Gerador de Motion Graphics com IA para Qualquer Vídeo

HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
141.999.561Vídeos gerados
116.756.600Avatares gerados
19.584.524Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Key Features

Features of the AI motion graphics generator

Crie animações de IA a partir de texto

Abra o Motion Designer no AI Studio, escreva o que você quer e transforme ideias em motion graphics refinados sem encostar em uma timeline. Esse fluxo de trabalho de texto para vídeo, com IA, permite criar animações com IA, tipografia cinética e títulos animados em segundos, do mesmo jeito que um mecanismo de texto para vídeo gera vídeos a partir de texto.

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Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

Estilos de animação de IA prontos para uso

Comece pela biblioteca de modelos do Motion Designer ou escolha entre mais de 100 estilos de animação com IA selecionados, depois itere descrevendo suas alterações em texto simples. Escolha um estilo visual, aplique seu Sistema de Marca com um único clique e acesse recursos avançados ao levar o resultado para uma apresentação animada.

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Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

Infográficos e gráficos animados

Descreva um conjunto de dados ou um conceito e o Motion Designer cria infográficos animados e diagramas gerados por IA que tornam assuntos complexos fáceis de acompanhar. Esses visuais de alto contraste e sem som são gerados em segundos e podem ser inseridos em qualquer vídeo explicativo com IA ou em explicadores nos quais um slide estático faria você perder a atenção do público.

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Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

Insira clipes de vídeo em qualquer cena

Cada elemento gráfico é exportado como uma sobreposição sem som ou como clipes de vídeo independentes que você pode sobrepor às filmagens e publicar em diversas redes sociais. Adicione-os no AI Studio, ajuste com precisão o tempo na tela dentro do editor de vídeo com IA e, em seguida, exporte em HD ou 4K, criando motion graphics em poucos minutos para projetos profissionais.

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Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

Resultados realistas e movimentos refinados

Combine suas animações de IA com uma tomada impecável usando o Speech Cleanup, que remove vícios de linguagem, pausas e recomeços para você. As transições invisíveis de IA da HeyGen unem seus melhores clipes em um resultado contínuo e realista, enquanto o Avatar V e os movimentos realistas oferecem uma movimentação refinada, tão suave quanto as imagens com sincronização labial de IA.

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Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Casos de uso para animações e motion graphics com IA

Conteúdo de marketing e animações para anúncios

Conteúdo de marketing e animações para anúncios

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

Social content for TikTok and Reels

Social content for TikTok and Reels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

Vídeos explicativos e e-learning

Vídeos explicativos e e-learning

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

Demonstrações de produto e vídeos explicativos

Demonstrações de produto e vídeos explicativos

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Training videos and animated content

Training videos and animated content

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

Presentation and slideshow animations

Presentation and slideshow animations

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

Como funciona

Como funciona um gerador de motion graphics com IA

Crie motion graphics com IA em quatro etapas, indo de um simples prompt de texto a uma animação refinada, pronta para qualquer vídeo.

Etapa 1

Abrir o Motion Designer

Abra a ferramenta de motion graphics dentro do AI Studio e escolha um modelo ou comece a partir de um prompt em branco.

Etapa 2

Descreva o seu gráfico

Digite a animação, o efeito de texto ou a visualização de dados que você deseja e, em seguida, defina a orientação como retrato ou paisagem.

Etapa 3

Gerar e aprimorar

Clique em gerar para criar seu motion graphic e, em seguida, ajuste as cores, o texto e o tempo conforme necessário.

Etapa 4

Adicione-o ao seu vídeo

Arraste o gráfico finalizado para a sua cena, coloque-o sobre as filmagens e exporte um vídeo refinado em pouco tempo.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

Perguntas Frequentes (FAQs)

O que é um gerador de motion graphics com IA e como ele funciona?

