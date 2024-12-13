Equity Trust Company é líder em serviços financeiros especializada em IRAs autodirigidos. O vídeo é um meio essencial para o engajamento e educação de clientes no setor. Jesse Briley, Gerente Sênior de Engajamento de Marketing da Equity Trust, supervisiona uma equipe dedicada a produzir conteúdo atraente em uma variedade de canais para engajar efetivamente seu público.

Reconhecendo a crescente influência do vídeo, Jesse estabeleceu metas ambiciosas para expandir seus esforços de produção de vídeo. Para aumentar a produção de vídeos, a empresa buscou soluções inovadoras para melhorar a eficiência e escalar a criação de conteúdo. A HeyGen forneceu uma solução transformadora, permitindo que a Equity Trust otimizasse seu fluxo de trabalho e otimizasse recursos.

Superando restrições de recursos e problemas de eficiência

Um obstáculo significativo foi a limitação de recursos, o que tornava difícil produzir conteúdo em vídeo no volume e qualidade que eles imaginavam. Além disso, criar vídeos de nível profissional exigia um tempo e esforço consideráveis, envolvendo especialmente o Diretor de Educação da empresa. Como um especialista em demanda, o diretor tinha uma disponibilidade limitada para as gravações de vídeo.

“O volume de conteúdo que as equipes estão produzindo parece estar crescendo a cada ano para se manterem relevantes e competitivas”, disse Jesse. “A escalabilidade é importante e as equipes de conteúdo precisam de um conjunto de ferramentas em expansão que permita automação e eficiência, o que inclui o uso cada vez maior de IA.”

A equipe também precisava atender às altas expectativas de seu público, que exigia conteúdo profissional e autêntico. Os vídeos precisavam refletir o compromisso da Equity Trust com a qualidade sem parecerem “gerados por IA”, já que manter a confiança e a credibilidade com os espectadores era fundamental. Esses desafios sublinharam a necessidade de uma solução mais escalável e eficiente para apoiar os objetivos de produção de vídeo da equipe e manter a confiança de seu público.

Utilizando o HeyGen para conteúdo de vídeo autêntico e escalável

A Equity Trust descobriu a HeyGen durante uma busca online e decidiu testar suas inovadoras capacidades de vídeo com IA. Para Jesse e sua equipe, o experimento visava determinar se vídeos gerados por IA poderiam atender aos seus objetivos de produzir conteúdo de alta qualidade e escalável, reduzir o tempo de produção e a dependência de recursos, e manter a autenticidade para preservar a confiança do público.

Em apenas uma hora, a equipe criou um avatar digital do seu Diretor de Educação, capturando sua voz e presença visual. Isso permitiu que a Equity Trust produzisse vídeos educacionais de nível profissional para redes sociais, treinamentos internos e engajamento de clientes sem a necessidade da participação direta e do tempo do diretor. Ao reduzir gargalos e garantir qualidade consistente, a abordagem inovadora abriu novos caminhos para a criação de conteúdo escalável e autêntico.

“Com o HeyGen, conseguimos criar vídeos curtos e impactantes que mantiveram uma qualidade profissional. Foi especialmente eficaz para as redes sociais,” disse Jesse. “A escalabilidade que ele proporcionou foi um divisor de águas para a nossa equipe.”

Transformando a produção de vídeos com soluções impulsionadas por IA

Após testes iniciais e alguns aprimoramentos, a Equity Trust integrou com sucesso o HeyGen em seu processo de criação de conteúdo. Os resultados foram significativos:

Economia de Tempo : Antes do HeyGen, produzir um único vídeo demandava mais de cinco horas de trabalho. Com o HeyGen, o mesmo resultado foi alcançado em minutos, melhorando drasticamente a produtividade.

: Antes do HeyGen, produzir um único vídeo demandava mais de cinco horas de trabalho. Com o HeyGen, o mesmo resultado foi alcançado em minutos, melhorando drasticamente a produtividade. Volume de Conteúdo : A equipe criou 12 vídeos em um curto período de tempo, uma conquista anteriormente inatingível devido às limitações de recursos.

: A equipe criou 12 vídeos em um curto período de tempo, uma conquista anteriormente inatingível devido às limitações de recursos. Versatilidade: Os vídeos alimentados por IA foram utilizados em múltiplos canais, incluindo TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels. Embora fossem principalmente voltados para o cliente, os vídeos também foram aplicados em treinamentos internos.

“HeyGen é o futuro da criação de conteúdo escalável”, disse Jesse. “Para pequenas equipes ou até mesmo criadores individuais, ferramentas de IA como HeyGen são insubstituíveis.”

Ao aproveitar as capacidades de IA da HeyGen, a Equity Trust pôde personalizar conteúdo para segmentos específicos de público, experimentando com diferentes avatares para corresponder a demografias diversas. A capacidade da plataforma de escalar a produção de vídeos de forma eficiente sem sobrecarregar os recursos internos está alinhada com os objetivos de longo prazo da equipe, garantindo que eles possam atender à crescente demanda.

À medida que a tecnologia de IA avança, a experiência da Equity Trust demonstra o potencial transformador de ferramentas como HeyGen para equipes de marketing modernas.