Seedance 2.0 Gerador de Vídeos com IA da ByteDance
O modelo de vídeo mais avançado da ByteDance, agora no HeyGen. Transforme texto e imagens em clipes suaves, com múltiplas cenas e movimento realista. Comece a gerar em segundos, gratuitamente.
- Movimento de alta fidelidade
- Continuidade em múltiplas tomadas
- Prompts personalizados
O que você pode criar com o Seedance 2.0
Seedance 2.0 é um modelo de vídeo com IA criado para criadores e equipes. Transforme textos e imagens em clipes cinematográficos, direcione cada cena e entregue vídeos prontos para produção sem sair do HeyGen.
Cenas Cinematográficas de Avatar
Use seu gêmeo digital de IA em cenas totalmente dirigidas, com locações, figurino, iluminação, gestos e movimentos de câmera personalizados. O Seedance 2.0 mantém sua aparência consistente em todos os cortes, para que cada vídeo de avatar de IA pareça ser a mesma pessoa, no mesmo dia de gravação.
B-roll gerado por IA
Crie cenas de corte cinematográficas, visuais de produto, clipes para redes sociais, transições e cenas em movimento a partir de um simples prompt de texto. Seedance 2.0 funciona como um gerador de b-roll com IA, transformando texto em filmagens prontas para edição, sem necessidade de banco de vídeos.
Empilhe cenas em sequências e mantenha o personagem, o figurino e o ambiente consistentes em cada corte.
Estilos Criativos Infinitos
Vá de texto a vídeo em qualquer estilo que você imaginar. Crie demonstrações de produto, vídeos de fundadores, visuais surreais, cenas de lifestyle, explicadores educacionais e anúncios cinematográficos usando o mesmo modelo, tudo dentro do HeyGen.
Os estilos acompanham o personagem: mesma iluminação, mesma roupa, mesma vibe, mesmo quando a câmera e o ambiente mudam.
Prompting em nível de diretoria
Controle o assunto, a cena, a câmera, a iluminação, o movimento, o clima e o ritmo em um único prompt. Seedance 2.0 entende a linguagem de câmera, então um dolly lento, um ângulo holandês ou um recuo em macro saem exatamente como você descreve.
As legendas são adicionadas automaticamente e redimensionadas corretamente para cortes verticais, quadrados e horizontais.
Como criadores e marcas usam o Seedance 2.0
De mensagens de fundadores e lançamentos de produtos a vídeos explicativos e conteúdos curtos para redes sociais, o Seedance 2.0 se adapta à forma como as equipes modernas produzem vídeo. Gere vídeos cinematográficos com IA para qualquer canal, formato ou público, tudo em um único fluxo de trabalho dentro do HeyGen.
Clipes Criativos para Redes Sociais
Gere vídeos de formato curto feitos para TikTok, Instagram, YouTube Shorts e LinkedIn. Crie ganchos, transições, metáforas visuais, cenas com avatares e vídeos de mídia social com a cara da sua marca, sem precisar de uma equipe completa de edição.
Vídeos de Fundadores e de Marca
Transforme comunicados, atualizações de produto, conteúdos de liderança de pensamento e mensagens do fundador em vídeos cinematográficos usando seu gêmeo digital de IA. Adicione movimento, cenários e imagens de apoio (B-roll) que fazem cada mensagem parecer premium.
Vídeos Educacionais e Explicativos
Torne ideias complexas mais fáceis de entender com exemplos visuais, conceitos animados, cenas de estilo de vida e B-roll de apoio. Ideal para cursos, vídeos explicativos sobre IA, onboarding, treinamentos e conteúdos de vídeo educacionais.
Conteúdo de Lançamento de Produto
Crie vídeos de lançamento de produto que parem a rolagem, com cenas cinematográficas do produto, demonstrações de recursos, visuais abstratos e transições refinadas. Feito para posts em redes sociais, landing pages, anúncios e campanhas de vídeos de demonstração de produto.
As equipes entregam mais rápido com o Seedance 2.0
Ouça criadores e marcas que usam o Seedance 2.0 para ampliar suas histórias e lançar campanhas em poucas horas.
Perguntas frequentes
O que é o Seedance 2.0?
Seedance 2.0 é um modelo de vídeo cinematográfico de IA da ByteDance que transforma textos e imagens em clipes de vídeo realistas e cheios de movimento. Ele controla a direção de câmera, a consistência dos personagens e cenas complexas em uma única geração. No HeyGen, você pode usar o Seedance 2.0 junto com seu gêmeo digital de IA e outros modelos em um único fluxo de trabalho.
O que posso criar com o Seedance 2?
Seedance 2 gera vídeos cinematográficos alinhados à sua marca a partir de prompts de texto, imagens de referência e storyboards. Use-o para anúncios, trailers, vídeos explicativos, cortes para redes sociais e cenas completas, com personagens consistentes e direção de câmera controlada.
O Seedance 2.0 é gratuito para testar?
Sim. Você pode experimentar o Seedance 2.0 gratuitamente no HeyGen, com créditos incluídos em todas as contas, sem precisar de cartão de crédito para começar. Depois de testar, os planos pagos liberam resoluções mais altas, clipes mais longos e mais gerações por mês.
Como faço para usar o Seedance 2.0 no HeyGen?
Faça login no HeyGen, abra o editor de vídeo e selecione Seedance 2.0 no seletor de modelos. Digite um prompt ou adicione uma imagem de referência, defina a direção da cena e gere o vídeo. Você pode encadear clipes do Seedance 2.0 com seu avatar de IA, cenas de apoio (B-roll), voz e música no mesmo projeto.
O Seedance 2 oferece suporte a múltiplas proporções de tela?
Gere vídeos em 16:9, 9:16, 1:1 e 4:5 a partir do mesmo prompt. Os cortes já voltam prontos para YouTube, TikTok, Reels, Shorts e mídia paga — sem precisar recortar de novo.
A saída é segura para uso comercial?
Vídeos gerados com o Seedance 2.0 no HeyGen podem ser usados para trabalhos comerciais, incluindo anúncios, posts em redes sociais, lançamentos de produtos e entregáveis para clientes, de acordo com a licença comercial do seu plano HeyGen. A saída do plano gratuito possui marcas d’água. Os planos pagos as removem e concedem direitos comerciais completos.
O Seedance 2.0 consegue gerar sincronização labial, voz e música?
Sim. O Seedance 2.0 oferece sincronização labial, som ambiente e trilha sonora alinhada à sua marca na mesma geração, o que significa que você não precisa de uma narração ou trilha de áudio separada. No HeyGen, você pode substituir pela sua própria voz clonada em IA ou enviar um áudio personalizado se quiser controle total.
Como o Seedance 2.0 se compara ao Sora, Veo e Kling?
O Seedance 2.0 está à altura do Sora da OpenAI, do Google Veo e do Kling em qualidade visual e realismo de movimento, e se destaca em consistência de personagens entre cortes e áudio nativo na mesma geração. A maior vantagem no HeyGen é o fluxo de trabalho: você tem o Seedance 2.0 mais avatares, voz, legendas e edição em um só lugar, em vez de precisar juntar resultados de várias ferramentas.
O que você quiser criar, você pode criar agora
Comece a criar com o Seedance 2 e o restante do estúdio de IA da HeyGen. Sem configuração, sem gravações — é só abrir uma aba e começar.