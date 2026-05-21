Crie cenas de corte cinematográficas, visuais de produto, clipes para redes sociais, transições e cenas em movimento a partir de um simples prompt de texto. Seedance 2.0 funciona como um gerador de b-roll com IA, transformando texto em filmagens prontas para edição, sem necessidade de banco de vídeos.

Empilhe cenas em sequências e mantenha o personagem, o figurino e o ambiente consistentes em cada corte.