O Grupo Würth é líder mundial no mercado de desenvolvimento, produção e venda de materiais de fixação e montagem. Mais de 400 empresas operando em mais de 2.800 filiais e lojas fazem parte desta empresa familiar global, que tem origem na cidade alemã de Künzelsau. A cultura corporativa da Würth é caracterizada por valores como abertura, gratidão, respeito, curiosidade, responsabilidade, humildade e modéstia. Esses valores são as pedras angulares do sucesso da Würth e a base para toda a colaboração.

Com 88.000 funcionários espalhados por mais de 80 países, existem equipes multilíngues com diversas necessidades operacionais. Para superar as lacunas de comunicação e treinamento, a Würth precisava de uma solução que pudesse otimizar seus processos de comunicação sendo custo-efetiva e eficiente. Foi isso que levou a Würth a HeyGen.

Comunicando-se com uma força de trabalho global

Como uma empresa global de propriedade familiar, a Würth enfrentou o desafio de garantir uma comunicação consistente e eficaz em sua força de trabalho multinacional. Os executivos — incluindo o CEO e os conselhos — precisavam compartilhar atualizações e iniciativas estratégicas em vários idiomas para alcançar os funcionários em regiões como APAC, Europa e Américas. Os processos existentes dependiam de voiceovers produzidos em estúdio caros ou soluções de legendas imperfeitas, que não eram escaláveis nem custo-efetivas.

“Nós tínhamos uma grande necessidade de uma ferramenta como a HeyGen, porque se você é um vice-presidente executivo, por exemplo, na região da Ásia-Pacífico, você seria responsável pelas nossas empresas no Japão, Malásia, Indonésia e Camboja,” disse Andreas Henschel, Líder de Grupo em Comunicações Corporativas na Würth.

Agravando esses desafios estavam as ineficiências de custo e tempo. Os métodos tradicionais de produção de vídeo, incluindo transcrição, tradução e legendagem, demandavam muitos recursos. Criar voiceovers em estúdios externos custa de €800 a €1.200 para 10 minutos de áudio, dependendo do idioma requerido.

“Quando artistas de voz eram caros demais para um projeto individual, tentávamos adicionar legendas em diferentes idiomas a partir da versão em inglês,” disse Andreas. “Era uma solução insuficiente e ainda assim bastante cara, pois pessoas que não entendem inglês ainda teriam dificuldades com um vídeo em inglês apenas com legendas no seu idioma.”

Implementando HeyGen e expandindo casos de uso