O Grupo Würth é líder mundial no mercado de desenvolvimento, produção e venda de materiais de fixação e montagem. Mais de 400 empresas operando em mais de 2.800 filiais e lojas fazem parte desta empresa familiar global, que tem origem na cidade alemã de Künzelsau. A cultura corporativa da Würth é caracterizada por valores como abertura, gratidão, respeito, curiosidade, responsabilidade, humildade e modéstia. Esses valores são as pedras angulares do sucesso da Würth e a base para toda a colaboração.
Com 88.000 funcionários espalhados por mais de 80 países, existem equipes multilíngues com diversas necessidades operacionais. Para superar as lacunas de comunicação e treinamento, a Würth precisava de uma solução que pudesse otimizar seus processos de comunicação sendo custo-efetiva e eficiente. Foi isso que levou a Würth a HeyGen.
Comunicando-se com uma força de trabalho global
Como uma empresa global de propriedade familiar, a Würth enfrentou o desafio de garantir uma comunicação consistente e eficaz em sua força de trabalho multinacional. Os executivos — incluindo o CEO e os conselhos — precisavam compartilhar atualizações e iniciativas estratégicas em vários idiomas para alcançar os funcionários em regiões como APAC, Europa e Américas. Os processos existentes dependiam de voiceovers produzidos em estúdio caros ou soluções de legendas imperfeitas, que não eram escaláveis nem custo-efetivas.
“Nós tínhamos uma grande necessidade de uma ferramenta como a HeyGen, porque se você é um vice-presidente executivo, por exemplo, na região da Ásia-Pacífico, você seria responsável pelas nossas empresas no Japão, Malásia, Indonésia e Camboja,” disse Andreas Henschel, Líder de Grupo em Comunicações Corporativas na Würth.
Agravando esses desafios estavam as ineficiências de custo e tempo. Os métodos tradicionais de produção de vídeo, incluindo transcrição, tradução e legendagem, demandavam muitos recursos. Criar voiceovers em estúdios externos custa de €800 a €1.200 para 10 minutos de áudio, dependendo do idioma requerido.
“Quando artistas de voz eram caros demais para um projeto individual, tentávamos adicionar legendas em diferentes idiomas a partir da versão em inglês,” disse Andreas. “Era uma solução insuficiente e ainda assim bastante cara, pois pessoas que não entendem inglês ainda teriam dificuldades com um vídeo em inglês apenas com legendas no seu idioma.”
Implementando HeyGen e expandindo casos de uso
HeyGen possibilitou que a Würth produzisse vídeos multilíngues com facilidade. Vice-presidentes executivos regionais usam o HeyGen para criar atualizações mensais em até 10 idiomas, garantindo que equipes em toda a Ásia-Pacífico, Europa e Américas recebam mensagens oportunas e localizadas. Esses vídeos são compartilhados por meio dos sistemas de intranet da Würth, que alinham automaticamente o conteúdo com as configurações de idioma preferidas dos usuários, aumentando a acessibilidade e o engajamento.
“A funcionalidade de tradução de vídeo e a usabilidade da interface são muito boas em comparação aos concorrentes. HeyGen não tem alternativa,” disse Andreas.
A Würth encontrou outro caso de uso para o HeyGen na capacitação de equipes em seus produtos complexos. Com um portfólio diversificado que inclui ferramentas industriais e componentes eletrônicos, a Würth precisava de materiais de treinamento multilíngues para equipes internas e clientes. No entanto, as barreiras linguísticas prejudicavam a eficácia das sessões de treinamento, seja remotamente ou presencialmente.
“Porque temos uma força de vendas global que precisa ser instruída sobre os pontos de venda e o funcionamento interno da maioria dos nossos produtos, havia um problema na transferência do conhecimento dos nossos departamentos de P&D para a gestão de produtos e, em seguida, para a nossa força de vendas global,” disse Andreas.
Agora, as equipes podem gravar oficinas em seu idioma nativo, e o HeyGen traduz e produz vídeos refinados em múltiplos idiomas. Essa capacidade permitiu que as equipes atualizassem segmentos específicos de forma contínua sem a necessidade de regravar vídeos inteiros, reduzindo significativamente o tempo e os recursos necessários, garantindo ainda a precisão do conteúdo.
“A melhor coisa é que, mesmo que você cometa um erro, como tropeçar em uma palavra, você pode facilmente revisá-lo no HeyGen”, disse Andreas. “Se houver uma atualização do produto, você pode alterá-la sem ter que refazer todo o vídeo. Isso é algo que nossos treinadores estão descobrindo ser um grande ativo.”
Tornando-se uma empresa com foco em vídeo
A adoção do HeyGen está mudando a forma como o Grupo Würth se comunica e treina sua força de trabalho global, fazendo a transição da empresa de comunicação escrita para comunicação baseada em vídeo.
- Economia de custos: Ao substituir locuções de estúdio tradicionais pelas capacidades de tradução AI da HeyGen, a Würth alcançou uma economia de custos de 80%. Produzir apresentações executivas agora custa significativamente menos, permitindo que a empresa aloque recursos de maneira mais estratégica.
- Eficiência temporal: a HeyGen reduziu pela metade o tempo necessário para a produção de vídeos. Uma recente apresentação de 65 minutos do CEO e do proprietário da empresa, traduzida para oito idiomas, foi concluída em quatro dias úteis — um processo que tradicionalmente levaria pelo menos oito dias.
- Acessibilidade aprimorada: Com vídeos disponíveis em até 10 idiomas, a comunicação da Würth tornou-se mais inclusiva e impactante. Os funcionários puderam acessar conteúdos adaptados às suas preferências linguísticas, aumentando o engajamento e a compreensão.
- Usabilidade aprimorada: A interface intuitiva do HeyGen reduziu o tempo de integração em comparação com ferramentas convencionais de e-learning ou edição de vídeo. Os funcionários puderam aprender a usar a ferramenta em apenas 45 minutos, capacitando equipes em escritórios globais da Würth a adotar a tecnologia de maneira integrada.
“A HeyGen revolucionou a maneira como criamos conteúdo em vídeo e ajudou a usar o vídeo como uma forma de comunicação”, disse Andreas. “Tornou a comunicação muito mais acessível e muito mais pessoal.”