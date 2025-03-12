Combine seu gêmeo com Clonagem de voz com IA para que a narração soe como você, e não como um locutor genérico. A sincronização labial em nível de fonema mantém o movimento da boca preciso em mais de 175 idiomas e dialetos, o que significa que um único roteiro pode alcançar todos os mercados em que você atua sem precisar regravar nenhuma linha.