Apoiando-se em uma pilha de IA para escalar esforços de marketing

A equipe de marketing da Tomorrow.io opera com um amplo escopo e uma estrutura enxuta, composta por apenas cinco membros. Para competir com organizações maiores com recursos de marketing inesgotáveis, Kelly Peters, Diretora de Marketing, utiliza estratégias impulsionadas por IA e pilhas de tecnologia.

“Atendemos a muitas unidades de negócios diferentes. Precisamos nos destacar como qualquer equipe de marketing. Mas, dado o nosso tamanho, ser especialmente ágeis,” disse Peters. “É por isso que nos apoiamos fortemente e adotamos a IA em vez de reagir passivamente.”

A equipe de marketing da Tomorrow.io depende fortemente de vídeo. É uma parte crítica de sua estratégia de marketing, tanto do ponto de vista de SEO quanto de engajamento. No entanto, a produção de vídeo tradicional exige muito tempo, necessitando de coordenação com executivos, videomakers e uma extensa pós-produção.

“Sabemos que o vídeo vai envolver as pessoas melhor e ter um impacto maior do ponto de vista da marca,” disse Peters. “Vemos isso como fundamental para o futuro do marketing.”

Para adotar uma abordagem mais voltada para ABM, a equipe precisava de uma maneira de escalar o conteúdo personalizado no nível da conta e do indivíduo e manter a consistência em uma gama crescente de saídas. Foi isso que os levou a HeyGen.

Encontrando a plataforma certa para sua máquina de conteúdo

Após utilizar a Synthesia, a equipe percebeu que ela não atendia às suas necessidades em termos de qualidade dos avatares. A Tomorrow.io escolheu a HeyGen pela qualidade realista dos seus avatares de IA e pela capacidade de criar e enviar vídeos personalizados dos executivos.

Agora, a HeyGen impulsiona a máquina de conteúdo diário da Tomorrow.io e integra-se perfeitamente aos fluxos de trabalho de conteúdo. A equipe utiliza a plataforma para produzir conteúdo em vídeo que pode ser reutilizado em vários formatos, desde explicativos de produtos e vídeos executivos até postagens em mídias sociais e campanhas de e-mail.

“A maioria das equipes de marketing planeja seu conteúdo escrito e cria vídeos a partir disso. Enquanto nós planejamos para o conteúdo em vídeo e transformamos esses em peças escritas”, disse Ruth Favela, Gerente de Marketing de IA. “Percebemos, por que não começar logo com um vídeo que pode ser transformado em múltiplas peças de conteúdo?”

Por exemplo, a Tomorrow.io utiliza o HeyGen para criar avatares de inteligência artificial de executivos, incluindo seu CMO, e produzir conteúdo de vídeo personalizado para prospects de alto valor. Tudo o que a equipe precisa fazer é se reunir com um interessado para definir objetivos, usar o ChatGPT ou Claude para escrever um roteiro, colocá-lo no HeyGen para gerar um vídeo de avatar e exportá-lo para pós-produção—tudo com IA. Os vídeos finais são então integrados aos canais de distribuição.

Além do marketing, os avatares da HeyGen AI encontraram aplicações em diversos departamentos, com possíveis casos de uso como módulos de treinamento ou vídeos de suporte ao cliente. “Nossa equipe de marketing agora se tornou esse farol de liderança no espaço de marketing de IA interna e externamente”, disse Peters.

Convertendo vídeo de IA em marketing de alto nível

A HeyGen tornou-se uma parte integrante da estratégia de conteúdo da Tomorrow.io, permitindo que a equipe aumente sua produção e melhore o engajamento sem sacrificar a qualidade. Ao otimizar a produção de vídeos e possibilitar um alcance personalizado, a HeyGen ajudou a Tomorrow.io a reimaginar o potencial do vídeo em seus esforços de marketing.

A adoção do HeyGen reduziu drasticamente os cronogramas de produção de vídeo, com membros da equipe criando vídeos polidos em horas em vez de semanas. A escalabilidade e personalização alcançadas com o HeyGen transformaram a capacidade da Tomorrow.io de envolver seu público e aprimorar a jornada do comprador sem esgotar os recursos internos.

“Nem consigo imaginar fazendo isso com um equipamento de vídeo tradicional,” disse Madison Sofield, Estratégia de Conteúdo de IA e Criação de Vídeo. “Teríamos que trazer um cinegrafista, fazer o executivo ler um roteiro de um minuto e esperar pelo material.”

A Tomorrow.io demonstra como ferramentas avançadas de IA podem permitir que pequenas equipes concorram com gigantes da indústria, impulsionando a inovação e a excelência operacional enquanto transformam a maneira como as organizações se conectam com seus públicos.

“Não é apenas a economia de tempo. É o fato de que, ao não precisar gastar esse tempo com o anúncio, eu posso pensar mais em projetos maiores como documentários ou campanhas que eu nem teria concebido antes de ter essa ferramenta,” disse Peters.