Tradução de Vídeo
Localização
Empresa

Como o Grupo Würth utiliza o HeyGen para

reduza os custos de tradução de vídeo em 80%

Würth Group

altalt
INDÚSTRIAIndustrial
DEPARTAMENTOComunicações
LOCALIZAÇÃOKünzelsau, Alemanha
KEY RESULTS:
80%redução nos custos de tradução de vídeos
50%redução no tempo de produção de vídeo
45 minutospara treinar os funcionários no HeyGen
See what resultsHeyGencan get for you.

O Grupo Würth é líder mundial no mercado de desenvolvimento, produção e venda de materiais de fixação e montagem. Mais de 400 empresas operando em mais de 2.800 filiais e lojas fazem parte desta empresa familiar global, que tem origem na cidade alemã de Künzelsau. A cultura corporativa da Würth é caracterizada por valores como abertura, gratidão, respeito, curiosidade, responsabilidade, humildade e modéstia. Esses valores são as pedras angulares do sucesso da Würth e a base para toda a colaboração.

Com 88.000 funcionários espalhados por mais de 80 países, existem equipes multilíngues com diversas necessidades operacionais. Para superar as lacunas de comunicação e treinamento, a Würth precisava de uma solução que pudesse otimizar seus processos de comunicação sendo custo-efetiva e eficiente. Foi isso que levou a Würth a HeyGen.

Comunicando-se com uma força de trabalho global

Como uma empresa global de propriedade familiar, a Würth enfrentou o desafio de garantir uma comunicação consistente e eficaz em sua força de trabalho multinacional. Os executivos — incluindo o CEO e os conselhos — precisavam compartilhar atualizações e iniciativas estratégicas em vários idiomas para alcançar os funcionários em regiões como APAC, Europa e Américas. Os processos existentes dependiam de voiceovers produzidos em estúdio caros ou soluções de legendas imperfeitas, que não eram escaláveis nem custo-efetivas.

“Nós tínhamos uma grande necessidade de uma ferramenta como a HeyGen, porque se você é um vice-presidente executivo, por exemplo, na região da Ásia-Pacífico, você seria responsável pelas nossas empresas no Japão, Malásia, Indonésia e Camboja,” disse Andreas Henschel, Líder de Grupo em Comunicações Corporativas na Würth.

Agravando esses desafios estavam as ineficiências de custo e tempo. Os métodos tradicionais de produção de vídeo, incluindo transcrição, tradução e legendagem, demandavam muitos recursos. Criar voiceovers em estúdios externos custa de €800 a €1.200 para 10 minutos de áudio, dependendo do idioma requerido.

“Quando artistas de voz eram caros demais para um projeto individual, tentávamos adicionar legendas em diferentes idiomas a partir da versão em inglês,” disse Andreas. “Era uma solução insuficiente e ainda assim bastante cara, pois pessoas que não entendem inglês ainda teriam dificuldades com um vídeo em inglês apenas com legendas no seu idioma.”

Implementando HeyGen e expandindo casos de uso

HeyGen possibilitou que a Würth produzisse vídeos multilíngues com facilidade. Vice-presidentes executivos regionais usam o HeyGen para criar atualizações mensais em até 10 idiomas, garantindo que equipes em toda a Ásia-Pacífico, Europa e Américas recebam mensagens oportunas e localizadas. Esses vídeos são compartilhados por meio dos sistemas de intranet da Würth, que alinham automaticamente o conteúdo com as configurações de idioma preferidas dos usuários, aumentando a acessibilidade e o engajamento.

“A funcionalidade de tradução de vídeo e a usabilidade da interface são muito boas em comparação aos concorrentes. HeyGen não tem alternativa,” disse Andreas.

A Würth encontrou outro caso de uso para o HeyGen na capacitação de equipes em seus produtos complexos. Com um portfólio diversificado que inclui ferramentas industriais e componentes eletrônicos, a Würth precisava de materiais de treinamento multilíngues para equipes internas e clientes. No entanto, as barreiras linguísticas prejudicavam a eficácia das sessões de treinamento, seja remotamente ou presencialmente.

“Porque temos uma força de vendas global que precisa ser instruída sobre os pontos de venda e o funcionamento interno da maioria dos nossos produtos, havia um problema na transferência do conhecimento dos nossos departamentos de P&D para a gestão de produtos e, em seguida, para a nossa força de vendas global,” disse Andreas.

Agora, as equipes podem gravar oficinas em seu idioma nativo, e o HeyGen traduz e produz vídeos refinados em múltiplos idiomas. Essa capacidade permitiu que as equipes atualizassem segmentos específicos de forma contínua sem a necessidade de regravar vídeos inteiros, reduzindo significativamente o tempo e os recursos necessários, garantindo ainda a precisão do conteúdo.

“A melhor coisa é que, mesmo que você cometa um erro, como tropeçar em uma palavra, você pode facilmente revisá-lo no HeyGen”, disse Andreas. “Se houver uma atualização do produto, você pode alterá-la sem ter que refazer todo o vídeo. Isso é algo que nossos treinadores estão descobrindo ser um grande ativo.”

Tornando-se uma empresa com foco em vídeo

A adoção do HeyGen está mudando a forma como o Grupo Würth se comunica e treina sua força de trabalho global, fazendo a transição da empresa de comunicação escrita para comunicação baseada em vídeo.

  • Economia de custos: Ao substituir locuções de estúdio tradicionais pelas capacidades de tradução AI da HeyGen, a Würth alcançou uma economia de custos de 80%. Produzir apresentações executivas agora custa significativamente menos, permitindo que a empresa aloque recursos de maneira mais estratégica.
  • Eficiência temporal: a HeyGen reduziu pela metade o tempo necessário para a produção de vídeos. Uma recente apresentação de 65 minutos do CEO e do proprietário da empresa, traduzida para oito idiomas, foi concluída em quatro dias úteis — um processo que tradicionalmente levaria pelo menos oito dias.
  • Acessibilidade aprimorada: Com vídeos disponíveis em até 10 idiomas, a comunicação da Würth tornou-se mais inclusiva e impactante. Os funcionários puderam acessar conteúdos adaptados às suas preferências linguísticas, aumentando o engajamento e a compreensão.
  • Usabilidade aprimorada: A interface intuitiva do HeyGen reduziu o tempo de integração em comparação com ferramentas convencionais de e-learning ou edição de vídeo. Os funcionários puderam aprender a usar a ferramenta em apenas 45 minutos, capacitando equipes em escritórios globais da Würth a adotar a tecnologia de maneira integrada.
“A HeyGen revolucionou a maneira como criamos conteúdo em vídeo e ajudou a usar o vídeo como uma forma de comunicação”, disse Andreas. “Tornou a comunicação muito mais acessível e muito mais pessoal.”

Histórias Recomendadas

Internal CommsPersonalized Video

Publicis Groupe

Descubra como o Publicis Groupe utilizou as ferramentas de vídeo com inteligência artificial da HeyGen para aprimorar sua comunicação digital e otimizar a criação de conteúdo para suas campanhas.

altalt
Recursos e Benefícios

Localização com um clique

Fale diretamente com seu público em seu idioma, com um toque cultural que constrói confiança.

altalt

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo