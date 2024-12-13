Desde 1921, Komatsu tem transformado nosso mundo físico como líder global fabricante de equipamentos originais (OEM) fornecendo equipamentos para as indústrias de construção, mineração e florestal. Com raízes que remontam a mais de um século na Komatsu Iron Works no Japão rural, a Komatsu cresceu e se tornou uma empresa global com mais de 65.000 funcionários e uma robusta rede de 211 distribuidores em 151 países.
A trajetória da Komatsu foi definida por um profundo compromisso com parceria e inovação, que eles consideram essenciais para enfrentar os diversos desafios de nosso tempo. Hoje, eles estão utilizando a tecnologia de IA da HeyGen para conectar ainda mais suas equipes diversas ao redor do globo e para fortalecer sua tradição colaborativa.
Desafios em encontrar um formato envolvente para garantir a transferência de conhecimento
Atuando na indústria de manufatura, a Komatsu oferece uma linha de produtos abrangente que inclui escavadeiras, carregadeiras de rodas, tratores de esteira e caminhões articulados, enquanto supervisiona o movimento deles da fábrica para o distribuidor e para o cliente final. Para garantir que esse processo seja realizado de forma eficaz, é essencial que a rede de distribuidores da Komatsu, que interage diretamente com os clientes finais, possua um conhecimento profundo dos produtos, soluções e serviços oferecidos. Consequentemente, fornecer treinamento abrangente à rede de distribuidores sobre as características das máquinas, operação e especificações técnicas é fundamental.
Com esse objetivo, a equipe de aprendizado e desenvolvimento (L&D) tentou várias abordagens para criar conteúdo de treinamento envolvente — desde slides de PowerPoint com narrações por computador até a contratação de empresas externas de multimídia. Cada solução tinha seu próprio conjunto de limitações, sem falar nos altos custos e no significativo investimento de tempo.
"Estávamos em um ponto em que precisávamos ver se a tecnologia poderia nos ajudar com os vídeos de treinamento," diz Sarah Munsters, Gerente de Grupo de Treinamento, Desenvolvimento & Eventos na Komatsu Europe International N.V. Após descobrir a tecnologia de IA da HeyGen através do uso de um influenciador belga de sua função de tradução de vídeos, Sarah imediatamente viu como eles poderiam aplicar essa inovação em seus processos.
Tanja Bogocharova, Especialista em Design Instrucional na Komatsu Europe, utiliza o HeyGen para criar vídeos explicativos envolventes e conteúdo de treinamento técnico de produtos. Ela também desenvolve diretrizes e atua como super administradora para outros desenvolvedores de diversas entidades da Komatsu globalmente. A plataforma permite que sua equipe transforme conteúdo existente de especialistas no assunto em vídeos atraentes com avatares personalizados da Komatsu — alcançando o equilíbrio ideal entre detalhes técnicos e entrega cativante.
“Recebemos um feedback muito positivo dos alunos. Eles acham o conteúdo fácil de seguir graças às explicações curtas e concisas feitas pelo avatar animado,” explica Tanja. “Passamos de vídeos instrutivos simples para vídeos mais profissionais com avatares muito realistas e dublagens, evitando altos custos de filmagem.”
Tanja também nota um impacto positivo nos treinadores: "Sentimos o entusiasmo não apenas dos aprendizes, mas também dos treinadores; eles também estão mais motivados para criar conteúdo de treinamento graças ao HeyGen. No geral, é um grande avanço no desenvolvimento do nosso material.”
Escalando currículo de treinamento multilíngue com consistência
Encontrar um método acessível para criar conteúdo de vídeo de treinamento envolvente é o primeiro passo, o próximo desafio está em escalar o currículo de forma eficiente em vários idiomas para atender às necessidades diversas.
A funcionalidade de tradução da HeyGen foi a ferramenta certa de que a Komatsu precisava para converter seu conteúdo em diferentes idiomas. O recurso de criação de scripts da plataforma gera rascunhos iniciais viáveis a partir de URLs de sites.
"Na Europa, geralmente fornecemos conteúdo de treinamento em quatro idiomas: inglês, alemão, francês e italiano. Normalmente criamos o conteúdo fonte primeiro em inglês e, com o recurso de tradução da HeyGen, podemos entregar versões traduzidas com apenas alguns cliques. É um grande valor agregado para nós.", compartilha Tanja. O novo processo é mais eficiente em termos de tempo e orçamento e permite que a equipe use eficientemente um único material de origem.
Inspiradas pelo novo desenvolvimento apresentado pela Komatsu Europa, outras entidades da Komatsu globalmente adotaram a abordagem e implementaram estrategicamente as capacidades da HeyGen em seu plano de desenvolvimento de material de treinamento.
“O recurso de tradução está nos trazendo ainda mais vantagens em escala global", observa Tanja. "Por exemplo, temos um ‘Treinamento de Compreensão dos Direitos Humanos’ projetado para todos os funcionários de todas as entidades da Komatsu, e esse treinamento foi traduzido para 14 idiomas de maneira fácil e consistente, graças à HeyGen.”
Hoje, materiais de treinamento da Komatsu estão sendo traduzidos, roteirizados e animados pelo uso do HeyGen e do Avatar Komatsu Studio em todo o mundo. Graças às ferramentas de marca do HeyGen, um estilo consistente é garantido em vários países e culturas.
“O fato de todos os vídeos de treinamento serem narrados por um único avatar com um estilo consistente também reforça o reconhecimento da marca. O uso consistente do Avatar do Estúdio Komatsu e um estilo visual unificado em todos os vídeos de treinamento cria uma presença de marca reconhecível globalmente.”
- Tanja Bogocharova, Especialista em Design Instrucional
Engajamento do aluno significativamente melhorado e vastas possibilidades a serem exploradas
Os resultados falam por si. Na Komatsu, a equipe de treinamento observa que 80-90% dos espectadores agora assistem ao vídeo inteiro, enquanto antes muitos paravam de assistir após dez minutos. Além disso, os resultados dos questionários melhoraram, mostrando que os funcionários retêm o conteúdo de forma mais eficaz.
“Ao tornar a transferência de conhecimento mais envolvente e acessível em diferentes idiomas, a HeyGen tem sido fundamental para capacitar nossa rede global, contribuindo assim para a nossa promessa de marca – criar valor juntos – com nossos clientes, parceiros e colegas ao redor do mundo,” diz Sarah.
“Olhando para o futuro, estamos planejando ampliar o uso do HeyGen. A equipe de marketing, por exemplo, já experimentou utilizá-lo em iniciativas como um vídeo de boas-vindas para uma grande feira de construção. Junto com eles, também estamos explorando possibilidades para criar vídeos explicativos curtos para nosso site e mídias sociais. Com o HeyGen, as possibilidades são vastas e continuamos a explorá-las em toda a Komatsu,” conclui Sarah.