Como as agências de marketing acompanham o novo ritmo da publicidade digital? Para a Favoured, uma agência de marketing de performance full-service sediada no Reino Unido, a resposta está em ser estrategicamente ousada e alavancar novas ferramentas para desbloquear resultados. Com um portfólio de clientes que varia de startups a marcas tradicionais, como teapigs, Avon e Kodak, a Favoured oferece serviços especializados de marketing digital com sua equipe altamente especializada e totalmente integrada.
Eles recorreram à HeyGen para escalar os esforços de criação de conteúdo, resultando em testes criativos mais rigorosos e redução do cansaço criativo dos espectadores. Com a HeyGen, a Favoured encontrou uma estratégia de volume que atinge o equilíbrio certo entre tecnologia de IA e criatividade humana para entregar campanhas de marketing da mais alta qualidade para os clientes.
Combatendo a fadiga criativa e os recursos limitados
Antes da HeyGen, a Favoured enfrentava dois principais gargalos: a criação de conteúdo intensiva em recursos e o rápido aumento da fadiga criativa. Seu fluxo de trabalho personalizado de alto contato para cada cliente individual entregava resultados, mas exigia extensos recursos humanos. O processo tradicional de produção de UGC, que envolvia a configuração de pré-produção e o envio de produtos, era demorado e limitado quanto ao número de atores que poderiam filmar.
Para manter uma vantagem competitiva, a Favoured compreende o valor estratégico de produzir conteúdo em larga escala, já que até as criações vencedoras enfrentam a fadiga do público. Andy Willers, co-fundador da Favoured, explica: "Se temos um gasto escalado em uma plataforma, existem algumas plataformas, como o TikTok, onde as criações simplesmente se desgastam mais rápido. Isso significa que quanto mais vezes um usuário viu uma criação, pior uma campanha se desempenha." Renovar o conteúdo de UGC tornou-se crítico para manter o desempenho da campanha, criando demandas incessantes que seu processo manual não conseguia atender de forma eficiente.
"Antes da HeyGen, esse processo era muito mais manual, exigindo mais recursos humanos para alcançar o mesmo resultado," - Andy Willers, co-fundador da Favoured
Eles haviam recorrido à Runway para geração de vídeos, mas quando GG, o criador de conteúdo da Favoured, soube sobre o HeyGen, sabiam que seria um divisor de águas para seus fluxos de trabalho. Andy comenta, "Nós havíamos usado outras ferramentas para tentar fazer coisas semelhantes na criação de avatares, mas o HeyGen pareceu fazer isso da melhor maneira."
Quanto mais, melhor com a solução de avatar da HeyGen
Favoured agora utiliza a geração de avatares com IA da HeyGen como um pilar fundamental de sua estratégia rigorosa de testes criativos. “O que a HeyGen nos permitiu fazer é gerar avatares para anúncios UGC muito rapidamente, o que finalmente nos permite testar muito mais variantes de roteiros”, explica Andy. Com a HeyGen, a agência expandiu drasticamente suas capacidades de teste, escalando de 10-15 variantes diferentes de UGC por mês para 50 a 100, permitindo-lhes encontrar a criação vencedora mais rapidamente e, em última análise, melhorar o desempenho de suas campanhas através de mais testes e otimização.
A equipe valoriza muito os avatares realistas da HeyGen. “Com a HeyGen, gravamos a mesma pessoa em vários contextos diferentes. Ter a capacidade de mudar o enquadramento ou a perspectiva para variar ajuda a estabelecer mais realismo para o consumidor”, acrescenta Andy. Para maximizar o impacto, a Favoured integra a HeyGen com outras ferramentas de IA—melhorando voiceovers com ElevenLabs, criando imagens de produtos com Ideogram e desenvolvendo b-roll com Kling.
Os números falam por si próprios
HeyGen permite que a Favoured intensifique o que faz de melhor: entregar campanhas de marketing com foco em desempenho.
“A HeyGen desbloqueia o desempenho essencialmente em seu nível mais básico”, explica Andy. “Quanto mais pudermos testar, mais poderemos ver o que ressoa com o público, o que gera uma melhor taxa de cliques, o que reduz o custo por clique—tudo isso tem um efeito cascata sobre as outras métricas a jusante de qualquer campanha.”
Os ganhos de eficiência não poderiam ser mais evidentes — anteriormente, alguém levaria 20 minutos para ler dez ganchos diferentes; agora, a Favoured pode produzir 50 ganchos diferentes quase instantaneamente. Para a Favoured, o desempenho é a base do seu modelo de negócios. A satisfação do cliente depende de indicadores-chave de desempenho, como retorno sobre o gasto com anúncios (ROAS) e custo de aquisição. Com os avatares de IA da HeyGen, eles podem alcançar KPIs mais rapidamente, escalar os gastos com campanhas de forma mais eficaz e aumentar a satisfação do cliente em comparação com métodos tradicionais. Em uma paisagem digital onde se destacar exige fazer mais, a HeyGen evoluiu para uma ferramenta indispensável na abordagem de marketing da Favoured.