Desde 1921, Komatsu tem transformado nosso mundo físico como líder global fabricante de equipamentos originais (OEM) fornecendo equipamentos para as indústrias de construção, mineração e florestal. Com raízes que remontam a mais de um século na Komatsu Iron Works no Japão rural, a Komatsu cresceu e se tornou uma empresa global com mais de 65.000 funcionários e uma robusta rede de 211 distribuidores em 151 países.

A trajetória da Komatsu foi definida por um profundo compromisso com parceria e inovação, que eles consideram essenciais para enfrentar os diversos desafios de nosso tempo. Hoje, eles estão utilizando a tecnologia de IA da HeyGen para conectar ainda mais suas equipes diversas ao redor do globo e para fortalecer sua tradição colaborativa.

Desafios em encontrar um formato envolvente para garantir a transferência de conhecimento

Atuando na indústria de manufatura, a Komatsu oferece uma linha de produtos abrangente que inclui escavadeiras, carregadeiras de rodas, tratores de esteira e caminhões articulados, enquanto supervisiona o movimento deles da fábrica para o distribuidor e para o cliente final. Para garantir que esse processo seja realizado de forma eficaz, é essencial que a rede de distribuidores da Komatsu, que interage diretamente com os clientes finais, possua um conhecimento profundo dos produtos, soluções e serviços oferecidos. Consequentemente, fornecer treinamento abrangente à rede de distribuidores sobre as características das máquinas, operação e especificações técnicas é fundamental.

Com esse objetivo, a equipe de aprendizado e desenvolvimento (L&D) tentou várias abordagens para criar conteúdo de treinamento envolvente — desde slides de PowerPoint com narrações por computador até a contratação de empresas externas de multimídia. Cada solução tinha seu próprio conjunto de limitações, sem falar nos altos custos e no significativo investimento de tempo.

"Estávamos em um ponto em que precisávamos ver se a tecnologia poderia nos ajudar com os vídeos de treinamento," diz Sarah Munsters, Gerente de Grupo de Treinamento, Desenvolvimento & Eventos na Komatsu Europe International N.V. Após descobrir a tecnologia de IA da HeyGen através do uso de um influenciador belga de sua função de tradução de vídeos, Sarah imediatamente viu como eles poderiam aplicar essa inovação em seus processos.

Tanja Bogocharova, Especialista em Design Instrucional na Komatsu Europe, utiliza o HeyGen para criar vídeos explicativos envolventes e conteúdo de treinamento técnico de produtos. Ela também desenvolve diretrizes e atua como super administradora para outros desenvolvedores de diversas entidades da Komatsu globalmente. A plataforma permite que sua equipe transforme conteúdo existente de especialistas no assunto em vídeos atraentes com avatares personalizados da Komatsu — alcançando o equilíbrio ideal entre detalhes técnicos e entrega cativante.