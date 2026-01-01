HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.
Features of the AI motion graphics generator
Crie animações de IA a partir de texto
Abra o Motion Designer no AI Studio, escreva o que você quer e transforme ideias em motion graphics refinados sem encostar em uma timeline. Esse fluxo de trabalho de texto para vídeo, com IA, permite criar animações com IA, tipografia cinética e títulos animados em segundos, do mesmo jeito que um mecanismo de texto para vídeo gera vídeos a partir de texto.
Estilos de animação de IA prontos para uso
Comece pela biblioteca de modelos do Motion Designer ou escolha entre mais de 100 estilos de animação com IA selecionados, depois itere descrevendo suas alterações em texto simples. Escolha um estilo visual, aplique seu Sistema de Marca com um único clique e acesse recursos avançados ao levar o resultado para uma apresentação animada.
Infográficos e gráficos animados
Descreva um conjunto de dados ou um conceito e o Motion Designer cria infográficos animados e diagramas gerados por IA que tornam assuntos complexos fáceis de acompanhar. Esses visuais de alto contraste e sem som são gerados em segundos e podem ser inseridos em qualquer vídeo explicativo com IA ou em explicadores nos quais um slide estático faria você perder a atenção do público.
Insira clipes de vídeo em qualquer cena
Cada elemento gráfico é exportado como uma sobreposição sem som ou como clipes de vídeo independentes que você pode sobrepor às filmagens e publicar em diversas redes sociais. Adicione-os no AI Studio, ajuste com precisão o tempo na tela dentro do editor de vídeo com IA e, em seguida, exporte em HD ou 4K, criando motion graphics em poucos minutos para projetos profissionais.
Resultados realistas e movimentos refinados
Combine suas animações de IA com uma tomada impecável usando o Speech Cleanup, que remove vícios de linguagem, pausas e recomeços para você. As transições invisíveis de IA da HeyGen unem seus melhores clipes em um resultado contínuo e realista, enquanto o Avatar V e os movimentos realistas oferecem uma movimentação refinada, tão suave quanto as imagens com sincronização labial de IA.
Casos de uso para animações e motion graphics com IA
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
Como funciona um gerador de motion graphics com IA
Crie motion graphics com IA em quatro etapas, indo de um simples prompt de texto a uma animação refinada, pronta para qualquer vídeo.
Abra a ferramenta de motion graphics dentro do AI Studio e escolha um modelo ou comece a partir de um prompt em branco.
Digite a animação, o efeito de texto ou a visualização de dados que você deseja e, em seguida, defina a orientação como retrato ou paisagem.
Clique em gerar para criar seu motion graphic e, em seguida, ajuste as cores, o texto e o tempo conforme necessário.
Arraste o gráfico finalizado para a sua cena, coloque-o sobre as filmagens e exporte um vídeo refinado em pouco tempo.
É o Motion Designer da HeyGen, um gerador de animações com IA dentro do AI Studio que transforma um prompt de texto em animações com IA, como títulos em movimento e gráficos gerados por IA. Usando IA, você descreve o que deseja e ele renderiza em segundos, da mesma forma que um gerador de vídeos com IA cria um vídeo a partir de um roteiro.
Não são necessárias habilidades de design nem conhecimentos técnicos. Não é preciso usar keyframes ou efeitos, não há software para aprender e você não precisa esperar por designers. Descreva a animação em linguagem simples no Motion Designer e obtenha um resultado final já na primeira tentativa, sem precisar de nenhuma habilidade prévia.
Abra o Motion Designer no AI Studio, descreva a animação ou escolha um modelo, defina a orientação e clique em gerar. A precisão do prompt transforma texto em gráficos animados em segundos, que você pode clicar para adicionar à sua cena, assim como o recurso de roteiro para vídeo cria um clipe a partir de texto.
Eles são totalmente animados, com movimento real, não quadros estáticos. Você também pode animar imagens estáticas: basta inserir imagens ou texto e o recurso de imagem para vídeo da HeyGen transforma qualquer foto parada em movimento, usando o mesmo modelo de image-to-video que gera clipes realistas.
Sim. Descreva suas cores e fontes no prompt ou aplique seu Sistema de Marca com um clique para ter controle criativo total. Cada elemento usa por padrão as fontes e cores da sua marca, mantendo cada vídeo promocional alinhado à identidade visual sem precisar ajustar as cores manualmente.
Sim. Gere quantas animações de IA você precisar a partir de novos prompts e reutilize modelos para manter resultados consistentes em todos os projetos. Para equipes que criam conteúdo em grande escala, as ferramentas em lote e a API da HeyGen impulsionam a produção de vídeos sem rosto sem necessidade de aumentar a equipe.
O motion design tradicional exige contratar um especialista, esperar dias e pagar taxas altas. Como uma das melhores ferramentas de animação com IA, este gerador de animações com IA produz resultados a partir de um prompt em poucos minutos, para que você possa criar ilimitados projetos de vídeos tutoriais internamente.
Sim. Existe um plano de IA gratuito que não exige cartão de crédito, o que faz dele um poderoso gerador de animações com IA para criadores de qualquer orçamento. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam limites mais altos, estilos premium e exportações em HD ou 4K para equipes em crescimento.
Você continua no controle. Você orienta a direção criativa a cada prompt, escolhendo o ritmo, o layout e o tempo, e depois refina até que o vídeo animado corresponda à sua visão. As edições no AI Studio continuam rápidas e o resultado realista permanece totalmente editável, então mudar uma cena é algo rápido, não um retrabalho completo.
Sim. Cada animação é baixada como um clipe sem som que você pode importar em outros editores ou usar diretamente na sua cena. Adicione narração com um gerador de voz com IA e, em seguida, exporte seu resultado final em HD ou 4K para qualquer plataforma.
Sim. Com o HeyGen, você pode adicionar texto na tela em qualquer idioma diretamente a partir do seu prompt, e a tipografia animada é exibida com clareza em diferentes sistemas de escrita. Para localizar todo o seu vídeo, combine animações geradas por IA com o AI Video Translator e alcance públicos em mais de 175 idiomas.
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