É o Motion Designer da HeyGen, um gerador de animações com IA dentro do AI Studio que transforma um prompt de texto em animações com IA, como títulos em movimento e gráficos gerados por IA. Usando IA, você descreve o que deseja e ele renderiza em segundos, da mesma forma que um gerador de vídeos com IA cria um vídeo a partir de um roteiro.