Um criador de vídeos para funerais é uma ferramenta online que transforma suas fotos, clipes de vídeo e músicas em um vídeo de homenagem que você pode exibir na cerimônia ou compartilhar pela internet. Com esse criador de slideshows para funerais, você envia suas lembranças, escolhe um modelo, adiciona legendas e uma música e exporta um vídeo finalizado, sem precisar de nenhuma habilidade em edição de vídeo. Você pode criar um vídeo de homenagem online em poucos minutos, direto no navegador.