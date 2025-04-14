Sim. Cada vídeo começa a partir do seu próprio roteiro, então você escreve uma mensagem diferente para cada destinatário e gera cada versão de forma independente. Não há limite de quantos vídeos você pode criar em uma sessão, e cada um leva aproximadamente o mesmo tempo, independentemente de quantos você produza. Para equipes que enviam saudações do Papai Noel em grande escala, como uma escola enviando vídeos personalizados do Papai Noel para cada família, o gerador de vídeos com IA oferece fluxos de trabalho em lote, nos quais você percorre uma lista de roteiros de forma eficiente, sem precisar recriar toda a configuração visual a cada vez.