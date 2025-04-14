Criador de Vídeos em Desenho Animado com IA: Anime Qualquer Roteiro

Este criador de vídeos em desenho animado com IA transforma um roteiro em um vídeo animado completo, com personagens em estilo cartoon, narração natural e música de fundo. Sem câmeras, sem edição de vídeo e sem necessidade de experiência prévia em animação. Feito para criadores, educadores e canais sem aparecer em frente às câmeras.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147.834.977Vídeos gerados
122.976.124Avatares gerados
20.452.404Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Stylized white car icon on a blue background.Principais recursos

Recursos do Criador de Vídeos em Desenho Animado com IA

Criador de Vídeos em Desenho Animado com IA a partir de Qualquer Roteiro

Crie animações com IA a partir de texto com o mesmo fluxo de trabalho de texto para vídeo que impulsiona mais de 120 milhões de vídeos. O gerador de vídeos em desenho animado com IA divide seu roteiro ou um simples prompt de texto em cenas animadas, combina os visuais com cada linha e entrega vídeos animados prontos para compartilhar em poucos minutos.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Personagens de desenho animado falantes a partir de uma foto

Envie uma ilustração, mascote ou desenho e Avatar IV o transforma em um personagem falante com sincronização labial em nível de fonema. O modelo foi desenvolvido para designs em cartoon, 2D, 3D e não humanos, garantindo que seus personagens animados mantenham exatamente a mesma aparência em todas as cenas que você gerar.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

Dê a cada personagem uma voz distinta com o gerador de voz com IA, depois localize o vídeo completo com dublagens em IA em mais de 175 idiomas e sincronização labial correspondente. A maioria dos criadores de desenhos animados se limita a legendas em algumas dezenas de idiomas, em vez de falas dubladas naturais.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles

O gerador oferece modelos e cenas de vídeo prontos que ajudam você a criar um visual profissional desde o primeiro frame. Escolha um estilo animado ou inspirado na Pixar e, em seguida, personalize as cores da marca, fontes e proporções para YouTube, TikTok ou apresentações.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

One Prompt to a Finished Cartoon

Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
Ícone de caixa de presente verde.Casos de uso

Casos de uso do criador de vídeos em desenho animado com IA

Uma prévia vertical em celular de um curta-metragem de desenho animado original ao lado de um calendário de conteúdo com marcas de verificação.

Vídeos Curtos de Desenhos Animados sem Rosto

Faceless channels need daily social media content without filming. Draft episodes with the video script generator, turn episode ideas into animated cuts, and publish short videos to TikTok, Reels, and Shorts on a schedule one person can sustain.

An original cartoon narrator pointing at a whiteboard with a simple product-workflow diagram.

Explicações Animadas para Empresas

Narradores em estilo desenho animado tornam assuntos complexos fáceis de acompanhar. Transforme um tour de recursos em uma apresentação animada e explique preços, fluxos de trabalho ou políticas em um formato de vídeo envolvente que as pessoas assistem até o final.

Uma cena original de desenho animado em livro infantil, com animais genéricos simpáticos ao lado de um painel com o roteiro da lição.

Educational Cartoons and Kids Stories

Professores e criadores de cursos produzem vídeos animados envolventes a partir de aulas e livros de histórias, em vez de apenas narrar slides estáticos. Um único roteiro de aula se transforma em um episódio animado completo em uma tarde, sem precisar de um animador.

A consistent original animated presenter delivering a training module as a policy document converts to video.

Animações para Treinamento e Integração

Apresentações de políticas e documentos de processos raramente são lidos. Converta tudo em vídeos curtos de treinamento em desenho animado com um apresentador animado consistente; depois, sempre que um processo mudar, basta atualizar o roteiro e gerar novamente o vídeo, sem necessidade de novas filmagens.

Um produto genérico sem marca animado em um anúncio em desenho animado, mostrado como dois cartões de pré-visualização de variantes.

Cartoon Ads and Product Promos

Anúncios animados são testados mais rapidamente e custam menos do que produções em vídeo filmado. Dê vida a fotos de produtos ou mascotes da marca com imagem para vídeo e transforme ideias de campanha em variações envolventes de anúncios em desenho animado para cada teste.

