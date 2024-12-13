Avatares Interativos
Como a getitAI está construindo a interface

para persuasão—com a tecnologia da HeyGen

getitAI

INDÚSTRIAComércio
DEPARTAMENTOMarketing
LOCALIZAÇÃOSão Francisco / Global
KEY RESULTS:
2,5 mintempo médio de conversa por atendimento
13-21%de conversas levam a uma venda
E se a web não apenas informasse, mas também te emocionasse?

getitAI está construindo a camada de persuasão para a internet: agentes orientados por narrativas baseados em criadores confiáveis que não apenas falam — eles apresentam, orientam e convertem. Alimentados pelos avatares da HeyGen, esses agentes estão proporcionando às experiências digitais uma nova interface — uma que parece, sente e flui como uma conversa com um especialista humano.

Não se trata apenas de vender mais. Trata-se de fazer com que a internet pareça menos uma máquina de vendas e mais um diálogo.

“Não estamos otimizando sites. Estamos os reinventando como espaços narrativos—locais onde a história direciona decisões, e agentes te guiam através deles,” disse Alain Denzler, Fundador & CEO da getitAI.

A busca por uma estrutura de avatar responsiva

Desde o início, a getitAI sabia que confiança e tempo eram inegociáveis. Se os agentes digitais fossem persuadir, eles tinham que parecer reais — não apenas visualmente convincentes, mas comportamentalmente fluidos. Nada de pausas desajeitadas, dublagens emendadas ou vibrações estranhas.

Plataformas de avatar iniciais ou priorizavam a qualidade com o custo da velocidade—ou ofereciam respostas rápidas que não eram fotorrealistas. Nenhuma das abordagens funcionou. O meio não conseguia quebrar a história.

“Não estávamos apenas procurando um rosto — precisávamos de algo expressivo, rápido e emocionalmente compreensível. A história tinha que ser convincente, todas as vezes,” disse Alain.

HeyGen foi a primeira plataforma a oferecer a combinação que a getitAI precisava: avatares fotorrealistas, responsividade em tempo real e uma interface amigável para desenvolvedores que pudesse acompanhar a narrativa dinâmica.

Por que HeyGen era o elo perdido

O que diferenciava a HeyGen era sua combinação única de geração de vídeos fotorrealistas e avatares de transmissão em tempo real. Não se tratava apenas de renderizar avatares — era sobre manter uma interação crível e fluida, onde o usuário nunca tem a sensação de estar esperando pelo software.

Como um dos primeiros parceiros interativos de avatar da HeyGen, a getitAI trabalhou em estreita colaboração com a equipe de produto para ajustar o sistema para casos de uso mais exigentes: lógica de ramificação, entradas de usuário flexíveis e entrega emocionalmente inteligente.

“Foi um começo turbulento, mas eventualmente, atravessamos o vale da estranheza e construímos algo que parecia uma conversa real,” disse Alain.

Após 18 meses de colaboração, a getitAI foi convidada a compartilhar seu trabalho em um evento da comunidade HeyGen. No palco, o cofundador da HeyGen, Wayne Liang, disse claramente: “a getitAI usa nossa tecnologia melhor do que nós mesmos.”

Persuasão como uma plataforma

Embora a tração inicial tenha vindo de marcas de consumo, a ambição mais ampla da getitAI é horizontal: transformar confiança e conversação em infraestrutura — algo que poderia funcionar em qualquer lugar onde decisões são tomadas.

Desde o onboarding de SaaS até educação, finanças e saúde—em qualquer lugar que uma decisão necessite de orientação, um agente bem treinado pode intervir. O setor é opcional. O toque humano não é.

Os avatares da HeyGen tornam esses agentes visíveis. O getitAI os torna persuasivos.

Juntos, eles estão preparando o terreno para um novo tipo de interface — uma em que a história não termina no CTA, mas flui através de cada clique, deslize e pergunta.

O impacto: Interação que mobiliza pessoas

Sessões com agentes getitAI + HeyGen agora têm em média mais de 2,5 minutos—múltiplos acima das janelas de engajamento típicas. Os resultados não são apenas um engajamento mais longo, mas uma interação mais profunda: usuários fazendo perguntas, recebendo respostas personalizadas e mantendo o fluxo.

As taxas de conversão para essas interações variam de 13 a 21%. Mas a mudança mais interessante? O usuário deixa de navegar — e começa a fazer parte da história.

“A internet passou de páginas para feeds. Agora está passando de feeds para caracteres. Estamos construindo o sistema por trás dessa mudança”, disse Alain.

O que vem a seguir

À medida que a getitAI se prepara para lançar seu Mercado de Agentes Criadores, a HeyGen continua sendo uma parte essencial da pilha. Em breve, as empresas poderão implementar agentes treinados—com voz, tom e estilo de contar histórias—tão facilmente quanto adicionar um checkout da Stripe.

Para a HeyGen, é a prova do que acontece quando os avatares param de ler roteiros e começam a guiar decisões. Para a getitAI, é o próximo passo em direção a uma web movida não por cliques, mas por conversas.

