Criando aquele momento mágico com vídeo de IA

A introdução do HeyGen representou um avanço. A Workday começou a explorar o HeyGen como uma forma de acelerar a etapa inicial de tradução, mas rapidamente descobriu que ele poderia fazer muito mais. "O HeyGen tem sido mágico para nós", compartilhou Meisinger. "Ele pode traduzir um vídeo em minutos, e podemos trazer nossos linguistas diretamente para o HeyGen para revisar e fazer pequenos ajustes a fim de manter a voz da nossa marca."

“O momento mágico foi definitivamente os avatares personalizados e a capacidade de alterar o conteúdo em minutos,” disse Johanna. “Eu posso ter um vídeo, eles podem me enviar um vídeo, e eu poderia renderizá-lo em três idiomas para que eles revisem no mesmo dia.”

Um motivo chave para escolher a HeyGen foi sua funcionalidade baseada em termos, que se integra ao conjunto predefinido de traduções aprovadas do Workday para termos chave. "Isso nos permite fazer upload da nossa base de termos, então quando a IA traduz o conteúdo, ela já está utilizando a linguagem correta," ele disse. "Isso é algo que não vimos em nenhum outro lugar."

Outro grande atrativo era a avançada capacidade de áudio da HeyGen. Mesmo quando as gravações originais não estavam disponíveis, a HeyGen conseguia isolar a voz do falante da música de fundo e re-sintetizá-la em outro idioma, o que normalmente exigiria uma equipe de produção inteira.

"O momento mágico para mim foi quando fiz o upload de um vídeo meu, e poucos minutos depois, o HeyGen cuspiu um vídeo meu falando alemão. Peguei esse vídeo e mostrei para meus colegas de trabalho alemães, e eles me perguntaram: 'Você fala alemão?' Então, acho que isso realmente pareceu pura magia,” disse Meisinger.

No final das contas, a HeyGen se destacou como uma parceira que compartilhava os valores da Workday em torno da inovação e integridade. "Também somos uma empresa de IA, então nos importamos profundamente com o uso ético da IA", enfatizou Meisinger. "A HeyGen nos deu o controle e a flexibilidade de que precisávamos, sem comprometer nossos princípios."

Permitindo que a equipe da Workday diga “eu fiz isso”

A HeyGen mudou completamente a forma como a Workday lida com a localização. "O que eu adoro na HeyGen é que não preciso mais recusar projetos", disse Meisinger. "É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

“Para traduzir um curso, levaria de 4 a 6 semanas em média”, disse Johanna. “Hoje eu consigo traduzir o material de um dos nossos cursos em semanas, e às vezes até em dias, dependendo do projeto. Isso era impensável antes.”

Ao integrar o HeyGen em seu pipeline de localização, a Workday redefiniu sua estratégia global de vídeo, tornando-a mais rápida, inteligente e ética. O resultado é um processo escalável e de alta qualidade que está pronto para atender às demandas de um público internacional em crescimento.

Velocidade e escala : Redução do tempo de localização de semanas para minutos, com 10–15 idiomas por vídeo, incluindo webinars de duas horas.

: Redução do tempo de localização de semanas para minutos, com 10–15 idiomas por vídeo, incluindo webinars de duas horas. Eficiência de custo : Economia significativa com preços fixos; aumento de 100% na capacidade sem adicionar pessoal.

: Economia significativa com preços fixos; aumento de 100% na capacidade sem adicionar pessoal. Integridade da marca e ética: Totalmente alinhado com os padrões de terminologia da Workday e o uso ético de IA, evitando práticas enganosas como dublagem labial.

Refletindo sobre a experiência, Meisinger enfatizou o orgulho profissional que vem com a entrega de um trabalho de alta qualidade e eficiência. "É importante para mim, de um ponto de vista profissional, ser capaz de fazer isso. Não apenas porque me faz parecer bom, mas porque posso ir para casa no final do dia e sentir que entreguei um produto de qualidade e me tornei mais eficiente", ele compartilhou.

Para outras equipes que consideram o uso de IA para localização, a Workday tem uma mensagem simples: "Apenas experimente. É grátis para testar. Você pode se surpreender com o quanto isso pode melhorar seu fluxo de trabalho."

“Mergulhe de cabeça, teste e seja curioso. Eu definitivamente encontrei algumas coisas boas que foram inesperadas e que economizaram tempo, agregando valor ao nosso fluxo de trabalho,” disse Johanna.