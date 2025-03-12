Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.
Recursos dos Avatares Personalizados HeyGen
One 15-Second Video, One Digital Twin
Envie um único clipe de 15 segundos e Avatar V cria um avatar pessoal persistente que preserva seu rosto, voz e microexpressões em planos abertos, médios e fechados. A identidade permanece consistente em vídeos de até 30 minutos, para que cada vídeo com avatar personalizado pareça realmente com você.
Visual de avatar personalizado sem precisar refilmar
O Avatar V separa quem você é do que você veste. Troque roupas, cenários e ângulos de câmera no editor sem precisar gravar nada novo. Uma única sessão de gravação cobre o lançamento do seu produto, a atualização trimestral de negócios e os clipes para redes sociais, cada um com o estilo ideal para seu canal e público.
Sua voz clonada em mais de 175 idiomas
Combine seu gêmeo com Clonagem de voz com IA para que a narração soe como você, e não como um locutor genérico. A sincronização labial em nível de fonema mantém o movimento da boca preciso em mais de 175 idiomas e dialetos, o que significa que um único roteiro pode alcançar todos os mercados em que você atua sem precisar regravar nenhuma linha.
Direct Gestures in Plain English
Custom Motion lets you type direction like a producer would give it: look at the camera, lean in, keep the energy low. The same custom avatar delivers a measured executive update or a high-energy social cut from one script, so delivery matches your personality without a re-shoot.
Cenas Cinematográficas com o Seu Gêmeo
Coloque seu avatar dentro de cenas cinematográficas com Seedance 2.0, a única integração que roda o modelo em rostos humanos reais e verificados. Movimento com física precisa e controle de câmera em nível de diretor transformam uma simples gravação de webcam em filmes de marca, anúncios e cenas de apoio prontos para publicação.
Gravar instrutores para cada módulo atrasa o calendário de T&D. Em vez disso, crie cada vídeo de treinamento com o avatar personalizado do seu especialista: atualize o roteiro, regenere a aula e mantenha os cursos sempre atualizados sem precisar agendar uma única regravação.
Creator-style ads demand constant fresh faces and takes. Generate scroll-ready clips with your avatar in different outfits and settings daily, test hooks fast, and keep feeds active while competitors wait on shoots.
Mensagens genéricas são ignoradas. Envie para cada prospect um vídeo em que seu avatar o cumprimente pelo nome, gravado zero vezes, para que o toque pessoal escale muito além do que qualquer agenda permitiria.
Agências de dublagem levam meses e fazem você perder a própria voz. Passe seus vídeos finalizados pelo tradutor de vídeo com IA e o seu avatar personalizado apresentará em mais de 175 idiomas, com a sincronização labial perfeita e o seu tom de voz clonado preservado.
Líderes reservam horas para cada mensagem de negócios. Um gêmeo digital entrega atualizações semanais, recados para reuniões gerais e comunicados a investidores em poucos minutos, mantendo a comunicação frequente enquanto a agenda permanece livre para decisões.
Criadores de cursos passam os fins de semana gravando aulas. Digite os módulos no gerador de vídeos com IA e seu avatar dará cada uma das aulas, permitindo que um educador solo publique um currículo completo sem precisar encostar em uma câmera novamente.
Como funciona o criador de avatar personalizado
Passe de uma gravação de celular para um vídeo final de avatar personalizado em quatro etapas simples, quase todas concluídas em poucos minutos.
Grave-se com o celular ou webcam em um ambiente bem iluminado. Fale naturalmente; os movimentos serão aprendidos a partir desse vídeo.
Leia um código exclusivo de consentimento em vídeo. Isso verifica a identidade e impede a criação não autorizada de avatares.
Escolha roupas, cenários e ângulos de câmera. Adicione sua voz clonada ou escolha entre mais de 300 opções.
Cole um roteiro, ajuste o ritmo e renderize. Baixe o vídeo final em HD ou 4K e publique-o em qualquer lugar.
Um avatar de IA personalizado é uma representação digital de uma pessoa real, às vezes chamado de avatar pessoal ou gêmeo digital. O modelo aprende seu rosto, voz e maneirismos a partir de um clipe curto e depois interpreta qualquer roteiro que você execute por meio do fluxo de trabalho de texto para vídeo, produzindo um vídeo com um avatar falante sem necessidade de novas filmagens.
O Avatar V aprende os movimentos a partir do seu clipe de referência, em vez de tentar adivinhá-los a partir de uma foto, o que elimina a rigidez dos modelos mais antigos. Ele é classificado em 1º lugar como o avatar de IA mais realista no G2, e uma gravação expressiva de 15 segundos gera um gêmeo igualmente expressivo.
Um único clipe de 15 segundos é suficiente. Grave com o celular ou webcam em uma iluminação uniforme, fale com naturalidade e use os gestos que você quer que seu avatar pessoal reproduza, já que o modelo replica exatamente o que vê nessa gravação.
Outras plataformas de vídeo com IA precisam de gravação em estúdio ou dias de processamento para criar um avatar personalizado. A HeyGen precisa de 15 segundos de gravação e poucos minutos de processamento, oferece suporte a mais de 175 idiomas (em comparação com os 100 a 160 habituais) e permite mudar o estilo das roupas sem precisar regravar.
Sim, e os números são específicos. O educador Anton Voroniuk economiza 15,5 horas por semana e alcançou mais de 1 milhão de alunos com seu avatar, com uma produção 40 vezes mais barata do que filmar. Leia a análise completa em sua história de cliente.
Você pode começar gratuitamente e testar a plataforma antes de pagar. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês para criadores, e as equipes empresariais adicionam espaços de avatar de vídeo como complementos, de modo que o preço aumenta conforme o número de pessoas que você transforma em avatares.
Somente com o consentimento delas em frente à câmera. A pessoa nas imagens precisa gravar sua própria declaração de consentimento, que é verificada em comparação com o clipe de treinamento. O avatar final permanece privado na sua conta e nunca é adicionado a nenhuma biblioteca pública.
Sim. A sua voz clonada é reproduzida em mais de 175 idiomas e dialetos com sincronização labial em nível de fonema, para que o movimento da boca corresponda a cada idioma em vez de parecer dublado. As equipes costumam localizar um único vídeo finalizado para dezenas de mercados em uma tarde.
Não. Uma câmera de celular ou webcam funciona, e as câmeras de celular muitas vezes são melhores que as webcams de notebook. Gravar é simples: encontre um lugar silencioso, com iluminação uniforme no rosto, mantenha o fundo estático e use movimentos naturais e sutis. Não é preciso chroma key nem equipe de filmagem.
Minutos, não dias. O processamento normalmente é concluído em cerca de 10 a 15 minutos após o envio do seu vídeo e código de consentimento. Plataformas que dependem de fluxos de trabalho de estúdio costumam levar de 5 a 15 dias úteis para entregar o mesmo resultado.
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