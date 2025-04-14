Criador de Vídeo de Funeral para uma Homenagem Emocionante

Nosso criador de vídeos para funerais ajuda você a produzir homenagens em vídeo comoventes, transformando fotos, vídeos caseiros e músicas favoritas em um tributo refinado em poucos minutos. Sem câmeras e sem necessidade de software de edição de vídeo. Homenageie seu ente querido com um memorial que você pode exibir na cerimônia, compartilhar online ou guardar como lembrança.

147.834.977Vídeos gerados
122.976.124Avatares gerados
20.452.404Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Ícone de carro branco estilizado em um fundo azul.Principais recursos

Recursos do Criador de Vídeos para Funerais

Apresentações de fotos e vídeos em formato de memorial

Envie as fotos e os clipes de vídeo que você reuniu, e este criador de vídeos de homenagem permite que você faça uma apresentação de slides em memória de alguém, ao som da música que escolher. Arraste e solte as imagens no editor de vídeo online criado com o gerador de vídeo com IA da HeyGen, sem precisar lidar com linhas do tempo complicadas nem instalar nenhum software.

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A memorial slideshow being assembled from family photos and clips in a calm online video editor.

Modelos prontos de vídeo memorial

Selecione um modelo em uma biblioteca de designs para memoriais e funerais em vez de começar com a tela em branco. Cada modelo de vídeo de homenagem define o plano de fundo, as transições, o slide de título e o ritmo para você. Personalize as cores, fontes e textos para deixar seu vídeo com a sua cara e criar uma homenagem emocionante enquanto você se concentra em escolher as fotos certas.

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A library of respectful memorial and funeral video templates with soft backgrounds and title slides.

Nomes, datas e citações na tela

Adicione textos como nomes, datas e citações que ajudem cada convidado a acompanhar a história. O gerador de legendas mantém as legendas legíveis em uma tela grande, e você pode adicionar texto a qualquer slide e mantê-lo na tela tempo suficiente para que as pessoas do outro lado da sala leiam cada palavra.

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A memorial slide showing a name, dates, and a quote as clean, readable on-screen text.

Música adequada, sincronizada com cada slide

Torne sua homenagem mais pessoal com uma música que foi importante para essa pessoa, ou envie uma escolhida pela família, para criar um vídeo com uma trilha sonora que combine com o momento. Você controla por quanto tempo cada foto permanece na tela, para que o vídeo de slideshow nunca fique apressado e o clima se mantenha constante, delicado e fácil de guardar no coração.

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A gentle memorial slideshow with a meaningful song timed so each photo holds without rushing.

Compartilhe o tributo em mais de 175 idiomas

Quando os parentes estão espalhados por vários países, o tradutor de vídeo com IA reconstrói todo o vídeo de homenagem em mais de 175 idiomas, com voz natural sincronizada com os lábios, e não apenas legendas. Compartilhe seu vídeo para que uma única e comovente homenagem chegue à avó no exterior e aos primos em outros países, no idioma que cada um fala em casa.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear it in their own language.
Ícone de caixa de presente verde.Casos de uso

Casos de uso

Uma apresentação de slides de funeral finalizada, preparada a partir de fotos da família e pronta para ser exibida durante o serviço.

Apresentação de slides para o serviço fúnebre

Antes, as famílias entregavam uma caixa de fotos impressas à funerária. Agora, você mesmo pode adicionar as fotos com facilidade, dar vida a uma lembrança especial com a função de imagem para vídeo e prestar homenagem com um vídeo finalizado, pronto para um emocionante serviço fúnebre.

Uma calorosa homenagem de celebração da vida, reunindo fotos mais vibrantes em capítulos de uma vida bem vivida.

Celebrações de vida

Uma celebração da vida é calorosa, não sombria. Escolha uma bela apresentação de slides em homenagem à pessoa, agrupe as fotos mais claras em capítulos como família, viagens e trabalho, e crie um tributo único que celebre uma vida plenamente vivida.

Um elogio fúnebre escrito, narrado de forma calorosa e serena para acompanhar uma apresentação de slides em memória.

Um elogio fúnebre narrado ou história de vida narrada

Ler um elogio em voz alta é muito difícil no dia. Cole as palavras e o gerador de voz com IA as transforma em uma narração calorosa e firme para um slideshow de homenagem que conta a história da pessoa, para que seja ouvida mesmo quando falar é demais.

Um vídeo comovente de homenagem a um animal de estimação, reunindo fotos e clipes suaves de um companheiro querido.

Vídeos de homenagem e lembrança para pets

Um animal de estimação também é parte da família. Junte fotos de celular e pequenos vídeos do seu cachorro ou gato, coloque tudo ao som de uma música suave e crie um memorial ao qual você possa voltar muito tempo depois da perda, uma homenagem comovente a um companheiro que você tanto ama.

Uma mensagem de voz salva transformada em um clipe de lembrança compartilhável, combinado com fotos de família queridas.

