Este criador de vídeos em desenho animado com IA transforma um roteiro em um vídeo animado completo, com personagens em estilo cartoon, narração natural e música de fundo. Sem câmeras, sem edição de vídeo e sem necessidade de experiência prévia em animação. Feito para criadores, educadores e canais sem aparecer em frente às câmeras.
Recursos do Criador de Vídeos em Desenho Animado com IA
Criador de Vídeos em Desenho Animado com IA a partir de Qualquer Roteiro
Crie animações com IA a partir de texto com o mesmo fluxo de trabalho de texto para vídeo que impulsiona mais de 120 milhões de vídeos. O gerador de vídeos em desenho animado com IA divide seu roteiro ou um simples prompt de texto em cenas animadas, combina os visuais com cada linha e entrega vídeos animados prontos para compartilhar em poucos minutos.
Personagens de desenho animado falantes a partir de uma foto
Envie uma ilustração, mascote ou desenho e Avatar IV o transforma em um personagem falante com sincronização labial em nível de fonema. O modelo foi desenvolvido para designs em cartoon, 2D, 3D e não humanos, garantindo que seus personagens animados mantenham exatamente a mesma aparência em todas as cenas que você gerar.
Natural AI Voiceovers in 175+ Languages
Dê a cada personagem uma voz distinta com o gerador de voz com IA, depois localize o vídeo completo com dublagens em IA em mais de 175 idiomas e sincronização labial correspondente. A maioria dos criadores de desenhos animados se limita a legendas em algumas dezenas de idiomas, em vez de falas dubladas naturais.
Cartoon Video Templates, Scenes, and Styles
O gerador oferece modelos e cenas de vídeo prontos que ajudam você a criar um visual profissional desde o primeiro frame. Escolha um estilo animado ou inspirado na Pixar e, em seguida, personalize as cores da marca, fontes e proporções para YouTube, TikTok ou apresentações.
One Prompt to a Finished Cartoon
Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.
Faceless channels need daily social media content without filming. Draft episodes with the video script generator, turn episode ideas into animated cuts, and publish short videos to TikTok, Reels, and Shorts on a schedule one person can sustain.
Narradores em estilo desenho animado tornam assuntos complexos fáceis de acompanhar. Transforme um tour de recursos em uma apresentação animada e explique preços, fluxos de trabalho ou políticas em um formato de vídeo envolvente que as pessoas assistem até o final.
Professores e criadores de cursos produzem vídeos animados envolventes a partir de aulas e livros de histórias, em vez de apenas narrar slides estáticos. Um único roteiro de aula se transforma em um episódio animado completo em uma tarde, sem precisar de um animador.
Apresentações de políticas e documentos de processos raramente são lidos. Converta tudo em vídeos curtos de treinamento em desenho animado com um apresentador animado consistente; depois, sempre que um processo mudar, basta atualizar o roteiro e gerar novamente o vídeo, sem necessidade de novas filmagens.
Anúncios animados são testados mais rapidamente e custam menos do que produções em vídeo filmado. Dê vida a fotos de produtos ou mascotes da marca com imagem para vídeo e transforme ideias de campanha em variações envolventes de anúncios em desenho animado para cada teste.
Dubbing a cartoon for each market once meant new voice actors per language. Translate cartoon videos using cloned voices into 175+ languages, and release localized video content in every market the same week.
How AI cartoon video maker works
Crie um vídeo em desenho animado em quatro etapas e dê vida às suas ideias sem sair da mesma aba do navegador.
Paste a script or type a prompt, then let the AI split it into scenes with pacing and narration.
Escolha um visual animado, proporção de tela e modelo, e aplique as cores e fontes da sua marca.
Pick stock characters, design one in the character builder, or upload a photo to animate.
Preview, adjust any scene, then export in MP4 up to 4K or resize for any platform.
Um criador de vídeos em desenho animado com IA, às vezes chamado de criador de animações com IA, é um software que permite criar vídeos animados a partir de texto. Para criar uma animação, você insere um roteiro ou prompt, e ele produz cenas, personagens, narração e música em poucos minutos, usando modelos avançados de IA para gerar cada tomada.
Não, desde que os personagens se mantenham consistentes e o áudio soe humano, os dois principais indicadores de um resultado de alta qualidade. A HeyGen mantém um único design de personagem em todas as cenas e o combina com vozes naturais, motivo pelo qual lidera os relatórios de verão de 2026 da G2 com 281 selos e 23 colocações em 1º lugar.
Para criar um personagem de desenho animado personalizado, faça o upload da imagem, escolha uma voz e cole o seu roteiro. O Avatar IV anima o rosto para acompanhar cada palavra, fazendo com que um mascote, ilustração ou personagem de livro infantil fale suas falas enquanto mantém o design original em todos os vídeos.
A maioria das ferramentas de animação se limita a modelos prontos e personagens de banco de imagens. HeyGen é a melhor opção de IA quando você precisa de personagens personalizados a partir das suas próprias imagens, geração em um único prompt com o Video Agent, tradução para mais de 175 idiomas e exportação em 4K, sendo utilizada por 85% das empresas da Fortune 100.
Yes. As detailed in the Anton Voroniuk customer story, the educator uses AI to create course videos at 40x lower production cost, saving 15.5 hours per week while reaching 1M+ students.
Sim, você pode criar um desenho animado gratuitamente no plano gratuito, que funciona como um gerador de animações com IA para testes. Os planos Creator começam em US$ 24 por mês, com mais minutos de vídeo e recursos avançados, além de preços personalizados para empresas que desejam escalar a criação de vídeos.
No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.
Yes, you keep full creative control. Every scene stays editable, so you can rewrite lines, swap voices, or reorder shots in the AI video editor and shape the result the way you want, then re-export in minutes.
Sim. Use nossa tradução de vídeo com IA para transformar um único desenho animado em mais de 175 idiomas e dialetos, com vozes clonadas e sincronização labial precisa, para que os personagens falem cada idioma de forma natural, em vez de parecerem dublados sobre movimentos de boca desencontrados.
The cartoon animation maker offers Pixar-style and animated stock characters, or you can create animations from your own 2D, 3D, or hand-drawn designs. AI animations follow your brand kit, so colors and fonts stay consistent across a series.
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Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.
Transforme seu roteiro em um vídeo animado completo com personagens de desenho, narração e música.