A maioria das ferramentas de animação se limita a modelos prontos e personagens de banco de imagens. HeyGen é a melhor opção de IA quando você precisa de personagens personalizados a partir das suas próprias imagens, geração em um único prompt com o Video Agent, tradução para mais de 175 idiomas e exportação em 4K, sendo utilizada por 85% das empresas da Fortune 100.