Uma lembrança de mensagens de voz salvas

Esse correio de voz salvo é precioso e fácil de perder. Transforme-o em um clipe compartilhável com áudio em vídeo, combine a gravação com fotos e mantenha a memória dessa pessoa viva com uma apresentação de slides em homenagem que toda a família possa guardar.

Uma única homenagem memorial recriada no idioma de cada parente para uma família espalhada pelo mundo.

Uma homenagem para uma família em todo o mundo

O luto atravessa fronteiras, e a homenagem também deveria. Crie um vídeo em memória e, em seguida, gere uma versão em vídeo no idioma de cada familiar, para que ninguém assistindo de outro país se sinta excluído da despedida, transformando o dia em um legado em vídeo compartilhado.

Ícone de documento branco desfocado com um botão de play sobre um fundo azul-claro.Como funciona

Como funciona o criador de vídeos para funerais

Este simples processo de criação de vídeo mostra como fazer um vídeo de homenagem, indo de uma pasta de fotos até um vídeo de homenagem finalizado em quatro etapas, pronto para ser exibido na cerimônia no mesmo dia.

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Passo 1: Envie suas fotos

Adicione fotos, vídeos caseiros e quaisquer clipes de vídeo da família, em qualquer formato comum e a partir de qualquer dispositivo.

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Etapa 2: Escolha um modelo

Escolha um design respeitoso que defina automaticamente o plano de fundo, as transições e o ritmo, e depois personalize tudo ao seu gosto.

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Etapa 3: Adicione música e texto

Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.

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Etapa 4: Exporte e compartilhe

Download your tribute video in HD, save it to a USB drive for the venue, or send a private link to family anywhere.

Perguntas frequentes sobre o criador de vídeos para funerais (FAQs)

O que é um criador de vídeos para funerais e como ele funciona?

Um criador de vídeos para funerais é uma ferramenta online que transforma suas fotos, clipes de vídeo e músicas em um vídeo de homenagem que você pode exibir na cerimônia ou compartilhar pela internet. Com esse criador de slideshows para funerais, você envia suas lembranças, escolhe um modelo, adiciona legendas e uma música e exporta um vídeo finalizado, sem precisar de nenhuma habilidade em edição de vídeo. Você pode criar um vídeo de homenagem online em poucos minutos, direto no navegador.

Qual deve ser a duração de um slideshow de funeral e quantas fotos eu preciso?

Most funeral slideshows run five to eight minutes, which is roughly 40 to 80 photos at four to five seconds each, set to one or two songs. If you only have a handful of older images, hold each one longer and mix in photos of meaningful places, and a memorial slideshow maker will help you build a memorial photo slideshow that still feels full.

Posso adicionar a música favorita do meu ente querido?

Sim. Adicione uma música da biblioteca ou envie um arquivo MP3 que tenha sido importante para eles e personalize o tempo para que as fotos acompanhem a música. Se o vídeo for exibido em uma cerimônia pública, verifique se você tem o direito de usar a faixa, já que os locais podem ter regras de licenciamento.

O vídeo final será reproduzido na tela da funerária?

Exporte em HD como um arquivo MP4 padrão, que funciona em projetores do local, TVs e laptops. Salve uma cópia em um pen drive e envie com antecedência um link de backup por e-mail para o diretor do funeral. Testar a reprodução no dia anterior é a maneira mais segura de evitar surpresas com um vídeo de memorial fúnebre.

O serviço é daqui a dois dias. Ainda dá tempo de fazer um vídeo de homenagem?

Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.

How is HeyGen different from other memorial video makers?

Além de montar a apresentação de slides, HeyGen transforma um elogio fúnebre escrito em uma narração falada e pode criar vídeos de homenagem em mais de 175 idiomas, com voz sincronizada aos lábios. Outras ferramentas param em fotos e música, então parentes que falam outro idioma recebem, na melhor das hipóteses, apenas legendas, quando na verdade deveriam se sentir parte da despedida.

Posso criar um belo vídeo de homenagem sem ter experiência em edição?

Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.

Como posso compartilhar a homenagem com as pessoas que não puderam comparecer?

Baixe o vídeo e publique-o em um site de memorial, no YouTube ou em um link privado que você envie por mensagem de texto ou e-mail. Você também pode compartilhá-lo no Facebook para que familiares e amigos distantes possam assistir e acrescentar suas próprias lembranças a este comovente vídeo de homenagem, mantendo-o vivo como um tributo personalizado ao qual eles podem sempre retornar.

Is there a free funeral video maker, and what does HeyGen cost?

You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.

Can I edit the tribute video after more photos arrive?

Sim. Abra o projeto no editor de vídeo com IA para adicionar uma foto de última hora, trocar a música ou corrigir uma legenda sem precisar recomeçar. As famílias geralmente fazem algumas revisões com este criador de vídeos de homenagem online até que o vídeo criado fique exatamente do jeito que desejam, e cada alteração é exportada novamente em poucos minutos.

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