Como líder global, a Workday produz uma vasta e crescente biblioteca de conteúdo multimídia, grande parte do qual deve ser localizado para diversos públicos internacionais. Com mais de 50 idiomas suportados e solicitações de partes interessadas abrangendo comumente de 10 a 15 idiomas por projeto, a escala e complexidade da localização apresentaram desafios crescentes.
"Estávamos produzindo tanto conteúdo—vídeos de marketing, comunicações internas, webinars de longa duração—e precisávamos disponibilizá-lo em diversos idiomas diferentes," disse Justin Meisinger, Gerente de Programa da Equipe de Produção de Globalização na Workday. "Mas a maneira antiga de fazer isso simplesmente não era escalável."
O desafio não era apenas escala. "Quando você está trabalhando com dezenas de idiomas, manter tudo alinhado com a voz da sua marca é incrivelmente difícil. Não se trata apenas de traduzir palavras, é sobre preservar o tom, a intenção e a clareza." A introdução do HeyGen transformou a abordagem da Workday em relação a vídeos.
Reimaginando o fluxo de trabalho de localização
Antes da HeyGen, a Workday dependia exclusivamente de processos manuais, o que desacelerava a produção e limitava os projetos que a equipe poderia apoiar. "Não era apenas caro, estava limitando nossa capacidade de dizer sim ao negócio", disse Meisinger. "Estávamos constantemente equilibrando capacidade contra demanda."
O fluxo de trabalho tradicional de localização era construído em torno de tradutores humanos, atores de voz e especialistas em pós-produção, e levava semanas ou até meses. O processo incluía tradutores trabalhando em roteiros, revisores verificando a precisão, talentos vocais gravando em estúdios de som e uma equipe inteira juntando tudo isso.
“Temos um enorme portfólio de conteúdo e, quando algo muda, geralmente é uma pequena janela de tempo que temos para alterar alguns vídeos e disponibilizá-los de maneira oportuna,” disse Johanna Stussy, Estrategista de Produto na Workday.
Este modelo que consome muitos recursos também veio com um preço salgado. "Estávamos gastando centenas de milhares de dólares por ano com localização", disse Meisinger. "E às vezes tínhamos que recusar projetos, especialmente vídeos longos como webinars, porque simplesmente não era viável com os recursos que tínhamos."
Criando aquele momento mágico com vídeo de IA
A introdução do HeyGen representou um avanço. A Workday começou a explorar o HeyGen como uma forma de acelerar a etapa inicial de tradução, mas rapidamente descobriu que ele poderia fazer muito mais. "O HeyGen tem sido mágico para nós", compartilhou Meisinger. "Ele pode traduzir um vídeo em minutos, e podemos trazer nossos linguistas diretamente para o HeyGen para revisar e fazer pequenos ajustes a fim de manter a voz da nossa marca."
“O momento mágico foi definitivamente os avatares personalizados e a capacidade de alterar o conteúdo em minutos,” disse Johanna. “Eu posso ter um vídeo, eles podem me enviar um vídeo, e eu poderia renderizá-lo em três idiomas para que eles revisem no mesmo dia.”
Um motivo chave para escolher a HeyGen foi sua funcionalidade baseada em termos, que se integra ao conjunto predefinido de traduções aprovadas do Workday para termos chave. "Isso nos permite fazer upload da nossa base de termos, então quando a IA traduz o conteúdo, ela já está utilizando a linguagem correta," ele disse. "Isso é algo que não vimos em nenhum outro lugar."
Outro grande atrativo era a avançada capacidade de áudio da HeyGen. Mesmo quando as gravações originais não estavam disponíveis, a HeyGen conseguia isolar a voz do falante da música de fundo e re-sintetizá-la em outro idioma, o que normalmente exigiria uma equipe de produção inteira.
"O momento mágico para mim foi quando fiz o upload de um vídeo meu, e poucos minutos depois, o HeyGen cuspiu um vídeo meu falando alemão. Peguei esse vídeo e mostrei para meus colegas de trabalho alemães, e eles me perguntaram: 'Você fala alemão?' Então, acho que isso realmente pareceu pura magia,” disse Meisinger.
No final das contas, a HeyGen se destacou como uma parceira que compartilhava os valores da Workday em torno da inovação e integridade. "Também somos uma empresa de IA, então nos importamos profundamente com o uso ético da IA", enfatizou Meisinger. "A HeyGen nos deu o controle e a flexibilidade de que precisávamos, sem comprometer nossos princípios."
Permitindo que a equipe da Workday diga “eu fiz isso”
A HeyGen mudou completamente a forma como a Workday lida com a localização. "O que eu adoro na HeyGen é que não preciso mais recusar projetos", disse Meisinger. "É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."
“Para traduzir um curso, levaria de 4 a 6 semanas em média”, disse Johanna. “Hoje eu consigo traduzir o material de um dos nossos cursos em semanas, e às vezes até em dias, dependendo do projeto. Isso era impensável antes.”
Ao integrar o HeyGen em seu pipeline de localização, a Workday redefiniu sua estratégia global de vídeo, tornando-a mais rápida, inteligente e ética. O resultado é um processo escalável e de alta qualidade que está pronto para atender às demandas de um público internacional em crescimento.
- Velocidade e escala: Redução do tempo de localização de semanas para minutos, com 10–15 idiomas por vídeo, incluindo webinars de duas horas.
- Eficiência de custo: Economia significativa com preços fixos; aumento de 100% na capacidade sem adicionar pessoal.
- Integridade da marca e ética: Totalmente alinhado com os padrões de terminologia da Workday e o uso ético de IA, evitando práticas enganosas como dublagem labial.
Refletindo sobre a experiência, Meisinger enfatizou o orgulho profissional que vem com a entrega de um trabalho de alta qualidade e eficiência. "É importante para mim, de um ponto de vista profissional, ser capaz de fazer isso. Não apenas porque me faz parecer bom, mas porque posso ir para casa no final do dia e sentir que entreguei um produto de qualidade e me tornei mais eficiente", ele compartilhou.
Para outras equipes que consideram o uso de IA para localização, a Workday tem uma mensagem simples: "Apenas experimente. É grátis para testar. Você pode se surpreender com o quanto isso pode melhorar seu fluxo de trabalho."
“Mergulhe de cabeça, teste e seja curioso. Eu definitivamente encontrei algumas coisas boas que foram inesperadas e que economizaram tempo, agregando valor ao nosso fluxo de trabalho,” disse Johanna.