Um personagem de desenho animado original cercado por cartões de idiomas rotulados ES, FR, JA, DE sobre um mapa-múndi suave ao fundo.

Desenhos animados multilíngues para alcance global

Dubbing a cartoon for each market once meant new voice actors per language. Translate cartoon videos using cloned voices into 175+ languages, and release localized video content in every market the same week.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Como funciona

How AI cartoon video maker works

Crie um vídeo em desenho animado em quatro etapas e dê vida às suas ideias sem sair da mesma aba do navegador.

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Passo 1: Insira sua ideia

Paste a script or type a prompt, then let the AI split it into scenes with pacing and narration.

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Etapa 2: Selecione um estilo

Escolha um visual animado, proporção de tela e modelo, e aplique as cores e fontes da sua marca.

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Etapa 3: Escolha seus personagens

Pick stock characters, design one in the character builder, or upload a photo to animate.

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Etapa 4: Gerar e exportar

Preview, adjust any scene, then export in MP4 up to 4K or resize for any platform.

Perguntas frequentes

What is an AI cartoon video maker and how does it work?

Um criador de vídeos em desenho animado com IA, às vezes chamado de criador de animações com IA, é um software que permite criar vídeos animados a partir de texto. Para criar uma animação, você insere um roteiro ou prompt, e ele produz cenas, personagens, narração e música em poucos minutos, usando modelos avançados de IA para gerar cada tomada.

Meus vídeos em desenho animado com IA vão parecer baratos ou feitos sem capricho?

Não, desde que os personagens se mantenham consistentes e o áudio soe humano, os dois principais indicadores de um resultado de alta qualidade. A HeyGen mantém um único design de personagem em todas as cenas e o combina com vozes naturais, motivo pelo qual lidera os relatórios de verão de 2026 da G2 com 281 selos e 23 colocações em 1º lugar.

Como transformar uma foto ou desenho em um personagem de desenho animado falante?

Para criar um personagem de desenho animado personalizado, faça o upload da imagem, escolha uma voz e cole o seu roteiro. O Avatar IV anima o rosto para acompanhar cada palavra, fazendo com que um mascote, ilustração ou personagem de livro infantil fale suas falas enquanto mantém o design original em todos os vídeos.

Why choose HeyGen over other AI cartoon video tools?

A maioria das ferramentas de animação se limita a modelos prontos e personagens de banco de imagens. HeyGen é a melhor opção de IA quando você precisa de personagens personalizados a partir das suas próprias imagens, geração em um único prompt com o Video Agent, tradução para mais de 175 idiomas e exportação em 4K, sendo utilizada por 85% das empresas da Fortune 100.

Um único criador pode administrar um canal animado em grande escala com IA?

Yes. As detailed in the Anton Voroniuk customer story, the educator uses AI to create course videos at 40x lower production cost, saving 15.5 hours per week while reaching 1M+ students.

Is HeyGen's AI cartoon video maker free, and what do paid plans add?

Sim, você pode criar um desenho animado gratuitamente no plano gratuito, que funciona como um gerador de animações com IA para testes. Os planos Creator começam em US$ 24 por mês, com mais minutos de vídeo e recursos avançados, além de preços personalizados para empresas que desejam escalar a criação de vídeos.

Preciso ter habilidades em animação ou baixar algum software para usar?

No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.

Can I edit a cartoon video after the AI generates it?

Yes, you keep full creative control. Every scene stays editable, so you can rewrite lines, swap voices, or reorder shots in the AI video editor and shape the result the way you want, then re-export in minutes.

Posso traduzir meus vídeos de desenho animado para outros idiomas?

Sim. Use nossa tradução de vídeo com IA para transformar um único desenho animado em mais de 175 idiomas e dialetos, com vozes clonadas e sincronização labial precisa, para que os personagens falem cada idioma de forma natural, em vez de parecerem dublados sobre movimentos de boca desencontrados.

Quais estilos de desenho animado e animação a IA consegue gerar?

The cartoon animation maker offers Pixar-style and animated stock characters, or you can create animations from your own 2D, 3D, or hand-drawn designs. AI animations follow your brand kit, so colors and fonts stay consistent across a series.

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Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

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