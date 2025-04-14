Nosso criador de vídeos para funerais ajuda você a produzir homenagens em vídeo comoventes, transformando fotos, vídeos caseiros e músicas favoritas em um tributo refinado em poucos minutos. Sem câmeras e sem necessidade de software de edição de vídeo. Homenageie seu ente querido com um memorial que você pode exibir na cerimônia, compartilhar online ou guardar como lembrança.
Recursos do Criador de Vídeos para Funerais
Apresentações de fotos e vídeos em formato de memorial
Envie as fotos e os clipes de vídeo que você reuniu, e este criador de vídeos de homenagem permite que você faça uma apresentação de slides em memória de alguém, ao som da música que escolher. Arraste e solte as imagens no editor de vídeo online criado com o gerador de vídeo com IA da HeyGen, sem precisar lidar com linhas do tempo complicadas nem instalar nenhum software.
Modelos prontos de vídeo memorial
Selecione um modelo em uma biblioteca de designs para memoriais e funerais em vez de começar com a tela em branco. Cada modelo de vídeo de homenagem define o plano de fundo, as transições, o slide de título e o ritmo para você. Personalize as cores, fontes e textos para deixar seu vídeo com a sua cara e criar uma homenagem emocionante enquanto você se concentra em escolher as fotos certas.
Nomes, datas e citações na tela
Adicione textos como nomes, datas e citações que ajudem cada convidado a acompanhar a história. O gerador de legendas mantém as legendas legíveis em uma tela grande, e você pode adicionar texto a qualquer slide e mantê-lo na tela tempo suficiente para que as pessoas do outro lado da sala leiam cada palavra.
Música adequada, sincronizada com cada slide
Torne sua homenagem mais pessoal com uma música que foi importante para essa pessoa, ou envie uma escolhida pela família, para criar um vídeo com uma trilha sonora que combine com o momento. Você controla por quanto tempo cada foto permanece na tela, para que o vídeo de slideshow nunca fique apressado e o clima se mantenha constante, delicado e fácil de guardar no coração.
Compartilhe o tributo em mais de 175 idiomas
Quando os parentes estão espalhados por vários países, o tradutor de vídeo com IA reconstrói todo o vídeo de homenagem em mais de 175 idiomas, com voz natural sincronizada com os lábios, e não apenas legendas. Compartilhe seu vídeo para que uma única e comovente homenagem chegue à avó no exterior e aos primos em outros países, no idioma que cada um fala em casa.
Antes, as famílias entregavam uma caixa de fotos impressas à funerária. Agora, você mesmo pode adicionar as fotos com facilidade, dar vida a uma lembrança especial com a função de imagem para vídeo e prestar homenagem com um vídeo finalizado, pronto para um emocionante serviço fúnebre.
Uma celebração da vida é calorosa, não sombria. Escolha uma bela apresentação de slides em homenagem à pessoa, agrupe as fotos mais claras em capítulos como família, viagens e trabalho, e crie um tributo único que celebre uma vida plenamente vivida.
Ler um elogio em voz alta é muito difícil no dia. Cole as palavras e o gerador de voz com IA as transforma em uma narração calorosa e firme para um slideshow de homenagem que conta a história da pessoa, para que seja ouvida mesmo quando falar é demais.
Um animal de estimação também é parte da família. Junte fotos de celular e pequenos vídeos do seu cachorro ou gato, coloque tudo ao som de uma música suave e crie um memorial ao qual você possa voltar muito tempo depois da perda, uma homenagem comovente a um companheiro que você tanto ama.
Esse correio de voz salvo é precioso e fácil de perder. Transforme-o em um clipe compartilhável com áudio em vídeo, combine a gravação com fotos e mantenha a memória dessa pessoa viva com uma apresentação de slides em homenagem que toda a família possa guardar.
O luto atravessa fronteiras, e a homenagem também deveria. Crie um vídeo em memória e, em seguida, gere uma versão em vídeo no idioma de cada familiar, para que ninguém assistindo de outro país se sinta excluído da despedida, transformando o dia em um legado em vídeo compartilhado.
Como funciona o criador de vídeos para funerais
Este simples processo de criação de vídeo mostra como fazer um vídeo de homenagem, indo de uma pasta de fotos até um vídeo de homenagem finalizado em quatro etapas, pronto para ser exibido na cerimônia no mesmo dia.
Adicione fotos, vídeos caseiros e quaisquer clipes de vídeo da família, em qualquer formato comum e a partir de qualquer dispositivo.
Escolha um design respeitoso que defina automaticamente o plano de fundo, as transições e o ritmo, e depois personalize tudo ao seu gosto.
Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.
Download your tribute video in HD, save it to a USB drive for the venue, or send a private link to family anywhere.
Um criador de vídeos para funerais é uma ferramenta online que transforma suas fotos, clipes de vídeo e músicas em um vídeo de homenagem que você pode exibir na cerimônia ou compartilhar pela internet. Com esse criador de slideshows para funerais, você envia suas lembranças, escolhe um modelo, adiciona legendas e uma música e exporta um vídeo finalizado, sem precisar de nenhuma habilidade em edição de vídeo. Você pode criar um vídeo de homenagem online em poucos minutos, direto no navegador.
Most funeral slideshows run five to eight minutes, which is roughly 40 to 80 photos at four to five seconds each, set to one or two songs. If you only have a handful of older images, hold each one longer and mix in photos of meaningful places, and a memorial slideshow maker will help you build a memorial photo slideshow that still feels full.
Sim. Adicione uma música da biblioteca ou envie um arquivo MP3 que tenha sido importante para eles e personalize o tempo para que as fotos acompanhem a música. Se o vídeo for exibido em uma cerimônia pública, verifique se você tem o direito de usar a faixa, já que os locais podem ter regras de licenciamento.
Exporte em HD como um arquivo MP4 padrão, que funciona em projetores do local, TVs e laptops. Salve uma cópia em um pen drive e envie com antecedência um link de backup por e-mail para o diretor do funeral. Testar a reprodução no dia anterior é a maneira mais segura de evitar surpresas com um vídeo de memorial fúnebre.
Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.
Além de montar a apresentação de slides, HeyGen transforma um elogio fúnebre escrito em uma narração falada e pode criar vídeos de homenagem em mais de 175 idiomas, com voz sincronizada aos lábios. Outras ferramentas param em fotos e música, então parentes que falam outro idioma recebem, na melhor das hipóteses, apenas legendas, quando na verdade deveriam se sentir parte da despedida.
Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.
Baixe o vídeo e publique-o em um site de memorial, no YouTube ou em um link privado que você envie por mensagem de texto ou e-mail. Você também pode compartilhá-lo no Facebook para que familiares e amigos distantes possam assistir e acrescentar suas próprias lembranças a este comovente vídeo de homenagem, mantendo-o vivo como um tributo personalizado ao qual eles podem sempre retornar.
You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.
Sim. Abra o projeto no editor de vídeo com IA para adicionar uma foto de última hora, trocar a música ou corrigir uma legenda sem precisar recomeçar. As famílias geralmente fazem algumas revisões com este criador de vídeos de homenagem online até que o vídeo criado fique exatamente do jeito que desejam, e cada alteração é exportada novamente em poucos minutos.
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