É o Motion Designer da HeyGen, um gerador de animações com IA dentro do AI Studio que transforma um prompt de texto em animações com IA, como títulos em movimento e gráficos gerados por IA. Usando IA, você descreve o que deseja e ele renderiza em segundos, da mesma forma que um gerador de vídeos com IA cria um vídeo a partir de um roteiro.

Preciso saber usar o After Effects ou ter habilidades de design para criar motion graphics?

Não são necessárias habilidades de design nem conhecimentos técnicos. Não é preciso usar keyframes ou efeitos, não há software para aprender e você não precisa esperar por designers. Descreva a animação em linguagem simples no Motion Designer e obtenha um resultado final já na primeira tentativa, sem precisar de nenhuma habilidade prévia.

Como transformar um prompt de texto em um motion graphic animado?

Abra o Motion Designer no AI Studio, descreva a animação ou escolha um modelo, defina a orientação e clique em gerar. A precisão do prompt transforma texto em gráficos animados em segundos, que você pode clicar para adicionar à sua cena, assim como o recurso de roteiro para vídeo cria um clipe a partir de texto.

Os motion graphics são totalmente animados ou apenas imagens estáticas?

Eles são totalmente animados, com movimento real, não quadros estáticos. Você também pode animar imagens estáticas: basta inserir imagens ou texto e o recurso de imagem para vídeo da HeyGen transforma qualquer foto parada em movimento, usando o mesmo modelo de image-to-video que gera clipes realistas.

Posso ajustar as animações de IA para combinar com as cores e fontes da minha marca?

Sim. Descreva suas cores e fontes no prompt ou aplique seu Sistema de Marca com um clique para ter controle criativo total. Cada elemento usa por padrão as fontes e cores da sua marca, mantendo cada vídeo promocional alinhado à identidade visual sem precisar ajustar as cores manualmente.

Posso criar animações de IA para vários vídeos de uma só vez?

Sim. Gere quantas animações de IA você precisar a partir de novos prompts e reutilize modelos para manter resultados consistentes em todos os projetos. Para equipes que criam conteúdo em grande escala, as ferramentas em lote e a API da HeyGen impulsionam a produção de vídeos sem rosto sem necessidade de aumentar a equipe.

Por que usar um gerador de animações com IA em vez de um motion designer?

O motion design tradicional exige contratar um especialista, esperar dias e pagar taxas altas. Como uma das melhores ferramentas de animação com IA, este gerador de animações com IA produz resultados a partir de um prompt em poucos minutos, para que você possa criar ilimitados projetos de vídeos tutoriais internamente.

O gerador de animações com IA é gratuito para começar a usar?

Sim. Existe um plano de IA gratuito que não exige cartão de crédito, o que faz dele um poderoso gerador de animações com IA para criadores de qualquer orçamento. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam limites mais altos, estilos premium e exportações em HD ou 4K para equipes em crescimento.

Quanta liberdade criativa eu tenho sobre a animação?

Você continua no controle. Você orienta a direção criativa a cada prompt, escolhendo o ritmo, o layout e o tempo, e depois refina até que o vídeo animado corresponda à sua visão. As edições no AI Studio continuam rápidas e o resultado realista permanece totalmente editável, então mudar uma cena é algo rápido, não um retrabalho completo.

Posso adicionar as animações de IA a vídeos feitos em outras ferramentas?

Sim. Cada animação é baixada como um clipe sem som que você pode importar em outros editores ou usar diretamente na sua cena. Adicione narração com um gerador de voz com IA e, em seguida, exporte seu resultado final em HD ou 4K para qualquer plataforma.

Posso criar animações de IA com texto em outros idiomas?

Sim. Com o HeyGen, você pode adicionar texto na tela em qualquer idioma diretamente a partir do seu prompt, e a tipografia animada é exibida com clareza em diferentes sistemas de escrita. Para localizar todo o seu vídeo, combine animações geradas por IA com o AI Video Translator e alcance públicos em mais de 175 idiomas.

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