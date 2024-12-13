Favoured agora utiliza a geração de avatares com IA da HeyGen como um pilar fundamental de sua estratégia rigorosa de testes criativos. “O que a HeyGen nos permitiu fazer é gerar avatares para anúncios UGC muito rapidamente, o que finalmente nos permite testar muito mais variantes de roteiros”, explica Andy. Com a HeyGen, a agência expandiu drasticamente suas capacidades de teste, escalando de 10-15 variantes diferentes de UGC por mês para 50 a 100, permitindo-lhes encontrar a criação vencedora mais rapidamente e, em última análise, melhorar o desempenho de suas campanhas através de mais testes e otimização.

A equipe valoriza muito os avatares realistas da HeyGen. “Com a HeyGen, gravamos a mesma pessoa em vários contextos diferentes. Ter a capacidade de mudar o enquadramento ou a perspectiva para variar ajuda a estabelecer mais realismo para o consumidor”, acrescenta Andy. Para maximizar o impacto, a Favoured integra a HeyGen com outras ferramentas de IA—melhorando voiceovers com ElevenLabs, criando imagens de produtos com Ideogram e desenvolvendo b-roll com Kling.

Os números falam por si próprios

HeyGen permite que a Favoured intensifique o que faz de melhor: entregar campanhas de marketing com foco em desempenho.

“A HeyGen desbloqueia o desempenho essencialmente em seu nível mais básico”, explica Andy. “Quanto mais pudermos testar, mais poderemos ver o que ressoa com o público, o que gera uma melhor taxa de cliques, o que reduz o custo por clique—tudo isso tem um efeito cascata sobre as outras métricas a jusante de qualquer campanha.”

Os ganhos de eficiência não poderiam ser mais evidentes — anteriormente, alguém levaria 20 minutos para ler dez ganchos diferentes; agora, a Favoured pode produzir 50 ganchos diferentes quase instantaneamente. Para a Favoured, o desempenho é a base do seu modelo de negócios. A satisfação do cliente depende de indicadores-chave de desempenho, como retorno sobre o gasto com anúncios (ROAS) e custo de aquisição. Com os avatares de IA da HeyGen, eles podem alcançar KPIs mais rapidamente, escalar os gastos com campanhas de forma mais eficaz e aumentar a satisfação do cliente em comparação com métodos tradicionais. Em uma paisagem digital onde se destacar exige fazer mais, a HeyGen evoluiu para uma ferramenta indispensável na abordagem de marketing da Favoured.