voz natural. Um elogio ou um poema vira uma narração calorosa, uma forma simples de homenagear quem você ama e criar um vídeo à altura desse dia.

Get Started for Free →
A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Legendas, nomes e datas na tela

Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.

Comece grátis →
A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

Um vídeo memorial em mais de 175 idiomas

As famílias raramente estão todas no mesmo lugar hoje em dia. Gere o vídeo final em mais de 175 idiomas com narração sincronizada com os lábios, para que parentes no exterior possam ouvir as mesmas palavras carinhosas no idioma em que cresceram falando.

Comece grátis →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Ícone de caixa de presente verde.Use cases

Casos de uso para o criador de vídeos memoriais

A paced memorial service slideshow assembled from family photos, ready to export as an MP4.

Vídeos de Funerais e Serviços Memoriais

Montar manualmente um slideshow para o funeral na semana do velório é exaustivo. Nosso criador de slideshows transforma suas fotos em uma apresentação memorial bem ritmada que conta a história da pessoa, uma homenagem comovente pronta para ser exportada em MP4 e entregue à funerária.

Um vídeo de destaque caloroso de celebração da vida, ao som de uma música inspiradora e com fotos cheias de alegria.

Celebration of Life Highlight Videos

A somber montage does not fit everyone. Set warm photos to an upbeat song their friends will recognize, mix in short clips of laughter, and create an emotional tribute that sends the room out smiling instead of only grieving.

A gentle narrated life-story tribute reading a written eulogy in a calm, natural voice.

A Narrated Life-Story Tribute Video

Quando ninguém consegue ler o elogio em voz alta, o gerador de voz com IA narra suas palavras escritas em um tom calmo, para que você possa prestar homenagem a essa pessoa sem que ninguém desabe.

A tender pet memorial video gathering photos from early days to quiet later afternoons.

Vídeos de Homenagem e Memória para Pets

Losing a pet deserves the same care. Add photos from puppy days to the last quiet afternoons, set them to a gentle track, and commemorate a friend who was family.

A memorial tribute rebuilt in another language with matched lip movement for family overseas.

Tribute Videos for Family Overseas

Relatives who could not travel still deserve to take part. The AI video translator rebuilds the whole video tribute in their language with matched lip movement, so distance never keeps anyone from saying goodbye.

Uma lembrança de aniversário que é reaberta todos os anos e renovada com novas fotos da família.

Lembranças Comemorativas de Aniversário

A cada aniversário, reabra o projeto e adicione facilmente as fotos que um parente enviou, depois regenere tudo em poucos minutos. Isso se torna um vídeo de legado que mantém a memória da pessoa viva, com uma apresentação de homenagem que a família pode guardar para sempre, em vez de um arquivo esquecido em um pen drive antigo.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Como funciona

How memorial video maker works

Our memorial slideshow maker will help you create a memorial video in 3 to 4 short steps, from a folder of photos to a share-ready tribute. The tribute video maker allows you to create a memorial slideshow and share your video in minutes, with no timeline to wrestle.

step icon

Step 1: Add your photos

Envie fotos, retratos e clipes curtos. Quase qualquer formato funciona, e você pode adicionar mais depois.

step icon

Etapa 2: Escolha um estilo

Escolha entre uma variedade de modelos e explore mais estilos de vídeo, depois personalize o plano de fundo e a fonte. Todos os modelos de vídeo são editáveis, para que você possa selecionar um belo modelo de apresentação de homenagem para serviços memoriais e funerais.

step icon

Etapa 3: Adicione música e texto

Escolha ou envie uma música para criar um vídeo com trilha sonora e, em seguida, adicione nomes, datas, legendas e uma narração opcional em voz natural.

step icon

Etapa 4: Exportar e compartilhar

Renderize em HD ou 4K, depois baixe seu vídeo de homenagem em MP4 e entregue uma cópia à funerária ou envie um link privado.

Perguntas frequentes sobre o criador de vídeos memoriais (FAQs)

O que é um criador de vídeos de homenagem e como ele funciona?

Um criador de vídeos memoriais é uma ferramenta que ajuda você a montar um slideshow em homenagem a alguém usando fotos, clipes de vídeo, música e texto. Você envia suas imagens, escolhe um modelo e, em poucos minutos, ela cria um tributo memorial. Muitas famílias usam essa ferramenta para criar um vídeo de homenagem para a cerimônia ou como uma lembrança duradoura.

Quantas fotos um slideshow memorial deve ter e qual deve ser a sua duração?

A maioria das famílias usa de 60 a 100 fotos em um slideshow memorial, cada uma exibida por três a cinco segundos, o que resulta em um vídeo de cinco a dez minutos. Para um vídeo em looping na recepção, de dez a quinze minutos funciona bem. Ajuste a duração de acordo com as músicas, para que a trilha sonora e as fotos terminem ao mesmo tempo.

Will an AI-animated photo of my loved one look respectful?

Sim, quando o movimento permanece sutil. O modelo Avatar IV da HeyGen adiciona um sorriso suave ou um leve movimento de cabeça em vez de um gesto exagerado, fazendo com que um retrato estático pareça uma homenagem comovente em vez de algo estranho. Você controla o quanto ele se move.

Como transformar fotos antigas impressas em uma apresentação de homenagem?

Digitalize cada foto em 300 DPI ou fotografe-a plana em boa iluminação e, em seguida, faça o upload dos arquivos. HeyGen aceita JPG, PNG e HEIC, aprimora cada imagem e a insere na sua apresentação de slides do funeral. É uma maneira simples de criar um vídeo de memorial a partir de uma caixa de fotos impressas.

Que tipo de música posso usar em um vídeo de memorial?

Para um serviço privado, você pode usar praticamente qualquer música que tenha um significado especial. Para qualquer coisa publicada em plataformas online públicas, escolha faixas royalty-free ou licenciadas, para que o conteúdo não seja silenciado ou removido. Uma ou duas músicas são suficientes para a maioria das apresentações de slides de funeral.

Por que usar a HeyGen em vez de outros criadores de vídeos de homenagem?

Most tribute video makers stop at a photo slideshow. HeyGen also animates a portrait, narrates your written words, and rebuilds the whole video in 175+ languages. That mix lets you create a beautiful tribute video in minutes for both the service and family far away.

Can I edit the memorial video after I make it?

Sim. HeyGen também funciona como um editor de vídeo online. Abra o projeto no editor de vídeo com IA para trocar uma foto, corrigir uma legenda ou mudar a música e, em seguida, gere novamente em poucos minutos. Não há nenhum software de edição separado para aprender e nada precisa ser recriado do zero.

How do I play and share the memorial video at the funeral service?

Export it as an MP4 in HD or 4K, the format most chapels prefer, and send the funeral video to your director at least 48 hours ahead so they can test it. A private link also lets a funeral memorial video reach anyone who could not attend.

Posso fazer um vídeo de homenagem mesmo sem experiência em edição?

Yes, the process is built for first-timers, with no editing background needed. Creators who never worked in a studio see the same ease: educator Anton Voroniuk reported 15.5 hours saved each week and production up to 40x cheaper. If they can create a video quickly, so can a grieving family.

Existe um criador de vídeo memorial gratuito e quanto custa?

Yes. This free memorial video maker lets you start and build a full tribute without paying up front. Paid plans begin at $24 a month and unlock longer videos, HD and 4K export, and more languages. As a free tribute video maker, the starter plan is often enough for a single service video.

Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gerador de Vídeo com IATradutor de VídeoIA de Texto para VídeoIA de Áudio para VídeoSincronização labial com IAFaceswap IAGerador de Voz com IAAnúncios UGC com IAURL do vídeoRoteiro para VídeoGerador de Reels com IAGerador de Avatar com IAIA de Imagem para VídeoClonagem de VozTradutor de Vídeos do YouTubeAvatar de VídeoCriador de Vídeos para YouTube com IAGerador de Vídeos para TikTok com IAGerador de Legendas com IAAdicionar texto ao vídeoGerador de Legendas com IAGerador de Roteiro de VídeoAvatar de Texto para FalaAdicionar foto ao vídeoCompressor de Vídeo com IA

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.

Comece a criar →
CTA background